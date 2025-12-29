Momentele de dinaintea dispariției bărbatului din Beriozchi: ce spune concubina
EA.md, 29 decembrie 2025 14:50
Concubina bărbatului dispărut din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, a povestit în emisiunea „Verdict” detalii despre ziua în care a fost văzut ultima dată și despre primele sale suspiciuni. Ea a mărturisit că, atunci când a intrat în cameră și nu l-a găsit acasă, a avut un sentiment puternic că nu se va mai întoarce […] Articolul Momentele de dinaintea dispariției bărbatului din Beriozchi: ce spune concubina apare prima dată în ea.md.
Organele bărbaților și femeilor îmbătrânesc în ritm diferit, arată studiile științifice. Femeile se confruntă mai des decât bărbații cu boala Alzheimer. După vârsta de 45 de ani, probabilitatea dezvoltării acestei afecțiuni încă netratabile la bărbați este de aproximativ 1 la 10. La femei — 1 la 5, transmite sciencefocus.com. De asemenea, conform statisticilor, 66% […] Articolul Creierul bărbaților îmbătrânește mai rapid decât cel al femeilor apare prima dată în ea.md.
Poliția Națională a fost dotată cu un scanner 3D de ultimă generație, oferit de Polonia, care va ajuta la modernizarea procesului de documentare a locurilor faptei. Noua tehnologie permite realizarea unei reprezentări virtuale complete a scenelor investigate, prin utilizarea unui laser de înaltă precizie. Astfel, polițiștii pot documenta rapid locurile faptelor și pot colecta […] Articolul Poliția Națională se modernizează: vine cu un scanner 3D de ultimă generație apare prima dată în ea.md.
Economia Moldovei nu a reușit să își revină la nivelul de dinaintea războiului din Ucraina, a declarat economistul Veaceslav Ioniță vineri, 26 decembrie, în cadrul emisiunii sale săptămânale. Potrivit acestuia, în ciuda prognozei de creștere a PIB-ului de 2,7% în 2025, economia Moldovei nu a revenit la nivelul „de dinainte de război”. În 2025 […] Articolul Ioniţă: Economia Moldovei încă nu și-a revenit la nivelul pre-război apare prima dată în ea.md.
Deși este deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche spune că fotbalul rămâne o parte esențială a vieții sale. În emisiunea „Tinerii care împing Moldova înainte” de la UNIMEDIA, el a dezvăluit că, în fiecare marți, la ora 20:00, se întâlnește cu membri ai Guvernului, funcționari publici și colegi parlamentari pentru a juca […] Articolul „Mai plimbăm mingea”: Parlamentul și Guvernul joacă fotbal marți seara pe gazon apare prima dată în ea.md.
Actorul Emilian Crețu, alături de artiștii Dara și Costi Burlacu, au acceptat mai multe provocări în emisiunea Raioane TV, printre care și mulsul vacilor, laptele urmând să fie luat acasă. „Cu mâna trebuie?”, a întrebat Dara, vizibil surprinsă. Cel mai îndemânatic s-a dovedit a fi Emilian Crețu, care a obținut cea mai mare cantitate de […] Articolul „Provocare rurală”: Emilian Crețu, Dara și Costi Burlacu încearcă să mulgă vacile apare prima dată în ea.md.
Muntele Etna din Italia, de pe insula Sicilia, a prezentat vineri noi semne de activitate, aruncând materiale incandescente şi cantităţi mici de cenuşă din craterul său de nord-est, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) din Italia, transmite sâmbătă DPA, citată de hotnews.ro. Norul de cenuşă şi praf vulcanic a fost purtat spre […] Articolul Vulcanul Etna erupe mai puternic: autoritățile ridică nivelul de alertă apare prima dată în ea.md.
În Moldova, persecuțiile politice nu se opresc, iar exprimarea unei opinii diferite față de puterea de la Chișinău rămâne un risc personal. Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fost candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii Blocului „Alternativa” Alexandr Stoianoglo, comentând decizia Judecătoriei Comrat, prin care fostul președinte […] Articolul Stoianoglo despre verdictul lui Constantinov: „Persecuțiile politice continuă în Moldova” apare prima dată în ea.md.
În viitor, toate întreprinderile de stat din Moldova vor trebui să adopte noi forme organizatorico-juridice, adaptate realităților economice moderne. Declarația a fost făcută de deputatul Radu Marian în cadrul ședinței Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Motivul discuției a fost un amendament la proiectul de lege pentru modificarea Legii privind administrarea și deznaționalizarea […] Articolul Toate întreprinderile de stat intră în reorganizare apare prima dată în ea.md.
