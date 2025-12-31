Harta Corupției în 2025: sesizări care au declanșat anchete, reacții și schimbări
Observatorul de Nord, 31 decembrie 2025 09:10
Autor: Olga VÎRLAN, anticoruptie.md Harta Corupției, de pe portalul www.anticoruptie.md, singurul instrument interactiv de acest gen în Republica Moldova, prin care cetățenii pot semnala fapte de corupție abuzuri ale administrației publice, dar și încălcări ale drepturilor omului a adunat, în anul 2025, circa 50 de sesizări de la cetățeni. Multe dintre acestea nu au rămas simple puncte pe […]
• • •
Curs valutar, 31 decembrie 2025: în ultima zi a anului euro valorează 19 lei și 75 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 79 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională pentru ziua de astăzi, 31 decembrie 2025, un euro are valoarea de 19 lei și 75 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 79 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 87 de bani. Rubla rusească costă 21 de bani, iar hrivna ucraineană – […]
Eroii de lângă noi: Nea Mircea – omul cu 40 de nepoți și nici unul „de sânge" # Observatorul de Nord
Probabil l-ați văzut în trafic. Conduce un Logan galben, merge regulamentar și are mereu o privire blândă, ușor obosită, ascunsă sub mustața grizonată. Îl cheamă Mircea, are 58 de ani și, pentru mii de oameni din acest oraș, este doar un șofer de taxi care te duce din punctul A în punctul B. Dar Nea […]
Dragoste născută la o ședință foto în Soroca: povestea Ilincăi și a lui Nicolae # Observatorul de Nord
Ilinca și Nicolae sunt doi tineri care și-au unit destinele la Soroca. Ea originară din satul Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița, el a venit din localitatea Cobani, raionul Glodeni, iar la Soroca au ajuns fiind elevi ai Colegiului de Arte „Nicolae Botgros" din Soroca. Cu toate că învățau la aceeași instituție, dragostea lor a început după o […]
Podcast OBSERVATORUL cu Moș Crăciun: „Am venit la Soroca tocmai din Laponia, ca să vă urez de sănătate și pace!" / VIDEO # Observatorul de Nord
La răscrucea dintre ani, pragul redacției Observatorului de Nord ni l-a pășit nimeni altul decât Moș Crăciun, prilej de a-l invita să fie eroul Podcast-ului nostru. Mereu vesel și bun la suflet, Moșul a răspuns afirmativ invitației noastre – ba mai mult, n-a venit cu mâna goală, dar cu cadouri dulci pentru noi și pentru […]
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința a unui bărbat în vârstă de 38 de ani, învinuit de vătămare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care a cauzat decesul victimei. Conform învinuirii înaintate de către procurorii de la Chișinău, în […]
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ultima zi din an este despre echilibru, reflecție și pregătirea pentru noul început. Fiecare zodie simte energia în mod diferit. Unele se concentrează pe muncă și productivitate, altele pe relaxare și emoții pozitive. Este o zi în care trebuie să închei capitole, să te bucuri de prezent și să privești spre viitor cu optimism și […]
Ambasadoarea UE, Iwona Piórko: „Prețuiți aceste momente! Suntem toți la fel. Ne iubim familiile mai presus de orice. La mulți ani!" / VIDEO # Observatorul de Nord
Dragi prieteni, 2025 a fost un an foarte bun pentru Republica Moldova. Am avut ocazia să fiu martoră doar a ultimelor patru luni, dar au fost niște luni extraordinare! Prin rezultatul alegerilor, ați demonstrat întregii lumi că sunteți o națiune curajoasă, care nu se teme de nimic și știe foarte clar încotro se îndreaptă: spre […]
În seara de Revelion și în prima zi din 2026 sunt posibile ninsori slabe și temperaturi de până la -6 grade Celsius # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor, în seara de Revelion și în prima zi din 2026 este posibil să avem parte de câțiva fulgi, iar temperatura aerului se va încadra între -1 și -6 grade Celsius. Astfel, probabilitatea unor precipitații este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de 68 procente, iar vântul va bate cu […]
În ultima zi a anului 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldove, conform prognozelor meteorologilor vom avea vreme rece, cu valori sub zero grade și ninsiri, pe alocuri abundente. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -3 și -6 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi […]
Ce să arunci sau să donezi înainte de Anul Nou. Lista celor 8 lucruri de care ar trebui să te desparți # Observatorul de Nord
