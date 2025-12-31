Vladimir Andronachi rămâne după gratii încă 30 de zile. Curtea de Apel a anulat arestul la domiciliu al fostului deputat
Radio Chisinau, 31 decembrie 2025 16:40
Ex-deputatul democrat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Astăzi, 31 decembrie, Curtea de Apel Centru a admis recursul depus de procurori și a anulat decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 24 decembrie, prin care acesta urma să fie plasat în arest la domiciliu.
Acum 15 minute
16:40
Acum o oră
16:15
Aproape 82 de miliarde de lei au fost aduse la buget de Serviciul Fiscal de Stat în anul 2025 # Radio Chisinau
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 81,7 miliarde lei pentru anul 2025, ceea ce denotă o creștere de circa 10,9 miliarde lei sau cu 15,4% în raport cu perioada similară a anului precedent.
Acum 2 ore
15:50
„Împliniri și pace sufletească”. Urarea Familie Regale a României adresată la trecerea dintre ani românilor din țară, R. Moldova și diaspora # Radio Chisinau
Familia Regală a României a transmis o urare tuturor românilor în ziua care marchează finalul anului 2025.
15:30
De la 1 ianuarie poate fi procurată polița de asigurare medicală pe anul 2026. Care este valoarea acesteia și ce categorii de persoane sunt obligate să se asigure individual # Radio Chisinau
Persoanele care se asigură în mod individual vor putea achita, începând de joi, 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2026.
15:15
„Sănătate și fericire, pace și bucurie”. Mesajul Patriarhului Daniel, de Anul Nou și Botezul Domnului # Radio Chisinau
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis un mesaj video cu ocazia Anului Nou 2026 și a Sărbătorii Botezului Domnului, în care urează românilor ‘sănătate și fericire, pace și bucurie’.
15:00
INTERVIU | Andrei Curăraru: Avansul Republicii Moldova pe calea integrării europene a atins un nivel maxim în 2025. Cetățenii și-au reconfirmat prin vot opțiunea pentru un curs european constant # Radio Chisinau
Avansul Republicii Moldova pe calea integrării europene a atins un nivel maxim în 2025, marcat de aprecierile Comisiei Europene și sprijinul concret împotriva ofensivei hibride a Federației Ruse. Însă Chișinăul s-a confruntat cu prima piedică – deschiderea celor trei capitole doar la nivel tehnic, nu și politic, din cauza obiecțiilor Ungariei legate de Ucraina, a remarcat expertul Andrei Curăraru, de la Watchdog, într-un interviu pentru Radio Chișinău. Progresele înregistrate depășesc în ritm aceste dificultăți, iar cetățenii și-au reconfirmat prin vot opțiunea pentru un curs european constant, a subliniat expertul, în interviul realizat de Cristina Sănduță.
Acum 4 ore
14:55
Operațiune a oamenilor legii la Aeroportul Internațional Chișinău. Grup infracțional specializat în furturi la bordul aeronavelor, destructurat (VIDEO) # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a anunțat destructurarea unui grup infracțional internațional specializat în furturi comise la bordul aeronavelor, în urma unei operațiuni desfășurate la Aeroportul Internațional Chișinău.
14:35
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru zilele de 1 și 2 ianuarie 2026.
14:20
Exportul de gaze al României către Republica Moldova este la capacitatea maximă a gazoductului Iași-Ungheni # Radio Chisinau
Exportul de gaze al României către Republica Moldova, prin gazoductul Iași – Ungheni, atinge astăzi 6 milioane metri cubi, maximul absolut de capacitate al conductei.
14:10
14:05
13:45
În noaptea dintre ani, locuitorii și oaspeții Chișinăului sunt invitați să sărbătorească la Spectacolul de Revelion, organizat în cadrul Târgului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale. Pe scenă vor urca artiști și formații care vor încânta publicul cu momente ce îmbină tradițiile de iarnă, muzica contemporană și folclorul autentic, transmite IPN.
13:20
Acum 6 ore
12:55
Prima țară ce a intrat deja în noul an. La ce oră este Revelionul 2026 în lume, raportat la România, primele locuri și cele mai ciudate ore # Radio Chisinau
Prima țară ce a trecut în noul an este micuța țară insulară din Pacific. Kiribati, cu capitala la Tarawa este deja în 2026.