Un protest cu corturi se desfășoară în fața clădirii Președinției din Chișinău. Motivul – o nouă schemă imobiliară, care a lăsat fără apartamente peste 200 de oameni, care au achitat banii, dar n-au primit locuințele nici până azi. Cu unul dintre organizatorii protestului a discutat activistul Vlad Bilețchi, transmite ziua.md. Potrivit protestatarilor, în anul […] Articolul Protest la Președinție: Cetățenii cer apartamentele plătite de ani de zile apare prima dată în ea.md.
În sudul Thailandei, pentru prima dată în aproape 30 de ani au fost observate pisicile de Sumatra, una dintre cele mai rare specii de pisici sălbatice din lume. Pisicile de Sumatra au fost înregistrate ultima dată în sudul Thailandei în 1995, ceea ce a determinat unii oameni de știință să considere că specia ar […] Articolul Pisici sălbatice rare, redescoperite în Thailanda după aproape 30 de ani de dispariție apare prima dată în ea.md.
În nordul Chinei, în regiunea autonomă Mongolia Interioară, localnicii au surprins un fenomen natural rar și impresionant: „valuri de gheață” pe lacul Hulun. În imagini se observă cum suprafața apei de lângă mal este acoperită de o masă de fragmente mici de gheață, sclipind sub razele soarelui. Acestea se mișcă și se reflectă, creând […] Articolul Valuri de gheață pe lacul Hulun din China: un peisaj parcă din cristal apare prima dată în ea.md.
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat modificări în traseele pentru proba practică la examenul auto în Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Scopul acestor actualizări este sporirea obiectivității procesului de examinare și a nivelului de siguranță rutieră, transmite rupor.md. Modificările țin cont de infrastructura rutieră și de fluxurile de trafic, astfel încât candidații să susțină […] Articolul Agenția Servicii Publice schimbă traseele pentru proba practică la examenul auto apare prima dată în ea.md.
„Prețul la ouă nu a crescut mult, de la 37 la 50 de lei”, a declarat ministrul Economiei, Eugen Osmochescu. Șeful instituției a menționat că discuțiile despre majorarea prețurilor au, de fapt, un caracter politic, transmite rupor.md. Osmochescu a făcut referire și la „zvonurile despre prețurile la macrou” și la „scandalul laptelui” din Parlament, subliniind […] Articolul Ministrul Economiei: Prețul ouălor a înregistrat o creștere ușoară apare prima dată în ea.md.
Un video apărut recent pe rețelele sociale îl surprinde pe Dmitri Sorokin, cetățean al Republicii Moldova stabilit în Federația Rusă, rostind un toast cu mesaje despre extinderea influenței ruse spre Moldova, sub sloganul propagandistic „în Moldova, prin Odesa”. Înregistrarea a fost realizată la o masă festivă din Sankt Petersburg. În imaginile publicate chiar de Sorokin, […] Articolul Cine este Dmitrii Sorokin, omul care vrea să aducă rușii în Moldova prin Odesa apare prima dată în ea.md.
Consilierul primarului Chișinău, Victor Pruteanu, a reacționat după momentul în care Ion Ceban a fost huiduit de o parte a publicului la concertul aniversar al trupei Zdob și Zdub, organizat pe 24 decembrie la Arena Chișinău. Acesta susține că incidentul nu a fost unul spontan, ci consecința climatului politic generat de Partidul Acțiune și Solidaritate, […] Articolul Huiduielile de la concertul Zdob și Zdub, atribuite PAS: acuzațiile lansate de Pruteanu apare prima dată în ea.md.
În cadrul unor acțiuni de prevenire și combatere a migrației ilegale, polițiștii de imigrări din România au descoperit o familie de cetățeni moldoveni — doi adulți și doi minori — aflați în ședere ilegală pe teritoriul țării. Persoanele în cauză au fost returnate până la Punctul de Trecere a Frontierei Galați-rutier, pentru ieșirea de […] Articolul Familie de moldoveni, forțată să plece din România: care este motivul apare prima dată în ea.md.
O femeie din Chișinău, diagnosticată cu o tumoare malignă, și-a păstrat mobilitatea după ce o intervenție chirurgicală realizată în premieră la Institutul Oncologic din Republica Moldova i-a îndepărtat jumătate din bazin. Pacienta are 63 de ani și a fost diagnosticată cu tumoare malignă la bazin, la aproximativ zece ani după tratamentul pentru cancer de […] Articolul Premieră la Institutul Oncologic: Tumoră extirpată, mobilitatea pacientului păstrată apare prima dată în ea.md.
