INTERVIU | Andrei Curăraru: Avansul Republicii Moldova pe calea integrării europene a atins un nivel maxim în 2025. Cetățenii și-au reconfirmat prin vot opțiunea pentru un curs european constant

Avansul Republicii Moldova pe calea integrării europene a atins un nivel maxim în 2025, marcat de aprecierile Comisiei Europene și sprijinul concret împotriva ofensivei hibride a Federației Ruse. Însă Chișinăul s-a confruntat cu prima piedică – deschiderea celor trei capitole doar la nivel tehnic, nu și politic, din cauza obiecțiilor Ungariei legate de Ucraina, a remarcat expertul Andrei Curăraru, de la Watchdog, într-un interviu pentru Radio Chișinău. Progresele înregistrate depășesc în ritm aceste dificultăți, iar cetățenii și-au reconfirmat prin vot opțiunea pentru un curs european constant, a subliniat expertul, în interviul realizat de Cristina Sănduță.

