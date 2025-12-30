Ucraina ironizează acuzațiile Rusiei cu o caricatură ingenioasă a lui Lavrov pe stilul „Mincinosul mincinoșilor”
Ziarul National, 30 decembrie 2025 15:30
În fața acuzațiilor venite din partea Rusiei, care susține că Ucraina ar fi atacat reședința lui Vladimir Putin cu ajutorul unor drone, Ucraina a d...
• • •
Acum 30 minute
15:30
15:30
Maia Sandu cere măsuri mai ferme pentru o justiție eficientă și combaterea corupției în Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a organizat o conferință de presă în care a discutat despre evoluțiile recente din domeniul justiției. E...
Acum 2 ore
14:30
Belarusul dezvăluie rachete rusești hipersonice cu capacitate nucleară pe teritoriul său, amplificând îngrijorările occidentale # Ziarul National
Belarusul a dezvăluit marți un videoclip ce prezintă desfășurarea pe teritoriul său a sistemului de rachete hipersonice Oreșnik, capabile de a tran...
14:30
Alertă meteo: Cod galben pentru intensificări ale vântului este în vigoare între 30 decembrie 2025, ora 20:00 și 31 decembrie 2025, ora 17:00. Se p...
Acum 4 ore
13:30
Maia Sandu cere o reformă rapidă în justiție și atrage atenția asupra întârzierilor intenționate ale dosarelor de corupție în instanțe # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a cerut Parlamentului, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și altor autorități să acționeze p...
13:15
Maia Sandu propune măsuri urgente pentru curățarea justiției și combaterea corupției: Legea nouă și provocările persistente în sistemul judiciar din Moldova # Ziarul National
Ieri, Parlamentul a adoptat legea nr. 333 pentru îmbunătățirea transparenței în administrarea sistemului judiciar și al Procuraturii, consolidând a...
13:15
Atelier național pentru promovarea educației și recunoașterea calificărilor prin platforma Europass în Moldova # Ziarul National
Consolidarea utilizării instrumentelor europene în educație, mobilitate și recunoașterea calificărilor a fost principalul subiect al atelierului „P...
13:15
Curier acuzat de finanțare ilegală în cadrul Partidului „Șor”, trimis în judecată de Procuratura Anticorupție # Ziarul National
CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a dus la bun sfârșit urmărirea penală și a trimis spre judecare cauza în care un curier, care activa neoficial ...
12:15
Perspective de creștere și integrare europeană: Realizările economice și planurile Ministerului Dezvoltării Economice pentru 2026 # Ziarul National
30 decembrie 2025 - Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a prezentat în cadrul conferinței d...
Acum 6 ore
11:15
Previziuni uluitoare ale șamanilor din Peru: boală pentru Trump și exil pentru Maduro în 2026, sfârșitul războiului din Ucraina și victoria lui Keiko Fujimori în Peru # Ziarul National
Şamanii din Peru s-au reunit pentru ritualul tradiţional de Anul Nou. În cadrul acestuia, au făcut previziuni despre ce va aduce următorul an. Ei a...
10:15
Bărbat de 38 de ani trimis în judecată după ce și-a ucis gazda în urma unui conflict violent # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana, a încheiat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată dosarul penal al unui bărbat de...
Acum 12 ore
07:15
Evoluția pierderilor Rusiei în conflictul din Ucraina în paralel cu eforturile de pace mediate de SUA și impactul diplomatic al discuțiilor Trump-Putin # Ziarul National
În decursul ultimelor 10 luni, pierderile suferite de Rusia în conflictul cu Ucraina au crescut într-un ritm mai rapid decât oricând de la începutu...
Ieri
15:30
Guvernul aprobă un an de protecție pentru fermierii afectați de calamități naturale # Ziarul National
29 decembrie 2025, Chișinău - Executivul a aprobat pozitiv astăzi o inițiativă legislativă care instituie un moratoriu asupra urmăririi silite a bu...
11:30
Întâlnirea Trump-Zelenski la Mar-a-Lago: Pacea în Ucraina, încă un vis îndepărtat din cauza problemelor „spinoase” teritoriale # Ziarul National
După întâlnirea cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski la reședința Mar-a-Lago din Florida, președintele Donald Trump a declarat că încheierea răz...
11:30
Bărbat condamnat la închisoare după un conflict violent pentru un loc de parcare în Chișinău # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat despre condamnarea la trei ani de închisoare a unui bărbat din capitală, acuzat de huliganism agravat. ...
11:30
Condamnare cu suspendare pentru tânărul care a furat aproape 500 000 de lei destinați Partidului „Șor” în scopul finanțării protestelor # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe data de 22 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a găsit vinovat un bărbat pentru săvârșirea infracțiunii de jaf. Instanț...
