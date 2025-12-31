Noaptea de Revelion: Transportul public, oprit în centrul capitalei; unele rute vor avea program prelungit
EA.md, 31 decembrie 2025 07:10
În noaptea de Revelion, între 31 decembrie 2025, ora 20:00, și 1 ianuarie 2026, ora 07:00, circulația transportului public va fi sistată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (Piața Marii Adunări Naționale), între str. A. Pușkin și str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni. Transportul va fi redirecționat pe străzile adiacente, anunță Primăria Chișinău. Potrivit municipalității, […]
• • •
Acum 10 minute
07:20
Anul 2026 bate la ușă, iar felul în care îl întâmpinăm poate seta tonul pentru lunile ce urmează. Fie că vrei un start plin de optimism, fie că visezi la schimbări importante în viața personală sau profesională, iată câteva idei pentru a păși în noul an cu energie pozitivă și încredere. 1. Curățenie și ordine […]
07:20
Revelionul este mai mult decât o noapte de sărbătoare – este momentul în care ne setăm intențiile pentru anul care vine. Ce pui pe masă poate să atragă noroc, sănătate și prosperitate… sau să aducă mici blocaje. Iată ghidul complet ca să întâmpini 2026 cu energie bună! ❌ Ce să nu ai pe masa de […]
Acum 30 minute
07:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și distrugerea unui lot de 2.080 kg de rodii importate, care nu respectau normele de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Potrivit ANSA, analizele de laborator au arătat depășiri ale limitei maxime admisibile pentru pesticidul Pirimetanil, o substanță care poate prezenta riscuri pentru sănătatea umană. Probele […]
07:10
De la începutul invaziei ruse în Ucraina, aproape patru ani în urmă, Lukoil-Moldova – subsidiara locală a gigantului petrolier rus Lukoil – a obținut din contracte cu instituțiile statului peste 1,5 miliarde de lei, câștigând sute de licitații publice pentru furnizarea de combustibil. Mai mult, Lukoil-Moldova a gestionat fără mari impedimente singurul complex petrolier […]
07:10
Apar detalii noi despre presupusul criminal în serie din satul Beriozchi, Anenii Noi, și despre persoanele care l-ar fi ajutat să comită ororile. Poliţia l-a reţinut pe fiul bănuitului, un bărbat în vârstă de 33 de ani, pe care îl suspectează de complicitate la una dintre crime. Acesta încerca să părăsească Republica Moldova. În […]
07:10
Șantaj și revenge porn pe „Car Vertical”: Un bărbat, trimis în judecată după ce a publicat un video intim cu fosta iubită și i-a cerut bani pentru ștergerea lui # EA.md
Un bărbat de 41 de ani din Nisporeni, activ în domeniul farmaceutic, a fost trimis în judecată pentru că ar fi publicat un filmuleț intim de 90 de secunde cu fosta sa iubită. Relația lor a durat trei ani, iar la șase luni după despărțire, videoclipul a ajuns pe mai multe canale Telegram, inclusiv pe […]
07:10
„L-am lovit cu pumnul în cap și apoi cu picioarele” – Bărbatul povestește cum și-a ucis prietenul care l-a găzduit temporar # EA.md
Un bărbat de 38 de ani, acuzat de vătămare intenționată gravă ce a dus la decesul victimei, a fost trimis în judecată, anunță Procuratura Generală. Crima s-a petrecut după un conflict izbucnit la domiciliul victimei, unde inculpatul fusese găzduit temporar, pe fondul consumului de alcool. În timpul altercației, bărbatul i-a aplicat multiple lovituri cu mâinile, […]
07:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat condamnarea fostului premier Vlad Filat în Franța, menționând că autoritățile așteaptă o decizie finală. „Președinția nu are prerogative în acest sens. De aceea răspunsurile trebuie să le obțineți în continuare de la Ministerul Justiției. Și eu cred că răspunsul corect este că acum se așteaptă decizia finală", […]