Sfârșitul de an este momentul ideal pentru un nou început, iar ordinea din locuință joacă un rol important. Eliminarea lucrurilor inutile te ajută să începi anul cu mai mult spațiu și claritate. Specialiștii în organizare explică ce obiecte ar trebui să dispară din casă înainte de Anul Nou. Noul an vine cu dorința de schimbare, […]
Ce faci dacă Revelionul te prinde singur – idei care chiar funcționează Revelionul fără zgomot: când liniștea devine o alegere # Observatorul de Nord
Pentru mulți oameni, noaptea dintre ani nu înseamnă petreceri aglomerate sau artificii privite din mulțime. Uneori, Revelionul te prinde singur – din întâmplare, din context sau dintr-o decizie asumată. Departe de a fi un eșec social, această situație poate deveni un moment valoros de resetare personală, dacă este trăită conștient. De ce nu e o […]
Un nou Cod Galben de vânt puternic, în intervalul de timp marți, 30 decembrie, ora 20:00 – miercuri, 31 decembrie, ora 17:00 # Observatorul de Nord
Pentru perioada de timp 30 decembrie, ora 20:00, până miercuri, 31 decembrie, ora 17:00, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou Cod Galben de intensificări ale vântului. Astfel, în acest interval de timp se prevăd intensificări ale vântului din nord-vest, cu rafale ce pot atinge viteze de 15-18 metri pe secundă.
Deoarece calul este un animal ierbivor, la baza bucatelor de pe masa de sărbătoare trebuie să stea legumele proaspete, fructele, verdețurile, cerealele și boabele. Se recomandă ca masa de Revelion să fie bogată, variată și „vie", dar fără a fi supraîncărcată cu preparate grele din carne. Culoarea și decorarea joacă, de asemenea, un rol […]
Vasile Zelionîi, s-a născut într-o zi de iarnă, pe 6 ianuarie, în satul Hrușca. Era timp de război. Tatăl avea să nu se mai întoarcă niciodată de pe front, iar mama a rămas singură cu doi copii – el și sora lui. O femeie tânără, dar puternică, care a învățat repede că supraviețuirea nu ține […]
Cum se sărbătorește Revelionul în diferite țări ale lumii: o noapte cu mii de tradiții # Observatorul de Nord
De la focuri de artificii spectaculoase până la ritualuri vechi de secole, Revelionul este sărbătorit diferit în fiecare colț al lumii, dar cu același scop: întâmpinarea noului an cu speranță, noroc și bucurie. Modul în care oamenii marchează trecerea dintre ani reflectă istoria, cultura și valorile fiecărei societăți, transformând noaptea de 31 decembrie într-un adevărat […]
„Te grăbești la băut, la Soroca?" sau „Eu sunt din vie". Chicu, cu replici acide în plenul Parlamentului # Observatorul de Nord
Proiectul de lege cu privire la voluntariat a stârnit reacțiile acide ale deputatului fracțiunii Alternativa, Ion Chicu. „Te grăbești la băut la Soroca?", s-a adresat acesta unui coleg din fracțiunea PAS. În lanțul de replici a intervenit președintele Parlamentului, Igor Grosu. „Eu îs din jie", i-a aruncat replică Chicu. Inițial, Ion Chicu a ținut să […]
Au fost reținute și nimicite 2080 kg de rodii – nu corespundeau normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță despre reținerea și, ulterior, nimicirea unui lot de 2080 kg de rodii, importat, care nu corespunde normelor de siguranță aliment
Complexul Sanatoriului Moldova din municipiul Odesa (Ucraina) revine în proprietatea Republicii Moldova # Observatorul de Nord
Așa a decis Curtea de casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei, iar decizia instanței este definitivă și irevocabilă și intră în vigoare din momentul pronunțării. După cum scrie Agenția Proprietății Publice „…Instanța de casație a respins recursul părții adverse și a menținut hotărârea Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei din 24 septembrie 2025, […] Post-ul Complexul Sanatoriului Moldova din municipiul Odesa (Ucraina) revine în proprietatea Republicii Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
Peste 140 de milioane de lei sechestrați în dosare de spălare de bani, escrocherie, divulgarea secretului comercial # Observatorul de Nord
Bunuri de proveniență ilicită în valoare de circa 140,8 milioane de lei au fost sechestrate, pe parcursul săptămânii trecute, de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA). Printre activele sechestrate sunt 4 construcții locative, un capital social, 3 conturi bancare, 32 de încăperi nelocative și 2 locative, 2 mijloace […] Post-ul Peste 140 de milioane de lei sechestrați în dosare de spălare de bani, escrocherie, divulgarea secretului comercial apare prima dată în Observatorul de Nord.
