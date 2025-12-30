Peste 140 de milioane de lei sechestrați în dosare de spălare de bani, escrocherie, divulgarea secretului comercial
Observatorul de Nord, 30 decembrie 2025 09:30
Bunuri de proveniență ilicită în valoare de circa 140,8 milioane de lei au fost sechestrate, pe parcursul săptămânii trecute, de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA). Printre activele sechestrate sunt 4 construcții locative, un capital social, 3 conturi bancare, 32 de încăperi nelocative și 2 locative, 2 mijloace
Acum 30 minute
09:30
Complexul Sanatoriului Moldova din municipiul Odesa (Ucraina) revine în proprietatea Republicii Moldova # Observatorul de Nord
Așa a decis Curtea de casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei, iar decizia instanței este definitivă și irevocabilă și intră în vigoare din momentul pronunțării. După cum scrie Agenția Proprietății Publice „…Instanța de casație a respins recursul părții adverse și a menținut hotărârea Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei din 24 septembrie 2025,
09:30
Peste 140 de milioane de lei sechestrați în dosare de spălare de bani, escrocherie, divulgarea secretului comercial # Observatorul de Nord
Bunuri de proveniență ilicită în valoare de circa 140,8 milioane de lei au fost sechestrate, pe parcursul săptămânii trecute, de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA). Printre activele sechestrate sunt 4 construcții locative, un capital social, 3 conturi bancare, 32 de încăperi nelocative și 2 locative, 2 mijloace […] Post-ul Peste 140 de milioane de lei sechestrați în dosare de spălare de bani, escrocherie, divulgarea secretului comercial apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum o oră
09:10
De la invazia militară a Federației Ruse în Ucraina au trecut aproape patru ani, timp în care Lukoil-Moldova – o subsidiară a gigantului petrolier rus Lukoil – a încasat doar din contracte cu instituțiile statului Republica Moldova peste un miliard și jumătate de lei, câștigând sute de licitații publice pentru furnizarea de combustibil, scrie cusens.md.
09:10
Portalul Stopfals.md marchează 8 ani de la lansare. În această perioadă, a devenit un reper pentru cei care vor să înțeleagă mai bine cum se răspândesc și cum pot fi demontate falsurile și manipulările, care sunt cele mai grave dezinformări din spațiul informațional al Republicii Moldova și cine le propagă. Stopfals.md este unica redacție din R.
Acum 2 ore
08:40
Curs valutar, 30 decembrie 2025: în penultima zi a anului valutele de referință se depreciază în raport cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldopvei pentru astăzi, 30 decembrie 2025, euro și dolarul american se depreciază ușor față de leul moldovenesc comparativ cu ziua precedentă. Astfel, moneda unică europeană este cotată la 19,74 lei, iar dolarul american ajunge la 16,77 lei, de asemenea la un nivel mai mic
08:20
„Partizanul nostru moldovean”. Cine este Dmitrii Sorokin, cel care își dorește ca rușii să ajungă „prin Odesa, în Moldova” # Observatorul de Nord
Dmitri Sorokin este un cetățean al R. Moldova, conduce o organizație non-guvernamentală în Rusia, un așa-numit „centru de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc" și nu este la prima sa declarație publică prin care promovează narațiuni propagandistice rusești, cheamă la preluarea puterii cu forța de către ruși în R. Moldova și susține războiul lui Putin împotriva Ucrainei,
08:10
Artistul Ion Banaru, învinuit că ar fi jefuit două tinere, sustrăgând aproape 487 450 de lei, destinați pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, a primit pedeapsă cu închisoare pe un termen de 8 ani. Inculpatul urmează să execute 4 ani de închisoare, restul fiind suspendat pe un termen de probațiune de 3 ani, anunță
08:10
Extrădări și dosare care bat pasul pe loc. Fugari notorii, reîntorși acasă în cătușe, în 2025 # Observatorul de Nord
Autor: Olga VÎRLAN, anticoruptie.md Extrădați după ani de fugă, reținuți în aeroporturi europene, eliberați pe cauțiuni record sau judecați la ani distanță de la revenirea în țară, unii dintre cei mai notorii fugari ai Republicii Moldova au revenit, în 2025, în prim-planul justiției. De la Vladimir Plahotniuc, adus sub escortă la Chișinău chiar înainte
Acum 4 ore
07:30
