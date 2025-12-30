Maia Sandu cere extinderea Vettingului: Judecători acuzați că țin pe loc dosare de rezonanță
EA.md, 30 decembrie 2025 14:20
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a criticat tergiversarea examinării mai multor dosare de rezonanță din justiție și a cerut măsuri urgente pentru responsabilizarea judecătorilor, inclusiv extinderea mecanismului de Vetting și prevenirea fugii persoanelor condamnate. În cadrul unei conferințe de presă, șefa statului a declarat că, în ultimii ani, autoritățile au depus eforturi pentru reforma justiției
• • •
Alte ştiri de EA.md
Acum 15 minute
14:30
De sărbători, piețele și supermarketurile din țară vor avea program special. În preajma Revelionului și în prima zi a anului, orarele modificate pot afecta cei care amână cumpărăturile. Regim redus sau închis va fi aplicat și de Crăciunul pe stil vechi, la anumite magazine. Piața Centrală din Chișinău își va menține programul obișnuit pe 31
Acum 30 minute
14:20
Acum 4 ore
11:00
„Succesul nu este întâmplător” – Interviu cu Olimpia Balta despre trofeele câștigate și performanța Imperial Dent în 2025 # EA.md
Reporter: Doamnă Balta, Imperial Dent este din nou în atenția publicului, fiind prezent și în 2025 în cadrul NOTORIUM BRAND AWARDS, după ce a obținut recunoaștere și în anii 2019, 2020, 2022 și 2023. Cum priviți această recunoaștere, în contextul succeselor obținute de-a lungul anilor? Olimpia Balta: Faptul că brandul rămâne constant în atenția clienților
Acum 8 ore
07:40
Fiul bărbatului din Anenii Noi, suspectat de mai multe crime, prins în timp ce încerca să fugă din țară # EA.md
Fiul bărbatului din Anenii Noi, suspectat că ar fi ucis trei persoane și le-ar fi dat cadavrele porcilor, a fost reținut de polițiști în timp ce încerca să fugă din țară. Informațiile indică că ar fi fost complice la o crimă comisă de tatăl său, scrie UNIMEDIA. „A fost reținut și fiul de 33 de
07:40
„A luat-o în brațe și a dus-o după casă”. O fetiță de 12 ani ar fi fost violată de un cumătru al familiei # EA.md
Natalia, o mamă îngenuncheată de durere, a venit în studioul emisiunii lui Adrian Prodan pentru a denunța un caz tragic care a avut loc cu copila sa. Potrivit femeii, fiica sa, în vârstă de doar 12 ani, ar fi fost violată de un cumătru al familiei. În timp ce fetița este marcată pe viață și
07:40
În plină iarnă, într-o seră din raionul Ialoveni, au început să înflorească lalele cultivate în condiții speciale. Importate din Olanda, florile sunt crescute pentru a ajunge pe piață înainte de sezonul obișnuit, oferind un spectacol neobișnuit pentru această perioadă a anului. În localitatea Bardar, lalelele sunt cultivate într-o seră unde este menținut un regim
07:40
Igor Grosu, între Moldova și străinătate: unde și-ar duce familia dacă nu ar mai fi președinte al Parlamentului? # EA.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că, dacă nu ar mai deține această funcție, ar rămâne în Moldova alături de familie, fără să se mute în străinătate. „Deplasările lungi nu îmi plac. Acasă e acasă", a declarat Grosu într-o emisiune la Moldova1. „- Ați rămâne cu familia în țară dacă nu ați mai fi președintele
07:40
Șefa MAI și ministrul Justiției: va putea Vlad Filat să execute pedeapsa din Franța în Moldova? # EA.md
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a declarat că pentru ca Vlad Filat să-și poată executa pedeapsa primită în Franța în Republica Moldova, este necesară o decizie a instanței naționale. Totodată, ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, a relatat că autoritățile de la Chișinău au recepționat solicitarea Interpol care îl vizează fostul premier și a transmis-o procurorilor,