De la invazia militară a Federației Ruse în Ucraina au trecut aproape patru ani, timp în care Lukoil-Moldova – o subsidiară a gigantului petrolier rus Lukoil – a încasat doar din contracte cu instituțiile statului Republica Moldova peste un miliard și jumătate de lei, câștigând sute de licitații publice pentru furnizarea de combustibil, scrie cusens.md. […] Post-ul Cum Republica Moldova a finanțat indirect războiul? Cazul Lukoil apare prima dată în Observatorul de Nord.
Portalul Stopfals.md marchează 8 ani de la lansare. În această perioadă, a devenit un reper pentru cei care vor să înțeleagă mai bine cum se răspândesc și cum pot fi demontate falsurile și manipulările, care sunt cele mai grave dezinformări din spațiul informațional al Republicii Moldova și cine le propagă. Stopfals.md este unica redacție din R. […] Post-ul Stopfals.md a împlinit opt ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 30 decembrie 2025: în penultima zi a anului valutele de referință se depreciază în raport cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldopvei pentru astăzi, 30 decembrie 2025, euro și dolarul american se depreciază ușor față de leul moldovenesc comparativ cu ziua precedentă. Astfel, moneda unică europeană este cotată la 19,74 lei, iar dolarul american ajunge la 16,77 lei, de asemenea la un nivel mai mic […] Post-ul Curs valutar, 30 decembrie 2025: în penultima zi a anului valutele de referință se depreciază în raport cu leul moldovenesc apare prima dată în Observatorul de Nord.
„Partizanul nostru moldovean”. Cine este Dmitrii Sorokin, cel care își dorește ca rușii să ajungă „prin Odesa, în Moldova” # Observatorul de Nord
Dmitri Sorokin este un cetățean al R. Moldova, conduce o organizație non-guvernamentală în Rusia, un așa-numit „centru de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc” și nu este la prima sa declarație publică prin care promovează narațiuni propagandistice rusești, cheamă la preluarea puterii cu forța de către ruși în R. Moldova și susține războiul lui Putin împotriva Ucrainei, […] Post-ul „Partizanul nostru moldovean”. Cine este Dmitrii Sorokin, cel care își dorește ca rușii să ajungă „prin Odesa, în Moldova” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Artistul Ion Banaru, învinuit că ar fi jefuit două tinere, sustrăgând aproape 487 450 de lei, destinați pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, a primit pedeapsă cu închisoare pe un termen de 8 ani. Inculpatul urmează să execute 4 ani de închisoare, restul fiind suspendat pe un termen de probațiune de 3 ani, anunță […] Post-ul Opt ani de închisoare, pentru jaf de circa 500 de mii de lei de la Șor apare prima dată în Observatorul de Nord.