Horoscopul zilei de 30 decembrie 2025. Taurii caută stabilitate. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ia-ți un moment pentru a te ancora în prezent, lăsând haosul să te ghideze, nu să te consume. Spiritul tău inventiv este un aliat puternic astăzi, îndemnându-te să vezi posibilitățile chiar și în cele mai obișnuite lucruri. Fie că îți planifici un proiect nou sau îți revizuiești rutinele zilnice, caută modalități de a infuza creativitate
06:50
Carburanții se ieftinesc în continuare – astăzi, 30 decembrie 2025, benzina costă cu șapte bani mai puțin, iar motorina – cu patru bani mai puțin # Observatorul de Nord
Conform Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, astăzi, 30 decembrie 2025, litrul de benzină se va ieftini cu șapte bani și va costa 21,74 lei/litru. La rândul ei, motorina se ieftinește cu patru bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 18,54 lei/litru.
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 30 decembrie, în penultima zi a anului 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova am putea avea ninsori neînsemnate. Valorile termice se vor încadra între -1 și -3 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații sub formă de nicisoare este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 75 procente,
Acum 12 ore
00:10
În șapte zile poliția a scos din circuit substanțe narcotice în valoare totală de 21 214 979 de lei. # Observatorul de Nord
Poliția republicii Moldova continuă acțiunile ferme și constante de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri, precum și de diminuare a riscurilor asociate acestui fenomen, care reprezintă o amenințare majoră la adresa siguranței publice și a sănătății, în special a tinerilor. Prin activități operative, acțiuni de informare și prevenire, dar și prin monitorizarea mediului
Acum 24 ore
15:50
Amendă pentru Vasile Bolea după scandalul din familie: Ex-deputatul scapă de anchetă # Observatorul de Nord
Fostul deputat Vasile Bolea, acuzat că și-ar fi agresat soția în fața copiilor, va plăti o amendă de 500 de lei pentru „neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului". Cu toate acestea, procedura contravențională pentru violență în familie a fost închisă, pe motiv că „nu există faptul contravenției". „Se recunoaște vinovat Bolea Vasile
15:20
Din cauza unei rupturi la rețeua magistrală, pe strada Vasile Stroiescu, 26, după cum ne-a relatat domnul Igor Focșa, director tehnic la "Apă-Canal Soroca", o parte din Dealul Sorocii nu va avea apă potabilă. Întreprinderea urgentează lucrările de reparație a rețelei magistrale și roagă cetățenii să fie înțelegători, în situația creată. Mulțumim! Foto: simbol
15:20
Procurorii Procuraturii Bălți, în colaborare cu poliția au reținut trei persoane, cu vârste între 22 și 49 de ani, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, suspectate că fac parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii, informează procuratura.md La 20 decembrie, un bărbat de 85 de ani, locuitor al mun. Bălți, a fost apelat de
15:20
Incendiu mortal în satul Bădiceni din raionul Soroca: un bărbat imobilizat la pat și-a pierdut viața # Observatorul de Nord
Un incendiu izbucnit la 26 decembrie 2025 într-o locuință din raionul Soroca s-a soldat cu un deces, după ce un bărbat imobilizat la pat nu a mai putut fi salvat. Tragedia s-a produs seara târziu, iar primele constatări indică nerespectarea regulilor de exploatare a sobei ca posibilă cauză a focului. La data de 26 decembrie
14:50
Începând cu ziua de joi, 1 ianuarie 2026, moldovenii care aleg să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse # Observatorul de Nord
Astăzi, Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege privind repatrierea bunurilor și scutirea de plata drepturilor de import. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2026, moldovenii care aleg să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse. Modificările prevăd extinderea criteriilor de eligibilitate pentru autovehicule: plafonul de vârstă va crește de
14:20
Crăciunul, sărbătorit prin colinde și tradiții locale la Stoicani / VIDEO / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Sărbătorile de iarnă au adus la Stoicani bucurie, tradiție și momente pline de emoție. Biblioteca Publică, în parteneriat cu Casa de Cultură, a organizat recent un eveniment care a apropiat spiritul Crăciunului de întreaga comunitate. Publicul a fost încântat de interpretările talentatelor membre ale Ansamblului „Izvoraș", care au colindat și au vestit Nașterea Domnului, păstrând
