Un lot de peste două tone de rodii importate, nimicit de ANSA din cauza depășirii limitelor de pesticide
Moldova1, 30 decembrie 2025 09:10
Un lot cu 2.080 de kilograme de rodii importate, care nu corespund normelor de siguranță alimentară, a fost reținut și nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
• • •
Pentru prima dată în istorie, Statele Unite ar fi desfășurat o lovitură directă asupra unei ținte aflate pe teritoriul Venezuelei, iar informația a fost confirmată public chiar de președintele american Donald Trump.
Șeful IGP: Dmitri Constantinov a intrat în regiunea transnistreană cu o zi înainte de pronunțarea sentinței # Moldova1
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat pe 26 decembrie la 12 ani de închisoare, ar fi intrat în regiunea transnistreană încă pe 25 decembrie, cu o zi înainte de pronunțarea sentinței. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că deplasarea lui Constantinov a fost documentată prin măsuri speciale de investigație și acțiuni operative.
Corespondență Dan Alexe | Bilanț de sfârșit de an: Bruxelles – cea mai periculoasă capitală europeană # Moldova1
În ultimii ani, violența bandelor urbane a devenit larg răspândită în unele țări europene – de la frecventele atacuri cu mitralieră din Bruxelles până la asasinate plătite în încheierile de socoteli dintre traficanții de droguri din Olanda.
Corespondență Dan Alexe | Bruxelles, capitala Europei, devine cea mai violentă capitală a continentului # Moldova1
În ultimii ani, violența bandelor urbane a devenvenit larg răspândită în unele țări europene – de la frecventele atacuri cu arme automate din Bruxelles până la asasinatele plătite din reglările de conturi dintre traficanții de droguri din Olanda. Statisticile de sfârșit de an arată însă că Bruxelles pare să fi devenit, de departe, cea mai violentă capitală a Europei.
China a lansat rachete spre Taiwan și a desfășurat exerciții militare ample, care simulează blocada insulei # Moldova1
China a lansat marți rachete în direcția Taiwanului și a desfășurat nave de asalt, bombardiere și nave de război în jurul insulei, în cea de-a doua zi a celor mai ample exerciții militare organizate până acum de Beijing, menite să simuleze o blocadă totală a Taiwanului, relatează Reuters.
Bulgaria face ultimele pregătiri pentru adoptarea monedei euro, care ar urma să intre în vigoare peste trei zile. Schimbarea vine pe fondul unei crizei politice și a dezinformării pro-ruse, care adâncesc neîncrederea populației în noua monedă. De la 1 ianuarie, Bulgaria va deveni al 21-lea stat membru al zonei euro, o etapă importantă pentru țara din Balcani, care a aderat la Uniunea Europeană în 2007, alături de România.
Sfârșitul de an este momentul în care cetățenii își pot alege o altă instituție medicală, precum și medicul de familie. Schimbarea se face doar o dată pe an, cu excepția cazurilor când pacientul își schimbă locul de trai, domiciliul, atenționează Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).
Socialiștii cer adoptarea unei rezoluții în sprijinul planului de pace propus de Donald Trump. Reacțiile deputaților # Moldova1
Socialiștii au propus Parlamentului adoptarea unei rezoluții în sprijinul planului de pace propus de liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Aceștia au accentuat necesitatea unei poziții clare a Chișinăului în contextul discuțiilor internaționale privind pacea în regiune. Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate le-a transmis socialiștilor să îi ceară direct lui Putin să pună capăt conflictului declanșat în Ucraina.
Anchetă în cazul incidentului de violență asupra unei eleve. Victima, internată în spital # Moldova1
O anchetă a fost declanșată într-o localitate din centrul țării, după ce o fată de 13 ani a fost agresată fizic de două adolescente. Scenele șocante au fost filmate și postate pe internet. Victima a fost internată în spital, anunță Ministerul Educației și Cercetării, care desfășoară o anchetă. În paralel, și polițiștii au pornit o investigație. Pentru faptele copiilor ar putea răspunde părinții, care s-ar putea alege cu amenzi.