12:35
„Liderul pe care Putin nu l-a putut înfrânge”. The Telegraph o desemnează pe Maia Sandu „liderul mondial al anului” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a fost desemnată liderul mondial al anului 2025 de revista britanică The Telegraph. Publicația o descrie drept „liderul pe care Putin nu a reușit să-l înfrângă”, după ce a sfidat Kremlinul pentru a duce Republica Moldova în prima linie a democrației europene.
12:15
Țările baltice impun restricții misiunilor diplomatice ruse. Reacție furioasă a Moscovei # Radio Chisinau
Ministerul de externe rus i-a convocat marți pe însărcinații cu afaceri ai Letoniei, Lituaniei și Estoniei pentru a protesta față de decizia de a impune restricții misiunilor diplomatice ruse din aceste țări.
11:50
Energocom a achiziționat, pe parcursul anului 2025, peste 3.400 mii MWh de energie electrică în cadrul obligației de serviciu public. 90 la sută din electricitatea achiziționată a provenit din import.
11:30
Republica Moldova își consolidează securitatea cibernetică. Planul național pentru perioada 2026-2030 a fost publicat în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Republica Moldova își consolidează capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la amenințările cibernetice, creând un mediu digital sigur, interoperabil și conform standardelor europene. În acest sens, Monitorul Oficial a publicat astăzi o serie de hotărâri care vizează sporirea securității cibernetice, protecția infrastructurii critice și creșterea rezilienței digitale la nivel national, transmite MOLDPRES.
11:05
Aproape 20 de milioane de lei au ajuns la ONG-uri și entități religioase prin mecanismul 2% # Radio Chisinau
Anul 2025 a fost cel de-al 9-lea an în care persoanele fizice plătitoare de impozite din Republica Moldova au avut dreptul de a redirecționa 2% din impozitul lor pe venit către o organizație necomercială sau o entitate religioasă.
Acum 8 ore
10:40
Incendiu la rafinăria rusă Tuapse, atacată peste noapte de ucraineni cu drone (Video) # Radio Chisinau
Un atac ucrainean cu drone a provocat un incendiu la rafinăria petrolieră Tuapse, a anunțat miercuri dimineață comandamentul operațional al regiunii Krasnodar din Rusia, citat de Reuters.
10:20
Se circulă în condiții de iarnă. Autoritățile au intervenit pe mai multe drumuri din nordul și centrul R. Moldova # Radio Chisinau
Echipaje cu autospeciale si antiderapant au fost mobilizate noaptea trecută și dimineața în raioanele din nordul și centrul Moldovei. Drumarii au efectuat lucrări de deszăpezire și de combatere a lunecușului la nord, iar la sud – operațiuni de patrulare. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, pe artere se circulă în condiții de iarnă, transmite IPN.
09:55
În noaptea de Revelion, între 31 decembrie 2025, ora 20:00, și 1 ianuarie 2026, ora 07:00, circulația transportului public va fi sistată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (Piața Marii Adunări Naționale), între str. A. Pușkin și str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni.
09:35
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează că vremea din ultima zi a anului 2025 va fi rece, cu cer acoperit și temperaturi preponderent negative.
09:15
Cazărmi rusești din regiunea transnistreană, „hoteluri” pentru fugari (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa din R. Moldova apărută în ultima zi a anului 2025 pune accentul pe situația în care persoane condamnate pe malul drept al Nistrului își găsesc scăparea pe malul stâng. Situația economică din anul 2025i, precum și pașii făcuți pentru aderarea R. Moldova la UE reprezintă alte capete de afiș în presa de astăzi.
Acum 12 ore
08:50
Maia Sandu: Ucraina se apără și caută pacea, Rusia sabotează discuțiile de pace cu afirmații false # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj pe Platforma X, în care afirmă că Rusia are un comportament de țară care nu își dorește pacea în războiul pornit împotriva Ucrainei.
08:30
România se alătură cu 50 de milioane de euro mecanismului de achiziții necesare apărării Ucrainei, propus de SUA # Radio Chisinau
Guvernul României a adoptat o Hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu suma de 50 de milioane de euro, alături de majoritatea aliaților europeni și de alte state care împărtășesc aceeași perspectivă. Alocarea pentru PURL este făcută cu respectarea plafonului bugetar pentru anul 2025, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe, marți seara, într-un comunicat de presă.
