Dialog diplomatic la Parlament: Igor Grosu a vorbit cu noii ambasadori ai Germaniei și Chinei despre parcursul european și cooperarea bilaterală
Radio Chisinau, 30 decembrie 2025 18:50
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut, pe parcursul zilei de astăzi, întrevederi cu ambasadorul Republicii Federale Germane în Republica Moldova, Hubert Knirsch, și cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze, Dong Zhihua.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 10 minute
18:50
Dialog diplomatic la Parlament: Igor Grosu a vorbit cu noii ambasadori ai Germaniei și Chinei despre parcursul european și cooperarea bilaterală # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut, pe parcursul zilei de astăzi, întrevederi cu ambasadorul Republicii Federale Germane în Republica Moldova, Hubert Knirsch, și cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze, Dong Zhihua.
Acum 30 minute
18:30
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
Acum o oră
18:05
România va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii a fost scos la licitație # Radio Chisinau
„Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație”, a anunțat marți secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma. Proiectul va beneficia de finanțare din fondurile militare SAFE și, ca element transfrontalier, va implica și construcția a unei bucăți de autostradă și pe teritoriul Republicii Moldova, devenind astfel prima bucată de șosea de mare viteză din țara noastră.
Acum 2 ore
17:45
Curier neoficial al fostului partid „Șor”, trimis în judecată într-un dosar de finanțare ilegală a formațiunii din partea unui grup criminal organizat # Radio Chisinau
Un curier al fostului Partid Politic „Șor” a fost trimis în judecată de Procuratura Anticorupție, fiind învinuit de acordarea de mijloace financiare în vederea acceptării cu bună știință a finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat.
17:25
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de reevaluare întocmit de Comisia de vetting privind judecătoarea Ruxanda Pulbere și a constatat nepromovarea evaluării externe de către aceasta, comunică MOLDPRES.
17:05
Directoarea unui centru medical din Chișinău, trimisă în judecată pentru fals în acte și declarații mincinoase într-un dosar ce vizează alegerile prezidențiale din 2020 # Radio Chisinau
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanță cauza penală în care directoarea unui centru medical din Chișinău este învinuită de confecționarea documentelor oficiale false și prezentarea cu bună-știință a declarațiilor mincinoase în calitate de martor. Dosarul a fost inițiat în urma autosesizării procurorului în cadrul unei cauze penale ce vizează finanțarea ilegală a campaniei electorale a unui candidat la alegerile prezidențiale din anul 2020.
Acum 4 ore
16:40
Evacuări de urgență în nordul Ucrainei: 14 localități afectate de bombardamente rusești # Radio Chisinau
Autoritățile din regiunea Cernihiv, în nordul Ucrainei, au ordonat marți evacuarea a 14 localități din apropierea frontierei cu Rusia și Belarus, din cauza bombardamentelor rusești zilnice.
16:20
Poliția Națională a primit o donație de echipamente IT esențiale pentru intervenții mai rapide în teren (FOTO) # Radio Chisinau
Poliția Națională a intrat recent în posesia unei donații de 60 de tablete robuste și 60 de imprimante mobile, echipamente care vor contribui semnificativ la eficientizarea activității angajaților din teren. Noile dispozitive permit emiterea imediată a documentelor de sancționare și a rapoartelor oficiale direct la fața locului, eliminând întârzierile generate de necesitatea revenirii la birou pentru procesarea actelor. Astfel, intervențiile polițiștilor vor deveni mai rapide, mai eficiente și mai transparente.
16:00
Comisia Electorală Centrală a atribuit mandatul de consilier în Consiliul municipal Chișinău candidatului supleant Svetlana Popa de pe lista Partidului Socialiștilor, transmite IPN.
15:40
Sistemul MIA Plăți Instant a depășit cifra de 800 de mii de utilizatori, într-un an și jumătate de la lansare # Radio Chisinau
Sistemul MIA Plăți Instant înregistrează peste 800 de mii de utilizatori, în primul an și jumătate de la lansare, ceea ce înseamnă că unul din doi cetățeni care au conturi bancare și unul din trei cetățeni ai țării noastre folosește sistemul de plăți instant. Datele au fost prezentate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, la emisiunea „În context” de la postul public de televiziune, informează MOLDPRES.
