Trump și Zelenski pregătesc un nou plan de pace pentru Ucraina, după discuții esențiale cu Putin
Ziarul National, 28 decembrie 2025 21:00
Președintele american Donald Trump a purtat duminică o discuție telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin, și a descris această conversație ca...
• • •
Acum o oră
21:00
Acum 2 ore
20:00
Vremea în Republica Moldova pentru urmatoarea perioada va fi caracterizata de temperaturi tipice iernii, cu o predominanta de cer noros si partial ...
Acum 4 ore
18:00
Moscova continuă atacurile barbare asupra Kievului, în timp ce premierul canadian cere o Rusie cooperantă pentru pace durabilă în Ucraina # Ziarul National
Premierul canadian Mark Carney a condamnat ferm "barbaria atacurilor" rusești de la Kiev și a insistat asupra faptului că orice acord de pace în Uc...
Acum 24 ore
08:00
Lavrov acuză regimul Zelenski de lipsă de deschidere în discuțiile pentru pace și acte de sabotaj asupra infrastructurii ruse # Ziarul National
Rusia nu crede că regimul ucrainean al lui Volodimir Zelenski și aliații săi occidentali sunt pregătiți pentru negocieri constructive, a declarat m...
06:00
Viitor incert pentru centrala nucleară Zaporojie, între controlul rus și gestionarea internațională # Ziarul National
Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, este un punct central în planul de pace susținut de președintele SUA, Donald Trump, pentru so...
27 decembrie 2025
22:30
R. Moldova: Vlad Filat rămâne în țară, contestă condamnarea din Franța și mandatul INTERPOL # Ziarul National
Vlad Filat, fost prim-ministru al Republicii Moldova și lider al Partidului Liberal Democrat, a declarat că este "pe loc" și că nu se eschivează, d...
Ieri
16:15
Zelenski oprește în Canada pentru discuții europene înainte de întâlnirea crucială cu Trump în Florida # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să aibă o întâlnire cu aliaţii săi europeni, făcând o escală în Canada, conform unei discuții avu...
16:15
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, căutat internațional după condamnarea în Franța la 2 ani de închisoare # Ziarul National
Biroul Central Internaţional INTERPOL Paris a emis un mandat internaţional de arestare pentru fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Fila...
13:15
Kim Jong Un subliniază legăturile strânse cu Putin, menționând sacrificiile comune în războiul din Ucraina și intensificarea cooperării militare # Ziarul National
Kim Jong Un, liderul nord-coreean, i-a transmis președintelui rus Vladimir Putin urări de Anul Nou în 2026, subliniind legăturile strânse dintre Co...
08:15
Zelenski își intensifică eforturile diplomatice înainte de întâlnirea cu Trump, discutând cu lideri europeni și NATO despre situația din Ucraina # Ziarul National
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a purtat, înainte de întâlnirea sa cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şase convorbiri telefon...
08:15
♈️ BerbecOportunitățile nu se lasă așteptate. Încrederea în propriile abilități deschide uși către noi provocări care par să fi fost făcute pe măs...
00:15
Rusia pregătește amplasarea rachetelor hipersonice în estul Belarusului, îngrijorând experții și NATO # Ziarul National
Moscova plănuieşte să amplaseze rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară într-o fostă bază aeriană din estul Belarusului. Această mişca...
26 decembrie 2025
22:15
Balon cu aer cald detectat de radarele ucrainene în nordul Moldovei, nu dronă rusească # Ziarul National
Poliția de Frontieră moldoveană a anunțat că vineri a fost informată de autoritățile ucrainene despre detectarea unui obiect zburător de către rada...
Mai mult de 2 zile în urmă
21:15
Atacuri masive rusești în a doua zi de Crăciun: 112 confruntări armate și 8.000 de gospodării fără electricitate în Ucraina # Ziarul National
Armata rusă își continuă ofensiva în Ucraina, fiind acuzată vineri, în a doua zi de Crăciun, de către Statul Major al armatei ucrainene. Autorită...
21:15
Vremea din Republica Moldova va fi caracterizată de o creștere semnificativă a temperaturilor. Vom observa o diferență de peste 10 grade față de zi...
20:15
Tensiuni crescânde: Rusia acuză Ucraina de sabotarea negocierilor asupra planului american # Ziarul National
Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Raibkov, acuză vineri Ucraina că încearcă să "torpileze" negocierile.Acesta observă că noul "p...
20:15
Oportunitate pentru cei care își caută de LUCRU: Salariu de 30.000 de euro și cazare gratuită pentru șase luni de muncă pe o insulă din Scoția # Ziarul National
O organizație de protecție a mediului din Scoția caută o persoană dispusă să trăiască timp de șase luni pe o insulă nelocuită. Jobul vine cu un...