13:40
Destinul unei femei din Dubna: războiul i-a luat tatăl, viața i-a luat vederea / VIDEO # Observatorul de Nord
Acest cântec a lui Teodor Negară, pe versurile lui Ion Macovei, nu este unul ca multe altele pentru Anghelina Chisăliță din satul Dubna, raionul Soroca. De fapt îi descrie biografia, căci tatăl ei s-a prăpădit în cel de-al Doilea Război Mondial, iar mama sa a rămas văduvă cu trei copii. La cei 86 de ani
12:10
Cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii vor primi finanțare nerambursabilă de până la 1.500.000 de lei # Observatorul de Nord
Pentru aceasta întrepriderile vor investi în tehnologii eficiente energetic, soluții de energie regenerabilă sau eficiență energetică. În acest context, în ședința de astăzi Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), pentru implementarea Proiectului „Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova". Perioada
11:50
Incendiul care a zguduit comuna Șuri: un semnal de alarmă pentru întreaga comunitate # Observatorul de Nord
Un incendiu puternic a izbucnit în comuna Șuri, în luna lui Brumar, surprinzând locuitorii în miezul zilei și provocând pagube semnificative. În doar câteva minute, flăcările s-au extins rapid, iar fumul dens s-a ridicat deasupra gospodăriilor, atrăgând atenția întregii comunități. Echipajele de pompieri au intervenit prompt pentru a opri propagarea focului, însă teama și incertitudinea
11:50
Programul Național de Aderare la UE, actualizat: reforme-cheie planificate până în 2029 # Observatorul de Nord
Programul Național de Aderare (PNA) a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) pentru perioada 2025–2029 a fost actualizat. Potrivit Hotărârii de Guvern aprobate luni, 29 decembrie, documentul reunește acțiunile legislative și de implementare care urmează să fie realizate în următorii ani în domenii esențiale precum justiția, economia, mediul, agricultura sau educația. Prin adoptarea acestei hotărâri,
11:10
Negocierile din Florida: adevărata miză o reprezintă facilitarea unui contact direct între liderii de la Kiev și Moscova # Observatorul de Nord
Negocierile desfășurate în Florida între președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar putea deschide calea către primul apel telefonic direct dintre liderul de la Kiev și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, după mai bine de cinci ani. Informația este relatată de Fox News, care citează o sursă familiarizată cu detaliile discuțiilor,
10:40
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare la 3 ani de închisoare a unui bărbat din capitală, acuzat de huliganism agravat. Instanța a stabilit că, în luna mai 2025, inculpatul, aflându-se în curtea unui bloc locativ din municipiul Chișinău, s-a luat la ceartă cu un bărbat invocând faptul că automobilul acestuia ar
10:40
Pe 23 decembrie curent, a fost marcată o nouă etapă în parcursul Consiliului Raional al Tinerilor din Drochia, prin desfășurarea ședinței de investire a noii președinte. În cadrul evenimentului, mandatul de conducere a fost transmis oficial, celebrând astfel încheierea unei perioade de realizări și continuarea activității consiliului sub noua conducere. La ședință au fost prezenți
10:20
De astăzi, deputații pleacă în concediu. Revin în sala plenului în luna februarie # Observatorul de Nord
Astăzi, 29 decembrie 2025, deputații se întrunesc astăzi în ultima ședință plenară din sesiunea de toamnă a anului 2025. În cadrul ședinței, deputații vor examina, în lectura a doua, proiectele legii bugetului de stat, legii bugetului asigurărilor sociale de stat și legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026. Pe ordinea de zi
Ieri
09:10
Nou scandal de corupție în Ucraina // Deputați din Rada Supremă, acuzați de luare de mită # Observatorul de Nord
Un nou scandal de corupție afectează Ucraina, la mai puțin de două luni de la scandalul de corupție în domeniul energetic. De data aceasta, agenția anticorupție de la Kiev NABU anunță că a descoperit un grup criminal organizat, printre care membri ai Radei Supreme, care primeau sistematic avantaje ilegale pentru a vota anumite legi în legislativul ucrainean.
