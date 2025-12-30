Circulația transportului public va fi sistată în centrul capitalei în noaptea de Revelion. Pe unele rute va fi extins programul de activitate
Ziarul de Garda, 30 decembrie 2025 14:20
În noaptea dintre ani, de pe 31.12.2025, ora 20:00 până pe 01.01.2026, ora 07:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (Piața Marii Adunări Naționale), în perimetrul str. A. Pușkin și str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente, informează Primăria Chișinău....
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
14:40
Produse pirotehnice de circa 450 de mii de lei, confiscate de Poliție în urma controalelor # Ziarul de Garda
Produse cu o valoare totală estimată la aproximativ 450 de mii de lei au fost ridicate, după ce polițiștii au documentat cazuri de comerț ilegal. Pe parcursul acestei luni, Poliția Capitalei a desfășurat o amplă acțiune de verificare și control privind comercializarea produselor pirotehnice în mai multe magazine, anunță Poliția. Toate persoanele vizate sunt cercetate...
14:40
Judecătoarea Curții de Apel Centru, Ruxanda Pulbere nu a promovat evaluarea externă. Magistrata a fost decăzută din dreptul de a ocupa funcții de demnitate publică pe un termen de cinci ani # Ziarul de Garda
Judecătoarea Curții de Apel Centru, Ruxanda Pulbere nu a promovat evaluarea externă. Astăzi, 30 decembrie, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-a luat decizia de a accepta raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei, cu opt voturi pro și două împotrivă, care aparțin membrelor CSM, Aliona Miron și Livia Mitrofan. La fel, Ruxanda...
Acum 30 minute
14:20
Circulația transportului public va fi sistată în centrul capitalei în noaptea de Revelion. Pe unele rute va fi extins programul de activitate # Ziarul de Garda
În noaptea dintre ani, de pe 31.12.2025, ora 20:00 până pe 01.01.2026, ora 07:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (Piața Marii Adunări Naționale), în perimetrul str. A. Pușkin și str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente, informează Primăria Chișinău....
Acum 2 ore
13:40
Un curier al fostului Partid „Șor” este acuzat că a distribuit milioane de lei pentru proteste # Ziarul de Garda
Un curier ce activa neoficial în interesul ex-Partidului Politic „Șor”, este învinuit de acordarea de mijloace sau instrumente în vederea acceptării cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Cauza penală a fost expediată în instanța de judecată, pentru examinate în fond, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Pentru infracțiunea săvârșită, legea...
13:30
Noul palat al lui Putin. Acesta a aparținut anterior lui Ianukovici. Reședința are 9000 de metri pătrați și dispune de o sală de operație, o criocameră și un centru spa # Ziarul de Garda
Vladimir Putin are un alt palat în Crimeea anexată, deținut anterior de fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici. Acest lucru este relatat într-o nouă anchetă a Fondul de luptă Anticorupție (FBK), condusă anterior de opozantul rus, Alexei Navalnîi. Complexul de clădiri este situat pe Capul Aya. În 2015, când politicianul ucrainean a fugit în Rusia, proprietatea...
13:10
Cazul „Car Vertical”. Un bărbat a fost trimis în judecată pentru publicarea unui filmuleț intim cu fosta iubită. Acesta anunța despre „oferta limitată” de ștergere a filmulețului în schimbul sumei de 300 de euro # Ziarul de Garda
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat trimiterea în judecată a unui bărbat pentru publicarea pe internet a unui filmuleț de 90 secunde cu scene de sex cu fosta iubită. Oamenii legii scriu că bărbatul din Nisporeni cu vârsta de 41 de ani ar fi publicat înregistrarea video pe mai multe...
13:00
Guvernul a aprobat instituirea moratoriului de un an la angajările bugetare. Ministrul Finanțelor: „Pentru primării, această normă are caracter de recomandare” # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat ieri, 29 decembrie, instituirea moratoriului temporar asupra încadrării personalului în funcțiile vacante, stabilite la situația din 30 noiembrie 2025. Măsura are caracter temporar, urmând a fi aplicată până la data de 31 decembrie 2026, pentru un număr total de aproximativ 17 mii de unități, și nu se va aplica funcțiilor pentru care, la data...