07:40
La doar 18 ani, viața tinerei sportive Valeria Sofronescu s-a schimbat complet într-o clipă. De la competiții și medalii, a ajuns să lupte pentru supraviețuire după un accident grav care a lăsat-o în scaun rulant, iar medicii rămân rezervați în privința șanselor ei de recuperare. Crescută în disciplina sportului și obișnuită să lupte pentru
07:40
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a anunțat că toți cei 5.993 km de drumuri naționale din Moldova vor fi supuși unui audit complet, realizat de un nou departament al ANTA, care va deveni operațional în 2026. Potrivit ministrului, în prima etapă va fi creat un registru național al drumurilor, care va cuprinde date esențiale despre
07:40
Guvernul analizează suspendarea timp de un an a angajărilor în sectorul bugetar. Proiectul, pregătit de Ministerul Finanțelor, se află pe agenda ședinței Cabinetului de miniștri. Potrivit datelor din proiect, 16.955 de posturi riscă să rămână neocupate. Dintre acestea, 9.213 funcții se află în autorități și instituții finanțate din bugetul de stat, inclusiv Casa Națională
07:40
Fostul deputat Vasile Bolea, acuzat că și-ar fi agresat soția în fața copiilor, a fost amendat cu 500 de lei pentru „neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului". Totuși, procedura contravențională pentru violență în familie a fost închisă, fiind considerat că „fapta nu există", scrie tv8.md. „Se recunoaște vinovat Bolea Vasile de comiterea
07:30
Primul Rolls-Royce Spectre din Moldova, minus 800.000 de lei la preț în mai puțin de două luni # EA.md
Primul Rolls-Royce Spectre din Republica Moldova se devalorizează rapid, la nici două luni de la debutul pe piața locală. Potrivit celor mai recente informații, prețul automobilului a fost redus din nou, ajungând în prezent la 509.900 de euro, după ce inițial fusese listat la 549.900 de euro, iar ulterior coborât la 529.900 de euro.
07:30
Rapperul Ion Banaru a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de jaf. Instanța l-a condamnat la 8 ani de închisoare, urmând să execute jumătate din pedeapsă, iar restul termenului a fost suspendat, cu o perioadă de probațiune de 3 ani. „Termenul de executare a pedepsei urmează a fi calculat din momentul reținerii inculpatului, acesta
07:30
Aeroportul Internațional Chișinău a procurat trei automobile de lux destinate deservirii pasagerilor VIP din Sala Express/Sala Delegațiilor. Astfel în decembrie 2025 a fost procurat un autoturism nou clasa lux BMW 740i xDrive Sedan, la un preţ de 2,7 milioane lei, câştigătorul licitaţiei fiind compania Autospace SRL (Victor Miculeţ – 40% şi Vera Ursu-Miculeţ –
07:30
Usatîi, după ce comunitatea LGBT a dat PN în judecată: „Să facă marș la Mărculești pe vzliotnaia” # EA.md
Liderul Partidului Nostru, deputatul Renato Usatîi, a reacționat după ce comunitatea LGBT din Moldova a depus o plângere în instanță, acuzând formațiunea de instigare la ură și discriminare, scrie UNIMEDIA. „Se plâng mereu, se pupă pe ascuns între ei, lasă să se pupe, doar să nu-i văd eu sau copiii. Le-am spus că le dau
07:30
Șoc în Franța: tânără ajunge la spital cu bebelușul mort ascuns în rucsac, spune că l-a primit de la o prietenă # EA.md
O tânără de 23 de ani a ajuns la spital cu bebelușul mort ascuns într-un rucsac, stârnind uimirea medicilor și declanșând o anchetă complexă. Potrivit primelor declarații, femeia susține că trupul copilului i-ar fi fost adus de o prietenă pentru a „scăpa de el", scrie adevarul.ro. Conform primelor informații, nou-născutul ar fi murit cu câteva
