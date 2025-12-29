Zelenski subliniază divergențele cu Rusia privind Donbas și posibilitatea unui referendum pentru soluționarea conflictului

Ziarul National, 29 decembrie 2025 03:00

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, în Florida, că Ucraina și Rusia au "o poziție diferită" cu privire la regiunea Donbas din estu...

Acum o oră
03:00
03:00
Trump sugerează o posibilă întâlnire trilaterală SUA-Rusia-Ucraina pentru reluarea dialogului și reconstrucția Ucrainei Ziarul National
Președintele american Donald Trump a declarat, duminică seară, la Mar-a-Lago, că vede posibilă o întâlnire trilaterală între Rusia, SUA și Ucraina....
Acum 2 ore
02:00
Planul de pace aproape finalizat: Zelenski și Trump cad de acord asupra a 90% dintre puncte Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică seară, după întâlnirea din Florida cu Donald Trump, că planul de pace în 20 de punct...
02:00
Trump se arată dispus să viziteze Ucraina pentru a sprijini un posibil acord de pace cu Rusia Ziarul National
Președintele american Donald Trump a indicat că este deschis la posibilitatea unei vizite în Ucraina și a unui discurs în parlamentul țării, doar d...
Acum 4 ore
01:00
Convorbire telefonică importantă între Putin și Trump despre Ucraina: cooperare și perspective economice pentru soluționarea conflictului Ziarul National
Iuri Uşakov, consilier la Kremlin, a declarat că Donald Trump şi Vladimir Putin au discutat duminică despre situaţia din Ucraina şi perspectivele d...
Acum 6 ore
23:00
Trump și Putin dezbat viitorul Ucrainei: armistițiul temporar, o soluție riscantă pentru Donbas? Ziarul National
Statele Unite și Rusia sunt de acord că un armistițiu temporar "nu va face decât să prelungească conflictul", a informat duminică seara Kremlinul. ...
23:00
Discuții de pace: Zelenski și Trump analizează un plan în 20 de puncte pentru încheierea războiului cu Rusia în Florida Ziarul National
Se vehiculează că un proiect de propunere de pace în 20 de puncte este pivota discuțiilor dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omolo...
Acum 8 ore
21:00
Trump și Zelenski pregătesc un nou plan de pace pentru Ucraina, după discuții esențiale cu Putin Ziarul National
Președintele american Donald Trump a purtat duminică o discuție telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin, și a descris această conversație ca...
20:00
Prognoza Meteo pentru Săptămâna 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026 Ziarul National
Vremea în Republica Moldova pentru urmatoarea perioada va fi caracterizata de temperaturi tipice iernii, cu o predominanta de cer noros si partial ...
Acum 12 ore
18:00
Moscova continuă atacurile barbare asupra Kievului, în timp ce premierul canadian cere o Rusie cooperantă pentru pace durabilă în Ucraina Ziarul National
Premierul canadian Mark Carney a condamnat ferm "barbaria atacurilor" rusești de la Kiev și a insistat asupra faptului că orice acord de pace în Uc...
Acum 24 ore
08:00
Lavrov acuză regimul Zelenski de lipsă de deschidere în discuțiile pentru pace și acte de sabotaj asupra infrastructurii ruse Ziarul National
Rusia nu crede că regimul ucrainean al lui Volodimir Zelenski și aliații săi occidentali sunt pregătiți pentru negocieri constructive, a declarat m...
06:00
Viitor incert pentru centrala nucleară Zaporojie, între controlul rus și gestionarea internațională Ziarul National
Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, este un punct central în planul de pace susținut de președintele SUA, Donald Trump, pentru so...
Ieri
22:30
R. Moldova: Vlad Filat rămâne în țară, contestă condamnarea din Franța și mandatul INTERPOL Ziarul National
Vlad Filat, fost prim-ministru al Republicii Moldova și lider al Partidului Liberal Democrat, a declarat că este "pe loc" și că nu se eschivează, d...
16:15
Zelenski oprește în Canada pentru discuții europene înainte de întâlnirea crucială cu Trump în Florida Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să aibă o întâlnire cu aliaţii săi europeni, făcând o escală în Canada, conform unei discuții avu...
16:15
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, căutat internațional după condamnarea în Franța la 2 ani de închisoare Ziarul National
Biroul Central Internaţional INTERPOL Paris a emis un mandat internaţional de arestare pentru fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Fila...
13:15
Kim Jong Un subliniază legăturile strânse cu Putin, menționând sacrificiile comune în războiul din Ucraina și intensificarea cooperării militare Ziarul National
Kim Jong Un, liderul nord-coreean, i-a transmis președintelui rus Vladimir Putin urări de Anul Nou în 2026, subliniind legăturile strânse dintre Co...