07:10
„A murit cu dorul de a-și strânge băiețelul în brațe” – Tragedia unei femei după pierderea soțului în Israel # EA.md
O familie din Moldova a fost zdruncinată de o veste cruntă venită de peste hotare. Vlad, un bărbat plecat la muncă în Israel pentru a asigura un viitor celor doi copii ai săi, a fost găsit fără suflare. Victoria, soția sa, a rămas acum să ducă singură povara unei dureri imense, având în brațe un […]
07:10
Economistul Veaceslav Ioniță a criticat dur discursul oficial despre perspectivele economice ale Republicii Moldova. Potrivit acestuia, acceptarea unei creșteri economice de 2–3% este „o rușine" pentru o țară aflată în Europa și cu aspirații europene clare, transmite bani.md. „Când văd că cineva se bucură că vom avea 2–3–5% creștere și ministrul vorbește despre un […]
07:10
07:10
Tragedie la Otaru: Un copil de 5 ani și-a pierdut viața prins în banda transportoare pentru schiori # EA.md
Un copil a murit duminică, în stațiunea de schi din Otaru, nordul Japoniei, după ce brațul drept i-a fost prins în mecanismul unei bande transportoare pentru schiori, scrie adevarul.ro. Hinata Goto, un băiat de cinci ani, se afla la schi împreună cu familia sa, când a rămas blocat în mecanismul bandei transportoare. Pompierii l-au eliberat […]
Acum 24 ore
14:50
Una dintre victimele ale căror oseminte au fost descoperite pe teritoriul fermei bărbatului reținut la Beriozchi, raionul Anenii Noi, ar putea fi o femeie de aproximativ 40 de ani, mamă a trei copii, care lucra la ferma acestuia. Bărbatul este suspectat că ar fi omorât un alt bărbat și i-ar fi dat trupul drept hrană […]
14:50
Ultimele zile ale anului 2025 vor fi geroase, cu temperaturi scăzute care se vor menține. Meteorologii ar putea emite un nou cod de vânt puternic pentru 31 decembrie, iar pe alocuri se așteaptă ninsori slabe. Contactat de IPN, șeful Direcției prognoze meteorologice din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadii Roșca, a declarat că gerul […]
14:30
De sărbători, piețele și supermarketurile din țară vor avea program special. În preajma Revelionului și în prima zi a anului, orarele modificate pot afecta cei care amână cumpărăturile. Regim redus sau închis va fi aplicat și de Crăciunul pe stil vechi, la anumite magazine. Piața Centrală din Chișinău își va menține programul obișnuit pe 31 […]
14:20
Maia Sandu cere extinderea Vettingului: Judecători acuzați că țin pe loc dosare de rezonanță # EA.md
Președintul Republicii Moldova, Maia Sandu, a criticat tergiversarea examinării mai multor dosare de rezonanță din justiție și a cerut măsuri urgente pentru responsabilizarea judecătorilor, inclusiv extinderea mecanismului de Vetting și prevenirea fugii persoanelor condamnate. În cadrul unei conferințe de presă, șefa statului a declarat că, în ultimii ani, autoritățile au depus eforturi pentru reforma justiției […]
11:00
„Succesul nu este întâmplător” – Interviu cu Olimpia Balta despre trofeele câștigate și performanța Imperial Dent în 2025 # EA.md
Reporter: Doamnă Balta, Imperial Dent este din nou în atenția publicului, fiind prezent și în 2025 în cadrul NOTORIUM BRAND AWARDS, după ce a obținut recunoaștere și în anii 2019, 2020, 2022 și 2023. Cum priviți această recunoaștere, în contextul succeselor obținute de-a lungul anilor? Olimpia Balta: Faptul că brandul rămâne constant în atenția clienților […]
07:40
Fiul bărbatului din Anenii Noi, suspectat de mai multe crime, prins în timp ce încerca să fugă din țară # EA.md
Fiul bărbatului din Anenii Noi, suspectat că ar fi ucis trei persoane și le-ar fi dat cadavrele porcilor, a fost reținut de polițiști în timp ce încerca să fugă din țară. Informațiile indică că ar fi fost complice la o crimă comisă de tatăl său, scrie UNIMEDIA. „A fost reținut și fiul de 33 de […]