19:45
Colindători și urători au adus bucuria Crăciunului la Președinția Republicii Moldova # Ziarul National
A doua zi de Crăciun, Președinția Republicii Moldova a fost gazda mai multor cete de colindători și urători. Aceștia au adus bucuria sărbătorilor d...
19:45
Mai ai acasă un telefon Nokia 3310, care a făcut ISTORIE în R. Moldova? Cât ai putea să iei acum pe el dacă vrei să-l vinzi # Ziarul National
Îți amintești telefonul Nokia 3310, cunoscut ca „cărămidă” indestructibilă, cu baterie care rezista o săptămână? Acest model lansat în februari...
16:15
Sondaj: Cetățenii moldoveni doresc ca ajutorul României să ajungă direct la ei, evitând autoritățile centrale # Ziarul National
Majoritatea cetatenilor din Republica Moldova sunt de parere ca ajutorul din partea Romaniei ar trebui livrat direct catre beneficiari. Ei prefera ...
16:15
Curtea de Apel reconfirmă vinovăția unui fost judecător în scandalul "Laundromat", fără a aplica o pedeapsă din cauza prescripției # Ziarul National
CHIȘINĂU – La data de 24 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a respins ca nefondat apelul unui fost judecător. Decizia confirmă...
12:15
Tânăr de 23 de ani, condamnat la 3 ani de închisoare pentru multiple infracțiuni, inclusiv furt de trotinete și conducere sub influența alcoolului # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare împotriva unui tânăr de 23 de ani, recunoscut vinovat pentru mai m...
08:15
Zelenski vede progrese promițătoare în discuțiile de pace cu emisarii americani privind conflictul Ucraina-Rusia # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a oferit o evaluare pozitivă în urma unei convorbiri pe care a avut-o cu trimiși ai Statelor Unite ale A...
08:15
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a menționat că există posibilitatea ca Rusia să negocieze asupra formei unui d...
08:15
♈️ BerbecUn început promițător se prefigurează, deschizându-ți oportunități neașteptate. Menține-ți entuziasmul și acceptă provocările cu spirit p...
25 decembrie 2025
09:15
Atacurile cu drone din Ucraina reduc drastic exporturile de țiței ale Kazahstanului în luna decembrie # Ziarul National
Exporturile Kazahstanului de țiței CPC Blend vor atinge în decembrie cel mai scăzut nivel din ultimele 14 luni, din cauza întârzierilor cauzate de ...
08:15
♈️ BerbecEntuziasmul te ghidează către noi oportunități. E momentul să-ți exprimi ideile și să cooperezi eficient cu ceilalți. Unele provocări pot...
00:15
Forțele aeriene ruse au respins cu succes un atac masiv de drone ucrainene asupra Moscovei # Ziarul National
Unităţile de apărare aeriană ale Rusiei au doborât 16 drone ucrainene îndreptate spre Moscova în cursul zilei de miercuri, a relatat primarul Mosco...
24 decembrie 2025
22:15
Sportivii ucraineni refuză salutul rușilor și bielorușilor: un gest simbolic al rezistenței pe terenurile internaționale # Ziarul National
Refuzul sportivilor ucraineni de a-și saluta colegii ruși sau belaruși la competiții simbolizează determinarea Ucrainei de a nu ceda invadatorului ...
15:15
Сele mai mici prețuri la carburanți din ultimii aproape patru ani de Crăciun. Cât vor scoate din buzunare șoferii pentru benzină și motorină de la miezul nopții # Ziarul National
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele zile niveluri minime record. ...
13:45
Producția industrială în ascensiune: avans de 3,9% în primele zece luni ale anului 2025, cu contribuții remarcabile din industria prelucrătoare și energetică # Ziarul National
În primele zece luni ale anului 2025, volumul producției industriale a crescut cu 3,9% comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent. Această e...
09:45
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani al PP „Șor”, condamnat pentru finanțare ilegală și spălare de bani # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 23 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în cazul secretarului oficiului teritorial Rîșcani al Parti...
08:45
♈️ BerbecProblemele complexe par să-și găsească soluții neașteptate, iar perseverența îți va fi răsplătită. Înconjoară-te de oameni pozitivi și ve...
07:45
Un potențial armistițiu între Rusia și Ucraina ar putea deschide calea pentru discuții sensibile asupra gazului rusesc în Europa # Ziarul National
Europa face paşi importanţi pentru a elimina total importurile de gaze ruseşti până la sfârşitul anului 2027. Totuşi, un potenţial acord de pace în...