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, afirmă că în ultima perioadă se desfășoară o „vânătoare deschisă” asupra primarilor și consilierilor din alte partide, inclusiv membri ai MAN, pentru a-i determina să treacă la PAS. „În următoarea perioadă veți urmări cum mai mulți primari și consilieri vor ieși și vor declara dragoste platonică față de PAS […] Articolul Ceban acuză PAS: „A început vânătoarea primarilor și consilierilor din opoziție” apare prima dată în ea.md.
În 2025, spațiul informațional din R. Moldova a fost puternic afectat de falsuri și manipulări, în contextul campaniilor electorale agresive de dezinformare. Actori politici, rețele afiliate și propagandiști online au răspândit informații false despre alegeri, Uniunea Europeană și teme de securitate și apărare, urmărind să inducă frică, neîncredere și să influențeze percepțiile cetățenilor, potrivit portalului […] Articolul STOP FALS: Cine sunt „campionii” dezinformării în 2025 apare prima dată în ea.md.
A treia persoană reținută în cazul crimei din Anenii Noi a fost eliberată și este acum cercetată în libertate. Procurorii o suspectează de complicitate la răpirea bărbatului ucis. În același timp, apar noi detalii șocante despre principalul suspect, care anterior mai avusese probleme cu legea, transmite protv.md. Reprezentanții Procuraturii Generale au declarat că a treia […] Articolul Crima șocantă din Anenii Noi: Deșeurile de la fermă au fost duse, iar ancheta continuă apare prima dată în ea.md.
Pe perioada sărbătorilor de iarnă, când consumul de electricitate și gaze crește, Energocom recomandă cetățenilor să folosească resursele energetice responsabil, fără a sacrifica atmosfera festivă. Utilizarea instalațiilor de iluminat și a electrocasnicelor se intensifică odată cu petrecerea mai multor ore acasă, ceea ce poate duce la un consum mai mare decât de obicei. În acest […] Articolul Sărbători fără surprize la factură: cum să consumi energie responsabil apare prima dată în ea.md.
Actriţa franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat duminică Fundaţia care-i poartă numele, citat de presa română. Potrivit primelor informații, îndrăgita actriță a murit duminică dimineață. Ea era internată de mai multe săptămâni într-un spital privat, pentru „o intervenție chirurgicală în cadrul unei boli grave”, după cum a scris […] Articolul Doliu în lumea filmului: Brigitte Bardot, legendara actriță franceză, a murit la 91 de ani apare prima dată în ea.md.
Cei mai mulți locuitori ai Republicii Moldova consideră că sprijinul oferit de România ar trebui să ajungă nemijlocit la cetățeni, fără a fi administrat de autoritățile centrale. Concluzia reiese dintr-un sondaj realizat de IMAS, la comanda ZIUA, în luna decembrie 2025. Datele indică un contrast clar între percepția favorabilă asupra sprijinului românesc și nivelul scăzut […] Articolul Ajutorul României, cerut direct de moldoveni: „Fără filtrele autorităților” apare prima dată în ea.md.
Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, dar multe femei fac greșeli care le pot afecta energia, digestia și silueta. Iată cele mai comune capcane și cum să le corectezi: 1. Sărirea micului dejun Unele femei sar peste micul dejun pentru a economisi calorii, dar acest obicei poate încetini metabolismul și crește pofta […] Articolul Cele mai frecvente greșeli pe care le fac femeile la micul dejun (și cum să le eviți) apare prima dată în ea.md.
Înțelegerea femeilor poate părea uneori o provocare, dar câteva lucruri esențiale te pot ajuta să construiești relații mai armonioase și să eviți neînțelegerile. Iată cele cinci aspecte cheie: 1. Comunicarea e mai mult decât cuvintele Femeile transmit adesea emoții și mesaje subtile prin tonul vocii, expresii și gesturi. Acordă atenție detaliilor și ascultă cu adevărat, […] Articolul 5 lucruri pe care fiecare bărbat ar trebui să le știe despre femei apare prima dată în ea.md.