07:40
„A luat-o în brațe și a dus-o după casă”. O fetiță de 12 ani ar fi fost violată de un cumătru al familiei # EA.md
Natalia, o mamă îngenuncheată de durere, a venit în studioul emisiunii lui Adrian Prodan pentru a denunța un caz tragic care a avut loc cu copila sa. Potrivit femeii, fiica sa, în vârstă de doar 12 ani, ar fi fost violată de un cumătru al familiei. În timp ce fetița este marcată pe viață și […]
07:40
În plină iarnă, într-o seră din raionul Ialoveni, au început să înflorească lalele cultivate în condiții speciale. Importate din Olanda, florile sunt crescute pentru a ajunge pe piață înainte de sezonul obișnuit, oferind un spectacol neobișnuit pentru această perioadă a anului. În localitatea Bardar, lalelele sunt cultivate într-o seră unde este menținut un regim […]
07:40
Igor Grosu, între Moldova și străinătate: unde și-ar duce familia dacă nu ar mai fi președinte al Parlamentului? # EA.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că, dacă nu ar mai deține această funcție, ar rămâne în Moldova alături de familie, fără să se mute în străinătate. „Deplasările lungi nu îmi plac. Acasă e acasă", a declarat Grosu într-o emisiune la Moldova1. „- Ați rămâne cu familia în țară dacă nu ați mai fi președintele […]
07:40
Șefa MAI și ministrul Justiției: va putea Vlad Filat să execute pedeapsa din Franța în Moldova? # EA.md
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a declarat că pentru ca Vlad Filat să-și poată executa pedeapsa primită în Franța în Republica Moldova, este necesară o decizie a instanței naționale. Totodată, ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, a relatat că autoritățile de la Chișinău au recepționat solicitarea Interpol care îl vizează fostul premier și a transmis-o procurorilor, […]
07:40
La doar 18 ani, viața tinerei sportive Valeria Sofronescu s-a schimbat complet într-o clipă. De la competiții și medalii, a ajuns să lupte pentru supraviețuire după un accident grav care a lăsat-o în scaun rulant, iar medicii rămân rezervați în privința șanselor ei de recuperare. Crescută în disciplina sportului și obișnuită să lupte pentru […]
07:40
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a anunțat că toți cei 5.993 km de drumuri naționale din Moldova vor fi supuși unui audit complet, realizat de un nou departament al ANTA, care va deveni operațional în 2026. Potrivit ministrului, în prima etapă va fi creat un registru național al drumurilor, care va cuprinde date esențiale despre […]
07:40
Guvernul analizează suspendarea timp de un an a angajărilor în sectorul bugetar. Proiectul, pregătit de Ministerul Finanțelor, se află pe agenda ședinței Cabinetului de miniștri. Potrivit datelor din proiect, 16.955 de posturi riscă să rămână neocupate. Dintre acestea, 9.213 funcții se află în autorități și instituții finanțate din bugetul de stat, inclusiv Casa Națională […]
07:40
Fostul deputat Vasile Bolea, acuzat că și-ar fi agresat soția în fața copiilor, a fost amendat cu 500 de lei pentru „neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului". Totuși, procedura contravențională pentru violență în familie a fost închisă, fiind considerat că „fapta nu există", scrie tv8.md. „Se recunoaște vinovat Bolea Vasile de comiterea […]
Ieri
07:30
Primul Rolls-Royce Spectre din Moldova, minus 800.000 de lei la preț în mai puțin de două luni # EA.md
Primul Rolls-Royce Spectre din Republica Moldova se devalorizează rapid, la nici două luni de la debutul pe piața locală. Potrivit celor mai recente informații, prețul automobilului a fost redus din nou, ajungând în prezent la 509.900 de euro, după ce inițial fusese listat la 549.900 de euro, iar ulterior coborât la 529.900 de euro. […]
