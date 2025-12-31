Maia Sandu, simbol al rezistenței democratice în fața presiunilor Kremlinului, onorată de The Telegraph ca Liderul Mondial al Anului
Ziarul National, 31 decembrie 2025 14:45
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost recunoscută ca Liderul Mondial al Anului de cotidianul britanic. Prestigioasa publicație notea...
• • •
Anul Nou este un moment de sărbătoare, un prilej de a lăsa în urmă tot ce a fost mai greu și de a întâmpina cu speranță și entuziasm un nou în...
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost recunoscută ca Liderul Mondial al Anului de cotidianul britanic. Prestigioasa publicație notea...
ULTIMA ORĂ // Regretele inculpatului Plahotniuc, care își va serba ziua de naștere în PUȘCĂRIE: „Speranța că alegerile parlamentare vor aduce schimbarea mult așteptată nu s-a realizat… Așa se întâmplă când statul e capturat cu adevărat” # Ziarul National
Inculpatul Vladimir Plahotniuc, care pe 1 ianuarie 2026 va împlini 60 de ani, susține că anul 2025 a fost „dur pentru țară și pentru majoritate...
Condamnări grele în dosarul de fraudă bancară: Trei persoane implicate în schema de prejudiciere a Băncii de Economii cu 37 milioane lei # Ziarul National
CHIȘINĂU – Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut la 30 decembrie vinovăția a patru persoane în comiterea infracțiunilor de spălare de...
România sprijină apărarea Ucrainei cu 50 de milioane de euro, mulțumiri din partea Kievului # Ziarul National
Ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Şmîhal, a exprimat mulțumiri României pentru contribuția semnificativă de 50 de milioane de euro. Aceasta su...
10 ani de închisoare pentru șantaj repetat: Bărbat din Chișinău condamnat într-un dosar de șantaj cu amenințări și presiuni pe fundația unei acuzații false de viol # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat recent condamnarea unui bărbat de 51 de ani, acuzat de șantaj. Instanța i-a impus o pedeapsă de 10 ani ...
Ambasadorul SUA la NATO pune sub semnul întrebării acuzațiile Rusiei cu privire la un atac al Ucrainei asupra reședinței lui Putin # Ziarul National
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a exprimat îndoieli privind acuzația Rusiei conform căreia Ucraina ar fi atacat reședința președintelui ...
Moldova scrie istorie în sportul mondial: un an de succes și noi perspective pentru viitor # Ziarul National
Anul 2025 a demonstrat evoluția stabilă a sportului din Republica Moldova, atât prin realizări internaționale remarcabile, cât și prin aplicarea un...
Deținutul inventiv prins cu telefon ascuns în proteză, condamnat din nou în Chișinău # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat de 42 de ani, recunoscut vinovat de deținerea și folosirea ilegală a ob...
74 de profesori din Republica Moldova, certificați în competențe digitale de Ministerul Educației # Ziarul National
74 de cadre didactice au incheiat cu succes procesul de testare a competentelor digitale, realizat in baza testului și a metodologiei aprobate de M...
Putin dispune extinderea zonei tampon în regiunile Sumi și Harkov până în 2026, anunță șeful Statului Major rus # Ziarul National
Șeful Statului Major rus, Valeri Gherasimov, a comunicat că forțele ruse înregistrează progrese în fața apărării ucrainene. Președintele Vladimir P...
Progrese semnificative: Finanțările pentru agricultură cresc cu peste 100 milioane lei în 2025, sprijinind fermierii și inovația tehnologică # Ziarul National
31 decembrie 2025, Chișinău - Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii anunță că, la finalul anului 2025, finanțările agricole gesti...
Patru persoane, inclusiv trei copii, au fost rănite în urma atacurilor rusești care au avut loc în noaptea de marți spre miercuri în Odesa, Ucraina...
♈️ BerbecO zi plină de energie se anunță, iar entuziasmul te va împinge să încerci noi experiențe. Nu te lăsa copleșit de mici obstacole, ci folos...
Diplomat rus susține că noua Comisie Europeană ar putea transforma dialogul Rusia-UE # Ziarul National
Este prematur să afirmăm că dialogul dintre Rusia și UE este pierdut definitiv. Relațiile s-ar putea modifica odată cu venirea unei noi Comisii Eur...
Israel interzice activitatea agențiilor umanitare în Gaza, 10 țări atrag atenția asupra suferinței populației # Ziarul National
Israelul a anunţat că, în decurs de 36 de ore, va opri activitatea mai multor organizaţii de ajutor umanitar în Gaza. Motivul invocat este că acest...
