Atac la metroul din Paris comis de un român înarmat cu un ciocan, pe aceeași linie unde au fost rănite trei femei în urma unui incident anterior.
Ziarul National, 30 decembrie 2025 17:30
Un bărbat de 26 de ani, originar din România, a fost arestat luni după ce a atacat pasagerii liniei 3 a metroului din Paris. Incidentul a avut loc ...
Acum 30 minute
17:30
Acum 4 ore
15:30
Ucraina ironizează acuzațiile Rusiei cu o caricatură ingenioasă a lui Lavrov pe stilul „Mincinosul mincinoșilor” # Ziarul National
În fața acuzațiilor venite din partea Rusiei, care susține că Ucraina ar fi atacat reședința lui Vladimir Putin cu ajutorul unor drone, Ucraina a d...
15:30
Maia Sandu cere măsuri mai ferme pentru o justiție eficientă și combaterea corupției în Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a organizat o conferință de presă în care a discutat despre evoluțiile recente din domeniul justiției. E...
14:30
Belarusul dezvăluie rachete rusești hipersonice cu capacitate nucleară pe teritoriul său, amplificând îngrijorările occidentale # Ziarul National
Belarusul a dezvăluit marți un videoclip ce prezintă desfășurarea pe teritoriul său a sistemului de rachete hipersonice Oreșnik, capabile de a tran...
14:30
Alertă meteo: Cod galben pentru intensificări ale vântului este în vigoare între 30 decembrie 2025, ora 20:00 și 31 decembrie 2025, ora 17:00. Se p...
Acum 6 ore
13:30
Maia Sandu cere o reformă rapidă în justiție și atrage atenția asupra întârzierilor intenționate ale dosarelor de corupție în instanțe # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a cerut Parlamentului, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și altor autorități să acționeze p...
13:15
Maia Sandu propune măsuri urgente pentru curățarea justiției și combaterea corupției: Legea nouă și provocările persistente în sistemul judiciar din Moldova # Ziarul National
Ieri, Parlamentul a adoptat legea nr. 333 pentru îmbunătățirea transparenței în administrarea sistemului judiciar și al Procuraturii, consolidând a...
13:15
Atelier național pentru promovarea educației și recunoașterea calificărilor prin platforma Europass în Moldova # Ziarul National
Consolidarea utilizării instrumentelor europene în educație, mobilitate și recunoașterea calificărilor a fost principalul subiect al atelierului „P...
13:15
Curier acuzat de finanțare ilegală în cadrul Partidului „Șor”, trimis în judecată de Procuratura Anticorupție # Ziarul National
CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a dus la bun sfârșit urmărirea penală și a trimis spre judecare cauza în care un curier, care activa neoficial ...
12:15
Perspective de creștere și integrare europeană: Realizările economice și planurile Ministerului Dezvoltării Economice pentru 2026 # Ziarul National
30 decembrie 2025 - Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a prezentat în cadrul conferinței d...
Acum 8 ore
11:15
Previziuni uluitoare ale șamanilor din Peru: boală pentru Trump și exil pentru Maduro în 2026, sfârșitul războiului din Ucraina și victoria lui Keiko Fujimori în Peru # Ziarul National
Şamanii din Peru s-au reunit pentru ritualul tradiţional de Anul Nou. În cadrul acestuia, au făcut previziuni despre ce va aduce următorul an. Ei a...
10:15
Bărbat de 38 de ani trimis în judecată după ce și-a ucis gazda în urma unui conflict violent # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana, a încheiat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată dosarul penal al unui bărbat de...
Acum 12 ore
07:15
Evoluția pierderilor Rusiei în conflictul din Ucraina în paralel cu eforturile de pace mediate de SUA și impactul diplomatic al discuțiilor Trump-Putin # Ziarul National
În decursul ultimelor 10 luni, pierderile suferite de Rusia în conflictul cu Ucraina au crescut într-un ritm mai rapid decât oricând de la începutu...
Ieri
15:30
Guvernul aprobă un an de protecție pentru fermierii afectați de calamități naturale # Ziarul National
29 decembrie 2025, Chișinău - Executivul a aprobat pozitiv astăzi o inițiativă legislativă care instituie un moratoriu asupra urmăririi silite a bu...
11:30
Întâlnirea Trump-Zelenski la Mar-a-Lago: Pacea în Ucraina, încă un vis îndepărtat din cauza problemelor „spinoase” teritoriale # Ziarul National
După întâlnirea cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski la reședința Mar-a-Lago din Florida, președintele Donald Trump a declarat că încheierea răz...
11:30
Bărbat condamnat la închisoare după un conflict violent pentru un loc de parcare în Chișinău # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat despre condamnarea la trei ani de închisoare a unui bărbat din capitală, acuzat de huliganism agravat. ...