Extrădări și dosare care bat pasul pe loc. Fugari notorii, reîntorși acasă în cătușe, în 2025 # Observatorul de Nord
Autor: Olga VÎRLAN, anticoruptie.md Extrădați după ani de fugă, reținuți în aeroporturi europene, eliberați pe cauțiuni record sau judecați la ani distanță de la revenirea în țară, unii dintre cei mai notorii fugari ai Republicii Moldova au revenit, în 2025, în prim-planul justiției. De la Vladimir Plahotniuc, adus sub escortă la Chișinău chiar înainte […] Post-ul Extrădări și dosare care bat pasul pe loc. Fugari notorii, reîntorși acasă în cătușe, în 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 30 decembrie 2025. Taurii caută stabilitate. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ia-ți un moment pentru a te ancora în prezent, lăsând haosul să te ghideze, nu să te consume. Spiritul tău inventiv este un aliat puternic astăzi, îndemnându-te să vezi posibilitățile chiar și în cele mai obișnuite lucruri. Fie că îți planifici un proiect nou sau îți revizuiești rutinele zilnice, caută modalități de a infuza creativitate […] Post-ul Horoscopul zilei de 30 decembrie 2025. Taurii caută stabilitate. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Carburanții se ieftinesc în continuare – astăzi, 30 decembrie 2025, benzina costă cu șapte bani mai puțin, iar motorina – cu patru bani mai puțin # Observatorul de Nord
Conform Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, astăzi, 30 decembrie 2025, litrul de benzină se va ieftini cu șapte bani și va costa 21,74 lei/litru. La rândul ei, motorina se ieftinește cu patru bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 18,54 lei/litru. Post-ul Carburanții se ieftinesc în continuare – astăzi, 30 decembrie 2025, benzina costă cu șapte bani mai puțin, iar motorina – cu patru bani mai puțin apare prima dată în Observatorul de Nord.
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 30 decembrie, în penultima zi a anului 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova am putea avea ninsori neînsemnate. Valorile termice se vor încadra între -1 și -3 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații sub formă de nicisoare este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 75 procente, […] Post-ul Meteo, 30 decembrie 2025: vom avea ninsori în penultima zi a anului apare prima dată în Observatorul de Nord.
În șapte zile poliția a scos din circuit substanțe narcotice în valoare totală de 21 214 979 de lei. # Observatorul de Nord
Poliția republicii Moldova continuă acțiunile ferme și constante de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri, precum și de diminuare a riscurilor asociate acestui fenomen, care reprezintă o amenințare majoră la adresa siguranței publice și a sănătății, în special a tinerilor. Prin activități operative, acțiuni de informare și prevenire, dar și prin monitorizarea mediului […] Post-ul În șapte zile poliția a scos din circuit substanțe narcotice în valoare totală de 21 214 979 de lei. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Amendă pentru Vasile Bolea după scandalul din familie: Ex-deputatul scapă de anchetă # Observatorul de Nord
Fostul deputat Vasile Bolea, acuzat că și-ar fi agresat soția în fața copiilor, va plăti o amendă de 500 de lei pentru „neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului”. Cu toate acestea, procedura contravențională pentru violență în familie a fost închisă, pe motiv că „nu există faptul contravenției”. „Se recunoaște vinovat Bolea Vasile […] Post-ul Amendă pentru Vasile Bolea după scandalul din familie: Ex-deputatul scapă de anchetă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Din cauza unei rupturi la rețeua magistrală, pe strada Vasile Stroiescu, 26, după cum ne-a relatat domnul Igor Focșa, director tehnic la ”Apă-Canal Soroca”, o parte din Dealul Sorocii nu va avea apă potabilă. Întreprinderea urgentează lucrările de reparație a rețelei magistrale și roagă cetățenii să fie înțelegători, în situația creată. Mulțumim! Foto: simbol Post-ul O parte din Dealul Sorocii nu va avea apă, vreo două zile apare prima dată în Observatorul de Nord.
Procurorii Procuraturii Bălți, în colaborare cu poliția au reținut trei persoane, cu vârste între 22 și 49 de ani, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, suspectate că fac parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii, informează procuratura.md La 20 decembrie, un bărbat de 85 de ani, locuitor al mun. Bălți, a fost apelat de […] Post-ul Escrocherie de peste 1 milion de lei – trei persoane reținute apare prima dată în Observatorul de Nord.
Incendiu mortal în satul Bădiceni din raionul Soroca: un bărbat imobilizat la pat și-a pierdut viața # Observatorul de Nord
Un incendiu izbucnit la 26 decembrie 2025 într-o locuință din raionul Soroca s-a soldat cu un deces, după ce un bărbat imobilizat la pat nu a mai putut fi salvat. Tragedia s-a produs seara târziu, iar primele constatări indică nerespectarea regulilor de exploatare a sobei ca posibilă cauză a focului. La data de 26 decembrie […] Post-ul Incendiu mortal în satul Bădiceni din raionul Soroca: un bărbat imobilizat la pat și-a pierdut viața apare prima dată în Observatorul de Nord.