Acum 4 ore
12:40
Kremlinul consideră că dovezile care demonstrează realitatea presupusului atac asupra reședinței lui Putin nu sunt necesare # Ziarul de Garda
Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a numit atacul asupra reședinței lui Putin din Valdai „un act terorist care vizează perturbarea procesului de negocieri”, scrie Novaya Gazeta Europa. Ucraina a respins acuzația Rusiei conform căreia 91 de drone au atacat reședința lui Putin din nordul Rusiei ca fiind o minciună și a acuzat Moscova...
12:30
LIVE TEXT/ Zelenski și-a anunțat disponibilitatea de a supune retragerea trupelor ucrainene din Donbas unui referendum. Război în Ucraina, ziua 1405 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:20 Volodimir Zelenski și-a anunțat disponibilitatea de a supune retragerea trupelor ucrainene din Donbas unui referendum, a declarat președintele ucrainean într-un interviu acordat Fox News. El a afirmat că această opțiune este posibilă, dar numai dacă se creează o zonă economică liberă în regiune. Dacă poporul ucrainean decide, „va trebui să ne retragem câțiva...
12:20
782 milioane de metri cubi au fost achiziționați de Energocom pentrul anul gazier 2025-2026. Numărul de furnizori a ajuns la 21 de companii # Ziarul de Garda
În perioada mai – decembrie 2025, SA Energocom a achiziționat 8,33 milioane MWh de gaze naturale, echivalentul a circa 782 milioane metri cubi, pentru a asigura integral necesarul național în anul gazier 2025–2026, care a început la 1 octombrie 2025 și se va încheia la 30 septembrie 2026, anunță Energocom. Totodată, în anul 2025 SA...
11:50
Președinta Sandu cere îmbunătățirea cadrului legislativ pentru a preveni eschivarea persoanelor condamnate de la executarea pedepsei: „Regiunea transnistreană este folosită tot mai des” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu solicită Guvernului îmbunătățirea cadrului existent și întreprinderea măsurilor legislative necesare de prevenire a eschivării persoanelor condamnate de la executarea pedepsei, inclusiv prin simplificarea procedurii de dare în căutare a persoanei, odată cu pronunțarea sentinței și a măsurii de arest în scopul executării sentinței. Declarația a fost făcută de șefa statului în cadrul...
11:50
Judecătorul Curții de Apel Centru, Igor Chiroșca a promovat evaluarea externă. Patru membri CSM au votat împotrivă # Ziarul de Garda
Judecătorul Curții de Apel Centru, Igor Chiroșca a promovat evaluarea externă. Decizia a fost luată astăzi, 30 decembrie, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), după ce a fost examinat raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătorului Chiroșca. După deliberare, cu un vot de 7 la 4, CSM a acceptat raportul Comisiei. Împotriva deciziei...
11:50
Chat intern al membrilor PAS, surprins pe ecranul lui Maxim Potîrniche. Explicațiile oferite după apariția imaginilor: „Acel grup este pentru tineri” # Ziarul de Garda
Pe ecranul calculatorului deputatului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maxim Potîrniche, era deschis un chat din care făceau parte mai mulți membri ai formațiunii, potrivit unei imagini apărute în spațiul public. Printre mesajele observate se discutau despre patru sticle de vin ale deputatului Radu Marian, citate ale lui Caras reproduse de Eugen Sinchevici, dar și...
11:30
Un ex-funcționar cu statut special din Inspectoratul General al Poliției a fost constatat cu o avere cu caracter nejustificat, în mărime de circa 1,5 milioane de lei # Ziarul de Garda
Sergiu Solovei, fost șef al Direcției investigații „Sud” a Inspectoratului Național de Investigații (INI), a fost constatat cu o „diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat” în mărime de circa 1,5 milioane de lei, anunță Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Diferența a fost constatată între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate pentru perioada 1 august...
11:20
VIDEO/ Maia Sandu, despre reforma justiției: „Solicit autorităților responsabile să inițieze de urgență măsuri privind revizuirea mecanismului de vetting” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a susținut marți, 30 decembrie, declarații de presă cu privire la domeniul justiției. Șefa statului solicită instituțiilor responsabile să inițieze de urgență măsuri privind revizuirea mecanismului de vetting, în vederea lărgirii categoriilor de judecători care să fie supuși evaluării externe extraordinare și/ sau accelerarea procedurilor interne ale Colegiului din cadrul Consiliului Superior...