08:15
Zelenski își intensifică eforturile diplomatice înainte de întâlnirea cu Trump, discutând cu lideri europeni și NATO despre situația din Ucraina Ziarul National
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a purtat, înainte de întâlnirea sa cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şase convorbiri telefon...
08:15
Horoscopul zilei 27.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecOportunitățile nu se lasă așteptate. Încrederea în propriile abilități deschide uși către noi provocări care par să fi fost făcute pe măs...
Mai mult de 2 zile în urmă
00:15
Rusia pregătește amplasarea rachetelor hipersonice în estul Belarusului, îngrijorând experții și NATO Ziarul National
Moscova plănuieşte să amplaseze rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară într-o fostă bază aeriană din estul Belarusului. Această mişca...
26 decembrie 2025
22:15
Balon cu aer cald detectat de radarele ucrainene în nordul Moldovei, nu dronă rusească Ziarul National
Poliția de Frontieră moldoveană a anunțat că vineri a fost informată de autoritățile ucrainene despre detectarea unui obiect zburător de către rada...
21:15
Atacuri masive rusești în a doua zi de Crăciun: 112 confruntări armate și 8.000 de gospodării fără electricitate în Ucraina Ziarul National
Armata rusă își continuă ofensiva în Ucraina, fiind acuzată vineri, în a doua zi de Crăciun, de către Statul Major al armatei ucrainene. Autorită...
21:15
Schimbări meteorologice notabile pentru 27.12.2025 Ziarul National
Vremea din Republica Moldova va fi caracterizată de o creștere semnificativă a temperaturilor. Vom observa o diferență de peste 10 grade față de zi...
20:15
Tensiuni crescânde: Rusia acuză Ucraina de sabotarea negocierilor asupra planului american Ziarul National
Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Raibkov, acuză vineri Ucraina că încearcă să "torpileze" negocierile.Acesta observă că noul "p...
20:15
Oportunitate pentru cei care își caută de LUCRU: Salariu de 30.000 de euro și cazare gratuită pentru șase luni de muncă pe o insulă din Scoția Ziarul National
O organizație de protecție a mediului din Scoția caută o persoană dispusă să trăiască timp de șase luni pe o insulă nelocuită. Jobul vine cu un...
19:45
Colindători și urători au adus bucuria Crăciunului la Președinția Republicii Moldova Ziarul National
A doua zi de Crăciun, Președinția Republicii Moldova a fost gazda mai multor cete de colindători și urători. Aceștia au adus bucuria sărbătorilor d...
19:45
Mai ai acasă un telefon Nokia 3310, care a făcut ISTORIE în R. Moldova? Cât ai putea să iei acum pe el dacă vrei să-l vinzi Ziarul National
Îți amintești telefonul Nokia 3310, cunoscut ca „cărămidă” indestructibilă, cu baterie care rezista o săptămână? Acest model lansat în februari...
16:15
Sondaj: Cetățenii moldoveni doresc ca ajutorul României să ajungă direct la ei, evitând autoritățile centrale Ziarul National
Majoritatea cetatenilor din Republica Moldova sunt de parere ca ajutorul din partea Romaniei ar trebui livrat direct catre beneficiari. Ei prefera ...
16:15
Curtea de Apel reconfirmă vinovăția unui fost judecător în scandalul "Laundromat", fără a aplica o pedeapsă din cauza prescripției Ziarul National
CHIȘINĂU – La data de 24 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a respins ca nefondat apelul unui fost judecător. Decizia confirmă...
12:15
Tânăr de 23 de ani, condamnat la 3 ani de închisoare pentru multiple infracțiuni, inclusiv furt de trotinete și conducere sub influența alcoolului Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare împotriva unui tânăr de 23 de ani, recunoscut vinovat pentru mai m...
08:15
Zelenski vede progrese promițătoare în discuțiile de pace cu emisarii americani privind conflictul Ucraina-Rusia Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a oferit o evaluare pozitivă în urma unei convorbiri pe care a avut-o cu trimiși ai Statelor Unite ale A...
08:15
Moscova deschisă pentru negocieri privind un document de neagresiune către NATO Ziarul National
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a menționat că există posibilitatea ca Rusia să negocieze asupra formei unui d...
08:15
Horoscopul zilei 26.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecUn început promițător se prefigurează, deschizându-ți oportunități neașteptate. Menține-ți entuziasmul și acceptă provocările cu spirit p...
25 decembrie 2025
09:15
Atacurile cu drone din Ucraina reduc drastic exporturile de țiței ale Kazahstanului în luna decembrie Ziarul National
Exporturile Kazahstanului de țiței CPC Blend vor atinge în decembrie cel mai scăzut nivel din ultimele 14 luni, din cauza întârzierilor cauzate de ...