08:05
Construcție ilegală într-o zonă protejată din Chișinău: Ministerul Mediului a sesizat Procuratura și cere sancțiuni # Radio Chisinau
Un denunț la Procuratură a fost înaintat după ce autoritățile au constatat prejudicii semnificative aduse mediului în urma construcției unei case private în Parcul Valea Morilor din capitală, potrivit Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM). Investigația realizată de echipa emisiunii Cutia Neagră cu Mariana Rață, TV8, indică faptul că imobilul ar aparține lui Vladimir Andronachi, transmite MOLDPRES.
Acum 24 ore
21:25
Anul 2025 a fost în top trei cei mai calzi din istorie și a adus o premieră nedorită # Radio Chisinau
Anul care se încheie intră în top 3 cei mai calzi ani de când există date meteo la nivel mondial, iar în total au fost mai mult de 150 de evenimente meteo extreme grave peste tot în lume, arată un raport al World Weather Attribution.
21:00
Alexandru Munteanu, în discuții cu veteranii de război din Republica Moldova. „Vom continua să creștem sprijinul pentru cei care au apărat independența țării” (FOTO) # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova pentru a discuta măsurile de sprijin actuale și prioritățile viitoare privind protecția drepturilor acestora.
20:40
Din anul viitor, cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de tarife reduse de roaming în Uniunea Europeană. Tot din ianuarie 2026 persoanele care activează independent vor putea lucra legal după regim fiscal simplificat pentru freelanceri. Aceste și alte rezultate au fost prezentate de către ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Eugeniu Osmochescu, în cadrul unei conferințe de presă de totalizare a activității din 2025, transmite IPN.
20:20
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna ianuarie.
19:55
Intrarea în vigoare a legii prin care au fost revizuite mai multe aspecte ale regimului juridic al moștenirii ar putea fi amânată cu trei luni. Parlamentul a votat un amendament care prevede ca noile reguli să se aplice din 1 aprilie 2026, și nu din 1 ianuarie 2026, așa cum era stabilit inițial.
19:30
Anul 2025 a fost marcat de rețineri și condamnări răsunătoare în dosare de corupție și fraude financiare. De la scandalurile legate de Legea amnistiei și proiectul PACCO, la condamnările deputaților Alexandr Nesterovschi, Irina Lozovan, a bașcanei Găgăuziei Evghenia Guțul, până la arestarea oligarhului Vlad Plahotniuc în Grecia și extrădarea sa în Republica Moldova, justiția moldovenească a atras atenția atât pe plan intern, cât și internațional, transmite IPN.
19:10
Măsură fără precedent. Lituania pregătește minarea podurilor de la granița cu Rusia și Belarus # Radio Chisinau
Autoritățile lituaniene, în cadrul pregătirilor pentru crearea unei linii de apărare în regiunea Baltică de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus, instalează pe podurile de frontieră „construcții inginerești pentru fixarea explozibililor”. Acest lucru a fost comunicat de LRT, cu referire la armata lituaniană.
18:50
Dialog diplomatic la Parlament: Igor Grosu a vorbit cu noii ambasadori ai Germaniei și Chinei despre parcursul european și cooperarea bilaterală # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut, pe parcursul zilei de astăzi, întrevederi cu ambasadorul Republicii Federale Germane în Republica Moldova, Hubert Knirsch, și cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze, Dong Zhihua.
18:30
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
18:05
România va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii a fost scos la licitație # Radio Chisinau
„Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație”, a anunțat marți secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma. Proiectul va beneficia de finanțare din fondurile militare SAFE și, ca element transfrontalier, va implica și construcția a unei bucăți de autostradă și pe teritoriul Republicii Moldova, devenind astfel prima bucată de șosea de mare viteză din țara noastră.
17:45
Curier neoficial al fostului partid „Șor”, trimis în judecată într-un dosar de finanțare ilegală a formațiunii din partea unui grup criminal organizat # Radio Chisinau
Un curier al fostului Partid Politic „Șor” a fost trimis în judecată de Procuratura Anticorupție, fiind învinuit de acordarea de mijloace financiare în vederea acceptării cu bună știință a finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat.
17:25
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de reevaluare întocmit de Comisia de vetting privind judecătoarea Ruxanda Pulbere și a constatat nepromovarea evaluării externe de către aceasta, comunică MOLDPRES.