15:20
Ministerul Educației a colectat 162 mii de lei în cadrul campaniei „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!” (FOTO) # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării a încheiat cea de-a doua ediție a campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!”, reușind să colecteze suma de 162.000 de lei. Fondurile au fost adunate în urma târgurilor de caritate organizate în instituțiile de învățământ, precum și din donațiile elevilor, profesorilor, părinților și comunităților locale.
Acum 6 ore
15:00
Final de an sângeros pentru armata rusă. Pierderile de soldați pe frontul din Ucraina sunt mai mari ca niciodată # Radio Chisinau
În ultimele 10 luni, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut mai rapid decât în orice alt moment de la începutul invaziei din 2022, dar Moscova încă reușește să adune mai mulți soldați decât pierde, potrivit unei analize BBC. Toate astea se întâmplă în timp ce SUA presează pentru un plan de pace și negocieri, dar pe teren luptele continuă cu pierderi mari de ambele părți.
14:35
Bilanțul economic al anului 2025, prezentat de vicepremierul Eugeniu Osmochescu: Mai mult sprijin pentru producătorii autohtoni și investiții în creștere # Radio Chisinau
Anul 2025 a marcat trecerea de la gestionarea crizelor succesive la o etapă de relansare economică graduală, bazată pe investiții, productivitate și competitivitate, în contextul alinierii progresive la parcursul de integrare europeană. Mesajul a fost transmis de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, care a prezentat astăzi raportul de activitate pentru anul 2025, precum și principalele direcții strategice pentru anul 2026, informează MOLDPRES.
14:20
Istoria unei artiste franceze de excepție
14:20
Istoria unei artiste franceze de excepție
14:15
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a anunțat finalizarea campaniei naționale de vaccinare antigripală pentru sezonul 2025–2026, desfășurată pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu scopul reducerii impactului epidemiologic al gripei, în special prin prevenirea formelor severe, a complicațiilor, spitalizărilor și deceselor în rândul persoanelor din grupurile cu risc sporit.
13:55
Carburanții auto vor fi mai ieftini mâine, 31 decembrie. Noile prețuri afișate de ANRE # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 31 decembrie.
13:55
România a devenit cel mai mare exportator de cereale din UE în primele 25 de săptămâni ale anului comercial 2025-2026 # Radio Chisinau
România a devenit cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană în primele 25 de săptămâni ale anului comercial 2025-2026. Potrivit datelor Comisiei Europene, fermierii români au livrat pe piețele externe peste 6,4 milioane de tone de cereale, adică 33% din totalul exporturilor statelor membre UE.
13:35
Ministrul Sănătății, Emil Ceban: „În 2026 vom continua investițiile în modernizarea spitalelor republicane și raionale, în echipamente de înaltă performanță și în extinderea capacităților oncologice” # Radio Chisinau
Consolidarea medicinei de familie, modernizarea spitalelor regionale cu investiții de peste 600 de milioane de lei, extinderea programelor de screening oncologic și de imunizare precum și continuarea alinierii sistemului medical național la standardele Uniunii Europene vor fi printre prioritățile Ministerului Sănătății în anul 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, într-o conferință de presă, transmite Radio Chișinău.
13:10
Un fost funcționar MAI și soția sa, depistați de ANI cu avere nejustificată de peste 1,48 milioane lei # Radio Chisinau
Un fost funcționar public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și soția acestuia depistați de ofițerii Autorității Naționale de Integritate (ANI) cu o avere cu caracter nejustificat în valoare de 1.479.654 lei, comunică MOLDPRES.
Acum 8 ore
12:45
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada 31.12.2025, ora 20:00 – 01.01.2026, ora 07:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, cu ocolirea Pieței Marii Adunări Naționale (PMAN).