10:30
Condamnare în Sîngerei: Două femei găsite vinovate de corupere electorală la referendumul din 2024 # Ziarul National
Procuratura Bălți, Oficiul Sîngerei, a anunțat că Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, a pronunțat recent o sentință prin care două persoane au fost...
10:30
Întâlnirea Trump-Zelenski nu clarifică drumul spre pace, dar prețul petrolului urcă alarmant din cauza tensiunilor globale. # Ziarul National
Prețurile petrolului au înregistrat o creștere la începutul săptămânii. Investitorii evaluează rezultatele discuțiilor dintre președintele Statelor...
08:30
Von der Leyen salută progresele în discuțiile de pace pentru Ucraina și subliniază importanța garanțiilor de securitate # Ziarul National
Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că salută „progresele semnificative” înregistrate în discuţiile de la Mar-a-Lago cu privir...
03:00
Zelenski subliniază divergențele cu Rusia privind Donbas și posibilitatea unui referendum pentru soluționarea conflictului # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, în Florida, că Ucraina și Rusia au "o poziție diferită" cu privire la regiunea Donbas din estu...
03:00
Trump sugerează o posibilă întâlnire trilaterală SUA-Rusia-Ucraina pentru reluarea dialogului și reconstrucția Ucrainei # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a declarat, duminică seară, la Mar-a-Lago, că vede posibilă o întâlnire trilaterală între Rusia, SUA și Ucraina....
02:00
Planul de pace aproape finalizat: Zelenski și Trump cad de acord asupra a 90% dintre puncte # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică seară, după întâlnirea din Florida cu Donald Trump, că planul de pace în 20 de punct...
02:00
Trump se arată dispus să viziteze Ucraina pentru a sprijini un posibil acord de pace cu Rusia # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a indicat că este deschis la posibilitatea unei vizite în Ucraina și a unui discurs în parlamentul țării, doar d...
01:00
Convorbire telefonică importantă între Putin și Trump despre Ucraina: cooperare și perspective economice pentru soluționarea conflictului # Ziarul National
Iuri Uşakov, consilier la Kremlin, a declarat că Donald Trump şi Vladimir Putin au discutat duminică despre situaţia din Ucraina şi perspectivele d...
28 decembrie 2025
23:00
Trump și Putin dezbat viitorul Ucrainei: armistițiul temporar, o soluție riscantă pentru Donbas? # Ziarul National
Statele Unite și Rusia sunt de acord că un armistițiu temporar "nu va face decât să prelungească conflictul", a informat duminică seara Kremlinul. ...
23:00
Discuții de pace: Zelenski și Trump analizează un plan în 20 de puncte pentru încheierea războiului cu Rusia în Florida # Ziarul National
Se vehiculează că un proiect de propunere de pace în 20 de puncte este pivota discuțiilor dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omolo...
21:00
Trump și Zelenski pregătesc un nou plan de pace pentru Ucraina, după discuții esențiale cu Putin # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a purtat duminică o discuție telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin, și a descris această conversație ca...
20:00
Vremea în Republica Moldova pentru urmatoarea perioada va fi caracterizata de temperaturi tipice iernii, cu o predominanta de cer noros si partial ...
18:00
Moscova continuă atacurile barbare asupra Kievului, în timp ce premierul canadian cere o Rusie cooperantă pentru pace durabilă în Ucraina # Ziarul National
Premierul canadian Mark Carney a condamnat ferm "barbaria atacurilor" rusești de la Kiev și a insistat asupra faptului că orice acord de pace în Uc...
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Lavrov acuză regimul Zelenski de lipsă de deschidere în discuțiile pentru pace și acte de sabotaj asupra infrastructurii ruse # Ziarul National
Rusia nu crede că regimul ucrainean al lui Volodimir Zelenski și aliații săi occidentali sunt pregătiți pentru negocieri constructive, a declarat m...
06:00
Viitor incert pentru centrala nucleară Zaporojie, între controlul rus și gestionarea internațională # Ziarul National
Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, este un punct central în planul de pace susținut de președintele SUA, Donald Trump, pentru so...
27 decembrie 2025
22:30
R. Moldova: Vlad Filat rămâne în țară, contestă condamnarea din Franța și mandatul INTERPOL # Ziarul National
Vlad Filat, fost prim-ministru al Republicii Moldova și lider al Partidului Liberal Democrat, a declarat că este "pe loc" și că nu se eschivează, d...
16:15
Zelenski oprește în Canada pentru discuții europene înainte de întâlnirea crucială cu Trump în Florida # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să aibă o întâlnire cu aliaţii săi europeni, făcând o escală în Canada, conform unei discuții avu...