Anca Dragu, la Moldova 1: Aderarea la SEPA a însemnat milioane de euro economii pentru cetățeni și companii # Moldova1
Plățile în euro din și către Republica Moldova au devenit, începând cu anul 2025, mai rapide, mai sigure și cu comisioane semnificativ mai mici. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat la emisiunea ÎN CONTEXT, de la Moldova 1, că aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) a generat economii pentru cetățeni și companii de peste 1,4 milioane de euro, doar într-o singură lună.
Guvernul menține la nivel de 3% marja maximă aplicată pentru creditele acordate pe parcursul anului 2026, prin Programul „Prima Casă”. Decizia a fost luată pe 29 decembrie de Guvern.
Cazul Beriozchi | Șeful IGP: „Infiltrarea unei persoane în gospodărie a permis descoperirea altor crime mai vechi” # Moldova1
A fost reținut fiul principalului suspect în cazul bărbatului dispărut și presupus că a fost omorât în localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. Potrivit Poliției, bărbatul, în vârstă de 33 de ani, este bănuit de complicitate la o altă crimă, care ar fi fost comisă de tatăl său în perioada 2012–2013. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat pentru Radio Moldova, că infiltrarea unei persoane în anturajul și în gospodăria principalului suspect ar fi permis descoperirea altor crime mai vechi.
Programul „DOR de Tradiții” | Copiii conaționalilor din diasporă au descoperit R. Moldova, timp de șase zile # Moldova1
Un număr de 40 de copii din diasporă au fost implicați timp de șase zile în activități culturale și creative, menite să-i familiarizeze cu tradițiile sărbătorilor din R. Moldova. Aceștia au participat la ediția din această iarnă a Programului „DOR de Tradiții”, organizat de Biroul Relații cu Diaspora al Guvernului, în perioada 24 - 29 decembrie.
Legendarul fotbalist francez Robert Pires, fostul star al echipei Arsenal Londra, visează și el la primul titlu al „tunarilor” din ultimii 26 de ani. Fostul jucător urmărește meciurile echipei favorite și crede că momentul de glorie al trupei lui Mikel Arteta este foarte aproape.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut o convorbire telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin, pe 29 decembrie, după întâlnirea sa cu președintele Volodimir Zelenski în Florida. Secretara de presă de la Casa Albă, Karoline Leavitt, a descris discuția dintre Trump și Putin ca fiind „pozitivă,”, fără a oferi detalii suplimentare, notează presa ucraineană.
Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat că în noaptea de 29 decembrie dronele ucrainene au încercat să atace reședința prezidențială din regiunea Novgorod, la Valdai. Potrivit acestuia, Moscova a identificat deja țintele pentru un „contraatac”, scrie BBC.
Expert: Negocierile de pace în Ucraina avansează, însă statutul Donbasului rămâne o provocare # Moldova1
Perspectiva unei încetări rapide a focului în Ucraina, alimentată de retorica de la Washington, rămâne la nivelul declarațiilor și este departe de realitatea din teren. Doctorul în științe politice Marin Gherman susține că, în lipsa unui consens real, a respectării cadrului juridic ucrainean și a unor garanții de securitate credibile, un acord de pace este dificil de realizat.
Moratoriu aprobat de Guvern: aproape 17 mii de posturi vacante din sectorul public vor fi „înghețate” # Moldova1
Un moratoriul temporar asupra funcțiilor vacante din sectorul bugetar a fost instituit până pe 31 decembrie 2026. Măsura urmează să fie aplicată pentru un număr total de aproximativ 17.000 de unități, însă va excepta funcțiile pentru care, la data intrării în vigoare a proiectului, a fost deja anunțat concurs de suplinire. Decizia a fost aprobată de Guvern pe 29 decembrie.
