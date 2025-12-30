Ce faci dacă Revelionul te prinde singur – idei care chiar funcționează Revelionul fără zgomot: când liniștea devine o alegere

14:50

Atunci când crești cu părinți care te critică constant, efectele pe termen lung pot fi vizibile cu ușurință. Pe lângă faptul că încrederea în sine este foarte scăzută, îți afectează și relațiile cu cei din jur. Cu mult exercițiu, poți să îndepărtezi cele mai vizibile 7 semne că ai avut părinți critici, care sunt practic […] Post-ul Șapte semne că ai avut părinți critici și cum te afectează apare prima dată în Observatorul de Nord.