16:15
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, căutat internațional după condamnarea în Franța la 2 ani de închisoare # Ziarul National
Biroul Central Internaţional INTERPOL Paris a emis un mandat internaţional de arestare pentru fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Fila...
13:15
Kim Jong Un subliniază legăturile strânse cu Putin, menționând sacrificiile comune în războiul din Ucraina și intensificarea cooperării militare # Ziarul National
Kim Jong Un, liderul nord-coreean, i-a transmis președintelui rus Vladimir Putin urări de Anul Nou în 2026, subliniind legăturile strânse dintre Co...
08:15
Zelenski își intensifică eforturile diplomatice înainte de întâlnirea cu Trump, discutând cu lideri europeni și NATO despre situația din Ucraina # Ziarul National
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a purtat, înainte de întâlnirea sa cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şase convorbiri telefon...
08:15
♈️ BerbecOportunitățile nu se lasă așteptate. Încrederea în propriile abilități deschide uși către noi provocări care par să fi fost făcute pe măs...
00:15
Rusia pregătește amplasarea rachetelor hipersonice în estul Belarusului, îngrijorând experții și NATO # Ziarul National
Moscova plănuieşte să amplaseze rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară într-o fostă bază aeriană din estul Belarusului. Această mişca...
26 decembrie 2025
22:15
Balon cu aer cald detectat de radarele ucrainene în nordul Moldovei, nu dronă rusească # Ziarul National
Poliția de Frontieră moldoveană a anunțat că vineri a fost informată de autoritățile ucrainene despre detectarea unui obiect zburător de către rada...
21:15
Atacuri masive rusești în a doua zi de Crăciun: 112 confruntări armate și 8.000 de gospodării fără electricitate în Ucraina # Ziarul National
Armata rusă își continuă ofensiva în Ucraina, fiind acuzată vineri, în a doua zi de Crăciun, de către Statul Major al armatei ucrainene. Autorită...
21:15
Vremea din Republica Moldova va fi caracterizată de o creștere semnificativă a temperaturilor. Vom observa o diferență de peste 10 grade față de zi...
20:15
Tensiuni crescânde: Rusia acuză Ucraina de sabotarea negocierilor asupra planului american # Ziarul National
Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Raibkov, acuză vineri Ucraina că încearcă să "torpileze" negocierile.Acesta observă că noul "p...
20:15
Oportunitate pentru cei care își caută de LUCRU: Salariu de 30.000 de euro și cazare gratuită pentru șase luni de muncă pe o insulă din Scoția # Ziarul National
O organizație de protecție a mediului din Scoția caută o persoană dispusă să trăiască timp de șase luni pe o insulă nelocuită. Jobul vine cu un...
19:45
Colindători și urători au adus bucuria Crăciunului la Președinția Republicii Moldova # Ziarul National
A doua zi de Crăciun, Președinția Republicii Moldova a fost gazda mai multor cete de colindători și urători. Aceștia au adus bucuria sărbătorilor d...
19:45
Mai ai acasă un telefon Nokia 3310, care a făcut ISTORIE în R. Moldova? Cât ai putea să iei acum pe el dacă vrei să-l vinzi # Ziarul National
Îți amintești telefonul Nokia 3310, cunoscut ca „cărămidă” indestructibilă, cu baterie care rezista o săptămână? Acest model lansat în februari...
16:15
Sondaj: Cetățenii moldoveni doresc ca ajutorul României să ajungă direct la ei, evitând autoritățile centrale # Ziarul National
Majoritatea cetatenilor din Republica Moldova sunt de parere ca ajutorul din partea Romaniei ar trebui livrat direct catre beneficiari. Ei prefera ...
16:15
Curtea de Apel reconfirmă vinovăția unui fost judecător în scandalul "Laundromat", fără a aplica o pedeapsă din cauza prescripției # Ziarul National
CHIȘINĂU – La data de 24 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a respins ca nefondat apelul unui fost judecător. Decizia confirmă...
12:15
Tânăr de 23 de ani, condamnat la 3 ani de închisoare pentru multiple infracțiuni, inclusiv furt de trotinete și conducere sub influența alcoolului # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare împotriva unui tânăr de 23 de ani, recunoscut vinovat pentru mai m...
08:15
Zelenski vede progrese promițătoare în discuțiile de pace cu emisarii americani privind conflictul Ucraina-Rusia # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a oferit o evaluare pozitivă în urma unei convorbiri pe care a avut-o cu trimiși ai Statelor Unite ale A...
08:15
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a menționat că există posibilitatea ca Rusia să negocieze asupra formei unui d...