11:10
Sistemul rus de rachete „Oreshnik” a intrat în serviciul de luptă în Belarus. Acesta ar avea o rază de acțiune de 5500 de kilometri # Ziarul de Garda
Sistemul rus de rachete „Oreshnik” a intrat în serviciul de luptă în Belarus, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării rus, transmite Meduza. Ministerul a declarat că echipajele de lansare, comunicații, securitate și alimentare cu energie ale sistemului de rachete „au fost supuse unei recalificări folosind facilități moderne de antrenament înainte de a intra în serviciul...
10:50
Maia Sandu, întrebată despre condamnarea lui Vlad Filat în Franța: „Președinția nu are prerogative în acest sens” # Ziarul de Garda
„Președinția nu are prerogative în acest sens”. Astfel a răspuns președinta Maia Sandu atunci când a fost întrebată de o jurnalistă ce urmează să întreprindă autoritățile de la Chișinău după ce fostul premier Vlad Filat a fost condamnat de o instanță din Franța la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100...
Acum 6 ore
10:40
LIVE TEXT/ O persoană a fost ucisă, iar alte patru sunt rănite în urma atacurilor armatei ruse din regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1405 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:36 Armata rusă a ucis un locuitor al regiunii Donețk, iar alți patru sunt răniți în urma atacurilor Rusiei, a raportat șeful Administrației Militare Regionale Donețk, Vadim Filashkin. Persoana ucisă este din localitatea Drujkivka. Numărul total al victimelor din regiunea Donețk după atacurile Rusiei ajunge la 3778 de morți și 8639 de răniți, care...
10:30
Un lot importat de 2080 kg de rodii, a fost nimicit. Nu corespundea normelor de siguranță # Ziarul de Garda
Un lot de 2080 kg de rodii, important, și care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale R. Moldova, a fost nimicit, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admisibile (LMA) a reziduului de pesticid Pirimetanil, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană. Probele au fost prelevate...
10:20
Două tentative diferite de scoatere ilicită din țară a mijloacelor financiare, în sumă totală de 50 de mii de dolari SUA, au fost contracarate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chişinău, în cooperare cu polițiștii de frontieră, anunță Serviciul Vamal. Primul caz a fost înregistrat pe sensul de ieșire din R. Moldova, la cursa Chișinău–Tel...
10:20
LIVE/ Maia Sandu, despre reforma justiției: „Solicit autorităților responsabile să inițieze de urgență măsuri privind revizuirea mecanismului de vetting” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu susține marți, 30 decembrie, declarații de presă cu privire la domeniul justiției. Știrea se actualizează… „(…) Cred că putem spune că în unele zone ale justiției lucrurile au început să funcționeze mai bine. Din păcate, există în continuare zone ale sistemului în care actori din justiție continuă să colaboreze cu infractorii și...
10:10
LIVE/ Maia Sandu: „Există în continuare zone ale sistemului în care actori din justiție continuă să colaboreze cu infractorii” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu susține marți, 30 decembrie, declarații de presă cu privire la domeniul justiției. Știrea se actualizează… „(…) Cred că putem spune că în unele zone ale justiției lucrurile au început să funcționeze mai bine. Din păcate, există în continuare zone ale sistemului în care actori din justiție continuă să colaboreze cu infractorii și...
10:00
Moldovenii vor economisi mai mult de 180 milioane de euro anual datorită „Roaming ca acasă”. Cum a reușit R. Moldova să primească acest statut # Ziarul de Garda
Începând cu 1 ianuarie 2026, Republica Moldova și Ucraina vor fi primele state candidate la aderarea la Uniunea Europeană care vor deveni membri cu drepturi depline al spațiului „Roaming ca acasă”. Asta înseamnadă că toate tarifele de roaming vor fi eliminate (date, text, apeluri) dintre țările membre UE, plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein și R....
09:50
Șeful IGP confirmă că fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a intrat în regiunea transnistreană: „Noi am stabilit traseul” # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov, condamnat de Judecătoria Comrat la 12 ani de închisoare în dosarul de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei, a intrat în regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii...
09:40
În 2025, după articole publicate de Ziarul de Gardă, s-au deschis dosare penale, s-au schimbat decizii și s-au modificat legi în Parlamentul R. Moldova. Vă propunem, mai jos, o retrospectivă a impactului produs în acest an de articole publicate în ZdG. Dosar penal și rețineri la Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități Bădiceni,...