07:30
După trei ore de discuții cu Vladimir Zelenski, președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică, 28 decembrie, că un acord de pace între Rusia și Ucraina este „foarte aproape". Cu toate acestea, liderul american a subliniat că persistă divergențe de opinii privind viitorul statut al regiunii Donbas, potrivit Reuters și EFE. „Cred că ne
07:30
După 10 ani în Marea Britanie, Rodica Moldovanu s-a întors acasă și și-a transformat pasiunea pentru gătit într-o patiserie în Durlești. Deși a studiat contabilitatea, adevărata ei dragoste a descoperit-o în timpul concediului de maternitate. De trei ani, Rodica Moldovanu administrează afacerea, în pofida problemelor de sănătate cu care se confruntă. Antreprenoarea suferă de
Acum 24 ore
19:20
Produsele de patiserie crocante, dulci, rapide sunt preferatele tuturor. Ai nevoie doar de foietaj, mere, scorţişoară, puţin zahăr şi ou cât să ungi aluatul. Cu puţină creativitate şi îndemânare poţi prepara din aceste câteva ingrediente un desert cu un aspect incredibil. Va fi şi pe placul copiilor care, de obicei, se opun să mănânce fructe,
15:20
Parlamentul a aprobat Bugetul asigurărilor sociale pentru 2026: pensiile și prestațiile sociale cresc cu 6,8% de la 1 aprilie # EA.md
Pensiile și prestațiile sociale vor fi majorate cu 6,8% începând cu 1 aprilie 2026. Conform proiectului de lege aprobat în lectura a doua în Parlament, veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2026 sunt estimate la 51,45 miliarde de lei, cu 4,2% mai mult decât în acest an. Acest proiect prevede ca, în
14:50
Concubina bărbatului dispărut din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, a povestit în emisiunea „Verdict" detalii despre ziua în care a fost văzut ultima dată și despre primele sale suspiciuni. Ea a mărturisit că, atunci când a intrat în cameră și nu l-a găsit acasă, a avut un sentiment puternic că nu se va mai întoarce
Ieri
07:20
Organele bărbaților și femeilor îmbătrânesc în ritm diferit, arată studiile științifice. Femeile se confruntă mai des decât bărbații cu boala Alzheimer. După vârsta de 45 de ani, probabilitatea dezvoltării acestei afecțiuni încă netratabile la bărbați este de aproximativ 1 la 10. La femei — 1 la 5, transmite sciencefocus.com. De asemenea, conform statisticilor, 66%
07:20
Poliția Națională a fost dotată cu un scanner 3D de ultimă generație, oferit de Polonia, care va ajuta la modernizarea procesului de documentare a locurilor faptei. Noua tehnologie permite realizarea unei reprezentări virtuale complete a scenelor investigate, prin utilizarea unui laser de înaltă precizie. Astfel, polițiștii pot documenta rapid locurile faptelor și pot colecta
07:20
Economia Moldovei nu a reușit să își revină la nivelul de dinaintea războiului din Ucraina, a declarat economistul Veaceslav Ioniță vineri, 26 decembrie, în cadrul emisiunii sale săptămânale. Potrivit acestuia, în ciuda prognozei de creștere a PIB-ului de 2,7% în 2025, economia Moldovei nu a revenit la nivelul „de dinainte de război". În 2025
07:10
Deși este deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche spune că fotbalul rămâne o parte esențială a vieții sale. În emisiunea „Tinerii care împing Moldova înainte" de la UNIMEDIA, el a dezvăluit că, în fiecare marți, la ora 20:00, se întâlnește cu membri ai Guvernului, funcționari publici și colegi parlamentari pentru a juca
07:10
Actorul Emilian Crețu, alături de artiștii Dara și Costi Burlacu, au acceptat mai multe provocări în emisiunea Raioane TV, printre care și mulsul vacilor, laptele urmând să fie luat acasă. „Cu mâna trebuie?", a întrebat Dara, vizibil surprinsă. Cel mai îndemânatic s-a dovedit a fi Emilian Crețu, care a obținut cea mai mare cantitate de