Îngrijirea părului nu înseamnă doar produse scumpe sau coafuri sofisticate. Uneori, cele mai comune obiceiuri zilnice pot provoca daune serioase, fără să-ți dai seama. Iată câteva exemple și cum să le eviți: 1. Spălatul prea des Deși pare sănătos, spălatul zilnic poate elimina uleiurile naturale ale scalpului, uscând părul și fragilizând firele. Ideal este să-l […] Articolul Obiceiuri „inofensive” care îți distrug părul fără să-ți dai seama apare prima dată în ea.md.
Te întrebi de ce nu primești niciun apel de la persoana care îți place? Uneori, nu e vorba despre lipsa de interes, ci despre mici greșeli sau semnale pe care le transmiți fără să-ți dai seama. Iată principalele motive și cum să le corectezi: 1. Mesajele prea frecvente sau prea rare Trimisul continuu de mesaje […] Articolul De ce nu te sună? Află greșelile și cum să schimbi situația apare prima dată în ea.md.
Îngrijirea tenului începe cu demachierea corectă, iar soluțiile naturale pot fi la fel de eficiente ca produsele cosmetice scumpe. Iată câteva opțiuni simple și accesibile pentru a-ți menține pielea curată și sănătoasă: 1. Ulei de cocos Uleiul de cocos curăță machiajul și impuritățile fără să usuce pielea. Aplică-l pe față, masează ușor și îndepărtează cu […] Articolul Cel mai bun demachiant natural: soluții simple pentru un ten curat și sănătos apare prima dată în ea.md.
Fiecare relație trece prin mai multe etape, iar înțelegerea lor te poate ajuta să gestionezi mai bine emoțiile, conflictele și așteptările. Iată care sunt cele patru faze principale: 1. Faza atracției și a romantismului Totul este nou și palpitant: fluturi în stomac, conversații nesfârșite și dorința de a petrece fiecare moment împreună. Este etapa în […] Articolul Cele 4 etape ale unei relații: Tu în care te afli? apare prima dată în ea.md.
Intrarea în treimea a treia a vieții vine cu înțelepciune, experiență și un farmec aparte. Frumusețea nu dispare odată cu anii, ci se transformă, iar câteva trucuri simple te pot ajuta să o pui în valoare. 1. Îngrijirea pielii devine prioritară La 30+, pielea începe să piardă din elasticitate. Folosește zilnic cremă hidratantă, protecție solară […] Articolul Frumusețea la peste 30 de ani: Trucuri care scot în evidență farmecul maturității apare prima dată în ea.md.
Din 1 ianuarie, moldovenii vor folosi telefonia și internetul mobil în UE la tarife ca acasă # EA.md
Din 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova vor putea folosi telefonia și internetul mobil în Uniunea Europeană la tarife naționale. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova precizează că acest pas important spre integrarea în Piața Unică Digitală a UE a fost posibil grație includerii țării în regimul „Roam like at Home” (Roaming la tarife […] Articolul Din 1 ianuarie, moldovenii vor folosi telefonia și internetul mobil în UE la tarife ca acasă apare prima dată în ea.md.
Deputatul Mark Tkaciuk: Strategia UE a PAS nu consolidează statul, ci ignoră prioritățile teritoriale și politice ale Moldovei. „Ei bine…Alegerile au trecut de mult. Și dintr-odată tuturor le-a devenit clar că nu mai există nicio polemică despre: Moldova ar trebui să adere la UE cu Transnistria sau fără Transnistria? De asemenea, nu mai există nicio […] Articolul Tkaciuk: Aderarea la UE fără Transnistria ar fi o cedare a suveranității Moldovei apare prima dată în ea.md.
Cercetătorii americani au descoperit informații directe despre atmosfera Pământului de acum 1,5 miliarde de ani, studiind bule microscopice de aer capturate în cristale de sare gemă. Aceste rezultate ne extind semnificativ înțelegerea evoluției atmosferei și a condițiilor în care viața complexă ar fi putut să apară pe planetă, transmite pnas.org. Este vorba despre halogenite […] Articolul Cristale de sare conțin „aer” de pe Pământ vechi de 1,4 miliarde de ani apare prima dată în ea.md.
SA „Apă-Canal Chișinău” raportează o creștere vizibilă a performanței financiare, confirmată de rezultatele preliminare pentru 2025. Potrivit directoarei generale interimare, Diana Tacu, întreprinderea a redus deficitul financiar de la peste 300 de milioane de lei în anul 2022 la 45 de milioane de lei în primele nouă luni ale anului 2025, transmite logos-pres.md. „Evoluția […] Articolul Apă-Canal Chișinău dă asigurări: Apa de la robinet este sigură pentru consum apare prima dată în ea.md.