09:30
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Rapoartele Comisiei de evaluare externă privind evaluarea și reevaluarea judecătorilor, pe agendă # Ziarul de Garda
Astăzi, 30 decembrie, are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) unde vor fi examinate 19 subiecte, printre care și rapoartele Comisiei de evaluare externă a judecătorilor. La fel, membrii CSM vor examina propuneri de modificare a regulamentului privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanțele judecătorești.
Acum 8 ore
08:40
China continuă exercițiile militare în zona Taiwanului. Este simulat un asediu al porturilor insulei. „Orice încercare de a opri unificarea Chinei cu Taiwanul este sortită eșecului” # Ziarul de Garda
China a început marți a doua zi de exerciții cu foc real în jurul Taiwanului, menite să simuleze o blocadă a principalelor porturi ale insulei autoguvernate. Exercițiile militare de două zile, denumite „Misiunea pentru Justiție 2025”, au început luni, 29 decembrie și au fost criticate de Taipei drept „intimidare militară” din partea Beijingului, potrivit AFP,...
08:20
LIVE TEXT/ „Ei pregătesc terenul pentru un atac, cel mai probabil capitala și clădirile guvernamentale”, declară Zelenski după afirmațiile Rusiei despre un presupus atac asupra reședinței lui Putin. Război în Ucraina, ziua 1405 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:15 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a respins afirmațiile Rusiei din 29 decembrie conform cărora dronele ucrainene ar fi încercat să atace o reședință de stat a președintelui rus Vladimir Putin. Zelenski a avertizat că Moscova folosește acuzația pentru a justifica potențiale atacuri, cel mai probabil vizând Kievul, scrie Kyiv Independent. „Cu această declarație despre...
Acum 24 ore
22:10
UPDATE/ Donald Trump se declară „foarte furios” în legătură cu presupusul atac al ucrainenilor asupra unei reședințe de-ale lui Vladimir Putin. Afirmă că nu este momentul pentru așa ceva și adaugă că “vom afla” dacă există dovezi. # Ziarul de Garda
Președintele Rusiei, Vladimir Putin i-a spus președintelui SUA, Donald Trump că Rusia își va revizui poziția în negocierile de pace după ceea ce Moscova a numit un atac cu drone ucrainene asupra unei reședințe prezidențiale ruse, a anunțat Kremlinul, transmite Reuters. UPDATE 22:02 Donald Trump a declarat în timpul unei discuții cu jurnaliștii că Vladimir...
21:40
Condiții de iarnă pe drumurile naționale: 100 de utilaje speciale antrenate în lucrări. Au fost utilizate 571 de tone de sare tehnică și 99 de tone de materiale antiderapante # Ziarul de Garda
Administrația Națională a Drumurilor informează că drumurile publice naționale sunt practicabile, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, cu monitorizare permanentă a situației din teren și intervenții operative, la necesitate. În procesul tehnologic au fost antrenate 100 de utilaje speciale și 109 muncitori rutieri. De asemenea, au fost răspândite 571,28 tone de sare...
21:00
LIVE TEXT/ În Ucraina a fost lansată o anchetă preliminară privind împușcarea a trei prizonieri de război ucraineni de către trupele ruse. Război în Ucraina, ziua 1404 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:50 În Ucraina a fost lansată o anchetă preliminară privind împușcarea a trei prizonieri de război ucraineni de către trupele ruse în Zaporijia, raportează Procuratura regională. S-a stabilit preliminar că, pe 20 decembrie, câțiva soldați ruși au împușcat trei prizonieri de război ucraineni în direcția Huliaipole. „Astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a...
20:50
Parlamentul a luat act de cererea de demisie a lui Scott Bales din funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a judecătorilor # Ziarul de Garda
Parlamentul a luat act de cererea de demisie a lui Scott Bales din funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. Mandatul membrului internațional al Comisiei de evaluare a judecătorilor se va încheia la 1 ianuarie 2026, ca...
20:20
Parlament: Termenul pentru înregistrarea cadastrală a caselor de vacanță va fi prelungit până în 2028 # Ziarul de Garda
Astăzi, 29 decembrie, în lectura a doua a fost votată modificarea Codului urbanismului și construcțiilor, prelungind termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor de vacanță și a locuințelor individuale cu doi ani, până la 30 ianuarie 2028. Proiectul se aplică caselor cu cel mult două etaje, cu anexe gospodărești, situate în intravilanul localităților, precum și caselor...