07:30
Rapperul Ion Banaru a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de jaf. Instanța l-a condamnat la 8 ani de închisoare, urmând să execute jumătate din pedeapsă, iar restul termenului a fost suspendat, cu o perioadă de probațiune de 3 ani. „Termenul de executare a pedepsei urmează a fi calculat din momentul reținerii inculpatului, acesta […]
07:30
Aeroportul Internațional Chișinău a procurat trei automobile de lux destinate deservirii pasagerilor VIP din Sala Express/Sala Delegațiilor. Astfel în decembrie 2025 a fost procurat un autoturism nou clasa lux BMW 740i xDrive Sedan, la un preţ de 2,7 milioane lei, câştigătorul licitaţiei fiind compania Autospace SRL (Victor Miculeţ – 40% şi Vera Ursu-Miculeţ – […]
07:30
Usatîi, după ce comunitatea LGBT a dat PN în judecată: „Să facă marș la Mărculești pe vzliotnaia” # EA.md
Liderul Partidului Nostru, deputatul Renato Usatîi, a reacționat după ce comunitatea LGBT din Moldova a depus o plângere în instanță, acuzând formaț
07:30
Șoc în Franța: tânără ajunge la spital cu bebelușul mort ascuns în rucsac, spune că l-a primit de la o prietenă # EA.md
O tânără de 23 de ani a ajuns la spital cu bebelușul mort ascuns într-un rucsac, stârnind uimirea medicilor și declanșând o anchetă complexă. Potrivit primelor declarații, femeia susține că trupul copilului i-ar fi fost adus de o prietenă pentru a „scăpa de el”, scrie adevarul.ro. Conform primelor informații, nou-născutul ar fi murit cu câteva […] Articolul Șoc în Franța: tânără ajunge la spital cu bebelușul mort ascuns în rucsac, spune că l-a primit de la o prietenă apare prima dată în ea.md.
07:30
După trei ore de discuții cu Vladimir Zelenski, președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică, 28 decembrie, că un acord de pace între Rusia și Ucraina este „foarte aproape”. Cu toate acestea, liderul american a subliniat că persistă divergențe de opinii privind viitorul statut al regiunii Donbas, potrivit Reuters și EFE. „Cred că ne […] Articolul Trump, după discuțiile cu Zelenski: pacea Rusia–Ucraina, „la un pas” apare prima dată în ea.md.
07:30
După 10 ani în Marea Britanie, Rodica Moldovanu s-a întors acasă și și-a transformat pasiunea pentru gătit într-o patiserie în Durlești. Deși a studiat contabilitatea, adevărata ei dragoste a descoperit-o în timpul concediului de maternitate. De trei ani, Rodica Moldovanu administrează afacerea, în pofida problemelor de sănătate cu care se confruntă. Antreprenoarea suferă de […] Articolul De la Londra la cuptorul de acasă: moldoveanca care a deschis o patiserie apare prima dată în ea.md.
29 decembrie 2025
19:20
Produsele de patiserie crocante, dulci, rapide sunt preferatele tuturor. Ai nevoie doar de foietaj, mere, scorţişoară, puţin zahăr şi ou cât să ungi aluatul. Cu puţină creativitate şi îndemânare poţi prepara din aceste câteva ingrediente un desert cu un aspect incredibil. Va fi şi pe placul copiilor care, de obicei, se opun să mănânce fructe, […] Articolul Rețetă. Flori de foietaj cu mere. Sunt gata în numai 30 de minute! apare prima dată în ea.md.
15:20
Parlamentul a aprobat Bugetul asigurărilor sociale pentru 2026: pensiile și prestațiile sociale cresc cu 6,8% de la 1 aprilie # EA.md
Pensiile și prestațiile sociale vor fi majorate cu 6,8% începând cu 1 aprilie 2026. Conform proiectului de lege aprobat în lectura a doua în Parlament, veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2026 sunt estimate la 51,45 miliarde de lei, cu 4,2% mai mult decât în acest an. Acest proiect prevede ca, în […] Articolul Parlamentul a aprobat Bugetul asigurărilor sociale pentru 2026: pensiile și prestațiile sociale cresc cu 6,8% de la 1 aprilie apare prima dată în ea.md.