Vlad Filat, fost prim-ministru al Republicii Moldova, a fost dat în urmărire internațională de Interpol, la solicitarea Biroului Central Interpol Paris, confirmă autoritățile de la Chișinău. Anunțul vine după ce o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă la doi ani de închisoare pentru spălare de bani, scrie noi.md. Șeful Inspectoratului General al Poliției, […] Articolul Cernăuțeanu, despre urmărirea lui Vlad Filat: „Procuratura a fost deja informată” apare prima dată în ea.md.
Apă-Canal Chișinău vizează, pentru anul viitor, introducerea contorizării inteligente la consumatorii casnici. În prezent, majoritatea contoarelor de apă rămân mecanice, peste 167.000 de unități, iar dintre cele 6.200 de contoare „inteligente” deja instalate, mai mult de jumătate sunt utilizate de agenți economici, a declarat directoarea generală interimară a SA Apă-Canal Chișinău, Diana Tacu, în […] Articolul Chișinău trece la apometre inteligente: mii de locuințe vor fi dotate cu contoare moderne apare prima dată în ea.md.
Aproape 11% dintre studenți afirmă că, în universitățile unde învață, s-a recurs la mită pentru teze de licență sau note la evaluări. Datele apar într-un sondaj prezentat de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a calificat situația drept „absolut dezastruoasă”, transmite noi.md cu referire la unimedia.info. Potrivit rezultatelor, 34% dintre studenți afirmă că, […] Articolul Perciun, tranșant despre mita din universități: „O statistică absolut dezastruoasă” apare prima dată în ea.md.
„Sunt pe loc!” — prima reacție a lui Vlad Filat, după ce a fost anunțat în căutare internațională de INTERPOL # EA.md
Fostul prim-ministru Vlad Filat, dat pe 26 decembrie în căutare de Biroul Central Național INTERPOL din Paris, a reacționat public pe rețelele de socializare. Acesta afirmă că nu se eschivează de la procedurile legale și subliniază că hotărârea instanței din Franța, invocată în spațiul public, nu este una definitivă. Filat precizează că, în aceste condiții, […] Articolul „Sunt pe loc!” — prima reacție a lui Vlad Filat, după ce a fost anunțat în căutare internațională de INTERPOL apare prima dată în ea.md.
„Dați-mi voie să mă duc acasă!”. Scene de coșmar la Ialoveni. O fetiță de 13 ani, bătută de două tinere, în timp ce alți băieți filmau întâmplarea # EA.md
Un incident extrem de grav a avut loc într-o localitate din raionul Ialoveni, unde o fetiță de 13 ani a fost agresată fizic de două adolescente, în timp ce mai mulți băieți priveau și filmau întreaga scenă, potrivit surselor UNIMEDIA. Sursele citate afirmă că adolescentele, cu vârste de aproximativ 15 ani, ar fi venit „să […] Articolul „Dați-mi voie să mă duc acasă!”. Scene de coșmar la Ialoveni. O fetiță de 13 ani, bătută de două tinere, în timp ce alți băieți filmau întâmplarea apare prima dată în ea.md.
Emilian Crețu, copleșit de emoții la muzeul din Telenești, la o fotografie rară a tatălui său # EA.md
Actorul și prezentatorul TV Emilian Crețu a trăit un moment profund emoționant în timpul unei emisiuni, la vizita sa la Muzeul Raional de Istorie și Etnografie din Telenești. Acolo, el a descoperit o fotografie rară cu tatăl său, o imagine necunoscută până atunci chiar și familiei. Fotografia îl înfățișează pe tatăl actorului la vârsta de […] Articolul Emilian Crețu, copleșit de emoții la muzeul din Telenești, la o fotografie rară a tatălui său apare prima dată în ea.md.
Pe numele fostului prim-ministru Vlad Filat a fost emis un mandat de arestare internațional. Solicitarea a fost inițiată pe 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național INTERPOL Paris, iar informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit articolului 18 alin. (2) din Constituție, cetățenii Republicii Moldova nu pot […] Articolul Vlad Filat, pe lista de urmăriți internațional: fostul premier, dat în căutare generală apare prima dată în ea.md.