Începând cu ziua de joi, 1 ianuarie 2026, moldovenii care aleg să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse # Observatorul de Nord
Astăzi, Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege privind repatrierea bunurilor și scutirea de plata drepturilor de import. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2026, moldovenii care aleg să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse. Modificările prevăd extinderea criteriilor de eligibilitate pentru autovehicule: plafonul de vârstă va crește de […] Post-ul Începând cu ziua de joi, 1 ianuarie 2026, moldovenii care aleg să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse apare prima dată în Observatorul de Nord.
Crăciunul, sărbătorit prin colinde și tradiții locale la Stoicani / VIDEO / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Sărbătorile de iarnă au adus la Stoicani bucurie, tradiție și momente pline de emoție. Biblioteca Publică, în parteneriat cu Casa de Cultură, a organizat recent un eveniment care a apropiat spiritul Crăciunului de întreaga comunitate. Publicul a fost încântat de interpretările talentatelor membre ale Ansamblului „Izvoraș”, care au colindat și au vestit Nașterea Domnului, păstrând […] Post-ul Crăciunul, sărbătorit prin colinde și tradiții locale la Stoicani / VIDEO / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Destinul unei femei din Dubna: războiul i-a luat tatăl, viața i-a luat vederea / VIDEO # Observatorul de Nord
Acest cântec a lui Teodor Negară, pe versurile lui Ion Macovei, nu este unul ca multe altele pentru Anghelina Chisăliță din satul Dubna, raionul Soroca. De fapt îi descrie biografia, căci tatăl ei s-a prăpădit în cel de-al Doilea Război Mondial, iar mama sa a rămas văduvă cu trei copii. La cei 86 de ani […] Post-ul Destinul unei femei din Dubna: războiul i-a luat tatăl, viața i-a luat vederea / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii vor primi finanțare nerambursabilă de până la 1.500.000 de lei # Observatorul de Nord
Pentru aceasta întrepriderile vor investi în tehnologii eficiente energetic, soluții de energie regenerabilă sau eficiență energetică. În acest context, în ședința de astăzi Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), pentru implementarea Proiectului „Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova”. Perioada […] Post-ul Cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii vor primi finanțare nerambursabilă de până la 1.500.000 de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Incendiul care a zguduit comuna Șuri: un semnal de alarmă pentru întreaga comunitate # Observatorul de Nord
Un incendiu puternic a izbucnit în comuna Șuri, în luna lui Brumar, surprinzând locuitorii în miezul zilei și provocând pagube semnificative. În doar câteva minute, flăcările s-au extins rapid, iar fumul dens s-a ridicat deasupra gospodăriilor, atrăgând atenția întregii comunități. Echipajele de pompieri au intervenit prompt pentru a opri propagarea focului, însă teama și incertitudinea […] Post-ul Incendiul care a zguduit comuna Șuri: un semnal de alarmă pentru întreaga comunitate apare prima dată în Observatorul de Nord.
Programul Național de Aderare la UE, actualizat: reforme-cheie planificate până în 2029 # Observatorul de Nord
Programul Național de Aderare (PNA) a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) pentru perioada 2025–2029 a fost actualizat. Potrivit Hotărârii de Guvern aprobate luni, 29 decembrie, documentul reunește acțiunile legislative și de implementare care urmează să fie realizate în următorii ani în domenii esențiale precum justiția, economia, mediul, agricultura sau educația. Prin adoptarea acestei hotărâri, […] Post-ul Programul Național de Aderare la UE, actualizat: reforme-cheie planificate până în 2029 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Negocierile din Florida: adevărata miză o reprezintă facilitarea unui contact direct între liderii de la Kiev și Moscova # Observatorul de Nord
Negocierile desfășurate în Florida între președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar putea deschide calea către primul apel telefonic direct dintre liderul de la Kiev și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, după mai bine de cinci ani. Informația este relatată de Fox News, care citează o sursă familiarizată cu detaliile discuțiilor, […] Post-ul Negocierile din Florida: adevărata miză o reprezintă facilitarea unui contact direct între liderii de la Kiev și Moscova apare prima dată în Observatorul de Nord.