12:25
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, la ședința Consiliului Memoriei: „Este important ca adevărul istoric și lecțiile trecutului să ajungă la câți mai mulți oameni” # Radio Chisinau
La Ministerul Culturii a avut loc întrunirea Consiliului Memoriei, la care s-a prezentat bilanțul primului an de activitate al Consiliului și au fost discutate prioritățile pentru perioada următoare.
11:55
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de vânt.
11:35
Bilanț Energocom pentru anul 2025. Grantul de 20 milioane de euro oferit de UE a fost folosit integral, gaze naturale achiziționate din proiectul strategic românesc Neptun Deep # Radio Chisinau
Energocom a dat publicității bilanțul pe anul 2025. Compania menționează că au fost achiziționate 782 milioane metri cubi de gaze naturale, pentru a asigura integral necesarul național în anul gazier 2025–2026, care a început la 1 octombrie 2025 și se va încheia la 30 septembrie 2026.
11:15
Maia Sandu a cerut Guvernului să simplifice procedura de dare în căutare, pentru a preveni fuga condamnaților în regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu salută inițiativa legislativă votată ieri de Parlament prin care va fi revizuit mecanismul de vetting pentru a extinde categoria de judecători evaluați, transmite Radio Chișinău.
Acum 12 ore
10:55
„Statele Unite rămân dedicate colaborării cu România”. Mesajul Ambasadei SUA la București, la împlinirea a 145 de ani de relații diplomatice # Radio Chisinau
Statele Unite rămân dedicate colaborării cu România pentru a aprofunda cooperarea, a sprijini principiile democratice și a construi împreună un viitor mai sigur și mai plin de speranță, potrivit unui mesaj al Ambasadei SUA la București.
10:40
Echipajele specializate din cadrul Administrației Naționale a Drumurilor au intervenit, noaptea trecută, în raioanele din nordul și centrul țării, pentru curățarea părții carosabile și combaterea lunecușului, pentru lucrări de patrulare și monitorizare a situației.
10:25
2 080 de kilograme de rodii importate au fost reținute și ulterior distruse de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce analizele de laborator au arătat depășirea limitei maxime admisibile de pesticide.
10:05
LIVE | Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, privind domeniul justiției # Radio Chisinau
Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, privind domeniul justiției.
10:00
Drumuri bune și apă la robinete. Bolea: Anul 2025 a adus progrese în infrastructură # Radio Chisinau
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a prezentat bilanțul activităților instituției pe care o conduce, pentru anul 2025, subliniind realizările din domeniul infrastructurii rutiere, urbane și al serviciilor publice.
09:35
Doi nerezidenți, reținuți pe Aeroportul Chișinău cu peste 50 000 de euro nedeclarați # Radio Chisinau
Două tentative de scoatere ilicită din țară a mijloacelor financiare, în sumă totală de 50.000 de dolari SUA, au fost contracarate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în cooperare cu polițiștii de frontieră.
09:30
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, va susține astăzi, 30 decembrie, o conferință de presă dedicată subiectelor din domeniul justiției.
09:25
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, va susține astăzi, 30 decembrie, o conferință de presă dedicată subiectelor din domeniul justiției.
09:05
Proprietarii de trotinete electrice, care se deplasează cu viteza de peste 25 km/h, sunt obligați să încheie o asigurare de răspundere civilă în România. Polițiștii rutieri vor avea dreptul să aplice amenzi de până la 2 000 de lei românești celor care nu respectă legea, transmite IPN.
08:45
Euro și dolarul continuă să se deprecieze în raport cu leul moldovenesc, potrivit cursului oficial afișat astăzi, 30 decembrie, de Banca Națională a Moldovei.
08:35
Parlamentul alocă 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al viitoarei Arene Naționale # Radio Chisinau
Parlamentul a aprobat majorarea bugetului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu 12 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională”, transmite IPN.
08:25
Parlamentul alocă 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al viitoarei Arene Național # Radio Chisinau
Parlamentul a aprobat majorarea bugetului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu 12 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională”, transmite IPN.