07:10
Muntele Etna din Italia, de pe insula Sicilia, a prezentat vineri noi semne de activitate, aruncând materiale incandescente şi cantităţi mici de cenuşă din craterul său de nord-est, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) din Italia, transmite sâmbătă DPA, citată de hotnews.ro. Norul de cenuşă şi praf vulcanic a fost purtat spre
07:10
În Moldova, persecuțiile politice nu se opresc, iar exprimarea unei opinii diferite față de puterea de la Chișinău rămâne un risc personal. Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fost candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii Blocului „Alternativa" Alexandr Stoian
07:10
În viitor, toate întreprinderile de stat din Moldova vor trebui să adopte noi forme organizatorico-juridice, adaptate realităților economice moderne. Declarația a fost făcută de deputatul Radu Marian în cadrul ședinței Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Motivul discuției a fost un amendament la proiectul de lege pentru modificarea Legii privind administrarea și deznaționalizarea […] Articolul Toate întreprinderile de stat intră în reorganizare apare prima dată în ea.md.
07:10
Un protest cu corturi se desfășoară în fața clădirii Președinției din Chișinău. Motivul – o nouă schemă imobiliară, care a lăsat fără apartamente peste 200 de oameni, care au achitat banii, dar n-au primit locuințele nici până azi. Cu unul dintre organizatorii protestului a discutat activistul Vlad Bilețchi, transmite ziua.md. Potrivit protestatarilor, în anul […] Articolul Protest la Președinție: Cetățenii cer apartamentele plătite de ani de zile apare prima dată în ea.md.
07:10
În sudul Thailandei, pentru prima dată în aproape 30 de ani au fost observate pisicile de Sumatra, una dintre cele mai rare specii de pisici sălbatice din lume. Pisicile de Sumatra au fost înregistrate ultima dată în sudul Thailandei în 1995, ceea ce a determinat unii oameni de știință să considere că specia ar […] Articolul Pisici sălbatice rare, redescoperite în Thailanda după aproape 30 de ani de dispariție apare prima dată în ea.md.
07:10
În nordul Chinei, în regiunea autonomă Mongolia Interioară, localnicii au surprins un fenomen natural rar și impresionant: „valuri de gheață” pe lacul Hulun. În imagini se observă cum suprafața apei de lângă mal este acoperită de o masă de fragmente mici de gheață, sclipind sub razele soarelui. Acestea se mișcă și se reflectă, creând […] Articolul Valuri de gheață pe lacul Hulun din China: un peisaj parcă din cristal apare prima dată în ea.md.
07:10
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat modificări în traseele pentru proba practică la examenul auto în Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Scopul acestor actualizări este sporirea obiectivității procesului de examinare și a nivelului de siguranță rutieră, transmite rupor.md. Modificările țin cont de infrastructura rutieră și de fluxurile de trafic, astfel încât candidații să susțină […] Articolul Agenția Servicii Publice schimbă traseele pentru proba practică la examenul auto apare prima dată în ea.md.
07:10
„Prețul la ouă nu a crescut mult, de la 37 la 50 de lei”, a declarat ministrul Economiei, Eugen Osmochescu. Șeful instituției a menționat că discuțiile despre majorarea prețurilor au, de fapt, un caracter politic, transmite rupor.md. Osmochescu a făcut referire și la „zvonurile despre prețurile la macrou” și la „scandalul laptelui” din Parlament, subliniind […] Articolul Ministrul Economiei: Prețul ouălor a înregistrat o creștere ușoară apare prima dată în ea.md.