07:45
Zelenski subliniază dorința comună a Ucrainei și SUA de a ajunge la un acord de pace final # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că negociatorii ucraineni, sub conducerea lui Rustem Umerov, au prezentat un raport după întâl...
23 decembrie 2025
21:45
Mâine, Republica Moldova va experimenta fluctuații semnificative de temperatură și condiții meteo variate. În multe regiuni, temperatura va scădea ...
21:45
Armata ucraineană se retrage din Siversk, forțată de atacurile rusești și condițiile dificile # Ziarul National
Armata ucraineană a anunțat marți retragerea din orașul Siversk, situat în estul Ucrainei, în fața atacurilor forțelor ruse. Acestea au declarat că...
21:45
Strategii energetice inovatoare și integrare europeană: Carolina Novac dezvăluie direcțiile Republicii Moldova la întâlnirea ambasadorilor # Ziarul National
Carolina Novac, secretara de stat la Ministerul Energiei, a luat parte la Reuniunea anuală a ambasadorilor Republicii Moldova. Acolo, ea a expus pr...
20:45
Maia Sandu a premiat cetățeni de onoare pentru contribuții remarcabile în diverse domenii # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acordat distincții de stat mai multor personalități care s-au evidențiat prin profesionalism, integrit...
20:45
Drumuri periculoase spre libertate: Dezertorii ucraineni aleg munții pentru a scăpa de război și a ajunge în România # Ziarul National
După aproape patru ani de rezistență împotriva invaziei rusești la scară largă, Ucraina se confruntă cu o criză umană tot mai profundă. Forțele arm...
18:45
Elevii din Moldova strălucesc la Gala Olimpicilor 2025 cu premii internaționale și regionale remarcabile # Ziarul National
În cadrul evenimentului „Gala Olimpicilor 2025”, desfășurat pe 23 decembrie, 43 de elevi și 42 de profesori au fost onorați pentru rezultatele rema...
18:45
Atacurile recente ale Rusiei provoacă victime și întreruperi de curent în vestul Ucrainei, chiar înainte de Crăciun # Ziarul National
Atacurile cu rachete și drone, care au avut loc marţi, au ucis cel puţin trei ucraineni, inclusiv un copil. Aceste atacuri au provocat întreruperi ...
18:45
Administrator condamnat la închisoare pentru simularea intenționată a insolvabilității unei companii din Chișinău # Ziarul National
CHIȘINĂU – Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis pe 23 decembrie o sentință de condamnare împotriva administratorului unei Societăți cu Răs...
16:30
ULTIMA ORĂ // Eșec usturător pentru cei implicați în SCHEMA cu blanchetele pentru pașapoarte, care a provocat un prejudiciu de aproape un MILIARD de lei. Statul NU va plăti firmei din Bulgaria 100 de MILIOANE de lei # Ziarul National
Agenția Servicii Publice a câștigat procesul împotriva „Optimo IT Solutions LTD” (Bulgaria) la Curtea de Apel, fiind astfel respinse pretențiil...
16:00
Infracțiuni îngrozitoare: Femeie din Rîșcani condamnată la 15 ani pentru exploatarea prin muncă și cerșetorie a doi copii # Ziarul National
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, a anunțat că, printr-o sentință recent pronunțată, o femeie de 53 de ani, originară din raionul Rîșcani, a fo...
16:00
Maia Sandu onorează excelența academică la Gala Olimpicilor 2025: 45 de medalii pentru elevii din Republica Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a luat parte astăzi la festivitatea „Gala Olimpicilor 2025”, eveniment în cadrul căruia elevii din toată...
16:00
Inovație și educație avansată la USMF „Nicolae Testemițanu”: patru noi laboratoare în domeniul farmaceutic deschise cu sprijin internațional # Ziarul National
La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au fost deschise patru laboratoare științifico-didactice. Acestea sunt centr...
16:00
Maia Sandu elogiază excelența olimpicilor și îndeamnă la păstrarea legăturilor cu țara natală # Ziarul National
Dragi elevi,Stimați profesori,Dragi părinți,Doamnelor și domnilor,Astăzi sărbătorim excelența. Sărbătorim perseverența, munca și rezultatel...
13:15
Un tânăr chișinăuian se dădea drept lucrător bancar și a păcălit o femeie de 16.999 lei pentru un iPhone 16, condamnat cu suspendare # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui tânăr de 19 ani pentru infracțiunea de escrocherie. Conform materialelor dosarului, pe...
12:15
Permisul de conducere modernizat, dar și un nou tip de permis provizoriu va fi pus în circulație, anul viitor, în Republica Moldova. „Modelul 2...