Experți din Chișinău: Reintegrarea regiunii transnistrene, posibilă doar prin dialog și politici ferme # Moldova1
Reintegrarea regiunii transnistrene trebuie realizată exclusiv pe cale pașnică, prin politici consecvente și o abordare multidimensională, susțin experții de la Chișinău, ca reacție la unele afirmații că Ucraina ar dispune de „forța militară necesară pentru a rezolva radical problema transnistreană”.
Ședința de mediere devine obligatorie, vot final în Parlament: taxa pentru prima întâlnire – 10% din salariul minim # Moldova1
Persoanele implicate în anumite tipuri de litigii civile, de familie și de muncă vor fi obligate să participe la cel puțin o ședință de mediere înainte ca dosarul să poată ajunge pe rolul instanțelor de judecată. Proiectul de lege prin care medierea devine obligatorie în aceste categorii de litigii a fost votat de Parlament în lectura a doua, în ultima ședință a sesiunii, din 29 decembrie.
Consilierul președintei Republicii Moldova pentru comunicare publică, Igor Zaharov, pleacă din funcție. Anunțul a fost făcut de acesta pe pagina sa de Facebook, pe 29 decembrie.
Iarna aduce răceli, gripă și risc de hipotermie: recomandările medicilor pentru populație # Moldova1
Odată cu venirea iernii, temperaturile scăzute și schimbările bruște de vreme pot avea un impact semnificativ asupra sănătății. Frigul favorizează apariția răcelilor, gripei și a altor infecții respiratorii, în special în rândul copiilor și al persoanelor vulnerabile. Într-un interviu pentru emisiunea „Bună Dimineața”, de la Moldova 1, Rodica Ceavdari, medic de familie, a vorbit despre pericolele sezonului rece și despre măsurile simple care ne pot ajuta să ne protejăm sănătatea în această perioadă.
Voluntariatul, reglementat printr-o lege nouă. Tinerii pot face voluntariat de la 14 ani, iar competențele vor fi recunoscute oficial # Moldova1
Activitatea de voluntariat din Republica Moldova va fi reglementată printr-o lege nouă, armonizată cu legislația Uniunii Europene, după ce Parlamentul a votat luni, 29 decembrie, documentul în lectura a doua, cu 66 de voturi. Noile prevederi aduc schimbări privind vârsta de acces la voluntariat, certificarea programelor, recunoașterea competențelor și protecția beneficiarilor vulnerabili.
Cei patru cetățeni ai Republicii Moldova, care au rămas blocați în Refugiul Călțun, din județul Argeș, România, nu au avut de suferit și sunt în stare bună, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).„Ministerul Afacerilor Externe informează că, potrivit informațiilor oferite de către Ambasada Republicii Moldova la București, intervenția echipei de salvare a fost finalizată cu succes. Cei patru cetățeni ai Republicii Moldova au fost preluați de salvatori și conduși la automobilul cu care se deplasau. Aceștia nu au avut de suferit și sunt în stare bună”, a subliniat MAE de la Chișinău.
În ajun de Revelion și în prima zi a noului an, piețele și supermarketurile vor avea program modificat, fapt care ar putea afecta planurile celor care lasă cumpărăturile pe ultima sută de metri. Un regim special de activitate va fi instituit și de Crăciunul pe stil vechi, când unele unități comerciale vor avea orar redus sau vor fi închise.
Antrenorul francez Claude Puel a revenit pe banca tehnică a lui Olympique Nizza după un intermezzo de 9 ani. Tehnicianul a semnat un contract valabil până la sfârșitul sezonului curent.
DECIZIE irevocabilă | Curtea Supremă a Ucrainei confirmă dreptul de proprietate al R. Moldova asupra sanatoriului din Odesa # Moldova1
Republica Moldova are dreptul de proprietate asupra celor nouă obiecte imobiliare ale complexului sanatorial „Moldova” din Odesa. Decizia a fost pronunțată pe 17 decembrie de către Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei și comunicată pe 29 decembrie de autoritățile de la Chișinău.
Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană. Precizările ministrei Afacerilor Interne # Moldova1
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în stânga Nistrului, pe teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale. Ministerul Afacerilor Interne confirmă că acesta s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene.
Educația în 2025: mai mulți elevi hrăniți gratuit și mai mulți tineri rămași la studii în țară # Moldova1
Extinderea alimentației gratuite până la clasele gimnaziale, majorarea salariilor cadrelor didactice și investiții consistente în infrastructură au marcat anul 2025 în domeniul educației, potrivit bilanțului prezentat de ministrul Educației, Dan Pereciun, într-o conferință de presă pe 29 decembrie.
Parlamentul a votat bugetele pentru 2026 în lectura a doua. Zeci de amendamente ale opoziției, respinse # Moldova1
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în lectura a doua bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026, după o sesiune maraton în care au fost examinate zeci de amendamente, majoritatea înaintate de opoziție și respinse. Ultima parte a dezbaterilor a fost marcată de un schimb de opinii legat de deficitul bugetar și cheltuielile statului, între reprezentanții opoziției și cei ai majorității.
Clubul de fotbal Dacia-Buiucani Chișinău a anunțat oficial despărțirea de fundașul central Maxim Focșa. Contractul acestuia expiră pe 31 decembrie, iar jucătorul de 33 de ani urmează să-și găsească un nou angajament. Maxim Focșa s-a transferat la clubul din capitală în vara anului 2022. A jucat 66 de meciuri în tricoul „galben-albaștrilor”, marcând 10 goluri.
Putin și Trump vor avea „în curând” o nouă convorbire telefonică. Kremlinul: Ucraina ar trebui să-și retragă trupele din Donbas # Moldova1
Kremlinul a declarat luni, 29 decembrie, că Ucraina ar trebui să-și retragă trupele din Donbas dacă își dorește pace, avertizând că, în cazul în care Kievul nu va ajunge la un acord, ar putea pierde și mai mult teritoriu, scrie Reuters.
Mașina electrică poate deveni „baterie pentru rețea”. Guvernul testează, în premieră, un nou mod de a folosi energia # Moldova1
Mașina electrică nu va mai fi doar un consumator de curent, ci ar putea deveni, în viitor, o sursă de energie pentru rețeaua națională. Guvernul Republicii Moldova a aprobat primul proiect de testare inovativă din cadrul Sandbox-ului energetic, prin care va fi experimentată tehnologia Vehicle-to-Grid (V2G) – un sistem ce permite circulația bidirecțională a energiei între vehicul și rețea.
Echipa națională de fotbal a Algeriei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni. Într-o partidă din grupa E disputată la Rabat, echipa condusă de bosniaco-elvețianul Vladimir Petković a învins selecționata Burkinei Faso cu scorul de 1:0. „Vulpile deșertului” au marcat singurul gol al meciului în minutul 23 din penalty. Rayan Ait-Nouri a fost faultat în careu de Ismahila Ouedraogo, iar arbitrul ghanez Daniel Nii Laryea a acordat lovitură de la 11 metri. Riyad Mahrez a trimis mingea și portarul în colțuri diferite. Burkinabezii au fost aproape de egalare chiar înainte de pauză, însă balonul șutat de Pierre Kabore a lovit bara.
Program de gestionare a datoriei statului pentru 2026–2028: împrumuturi la costuri rezonabile, cu riscuri reduse # Moldova1
Împrumuturile contractate de Republica Moldova depășesc rambursările, iar datoria de stat continuă să crească. La 31 decembrie 2024, soldul datoriei se ridica la 121.4 miliarde de lei, în creștere cu 16.7% față de anul precedent. Pentru a gestiona situația, Guvernul a aprobat, în ședința din 29 decembrie, un program de management al datoriei de stat pe termen mediu, valabil pentru anii 2026–2028.
