În șapte zile poliția a scos din circuit substanțe narcotice în valoare totală de 21 214 979 de lei.

Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat pentru escrocherie după ce a vândut un automobil pe care nu avea dreptul legal să-l înstrăineze, obținând ilegal 5.000 de euro și provocând victimei un prejudiciu material de peste 101.000 de lei, potrivit unei sentințe pronunțate la 24 decembrie 2025 de Judecătoria Soroca, sediul Florești. Instanța a […]