08:15
Horoscopul zilei 25.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecEntuziasmul te ghidează către noi oportunități. E momentul să-ți exprimi ideile și să cooperezi eficient cu ceilalți. Unele provocări pot...
00:15
Forțele aeriene ruse au respins cu succes un atac masiv de drone ucrainene asupra Moscovei Ziarul National
Unităţile de apărare aeriană ale Rusiei au doborât 16 drone ucrainene îndreptate spre Moscova în cursul zilei de miercuri, a relatat primarul Mosco...
24 decembrie 2025
22:15
Sportivii ucraineni refuză salutul rușilor și bielorușilor: un gest simbolic al rezistenței pe terenurile internaționale Ziarul National
Refuzul sportivilor ucraineni de a-și saluta colegii ruși sau belaruși la competiții simbolizează determinarea Ucrainei de a nu ceda invadatorului ...
15:15
Сele mai mici prețuri la carburanți din ultimii aproape patru ani de Crăciun. Cât vor scoate din buzunare șoferii pentru benzină și motorină de la miezul nopții Ziarul National
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele zile niveluri minime record. ...
13:45
Producția industrială în ascensiune: avans de 3,9% în primele zece luni ale anului 2025, cu contribuții remarcabile din industria prelucrătoare și energetică Ziarul National
În primele zece luni ale anului 2025, volumul producției industriale a crescut cu 3,9% comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent. Această e...
09:45
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani al PP „Șor”, condamnat pentru finanțare ilegală și spălare de bani Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 23 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în cazul secretarului oficiului teritorial Rîșcani al Parti...
08:45
Horoscopul zilei 24.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecProblemele complexe par să-și găsească soluții neașteptate, iar perseverența îți va fi răsplătită. Înconjoară-te de oameni pozitivi și ve...
07:45
Un potențial armistițiu între Rusia și Ucraina ar putea deschide calea pentru discuții sensibile asupra gazului rusesc în Europa Ziarul National
Europa face paşi importanţi pentru a elimina total importurile de gaze ruseşti până la sfârşitul anului 2027. Totuşi, un potenţial acord de pace în...
07:45
Zelenski subliniază dorința comună a Ucrainei și SUA de a ajunge la un acord de pace final Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că negociatorii ucraineni, sub conducerea lui Rustem Umerov, au prezentat un raport după întâl...
23 decembrie 2025
21:45
Prognoza meteo pentru 24.12.2025: Schimbări notabile în Republica Moldova Ziarul National
Mâine, Republica Moldova va experimenta fluctuații semnificative de temperatură și condiții meteo variate. În multe regiuni, temperatura va scădea ...
21:45
Armata ucraineană se retrage din Siversk, forțată de atacurile rusești și condițiile dificile Ziarul National
Armata ucraineană a anunțat marți retragerea din orașul Siversk, situat în estul Ucrainei, în fața atacurilor forțelor ruse. Acestea au declarat că...
21:45
Strategii energetice inovatoare și integrare europeană: Carolina Novac dezvăluie direcțiile Republicii Moldova la întâlnirea ambasadorilor Ziarul National
Carolina Novac, secretara de stat la Ministerul Energiei, a luat parte la Reuniunea anuală a ambasadorilor Republicii Moldova. Acolo, ea a expus pr...
20:45
Maia Sandu a premiat cetățeni de onoare pentru contribuții remarcabile în diverse domenii Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acordat distincții de stat mai multor personalități care s-au evidențiat prin profesionalism, integrit...
20:45
Drumuri periculoase spre libertate: Dezertorii ucraineni aleg munții pentru a scăpa de război și a ajunge în România Ziarul National
După aproape patru ani de rezistență împotriva invaziei rusești la scară largă, Ucraina se confruntă cu o criză umană tot mai profundă. Forțele arm...
18:45
Elevii din Moldova strălucesc la Gala Olimpicilor 2025 cu premii internaționale și regionale remarcabile Ziarul National
În cadrul evenimentului „Gala Olimpicilor 2025”, desfășurat pe 23 decembrie, 43 de elevi și 42 de profesori au fost onorați pentru rezultatele rema...
18:45
Atacurile recente ale Rusiei provoacă victime și întreruperi de curent în vestul Ucrainei, chiar înainte de Crăciun Ziarul National
Atacurile cu rachete și drone, care au avut loc marţi, au ucis cel puţin trei ucraineni, inclusiv un copil. Aceste atacuri au provocat întreruperi ...
18:45
Administrator condamnat la închisoare pentru simularea intenționată a insolvabilității unei companii din Chișinău Ziarul National
CHIȘINĂU – Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis pe 23 decembrie o sentință de condamnare împotriva administratorului unei Societăți cu Răs...
