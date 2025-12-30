Directoarea unui centru medical, trimisă pe banca acuzaților pentru falsificarea documentelor în perioada pandemiei și declarații mincinoase

18:20

Astăzi, 29 decembrie, 54 de deputați au votat proiectul de lege în lectura a doua prin care a fost extinsă perioada de tranziție în care ministrul Justiției exercită calitatea de membru de drept în Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) până la data de 1 ianuarie 2028. Autorii proiectului menționează că acest lucru este necesar pentru...