17:05
Directoarea unui centru medical din Chișinău, trimisă în judecată pentru fals în acte și declarații mincinoase într-un dosar ce vizează alegerile prezidențiale din 2020 # Radio Chisinau
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanță cauza penală în care directoarea unui centru medical din Chișinău este învinuită de confecționarea documentelor oficiale false și prezentarea cu bună-știință a declarațiilor mincinoase în calitate de martor. Dosarul a fost inițiat în urma autosesizării procurorului în cadrul unei cauze penale ce vizează finanțarea ilegală a campaniei electorale a unui candidat la alegerile prezidențiale din anul 2020.
Ieri
16:40
Evacuări de urgență în nordul Ucrainei: 14 localități afectate de bombardamente rusești # Radio Chisinau
Autoritățile din regiunea Cernihiv, în nordul Ucrainei, au ordonat marți evacuarea a 14 localități din apropierea frontierei cu Rusia și Belarus, din cauza bombardamentelor rusești zilnice.
16:20
Poliția Națională a primit o donație de echipamente IT esențiale pentru intervenții mai rapide în teren (FOTO) # Radio Chisinau
Poliția Națională a intrat recent în posesia unei donații de 60 de tablete robuste și 60 de imprimante mobile, echipamente care vor contribui semnificativ la eficientizarea activității angajaților din teren. Noile dispozitive permit emiterea imediată a documentelor de sancționare și a rapoartelor oficiale direct la fața locului, eliminând întârzierile generate de necesitatea revenirii la birou pentru procesarea actelor. Astfel, intervențiile polițiștilor vor deveni mai rapide, mai eficiente și mai transparente.
16:00
Comisia Electorală Centrală a atribuit mandatul de consilier în Consiliul municipal Chișinău candidatului supleant Svetlana Popa de pe lista Partidului Socialiștilor, transmite IPN.
15:40
Sistemul MIA Plăți Instant a depășit cifra de 800 de mii de utilizatori, într-un an și jumătate de la lansare # Radio Chisinau
Sistemul MIA Plăți Instant înregistrează peste 800 de mii de utilizatori, în primul an și jumătate de la lansare, ceea ce înseamnă că unul din doi cetățeni care au conturi bancare și unul din trei cetățeni ai țării noastre folosește sistemul de plăți instant. Datele au fost prezentate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, la emisiunea „În context” de la postul public de televiziune, informează MOLDPRES.
15:20
Ministerul Educației a colectat 162 mii de lei în cadrul campaniei „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!” (FOTO) # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării a încheiat cea de-a doua ediție a campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!”, reușind să colecteze suma de 162.000 de lei. Fondurile au fost adunate în urma târgurilor de caritate organizate în instituțiile de învățământ, precum și din donațiile elevilor, profesorilor, părinților și comunităților locale.
15:00
Final de an sângeros pentru armata rusă. Pierderile de soldați pe frontul din Ucraina sunt mai mari ca niciodată # Radio Chisinau
În ultimele 10 luni, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut mai rapid decât în orice alt moment de la începutul invaziei din 2022, dar Moscova încă reușește să adune mai mulți soldați decât pierde, potrivit unei analize BBC. Toate astea se întâmplă în timp ce SUA presează pentru un plan de pace și negocieri, dar pe teren luptele continuă cu pierderi mari de ambele părți.
14:35
Bilanțul economic al anului 2025, prezentat de vicepremierul Eugeniu Osmochescu: Mai mult sprijin pentru producătorii autohtoni și investiții în creștere # Radio Chisinau
Anul 2025 a marcat trecerea de la gestionarea crizelor succesive la o etapă de relansare economică graduală, bazată pe investiții, productivitate și competitivitate, în contextul alinierii progresive la parcursul de integrare europeană. Mesajul a fost transmis de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, care a prezentat astăzi raportul de activitate pentru anul 2025, precum și principalele direcții strategice pentru anul 2026, informează MOLDPRES.
14:20
Istoria unei artiste franceze de excepție
14:20
14:15
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a anunțat finalizarea campaniei naționale de vaccinare antigripală pentru sezonul 2025–2026, desfășurată pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu scopul reducerii impactului epidemiologic al gripei, în special prin prevenirea formelor severe, a complicațiilor, spitalizărilor și deceselor în rândul persoanelor din grupurile cu risc sporit.