Varșovia solicită Comisiei Europene investigarea TikTok pentru dezinformare rusă orchestrată prin AI # Ziarul National
Polonia a solicitat Comisiei Europene să lanseze o investigație împotriva TikTok, după ce pe platforma de social media a apărut conţinut generat cu...
Acuzațiile Moscovei de atac ucrainean cu drone, negate de Kiev: Tensiuni în creștere și atacuri masive în Ucraina; un mort și evacuări în Zaporojie # Ziarul National
Kievul a acuzat marți lipsa de dovezi care să susțină acuzațiile Moscovei privind un atac ucrainean cu dronă împotriva unei reședințe a președintel...
30 decembrie 2025
Evacuări de urgență în Cernihiv: 14 localități din apropierea graniței cu Rusia și Belarus, eliberate din cauza atacurilor rusești constante # Ziarul National
Autoritățile din regiunea Cernihiv, din nordul Ucrainei, au emis marți ordinul de evacuare pentru 14 localități aflate aproape de granița cu Rusia ...
Pe 31 decembrie 2025, Republica Moldova va experimenta o notabilă răcire a temperaturilor. În mai multe regiuni, diferența de temperatură față de z...
Atac asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră: Rusia vizează infrastructura critică și o navă civilă avariată în Odesa # Ziarul National
Marți, Rusia a întreprins un atac asupra infrastructurii din regiunea Odesa, provocând avarii unei nave civile și unor instalații din porturile Piv...
Atac la metroul din Paris comis de un român înarmat cu un ciocan, pe aceeași linie unde au fost rănite trei femei în urma unui incident anterior. # Ziarul National
Un bărbat de 26 de ani, originar din România, a fost arestat luni după ce a atacat pasagerii liniei 3 a metroului din Paris. Incidentul a avut loc ...
Ucraina ironizează acuzațiile Rusiei cu o caricatură ingenioasă a lui Lavrov pe stilul „Mincinosul mincinoșilor” # Ziarul National
În fața acuzațiilor venite din partea Rusiei, care susține că Ucraina ar fi atacat reședința lui Vladimir Putin cu ajutorul unor drone, Ucraina a d...
Maia Sandu cere măsuri mai ferme pentru o justiție eficientă și combaterea corupției în Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a organizat o conferință de presă în care a discutat despre evoluțiile recente din domeniul justiției. E...
Ieri
Belarusul dezvăluie rachete rusești hipersonice cu capacitate nucleară pe teritoriul său, amplificând îngrijorările occidentale # Ziarul National
Belarusul a dezvăluit marți un videoclip ce prezintă desfășurarea pe teritoriul său a sistemului de rachete hipersonice Oreșnik, capabile de a tran...
Alertă meteo: Cod galben pentru intensificări ale vântului este în vigoare între 30 decembrie 2025, ora 20:00 și 31 decembrie 2025, ora 17:00. Se p...
Maia Sandu cere o reformă rapidă în justiție și atrage atenția asupra întârzierilor intenționate ale dosarelor de corupție în instanțe # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a cerut Parlamentului, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și altor autorități să acționeze p...
Maia Sandu propune măsuri urgente pentru curățarea justiției și combaterea corupției: Legea nouă și provocările persistente în sistemul judiciar din Moldova # Ziarul National
Ieri, Parlamentul a adoptat legea nr. 333 pentru îmbunătățirea transparenței în administrarea sistemului judiciar și al Procuraturii, consolidând a...
Atelier național pentru promovarea educației și recunoașterea calificărilor prin platforma Europass în Moldova # Ziarul National
Consolidarea utilizării instrumentelor europene în educație, mobilitate și recunoașterea calificărilor a fost principalul subiect al atelierului „P...
Curier acuzat de finanțare ilegală în cadrul Partidului „Șor”, trimis în judecată de Procuratura Anticorupție # Ziarul National
CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a dus la bun sfârșit urmărirea penală și a trimis spre judecare cauza în care un curier, care activa neoficial ...
Perspective de creștere și integrare europeană: Realizările economice și planurile Ministerului Dezvoltării Economice pentru 2026 # Ziarul National
30 decembrie 2025 - Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a prezentat în cadrul conferinței d...
Previziuni uluitoare ale șamanilor din Peru: boală pentru Trump și exil pentru Maduro în 2026, sfârșitul războiului din Ucraina și victoria lui Keiko Fujimori în Peru # Ziarul National
Şamanii din Peru s-au reunit pentru ritualul tradiţional de Anul Nou. În cadrul acestuia, au făcut previziuni despre ce va aduce următorul an. Ei a...