14:50
Concubina bărbatului dispărut din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, a povestit în emisiunea „Verdict” detalii despre ziua în care a fost văzut ultima dată și despre primele sale suspiciuni. Ea a mărturisit că, atunci când a intrat în cameră și nu l-a găsit acasă, a avut un sentiment puternic că nu se va mai întoarce […] Articolul Momentele de dinaintea dispariției bărbatului din Beriozchi: ce spune concubina apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Organele bărbaților și femeilor îmbătrânesc în ritm diferit, arată studiile științifice. Femeile se confruntă mai des decât bărbații cu boala Alzheimer. După vârsta de 45 de ani, probabilitatea dezvoltării acestei afecțiuni încă netratabile la bărbați este de aproximativ 1 la 10. La femei — 1 la 5, transmite sciencefocus.com. De asemenea, conform statisticilor, 66% […] Articolul Creierul bărbaților îmbătrânește mai rapid decât cel al femeilor apare prima dată în ea.md.
07:20
Poliția Națională a fost dotată cu un scanner 3D de ultimă generație, oferit de Polonia, care va ajuta la modernizarea procesului de documentare a locurilor faptei. Noua tehnologie permite realizarea unei reprezentări virtuale complete a scenelor investigate, prin utilizarea unui laser de înaltă precizie. Astfel, polițiștii pot documenta rapid locurile faptelor și pot colecta […] Articolul Poliția Națională se modernizează: vine cu un scanner 3D de ultimă generație apare prima dată în ea.md.
07:20
Economia Moldovei nu a reușit să își revină la nivelul de dinaintea războiului din Ucraina, a declarat economistul Veaceslav Ioniță vineri, 26 decembrie, în cadrul emisiunii sale săptămânale. Potrivit acestuia, în ciuda prognozei de creștere a PIB-ului de 2,7% în 2025, economia Moldovei nu a revenit la nivelul „de dinainte de război”. În 2025 […] Articolul Ioniţă: Economia Moldovei încă nu și-a revenit la nivelul pre-război apare prima dată în ea.md.
07:10
Deși este deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche spune că fotbalul rămâne o parte esențială a vieții sale. În emisiunea „Tinerii care împing Moldova înainte” de la UNIMEDIA, el a dezvăluit că, în fiecare marți, la ora 20:00, se întâlnește cu membri ai Guvernului, funcționari publici și colegi parlamentari pentru a juca […] Articolul „Mai plimbăm mingea”: Parlamentul și Guvernul joacă fotbal marți seara pe gazon apare prima dată în ea.md.
07:10
Actorul Emilian Crețu, alături de artiștii Dara și Costi Burlacu, au acceptat mai multe provocări în emisiunea Raioane TV, printre care și mulsul vacilor, laptele urmând să fie luat acasă. „Cu mâna trebuie?”, a întrebat Dara, vizibil surprinsă. Cel mai îndemânatic s-a dovedit a fi Emilian Crețu, care a obținut cea mai mare cantitate de […] Articolul „Provocare rurală”: Emilian Crețu, Dara și Costi Burlacu încearcă să mulgă vacile apare prima dată în ea.md.
07:10
Muntele Etna din Italia, de pe insula Sicilia, a prezentat vineri noi semne de activitate, aruncând materiale incandescente şi cantităţi mici de cenuşă din craterul său de nord-est, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) din Italia, transmite sâmbătă DPA, citată de hotnews.ro. Norul de cenuşă şi praf vulcanic a fost purtat spre […] Articolul Vulcanul Etna erupe mai puternic: autoritățile ridică nivelul de alertă apare prima dată în ea.md.