08:05
Meteorologii prognozează pentru ziua de marți cer predominant noros pe întreg teritoriul țării. În anumite zone, se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare și lapoviță.
Acum 24 ore
21:25
Sute de persoane au ajuns în ultimele două zile la spitale după ce au alunecat pe trotuarele și drumurile acoperite cu gheață, suferind fracturi sau luxații. Numai la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, 190 de pacienți au solicitat ajutor medical.
21:05
Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu local în apropierea Centralei nucleare de la Zaporojie, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică a ONU. Potrivit AIEA, înțelegerea va permite începerea reparațiilor la linia electrică.
20:45
Droguri în valoare de peste 20 milioane de lei, scoase din circuit într-o săptămână # Radio Chisinau
Poliția Republicii Moldova anunță continuarea acțiunilor de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri, fenomen considerat o amenințare majoră la adresa siguranței publice și a sănătății, în special a tinerilor.
20:25
Atenție, agenți economici: ultimele plăți bugetare din 2025 se fac până pe 30 decembrie # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat informează că mâine, 30 decembrie 2025, este ultima zi operațională pentru efectuarea încasărilor și plăților bugetare aferente anului 2025.
20:10
În Franța, depășirea limitei de viteză cu peste 50 de kilometri pe oră nu mai este doar o simplă contravenție, ci a fost transformată într-o infracțiune cu pedepse mai severe.
19:45
Dan Perciun, despre realizările anului în Educație: „Programul de alimentație gratuită în școli - una dintre cele mai ample reforme cu impact social” # Radio Chisinau
Extinderea alimentației gratuite în școli, creșterea admiterii în universitățile din Republica Moldova și reducerea deficitului de cadre didactice prin atragerea unui număr record de tineri specialiști se numără printre cele mai importante realizări ale Ministerului Educației și Cercetării în anul 2025. Aceste rezultate au fost prezentate astăzi de ministrul Dan Perciun, în cadrul conferinței de presă dedicate bilanțului anual.
19:25
Ultimele zile ale anului 2025 vor fi geroase. Temperaturile scăzute se vor menține, iar meteorologii ar putea emite un nou cod de vânt puternic pentru 31 decembrie. Pe alocuri vor cădea ninsori slabe.
19:05
UE reiterează că sprijinul pentru Ucraina nu va fi slăbit: Continuăm să lucrăm pentru o pace solidă și durabilă, în strânsă cooperare cu partenerii noștri americani # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-au exprimat sprijinul pentru Volodimir Zelenski și Ucraina înainte de întâlnirea pe care acesta din urmă urmează să o aibă cu președintele american Donald Trump, în Florida.
Ieri
18:50
Guvernul Republicii Moldova a aprobat condițiile pentru desfășurarea primului proiect de testare inovativă în domeniul energiei # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova a aprobat condițiile pentru desfășurarea primului proiect de testare inovativă în domeniul energiei, în cadrul mecanismului Sandbox energetic. Proiectul „Vehicul spre rețea: testarea soluțiilor de încărcare inteligentă și a fluxului bidirecțional de energie (V2G)” va evalua tehnologia Vehicle-to-Grid, care permite circulația bidirecțională a energiei între vehiculul electric și rețeaua de energie.
18:25
Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al Președintei Maia Sandu, anunță că își încheie activitatea la finalul anului 2025. Deocamdată nu a fost anunțat cine va prelua funcția, comunică MOLDPRES.
18:05
Dor de izvor | Mariana Melinte Ciobanu: „Sunt o perfecționistă și de fiecare dată am ce învăța” (Audio) # Radio Chisinau
Invitata acestei ediții a emisiunii „Dor de izvor” de la Radio Chișinău este interpreta de muzică populară Mariana Melinte Ciobanu.
17:50
Parlamentul a votat astăzi, în lectura a doua, proiectul unei noi legi privind achizițiile publice, menită să asigure transparența, corectitudinea și eficiența în utilizarea fondurilor publice. Proiectul a fost susținut de 56 de deputați și a fost elaborat de Ministerul Finanțelor, transpunând Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice în legislația națională.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.