Apar noi informații în ancheta privind presupusul atac al Kievului asupra palatului de la Valdai al lui Vladimir Putin. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) spun că nu au găsit nicio dovadă care să susțină afirmația ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, despre o presupusă „lovitură ucraineană” cu drone asupra reședinței președintelui rus din regiunea Novgorod, scrie Ukrinform. Unii analiști ruși disidenți, care trăiesc în Occident, au calificat, la rândul lor, așa-zisul atac cu drone drept o „diversiune” a Kremlinului pentru a sabota negocierile de pace.