07:00
Un video apărut recent pe rețelele sociale îl surprinde pe Dmitri Sorokin, cetățean al Republicii Moldova stabilit în Federația Rusă, rostind un toast cu mesaje despre extinderea influenței ruse spre Moldova, sub sloganul propagandistic „în Moldova, prin Odesa”. Înregistrarea a fost realizată la o masă festivă din Sankt Petersburg. În imaginile publicate chiar de Sorokin, […] Articolul Cine este Dmitrii Sorokin, omul care vrea să aducă rușii în Moldova prin Odesa apare prima dată în ea.md.
07:00
Consilierul primarului Chișinău, Victor Pruteanu, a reacționat după momentul în care Ion Ceban a fost huiduit de o parte a publicului la concertul aniversar al trupei Zdob și Zdub, organizat pe 24 decembrie la Arena Chișinău. Acesta susține că incidentul nu a fost unul spontan, ci consecința climatului politic generat de Partidul Acțiune și Solidaritate, […] Articolul Huiduielile de la concertul Zdob și Zdub, atribuite PAS: acuzațiile lansate de Pruteanu apare prima dată în ea.md.
07:00
În cadrul unor acțiuni de prevenire și combatere a migrației ilegale, polițiștii de imigrări din România au descoperit o familie de cetățeni moldoveni — doi adulți și doi minori — aflați în ședere ilegală pe teritoriul țării. Persoanele în cauză au fost returnate până la Punctul de Trecere a Frontierei Galați-rutier, pentru ieșirea de […] Articolul Familie de moldoveni, forțată să plece din România: care este motivul apare prima dată în ea.md.
07:00
O femeie din Chișinău, diagnosticată cu o tumoare malignă, și-a păstrat mobilitatea după ce o intervenție chirurgicală realizată în premieră la Institutul Oncologic din Republica Moldova i-a îndepărtat jumătate din bazin. Pacienta are 63 de ani și a fost diagnosticată cu tumoare malignă la bazin, la aproximativ zece ani după tratamentul pentru cancer de […] Articolul Premieră la Institutul Oncologic: Tumoră extirpată, mobilitatea pacientului păstrată apare prima dată în ea.md.
28 decembrie 2025
15:20
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, afirmă că în ultima perioadă se desfășoară o „vânătoare deschisă” asupra primarilor și consilierilor din alte partide, inclusiv membri ai MAN, pentru a-i determina să treacă la PAS. „În următoarea perioadă veți urmări cum mai mulți primari și consilieri vor ieși și vor declara dragoste platonică față de PAS […] Articolul Ceban acuză PAS: „A început vânătoarea primarilor și consilierilor din opoziție” apare prima dată în ea.md.
15:20
În 2025, spațiul informațional din R. Moldova a fost puternic afectat de falsuri și manipulări, în contextul campaniilor electorale agresive de dezinformare. Actori politici, rețele afiliate și propagandiști online au răspândit informații false despre alegeri, Uniunea Europeană și teme de securitate și apărare, urmărind să inducă frică, neîncredere și să influențeze percepțiile cetățenilor, potrivit portalului […] Articolul STOP FALS: Cine sunt „campionii” dezinformării în 2025 apare prima dată în ea.md.
15:10
A treia persoană reținută în cazul crimei din Anenii Noi a fost eliberată și este acum cercetată în libertate. Procurorii o suspectează de complicitate la răpirea bărbatului ucis. În același timp, apar noi detalii șocante despre principalul suspect, care anterior mai avusese probleme cu legea, transmite protv.md. Reprezentanții Procuraturii Generale au declarat că a treia […] Articolul Crima șocantă din Anenii Noi: Deșeurile de la fermă au fost duse, iar ancheta continuă apare prima dată în ea.md.
