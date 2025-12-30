Pensiile pentru luna ianuarie ajung pe carduri. CNAS a efectuat transferurile

15:40

Sistemul MIA Plăți Instant înregistrează peste 800 de mii de utilizatori, în primul an și jumătate de la lansare, ceea ce înseamnă că unul din doi cetățeni care au conturi bancare și unul din trei cetățeni ai țării noastre folosește sistemul de plăți instant. Datele au fost prezentate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, la emisiunea „În context” de la postul public de televiziune, informează MOLDPRES.