09:00
Curs valutar, 29 decembrie 2025: leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele de referință # Observatorul de Nord
Conform cursuluoi oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 29 decembrie 2025, leul moldovenesc se apreciază ușor în raport cu principalele valute. Astfel, un euro este cotat la 19,76 lei, în scădere cu 4 bani față de ziua precedentă. Dolarul american ajunge la 16,78 lei, în scădere cu
09:00
Horoscopul zilei de 29 decembrie 2025. Capricornii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Este posibil să te simți încurajat să revizuiești alegerile recente și să îți ajustezi direcția cu mai multă claritate, deoarece această zi este dedicată acțiunilor mici, dar conștiente, care duc la rezultate semnificative. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie –
09:00
Vă reamintim că 30 decembrie 2025 este ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare, informează Serviciul Fiscal de Stat. Atenție! În ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se efectuează încasări și plăți, ci doar operațiuni interne de încheiere a anului. Planificați-vă din timp obligațiile fiscale pentru un final de an fără griji. Post-ul Tic-tac… se apropie finalul de an! apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a autorizat 34 de produse medicamentoase, dintre care 14 medicamente noi și 20 autorizate repetat, transmite moldpres.md Potrivit AMDM, printre medicamentele autorizate primar se numără Trixeo Aerosphere – inhalator utilizat la pacienții adulți cu boală pulmonară obstructivă cronică. Acesta este folosit pentru a facilita respirația și […] Post-ul 14 medicamente noi vor apărea în farmaciile din Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
În anul 2025, spațiul informațional din R. Moldova a fost puternic afectat de falsuri și manipulări, într-un context electoral marcat de campanii coordonate agresive de dezinformare. Actori politici, rețele afiliate acestora, dar și propagandiști online au dezinformat despre alegeri, Uniunea Europeană și teme legate de securitate și apărare cu scopul de a induce frică și […] Post-ul „Campionii” falsurilor răspândite în 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:30
Meteo, 29 decembrie 2025: fără precipitații și cu valori termice peste media perioadei # Observatorul de Nord
La începutul ultimei săptămâni a anului 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor nu vom avea precipitații, iar valorile termice vor fi peste media perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +1 grad Celsius și -2 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 10 la sută, umiditatea aerului va fi […] Post-ul Meteo, 29 decembrie 2025: fără precipitații și cu valori termice peste media perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
28 decembrie 2025
20:20
Horoscop săptămânal Berbec: 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 „Recalibrarea” imediată în raport cu anumite sectoare ale vieții va aduce destul de mult echilibru emoțional. Simți o mare ușurare psihică atunci când lucrurile iau forma pe care ți-o dorești. Indiferent de statutul social pe care îl ai, crezi în autenticitate. În săptămâna care urmează […] Post-ul Horoscop săptămânal: 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:30
Mucegaiul din casă are culori diferite. Ce riscuri pot ascunde pentru sănătate # Observatorul de Nord
Mucegaiul e una dintre problemele „invizibile” ale locuințelor, până când devine brusc imposibil de ignorat: apare în colțuri, pe siliconul din baie, pe tâmplărie sau în spatele dulapurilor și vine la pachet cu mirosul acela greu, de umezeală. Deși pare un detaliu estetic, mucegaiul eliberează spori microscopici în aer, iar expunerea repetată poate afecta respirația, […] Post-ul Mucegaiul din casă are culori diferite. Ce riscuri pot ascunde pentru sănătate apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Magia Crăciunului îi face pe copii să viseze. Dar atunci când alegi să minți copilul despre Moș Crăciun, chiar și cu intenții bune, riști să transformi o poveste frumoasă într-o lecție despre încredere și adevăr. Crăciunul este despre lumină, căldură și bucuria de a dărui. Dar pentru copii el este adesea sinonim cu Moș Crăciun. […] Post-ul De ce nu ar trebui să-ți minți copilul despre Moș Crăciun apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