11:30
Condamnare cu suspendare pentru tânărul care a furat aproape 500 000 de lei destinați Partidului „Șor” în scopul finanțării protestelor # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe data de 22 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a găsit vinovat un bărbat pentru săvârșirea infracțiunii de jaf. Instanț...
10:30
Condamnare în Sîngerei: Două femei găsite vinovate de corupere electorală la referendumul din 2024 # Ziarul National
Procuratura Bălți, Oficiul Sîngerei, a anunțat că Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, a pronunțat recent o sentință prin care două persoane au fost...
10:30
Întâlnirea Trump-Zelenski nu clarifică drumul spre pace, dar prețul petrolului urcă alarmant din cauza tensiunilor globale. # Ziarul National
Prețurile petrolului au înregistrat o creștere la începutul săptămânii. Investitorii evaluează rezultatele discuțiilor dintre președintele Statelor...
08:30
Von der Leyen salută progresele în discuțiile de pace pentru Ucraina și subliniază importanța garanțiilor de securitate # Ziarul National
Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că salută „progresele semnificative” înregistrate în discuţiile de la Mar-a-Lago cu privir...
03:00
Zelenski subliniază divergențele cu Rusia privind Donbas și posibilitatea unui referendum pentru soluționarea conflictului # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, în Florida, că Ucraina și Rusia au "o poziție diferită" cu privire la regiunea Donbas din estu...
03:00
Trump sugerează o posibilă întâlnire trilaterală SUA-Rusia-Ucraina pentru reluarea dialogului și reconstrucția Ucrainei # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a declarat, duminică seară, la Mar-a-Lago, că vede posibilă o întâlnire trilaterală între Rusia, SUA și Ucraina....
02:00
Planul de pace aproape finalizat: Zelenski și Trump cad de acord asupra a 90% dintre puncte # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică seară, după întâlnirea din Florida cu Donald Trump, că planul de pace în 20 de punct...
02:00
Trump se arată dispus să viziteze Ucraina pentru a sprijini un posibil acord de pace cu Rusia # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a indicat că este deschis la posibilitatea unei vizite în Ucraina și a unui discurs în parlamentul țării, doar d...
01:00
Convorbire telefonică importantă între Putin și Trump despre Ucraina: cooperare și perspective economice pentru soluționarea conflictului # Ziarul National
Iuri Uşakov, consilier la Kremlin, a declarat că Donald Trump şi Vladimir Putin au discutat duminică despre situaţia din Ucraina şi perspectivele d...
28 decembrie 2025
23:00
Trump și Putin dezbat viitorul Ucrainei: armistițiul temporar, o soluție riscantă pentru Donbas? # Ziarul National
Statele Unite și Rusia sunt de acord că un armistițiu temporar "nu va face decât să prelungească conflictul", a informat duminică seara Kremlinul. ...
23:00
Discuții de pace: Zelenski și Trump analizează un plan în 20 de puncte pentru încheierea războiului cu Rusia în Florida # Ziarul National
Se vehiculează că un proiect de propunere de pace în 20 de puncte este pivota discuțiilor dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omolo...
21:00
Trump și Zelenski pregătesc un nou plan de pace pentru Ucraina, după discuții esențiale cu Putin # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a purtat duminică o discuție telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin, și a descris această conversație ca...
20:00
Vremea în Republica Moldova pentru urmatoarea perioada va fi caracterizata de temperaturi tipice iernii, cu o predominanta de cer noros si partial ...
18:00
Moscova continuă atacurile barbare asupra Kievului, în timp ce premierul canadian cere o Rusie cooperantă pentru pace durabilă în Ucraina # Ziarul National
Premierul canadian Mark Carney a condamnat ferm "barbaria atacurilor" rusești de la Kiev și a insistat asupra faptului că orice acord de pace în Uc...
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Lavrov acuză regimul Zelenski de lipsă de deschidere în discuțiile pentru pace și acte de sabotaj asupra infrastructurii ruse # Ziarul National
Rusia nu crede că regimul ucrainean al lui Volodimir Zelenski și aliații săi occidentali sunt pregătiți pentru negocieri constructive, a declarat m...
06:00
Viitor incert pentru centrala nucleară Zaporojie, între controlul rus și gestionarea internațională # Ziarul National
Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, este un punct central în planul de pace susținut de președintele SUA, Donald Trump, pentru so...
27 decembrie 2025
22:30
R. Moldova: Vlad Filat rămâne în țară, contestă condamnarea din Franța și mandatul INTERPOL # Ziarul National
Vlad Filat, fost prim-ministru al Republicii Moldova și lider al Partidului Liberal Democrat, a declarat că este "pe loc" și că nu se eschivează, d...