07:10
În Moldova, persecuțiile politice nu se opresc, iar exprimarea unei opinii diferite față de puterea de la Chișinău rămâne un risc personal. Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fost candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii Blocului „Alternativa” Alexandr Stoianoglo, comentând decizia Judecătoriei Comrat, prin care fostul președinte […] Articolul Stoianoglo despre verdictul lui Constantinov: „Persecuțiile politice continuă în Moldova” apare prima dată în ea.md.
07:10
În viitor, toate întreprinderile de stat din Moldova vor trebui să adopte noi forme organizatorico-juridice, adaptate realităților economice moderne. Declarația a fost făcută de deputatul Radu Marian în cadrul ședinței Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Motivul discuției a fost un amendament la proiectul de lege pentru modificarea Legii privind administrarea și deznaționalizarea […] Articolul Toate întreprinderile de stat intră în reorganizare apare prima dată în ea.md.
07:10
Un protest cu corturi se desfășoară în fața clădirii Președinției din Chișinău. Motivul – o nouă schemă imobiliară, care a lăsat fără apartamente peste 200 de oameni, care au achitat banii, dar n-au primit locuințele nici până azi. Cu unul dintre organizatorii protestului a discutat activistul Vlad Bilețchi, transmite ziua.md. Potrivit protestatarilor, în anul […] Articolul Protest la Președinție: Cetățenii cer apartamentele plătite de ani de zile apare prima dată în ea.md.
07:10
În sudul Thailandei, pentru prima dată în aproape 30 de ani au fost observate pisicile de Sumatra, una dintre cele mai rare specii de pisici sălbatice din lume. Pisicile de Sumatra au fost înregistrate ultima dată în sudul Thailandei în 1995, ceea ce a determinat unii oameni de știință să considere că specia ar […] Articolul Pisici sălbatice rare, redescoperite în Thailanda după aproape 30 de ani de dispariție apare prima dată în ea.md.
07:10
În nordul Chinei, în regiunea autonomă Mongolia Interioară, localnicii au surprins un fenomen natural rar și impresionant: „valuri de gheață” pe lacul Hulun. În imagini se observă cum suprafața apei de lângă mal este acoperită de o masă de fragmente mici de gheață, sclipind sub razele soarelui. Acestea se mișcă și se reflectă, creând […] Articolul Valuri de gheață pe lacul Hulun din China: un peisaj parcă din cristal apare prima dată în ea.md.
07:10
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat modificări în traseele pentru proba practică la examenul auto în Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Scopul acestor actualizări este sporirea obiectivității procesului de examinare și a nivelului de siguranță rutieră, transmite rupor.md. Modificările țin cont de infrastructura rutieră și de fluxurile de trafic, astfel încât candidații să susțină […] Articolul Agenția Servicii Publice schimbă traseele pentru proba practică la examenul auto apare prima dată în ea.md.
07:10
„Prețul la ouă nu a crescut mult, de la 37 la 50 de lei”, a declarat ministrul Economiei, Eugen Osmochescu. Șeful instituției a menționat că discuțiile despre majorarea prețurilor au, de fapt, un caracter politic, transmite rupor.md. Osmochescu a făcut referire și la „zvonurile despre prețurile la macrou” și la „scandalul laptelui” din Parlament, subliniind […] Articolul Ministrul Economiei: Prețul ouălor a înregistrat o creștere ușoară apare prima dată în ea.md.
07:00
Un video apărut recent pe rețelele sociale îl surprinde pe Dmitri Sorokin, cetățean al Republicii Moldova stabilit în Federația Rusă, rostind un toast cu mesaje despre extinderea influenței ruse spre Moldova, sub sloganul propagandistic „în Moldova, prin Odesa”. Înregistrarea a fost realizată la o masă festivă din Sankt Petersburg. În imaginile publicate chiar de Sorokin, […] Articolul Cine este Dmitrii Sorokin, omul care vrea să aducă rușii în Moldova prin Odesa apare prima dată în ea.md.