Unii oameni ne pot secătuie energia fără să își dea seama. Psihologul american Mark Travers explică cum să recunoști aceste situații și cum să te protejezi. Într-un articol pentru Forbes, Travers atrage atenția că termenul „persoană toxică” este adesea folosit prea simplist. În realitate, majoritatea celor care ne consumă emoțional nu acționează cu răutate. Ei […] Post-ul Cum să recunoști oamenii care îți „fură” energia și cum să te protejezi apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
Atunci când crești cu părinți care te critică constant, efectele pe termen lung pot fi vizibile cu ușurință. Pe lângă faptul că încrederea în sine este foarte scăzută, îți afectează și relațiile cu cei din jur. Cu mult exercițiu, poți să îndepărtezi cele mai vizibile 7 semne că ai avut părinți critici, care sunt practic […] Post-ul Șapte semne că ai avut părinți critici și cum te afectează apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
„Magia Iernii, un basm al copilăriei noastre” – Tradiție, Strălucire și Emoție în pragul sărbătorilor de Crăciun # Observatorul de Nord
Pe 21 decembrie curent, Centrul de Cultură din orașul Drochia a găzduit un spectacol admirabil de revelion „Magia Iernii, un basm al copilăriei noastre”, spectacol organizat de către Direcția Cultură și Turism a Consiliului Raional Drochia, cu participarea tuturor formațiilor artistice de copii și micilor artiști drochieni. „E iarnă, este aproape finele anului calendaristic și […] Post-ul „Magia Iernii, un basm al copilăriei noastre” – Tradiție, Strălucire și Emoție în pragul sărbătorilor de Crăciun apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Te-ai uitat vreodată la bebelușul tău și ai avut senzația că îl vezi pe tatăl lui în miniatură? Nu e doar o impresie! Genetica joacă un rol fascinant în determinarea trăsăturilor fizice și comportamentale ale copilului. Iar unele dintre ele sunt puternic influențate de tată. Cercetările arată că anumite caracteristici sunt mai susceptibile de a […] Post-ul Șase trăsături pe care bebelușii le moștenesc de la tata apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Bugetul familiei după sărbători: trucuri simple pentru un început de an fără griji # Observatorul de Nord
După mesele îmbelșugate, cadourile și cheltuielile inevitabile ale sărbătorilor, multe familii intră în noul an cu bugetul sub presiune. Primele săptămâni din ianuarie pot deveni însă un moment-cheie pentru resetare financiară, dacă sunt aplicate câteva măsuri simple de economisire, planificare și cumpărături inteligente. De ce este importantă reorganizarea bugetului după sărbători Perioada sărbătorilor aduce, de […] Post-ul Bugetul familiei după sărbători: trucuri simple pentru un început de an fără griji apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Dacă te gândești la al doilea copil, probabil te întrebi care este cea mai bună diferență de vârstă între copii. Află ce spun specialiștii despre avantajele și provocările fiecărui interval, cum influențează relația dintre copii și echilibrul familiei și cum poți lua o decizie potrivită pentru tine și partenerul tău. Planificarea celui de-al doilea copil […] Post-ul Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
În constelația Monoceros, cunoscută și ca Unicornul, se află o nebuloasă care seamănă surprinzător de bine cu un brad de Crăciun. Este vorba despre NGC 2264, parte dintr-o structură mai mare de nebuloase din Calea Lactee. În formă naturală, nebuloasa are o nuanță roșiatică, cauzată de radiațiile hidrogenului. În imaginile artistice cu tematică de sărbători […] Post-ul Bradul de Crăciun… din spațiu. Nebuloasa care uimește astronomii apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Cinci modalități prin care să-ți îmbunătățești sănătatea în 2026. Ce arată știința # Observatorul de Nord