16:15
Zelenski oprește în Canada pentru discuții europene înainte de întâlnirea crucială cu Trump în Florida # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să aibă o întâlnire cu aliaţii săi europeni, făcând o escală în Canada, conform unei discuții avu...
16:15
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, căutat internațional după condamnarea în Franța la 2 ani de închisoare # Ziarul National
Biroul Central Internaţional INTERPOL Paris a emis un mandat internaţional de arestare pentru fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Fila...
13:15
Kim Jong Un subliniază legăturile strânse cu Putin, menționând sacrificiile comune în războiul din Ucraina și intensificarea cooperării militare # Ziarul National
Kim Jong Un, liderul nord-coreean, i-a transmis președintelui rus Vladimir Putin urări de Anul Nou în 2026, subliniind legăturile strânse dintre Co...
08:15
Zelenski își intensifică eforturile diplomatice înainte de întâlnirea cu Trump, discutând cu lideri europeni și NATO despre situația din Ucraina # Ziarul National
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a purtat, înainte de întâlnirea sa cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şase convorbiri telefon...
08:15
♈️ BerbecOportunitățile nu se lasă așteptate. Încrederea în propriile abilități deschide uși către noi provocări care par să fi fost făcute pe măs...
00:15
Rusia pregătește amplasarea rachetelor hipersonice în estul Belarusului, îngrijorând experții și NATO # Ziarul National
Moscova plănuieşte să amplaseze rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară într-o fostă bază aeriană din estul Belarusului. Această mişca...
26 decembrie 2025
22:15
Balon cu aer cald detectat de radarele ucrainene în nordul Moldovei, nu dronă rusească # Ziarul National
Poliția de Frontieră moldoveană a anunțat că vineri a fost informată de autoritățile ucrainene despre detectarea unui obiect zburător de către rada...
21:15
Atacuri masive rusești în a doua zi de Crăciun: 112 confruntări armate și 8.000 de gospodării fără electricitate în Ucraina # Ziarul National
Armata rusă își continuă ofensiva în Ucraina, fiind acuzată vineri, în a doua zi de Crăciun, de către Statul Major al armatei ucrainene. Autorită...
21:15
Vremea din Republica Moldova va fi caracterizată de o creștere semnificativă a temperaturilor. Vom observa o diferență de peste 10 grade față de zi...
20:15
Tensiuni crescânde: Rusia acuză Ucraina de sabotarea negocierilor asupra planului american # Ziarul National
Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Raibkov, acuză vineri Ucraina că încearcă să "torpileze" negocierile.Acesta observă că noul "p...
20:15
Oportunitate pentru cei care își caută de LUCRU: Salariu de 30.000 de euro și cazare gratuită pentru șase luni de muncă pe o insulă din Scoția # Ziarul National
O organizație de protecție a mediului din Scoția caută o persoană dispusă să trăiască timp de șase luni pe o insulă nelocuită. Jobul vine cu un...
19:45
Colindători și urători au adus bucuria Crăciunului la Președinția Republicii Moldova # Ziarul National
A doua zi de Crăciun, Președinția Republicii Moldova a fost gazda mai multor cete de colindători și urători. Aceștia au adus bucuria sărbătorilor d...
19:45
Mai ai acasă un telefon Nokia 3310, care a făcut ISTORIE în R. Moldova? Cât ai putea să iei acum pe el dacă vrei să-l vinzi # Ziarul National
Îți amintești telefonul Nokia 3310, cunoscut ca „cărămidă” indestructibilă, cu baterie care rezista o săptămână? Acest model lansat în februari...
16:15
Sondaj: Cetățenii moldoveni doresc ca ajutorul României să ajungă direct la ei, evitând autoritățile centrale # Ziarul National
Majoritatea cetatenilor din Republica Moldova sunt de parere ca ajutorul din partea Romaniei ar trebui livrat direct catre beneficiari. Ei prefera ...
16:15
Curtea de Apel reconfirmă vinovăția unui fost judecător în scandalul "Laundromat", fără a aplica o pedeapsă din cauza prescripției # Ziarul National
CHIȘINĂU – La data de 24 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a respins ca nefondat apelul unui fost judecător. Decizia confirmă...
12:15
Tânăr de 23 de ani, condamnat la 3 ani de închisoare pentru multiple infracțiuni, inclusiv furt de trotinete și conducere sub influența alcoolului # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare împotriva unui tânăr de 23 de ani, recunoscut vinovat pentru mai m...
08:15
Zelenski vede progrese promițătoare în discuțiile de pace cu emisarii americani privind conflictul Ucraina-Rusia # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a oferit o evaluare pozitivă în urma unei convorbiri pe care a avut-o cu trimiși ai Statelor Unite ale A...