„Întâlnirea cu mama biologică, o mare dezamăgire”: Povestea Marcelei, care la 17 ani a aflat că a fost înfiată # EA.md
Marcela Atcacenco, în vârstă de 33 de ani, stabilită de peste două decenii în Italia, poartă cu ea o istorie de viață marcată de abandon, curaj și o căutare care nu s-a încheiat încă. Într-un monolog pentru Dorin Galben, femeia a dezvăluit că la 17 ani a aflat că a fost înfiată, iar de atunci […] Articolul „Întâlnirea cu mama biologică, o mare dezamăgire”: Povestea Marcelei, care la 17 ani a aflat că a fost înfiată apare prima dată în ea.md.
Atacuri ale armatei ruse în portul Odesa, în sudul Ucrainei, lângă Moldova, au provocat o poluare – cu ulei de floarea-soarelui – pe coasta Mării Negre, care ucide fauna marină, a constatat AFP, citat de news.ro. Acest port comercial important a fost, în ultimele săptămâni, ţinta unora dintre cele mai puternice bombardamente ruseşti în cei […] Articolul Catastrofă ecologică lângă Moldova: Poluare cu ulei la Marea Neagră după atacuri rusești apare prima dată în ea.md.
Moldovenii, revoltați: Un deputat PAS cere 12 milioane de lei din buget pentru un „studiu de fezabilitate” # EA.md
Deputatul PAS Maxim Potîrniche solicită alocarea a 12 milioane de lei din bugetul de stat pentru realizarea studiului de fezabilitate al viitoarei „Arene Naționale”. Parlamentarul a anunțat, într-un video publicat pe rețelele sociale, că a depus un amendament la proiectul Legii bugetului pentru anul 2026. „Urmează să obținem acceptul Ministerului Finanțelor, după care Legea bugetului […] Articolul Moldovenii, revoltați: Un deputat PAS cere 12 milioane de lei din buget pentru un „studiu de fezabilitate” apare prima dată în ea.md.
În timp ce mulți moldoveni visează la nunți fastuoase în localuri elegante, un cuplu a ales să-și sărbătorească 30 de ani de căsnicie… în garaj. Clipul cu petrecerea lor a devenit viral pe TikTok, strângând sute de comentarii, între glume și felicitări pentru originalitatea mirilor. Secvențele de la „nunta de perlă” au stârnit rapid curiozitatea […] Articolul (Foto) „De organizare s-a ocupat mirele?” Nuntă în garaj, virală pe TikTok apare prima dată în ea.md.
Oamenii legii au reținut două femei din Ucraina, refugiate în Moldova, după ce a fost descoperită o captură de droguri în valoare de aproximativ 20 milioane de lei, presupus primită prin colete de contrabandă. Potrivit informațiilor, acestea conțineau 19 kg de droguri de tip heroină, alfa-PVP, mefedronă, metadonă, ketamină, amfetamină, cocaină, precum și 600 […] Articolul Două ucrainence, reținute pentru trafic de droguri de 20 milioane de lei apare prima dată în ea.md.
Fostul președinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță, afirmă că procurorii se confruntă cu dificultăți în a demonstra influența lui Plahotniuc asupra membrilor Comitetului de Stabilitate Financiară. „M-am uitat pe toată lista de membri ai Comitetului de stabilitate financiară și nu îmi imaginez cu cine el (Vlad Plahotniuc n.a) ar […] Articolul Ioniță: Nu știu cum procurorii vor putea demonstra că Plahotniuc a influențat pe cineva apare prima dată în ea.md.
2026 se anunță un an plin de schimbări pentru fiecare zodie, aducând oportunități neașteptate și provocări care te vor forța să ieși din zona de confort. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Carieră: Noi proiecte și responsabilități. Poți fi promovat sau primi o ofertă neașteptată. Este anul să-ți asumi riscuri calculate. Bani: Venituri suplimentare prin […] Articolul Horoscop 2026: Anul care îți poate transforma complet viața – atenție la semne! apare prima dată în ea.md.
Cum îți dai seama de la prima întâlnire dacă are intenții serioase: 7 semne subtile care spun totul # EA.md
Prima întâlnire poate fi plină de emoții și incertitudini: te întrebi dacă persoana de lângă tine caută o relație reală sau doar o aventură temporară. Din fericire, există câteva semne subtile care te pot ajuta să înțelegi adevăratele intenții ale partenerului. 1. Îți acordă atenție reală Dacă te ascultă cu adevărat, pune întrebări despre tine […] Articolul Cum îți dai seama de la prima întâlnire dacă are intenții serioase: 7 semne subtile care spun totul apare prima dată în ea.md.
