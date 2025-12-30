Bolea trage alarma: jumătate din drumurile naționale sunt în stare proastă sau foarte rea

09:10

Te întrebi de ce nu primești niciun apel de la persoana care îți place? Uneori, nu e vorba despre lipsa de interes, ci despre mici greșeli sau semnale pe care le transmiți fără să-ți dai seama. Iată principalele motive și cum să le corectezi: 1. Mesajele prea frecvente sau prea rare Trimisul continuu de mesaje […] Articolul De ce nu te sună? Află greșelile și cum să schimbi situația apare prima dată în ea.md.