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare la 3 ani de închisoare a unui bărbat din capitală, acuzat de huliganism agravat. Instanța a stabilit că, în luna mai 2025, inculpatul, aflându-se în curtea unui bloc locativ din municipiul Chișinău, s-a luat la ceartă cu un bărbat invocând faptul că automobilul acestuia ar […] Post-ul Trei ani de închisoare pentru huliganism „pentru un loc de parcare” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Pe 23 decembrie curent, a fost marcată o nouă etapă în parcursul Consiliului Raional al Tinerilor din Drochia, prin desfășurarea ședinței de investire a noii președinte. În cadrul evenimentului, mandatul de conducere a fost transmis oficial, celebrând astfel încheierea unei perioade de realizări și continuarea activității consiliului sub noua conducere. La ședință au fost prezenți […] Post-ul CRT Drochia – bilanțul unui mandat și noi direcții de dezvoltare apare prima dată în Observatorul de Nord.
De astăzi, deputații pleacă în concediu. Revin în sala plenului în luna februarie # Observatorul de Nord
Astăzi, 29 decembrie 2025, deputații se întrunesc astăzi în ultima ședință plenară din sesiunea de toamnă a anului 2025. În cadrul ședinței, deputații vor examina, în lectura a doua, proiectele legii bugetului de stat, legii bugetului asigurărilor sociale de stat și legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026. Pe ordinea de zi […] Post-ul De astăzi, deputații pleacă în concediu. Revin în sala plenului în luna februarie apare prima dată în Observatorul de Nord.
Nou scandal de corupție în Ucraina // Deputați din Rada Supremă, acuzați de luare de mită # Observatorul de Nord
Un nou scandal de corupție afectează Ucraina, la mai puțin de două luni de la scandalul de corupție în domeniul energetic. De data aceasta, agenția anticorupție de la Kiev NABU anunță că a descoperit un grup criminal organizat, printre care membri ai Radei Supreme, care primeau sistematic avantaje ilegale pentru a vota anumite legi în legislativul ucrainean. […] Post-ul Nou scandal de corupție în Ucraina // Deputați din Rada Supremă, acuzați de luare de mită apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 29 decembrie 2025: leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele de referință # Observatorul de Nord
Conform cursuluoi oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 29 decembrie 2025, leul moldovenesc se apreciază ușor în raport cu principalele valute. Astfel, un euro este cotat la 19,76 lei, în scădere cu 4 bani față de ziua precedentă. Dolarul american ajunge la 16,78 lei, în scădere cu […] Post-ul Curs valutar, 29 decembrie 2025: leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele de referință apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 29 decembrie 2025. Capricornii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Este posibil să te simți încurajat să revizuiești alegerile recente și să îți ajustezi direcția cu mai multă claritate, deoarece această zi este dedicată acțiunilor mici, dar conștiente, care duc la rezultate semnificative. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Ai idei clare, […] Post-ul Horoscopul zilei de 29 decembrie 2025. Capricornii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Vă reamintim că 30 decembrie 2025 este ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare, informează Serviciul Fiscal de Stat. Atenție! În ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se efectuează încasări și plăți, ci doar operațiuni interne de încheiere a anului. Planificați-vă din timp obligațiile fiscale pentru un final de an fără griji. Post-ul Tic-tac… se apropie finalul de an! apare prima dată în Observatorul de Nord.
Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a autorizat 34 de produse medicamentoase, dintre care 14 medicamente noi și 20 autorizate repetat, transmite moldpres.md Potrivit AMDM, printre medicamentele autorizate primar se numără Trixeo Aerosphere – inhalator utilizat la pacienții adulți cu boală pulmonară obstructivă cronică. Acesta este folosit pentru a facilita respirația și […] Post-ul 14 medicamente noi vor apărea în farmaciile din Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
În anul 2025, spațiul informațional din R. Moldova a fost puternic afectat de falsuri și manipulări, într-un context electoral marcat de campanii coordonate agresive de dezinformare. Actori politici, rețele afiliate acestora, dar și propagandiști online au dezinformat despre alegeri, Uniunea Europeană și teme legate de securitate și apărare cu scopul de a induce frică și […] Post-ul „Campionii” falsurilor răspândite în 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