Chiar și schimbările mici, dar consistente pot avea un efect evident asupra sănătății. Iată mai jos cinci modalități sprijinite de știință care să te ajute în 2026. 5 modalități prin care să-ți îmbunătățești sănătatea în 2026 Menținerea unei hidratări corespunzătoare este una dintre cele mai simple modalități de a îmbunătăți starea generală de sănătate. Corpul […] Post-ul Cinci modalități prin care să-ți îmbunătățești sănătatea în 2026. Ce arată știința apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Modalități simple de a evita balonarea după mesele de sărbători. Ce arată specialiștii # Observatorul de Nord
Experții în sănătate spun că există mai multe modalități de a ameliora disconfortul stomacal în timpul sărbătorilor. Vezi care sunt acele modalități simple de a evita balonarea după mesele de sărbători. Cunoașterea factorilor declanșatori, înlocuirea anumitor alimente și limitarea consumului de alcool pot ajuta toate la reducerea balonării după mese copioase. Un stomac plin […] Post-ul Modalități simple de a evita balonarea după mesele de sărbători. Ce arată specialiștii apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Există un anumit tip de pește care, atunci când este consumat regulat, poate contribui la scăderea colesterolului „rău” și la susținerea sănătății cardiovasculare. Acest tip de pește reduce colesterolul Nutriționiștii atrag atenția asupra unui pește gras, bogat în acizi grași esențiali și nutrienți valoroși. Ajută la menținerea unui profil lipidic echilibrat. Un studiu publicat în […] Post-ul Peștele care reduce colesterolul. Vezi ce poți consuma în mod regulat apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Meteo, 28 decembrie 2025: astăzi va ninge, iar valorile termice vor coborî până la -2 grade Celsius # Observatorul de Nord
Duminică, 28 decembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Molodva, conform prognozelor metorologilor sunt posibile ninsori pe arii extinse și temperaturi sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra îmtre zero grade și -2 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 87 procente, iar […] Post-ul Meteo, 28 decembrie 2025: astăzi va ninge, iar valorile termice vor coborî până la -2 grade Celsius apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 28 decembrie 2025: astăzi euro valorează 19 lei și 80 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 79 de bani. # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 28 decembrie 2025, un euro are valoarea de 19 lei și 80 de bani, iar dolarul american costă 16 lei și 79 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 89 de bani. Rubla rusească costă 21 de bani, iar hrivna […] Post-ul Curs valutar, 28 decembrie 2025: astăzi euro valorează 19 lei și 80 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 79 de bani. apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
Zelenski și Trump se vor întâlni dastăzi la Mar-a-Lago pentru discuții privind planul de pace # Observatorul de Nord
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că urmează să se întâlnească în curând cu fostul președinte al SUA, Donald Trump, în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia. Întâlnirea ar urma să aibă loc duminică, la reședința lui Trump din Mar-a-Lago, Florida, transmite moldpres.md Zelenski a confirmat întrevederea într-o postare […] Post-ul Zelenski și Trump se vor întâlni dastăzi la Mar-a-Lago pentru discuții privind planul de pace apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Să nu faceți ca el: Pedeapsă cu închisoare pentru un permis de conducere fals # Observatorul de Nord
Un caz de folosire a unui permis de conducere fals, depistat la frontieră, s-a încheiat cu o condamnare la închisoare cu executare, după ce instanța a constatat că fapta a fost comisă intenționat și în perioada în care inculpatul din raionul Florești se afla deja sub efectul unei condamnări anterioare. Prin sentința pronunțată la 24 […] Post-ul Să nu faceți ca el: Pedeapsă cu închisoare pentru un permis de conducere fals apare prima dată în Observatorul de Nord.
