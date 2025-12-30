VIDEO/ Maia Sandu, despre reforma justiției: „Solicit autorităților responsabile să inițieze de urgență măsuri privind revizuirea mecanismului de vetting”

12:20

„Trăim într-o țară în care 30 la sută din femei spun că sunt abuzate de partenerul lor intim și nu putem să avem așteptarea că o asemenea prevalență a cazurilor de violență în familie nu o să se reaplice acest comportament”, a afirmat Ministrul Educației și Cercetării (MEC), Dan Perciun, după ce ministerul s-a autosesizat...