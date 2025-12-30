9 ani de închisoare pentru un bărbat și amanta acestuia, după o captură de droguri de 4,5 milioane de lei

20:50

Parlamentul a luat act de cererea de demisie a lui Scott Bales din funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. Mandatul membrului internațional al Comisiei de evaluare a judecătorilor se va încheia la 1 ianuarie 2026, ca...