20:00
Un oficial rus spune că Trump a fost șocat când Putin i-a spus că Ucraina a atacat o reședință prezidențială din Novgorod. Zelenski a negat informațiile ruse despre atacuri # Ziarul de Garda
Președintele Rusiei, Vladimir Putin i-a spus președintelui SUA, Donald Trump că Rusia își va revizui poziția în negocierile de pace după ceea ce Moscova a numit un atac cu drone ucrainene asupra unei reședințe prezidențiale ruse, a anunțat Kremlinul, transmite Reuters. Ucraina a respins acuzația Rusiei conform căreia 91 de drone au atacat reședința lui...
19:30
Oficial rus: Trump a fost șocat când Putin i-a spus că Ucraina a atacat o reședință prezidențială din Novgorod # Ziarul de Garda
Președintele Rusiei, Vladimir Putin i-a spus președintelui SUA, Donald Trump că Rusia își va revizui poziția în negocierile de pace după ceea ce Moscova a numit un atac cu drone ucrainene asupra unei reședințe prezidențiale ruse, a anunțat Kremlinul, transmite Reuters. Ucraina a respins acuzația Rusiei conform căreia 91 de drone au atacat reședința lui...
19:10
Vot final: Fermierii afectați de calamitățile naturale din 2024-2025 vor beneficia de un moratoriu la plata datoriilor # Ziarul de Garda
Parlamentul a votat instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor și obligațiilor fiscale ale fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025. Moratoriul va fi aplicat pentru o perioadă de 12 luni și va viza fermierii micro și mici, fidejusorii și membrii gospodăriilor țărănești, precum și alte persoane care răspund solidar pentru obligațiile fermierului...
18:30
Lavrov susține, fără dovezi, că Ucraina ar fi încercat să atace o reședință a lui Putin și anunță că Rusia își modifică poziția în negocierile de pace. Zelenski a dezmințit informația: Minciuni rusești tipice # Ziarul de Garda
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov a declarat că Ucraina ar fi încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod şi că, prin urmare, poziţia de negociere a Moscovei se va schimba. Lavrov nu a prezentat probe. Anunțul Rusiei vine la doar câteva ore după ce președinții Volodimir Zelenski și Donald Trump au...
18:20
Ministrul Justiției își va exercita calitatea de membru al CSP până în 2028. A fost extins termenul-limită pentru evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor # Ziarul de Garda
Astăzi, 29 decembrie, 54 de deputați au votat proiectul de lege în lectura a doua prin care a fost extinsă perioada de tranziție în care ministrul Justiției exercită calitatea de membru de drept în Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) până la data de 1 ianuarie 2028. Autorii proiectului menționează că acest lucru este necesar pentru...
18:00
„Nu există cadavru – nu există nici dosar”. Detalii noi despre crima din Beriozchi. Suspectul, un bărbat de care se teme tot satul, cu antecedente penale pentru furt, huliganism și violență # Ziarul de Garda
Stepan Găină, bărbatul din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, bănuit de omorul unui consătean, are multiple antecedente penale, așa cum arată datele publice consultate de ZdG. El a susținut pe parcursul căutărilor că nu l-ar fi văzut de peste șase luni pe bărbatul dispărut. Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP) a declarat însă pentru ZdG...
18:00
Cei patru cetățeni ai R. Moldova, blocați în Refugiul Călțun, din Munții Făgăraș, din cauza condițiilor meteo severe, au fost salvați, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE), transmite Moldpres. Potrivit informațiilor oferite de Ambasada Republicii Moldova la București, cetățenii au fost preluați de salvatori și conduși în siguranță la automobilul cu care se deplasau. Autoritățile subliniază...
17:40
Igor Zaharov, consilierul pentru afaceri europene și comunicare strategică al președintei R Moldova, Maia Sandu, și-a anunțat demisia # Ziarul de Garda
Igor Zaharov, consilierul pentru afaceri europene și comunicare strategică al președintei R Moldova, Maia Sandu, și-a anunțat demisia din funcție. „În ultimul an, familia mea s-a mărit, aducând multă bucurie și, firesc, nevoia de a lua decizii deloc simple, dar asumate, și de a-mi așeza altfel prioritățile și ritmul. De aceea, finalul anului 2025 vine...