14:50
Pe perioada sărbătorilor de iarnă, când consumul de electricitate și gaze crește, Energocom recomandă cetățenilor să folosească resursele energetice responsabil, fără a sacrifica atmosfera festivă. Utilizarea instalațiilor de iluminat și a electrocasnicelor se intensifică odată cu petrecerea mai multor ore acasă, ceea ce poate duce la un consum mai mare decât de obicei. În acest […] Articolul Sărbători fără surprize la factură: cum să consumi energie responsabil apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Actriţa franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat duminică Fundaţia care-i poartă numele, citat de presa română. Potrivit primelor informații, îndrăgita actriță a murit duminică dimineață. Ea era internată de mai multe săptămâni într-un spital privat, pentru „o intervenție chirurgicală în cadrul unei boli grave”, după cum a scris […] Articolul Doliu în lumea filmului: Brigitte Bardot, legendara actriță franceză, a murit la 91 de ani apare prima dată în ea.md.
13:10
Cei mai mulți locuitori ai Republicii Moldova consideră că sprijinul oferit de România ar trebui să ajungă nemijlocit la cetățeni, fără a fi administrat de autoritățile centrale. Concluzia reiese dintr-un sondaj realizat de IMAS, la comanda ZIUA, în luna decembrie 2025. Datele indică un contrast clar între percepția favorabilă asupra sprijinului românesc și nivelul scăzut […] Articolul Ajutorul României, cerut direct de moldoveni: „Fără filtrele autorităților” apare prima dată în ea.md.
09:10
Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, dar multe femei fac greșeli care le pot afecta energia, digestia și silueta. Iată cele mai comune capcane și cum să le corectezi: 1. Sărirea micului dejun Unele femei sar peste micul dejun pentru a economisi calorii, dar acest obicei poate încetini metabolismul și crește pofta […] Articolul Cele mai frecvente greșeli pe care le fac femeile la micul dejun (și cum să le eviți) apare prima dată în ea.md.
09:10
Înțelegerea femeilor poate părea uneori o provocare, dar câteva lucruri esențiale te pot ajuta să construiești relații mai armonioase și să eviți neînțelegerile. Iată cele cinci aspecte cheie: 1. Comunicarea e mai mult decât cuvintele Femeile transmit adesea emoții și mesaje subtile prin tonul vocii, expresii și gesturi. Acordă atenție detaliilor și ascultă cu adevărat, […] Articolul 5 lucruri pe care fiecare bărbat ar trebui să le știe despre femei apare prima dată în ea.md.
09:10
Îngrijirea părului nu înseamnă doar produse scumpe sau coafuri sofisticate. Uneori, cele mai comune obiceiuri zilnice pot provoca daune serioase, fără să-ți dai seama. Iată câteva exemple și cum să le eviți: 1. Spălatul prea des Deși pare sănătos, spălatul zilnic poate elimina uleiurile naturale ale scalpului, uscând părul și fragilizând firele. Ideal este să-l […] Articolul Obiceiuri „inofensive” care îți distrug părul fără să-ți dai seama apare prima dată în ea.md.
09:10
Te întrebi de ce nu primești niciun apel de la persoana care îți place? Uneori, nu e vorba despre lipsa de interes, ci despre mici greșeli sau semnale pe care le transmiți fără să-ți dai seama. Iată principalele motive și cum să le corectezi: 1. Mesajele prea frecvente sau prea rare Trimisul continuu de mesaje […] Articolul De ce nu te sună? Află greșelile și cum să schimbi situația apare prima dată în ea.md.
09:10
Îngrijirea tenului începe cu demachierea corectă, iar soluțiile naturale pot fi la fel de eficiente ca produsele cosmetice scumpe. Iată câteva opțiuni simple și accesibile pentru a-ți menține pielea curată și sănătoasă: 1. Ulei de cocos Uleiul de cocos curăță machiajul și impuritățile fără să usuce pielea. Aplică-l pe față, masează ușor și îndepărtează cu […] Articolul Cel mai bun demachiant natural: soluții simple pentru un ten curat și sănătos apare prima dată în ea.md.