Bărbat de 38 de ani trimis în judecată după ce și-a ucis gazda în urma unui conflict violent # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana, a încheiat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată dosarul penal al unui bărbat de...
Evoluția pierderilor Rusiei în conflictul din Ucraina în paralel cu eforturile de pace mediate de SUA și impactul diplomatic al discuțiilor Trump-Putin # Ziarul National
În decursul ultimelor 10 luni, pierderile suferite de Rusia în conflictul cu Ucraina au crescut într-un ritm mai rapid decât oricând de la începutu...
29 decembrie 2025
Guvernul aprobă un an de protecție pentru fermierii afectați de calamități naturale # Ziarul National
29 decembrie 2025, Chișinău - Executivul a aprobat pozitiv astăzi o inițiativă legislativă care instituie un moratoriu asupra urmăririi silite a bu...
Întâlnirea Trump-Zelenski la Mar-a-Lago: Pacea în Ucraina, încă un vis îndepărtat din cauza problemelor „spinoase” teritoriale # Ziarul National
După întâlnirea cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski la reședința Mar-a-Lago din Florida, președintele Donald Trump a declarat că încheierea răz...
Bărbat condamnat la închisoare după un conflict violent pentru un loc de parcare în Chișinău # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat despre condamnarea la trei ani de închisoare a unui bărbat din capitală, acuzat de huliganism agravat. ...
Condamnare cu suspendare pentru tânărul care a furat aproape 500 000 de lei destinați Partidului „Șor” în scopul finanțării protestelor # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe data de 22 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a găsit vinovat un bărbat pentru săvârșirea infracțiunii de jaf. Instanț...
Condamnare în Sîngerei: Două femei găsite vinovate de corupere electorală la referendumul din 2024 # Ziarul National
Procuratura Bălți, Oficiul Sîngerei, a anunțat că Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, a pronunțat recent o sentință prin care două persoane au fost...
Întâlnirea Trump-Zelenski nu clarifică drumul spre pace, dar prețul petrolului urcă alarmant din cauza tensiunilor globale. # Ziarul National
Prețurile petrolului au înregistrat o creștere la începutul săptămânii. Investitorii evaluează rezultatele discuțiilor dintre președintele Statelor...
Von der Leyen salută progresele în discuțiile de pace pentru Ucraina și subliniază importanța garanțiilor de securitate # Ziarul National
Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că salută „progresele semnificative” înregistrate în discuţiile de la Mar-a-Lago cu privir...
Zelenski subliniază divergențele cu Rusia privind Donbas și posibilitatea unui referendum pentru soluționarea conflictului # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, în Florida, că Ucraina și Rusia au "o poziție diferită" cu privire la regiunea Donbas din estu...
Trump sugerează o posibilă întâlnire trilaterală SUA-Rusia-Ucraina pentru reluarea dialogului și reconstrucția Ucrainei # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a declarat, duminică seară, la Mar-a-Lago, că vede posibilă o întâlnire trilaterală între Rusia, SUA și Ucraina....
Planul de pace aproape finalizat: Zelenski și Trump cad de acord asupra a 90% dintre puncte # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică seară, după întâlnirea din Florida cu Donald Trump, că planul de pace în 20 de punct...
Trump se arată dispus să viziteze Ucraina pentru a sprijini un posibil acord de pace cu Rusia # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a indicat că este deschis la posibilitatea unei vizite în Ucraina și a unui discurs în parlamentul țării, doar d...
Convorbire telefonică importantă între Putin și Trump despre Ucraina: cooperare și perspective economice pentru soluționarea conflictului # Ziarul National
Iuri Uşakov, consilier la Kremlin, a declarat că Donald Trump şi Vladimir Putin au discutat duminică despre situaţia din Ucraina şi perspectivele d...
28 decembrie 2025
Trump și Putin dezbat viitorul Ucrainei: armistițiul temporar, o soluție riscantă pentru Donbas? # Ziarul National
Statele Unite și Rusia sunt de acord că un armistițiu temporar "nu va face decât să prelungească conflictul", a informat duminică seara Kremlinul. ...
Discuții de pace: Zelenski și Trump analizează un plan în 20 de puncte pentru încheierea războiului cu Rusia în Florida # Ziarul National
Se vehiculează că un proiect de propunere de pace în 20 de puncte este pivota discuțiilor dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omolo...
Trump și Zelenski pregătesc un nou plan de pace pentru Ucraina, după discuții esențiale cu Putin # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a purtat duminică o discuție telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin, și a descris această conversație ca...
Vremea în Republica Moldova pentru urmatoarea perioada va fi caracterizata de temperaturi tipice iernii, cu o predominanta de cer noros si partial ...