17:30
Președintele SUA, Donald Trump, este așteptat să insiste azi, 29 decembrie, pentru progrese în armistițiul blocat din Gaza cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, pentru discuții care vor include preocupările Israelului legate de Hezbollah în Liban și de Iran, scrie Reuters. În ceea ce privește Gaza, publicația aduce aminte că Israelul și Hamas au convenit în...
17:00
LIVE/ Parlamentul a ratificat Acordul de cooperare juridică în materie civilă și comercială între R. Moldova și Statul Israel # Ziarul de Garda
Ultima ședință plenare din sesiunea de toamnă a anului 2025 se desfășoară luni, 29 decembrie, începând cu ora 10:00. În plenul Parlamentului, deputații vor examina, în lectura a doua, proiectele legii bugetului de stat, legii bugetului asigurărilor sociale de stat și legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026. Pe ordinea de zi...
16:40
LIVE TEXT/ Zelenski afirmă că garanțiile de securitate ale SUA sunt stabilite pentru 15 ani, iar Ucraina insistă asupra prelungirii acestora. Război în Ucraina, ziua 1404 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:32 În acord sunt prevăzute garanții de securitate ale SUA pentru Ucraina pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea de prelungire, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează The Kyiv Independent. Garanțiile de securitate s-au numărat printre subiectele discutate în cadrul întâlnirii de două ore a lui Zelenski cu președintele SUA, Donald Trump,...
16:40
Orice tânăr care a împlinit 14 ani va putea face voluntariat. Activitatea de voluntariat, reglementată printr-un proiect de lege # Ziarul de Garda
Drepturile și obligațiile voluntarilor, precum și ale entităților gazdă, sunt reglementate după ce a fost votat în lectura a doua, proiectul de lege cu privire la activitatea de voluntariat. Acum, orice tânăr care a împlinit 14 ani poate face voluntariat într-un program de voluntariat certificat. În cazul celor care nu au încă 16 ani, va...
16:30
Droguri în valoare de peste 21 de milioane de lei au fost scoase din circuit, iar 44 de cauze penale au fost deschise de Poliție în ultima săptămână # Ziarul de Garda
În perioada 22–29 decembrie, la nivel național, în urma investigațiilor și perchezițiilor desfășurate, Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că a scos din circuit substanțe narcotice în valoare totală de peste 21,2 milioane de lei. În același interval au fost inițiate 164 de cauze contravenționale și 44 de cauze penale privind încălcarea legislației în domeniul...
16:20
Solicitarea Interpol privind reținerea fostului premier Vlad Filat a fost recepționată de autoritățile din R. Moldova # Ziarul de Garda
Solicitarea Interpol care îl vizează pe fostul premier Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, a fost recepționată de autoritățile din R. Moldova. Documentul a fost transmis procurorilor pentru examinare. Informația a fost confirmată la ședința de astăzi, 29 decembrie, a Guvernului, atât de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, cât și de ministrul Justiției,...
16:00
Kremlinul este de acord cu Trump: Negocierile pentru încetarea războiului sunt în faza finală. Vladimir Putin va avea „în curând” o discuție telefonică cu Donald Trump # Ziarul de Garda
Kremlinul a transmis că, după discuția de duminică dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, Ucraina ar trebui să-și retragă trupele din partea Donbasului pe care o controlează, dacă dorește pacea, relatează DW. Peskov a spus că este de acord cu președintele american, Donald Trump în ceea ce privește afirmația că negocierile pentru încetarea războiului din...
15:30
Guvernul a aprobat în ședința de luni, 29 decembrie, stabilirea marjei maxime de până la 3% anual pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului de stat „Prima casă”, care se va aplica contractelor încheiate începând cu 1 ianuarie 2026. „Măsura permite băncilor să acopere costurile creditării și asigură desfășurarea regulamentară a programului, inclusiv acordarea...
15:00
Investiții capitale de trei miliarde de lei și deficit de 20,9 miliarde de lei: Parlamentul a votat bugetul de stat pentru 2026 # Ziarul de Garda
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul prevede, printre altele, că salariul minim în sectorul bugetar va crește de la 5 500 până la 6 300 de lei. Salariații din unitățile bugetare al căror salariu lunar, calculat pentru o funcție cu durata normală a timpului de muncă, este...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.