Guvernul anunță investiții de 73 de milioane de lei în securitatea cibernetică: program pentru 2026–2030 # Moldova1
Mai multe hotărâri ce vizează sporirea securității cibernetice, protecția infrastructurii critice și creșterea rezilienței digitale la nivel național au fost aprobate de Cabinetul de miniștri în ședința din 29 decembrie. Programul Național de Securitate Cibernetică 2026-2030 prevede finanțări de peste 73 de milioane de lei.
Anul 2025 se încheie cu evaluări diferite în Parlamentul Republicii Moldova. Reprezentanții puterii vorbesc despre un an dificil, depășit cu succes, în timp ce opoziția invocă regrete legate de guvernare, de modul de organizare a alegerilor și de situația socială. Întrebați cum a fost anul care se încheie și ce așteptări au pentru 2026, deputații au formulat mesaje care reflectă divergențe politice, dar și câteva teme comune: pacea și stabilitatea.
Internaționalul român Radu Drăgușin a revenit pe teren după 332 de zile. Fundașul central a fost introdus pe teren în minutul 85, de antrenorul Thomas Frank, și a jucat timp de 12 minute în partida de campionat cu Crystal Palace, câștigată în deplasare de echipa sa, Tottenham Hotspur, scor 1:0. Chiar la prima atingere de balon, în minutul 90+4, Drăgușin a reluat cu capul la o lovitură de colț, mingea trecând puțin peste bara transversală.
Concurs cu premiu auto pentru simpatizanți politici: un membru al grupării Șor, trimis pe banca acuzaților # Moldova1
Încă un membru al grupării Șor a fost trimis în judecată, fiind învinuit de acceptarea finanțării ilegale a unui partid politic din surse interzise de lege, inclusiv de utilizarea acestor bani pentru procurarea unui automobil în valoare de 15.000 de euro, propus ca premiu într-un concurs pentru simpatizanții formațiunii. Pentru aceste fapte, bărbatul riscă până la șase ani de închisoare.
R. Moldova a umplut în 2025 „sacul” cu comenzi pentru drumuri: de la bani la valorificare # Moldova1
Republica Moldova a ajuns într-o situație în care problema investițiilor în infrastructură nu mai este lipsa banilor, ci valorificarea acestora. Pe parcursul anului 2025, aproape o cincime dintre proiectele de reparație a drumurilor locale nu au putut fi licitate din lipsă de oferte din partea companiilor.
Internazionale Milano a încheiat anul 2025 în fotoliul de lider al clasamentului primei divizii italiene de fotbal. În capul de afiș al etapei a 17-a, echipa condusă de pe banca tehnică de antrenorul român Cristian Chivu a învins-o cu 1:0 în deplasare pe Atalanta Bergamo. „Nerazzurri” au dominat ostilitățile și au marcat singurul gol al partidei în minutul 65. Francesco Pio Esposito, jucător care abia fusese introdus în teren, a profitat de greșeala albanezului Berat Djimsiti, i-a pasat în careu argentinianului Lautaro Martinez, iar sud-americanul l-a învins fără probleme pe portarul Marco Carnesecchi.
Deputații, despre anul 2025 și așteptările pentru 2026: bilanțuri diferite, critici electorale și promisiuni de relansare # Moldova1
Anul 2025 se încheie cu evaluări diferite în Parlamentul Republicii Moldova. Reprezentanții puterii vorbesc despre un an dificil, dar depășit cu succes, în timp ce opoziția invocă regrete legate de guvernare, organizarea alegerilor și situația socială. Întrebați cum a fost anul care se încheie și ce așteptări au pentru 2026, deputații au formulat mesaje care reflectă divergențe politice, dar și câteva teme comune: pacea și stabilitatea.
Sute de persoane au ajuns în ultimele două zile la spital cu fracturi și luxații, după ce au alunecat și au căzut pe ghețușul format pe trotuare și carosabil. Doar la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău s-au adresat după ajutor 190 de oameni.
Ministru, la Moldova 1: Căile ferate din R. Moldova au viitor – un tren poate înlocui 100 de camioane # Moldova1
Căile ferate din Republica Moldova au viitor, afirmă vicepremierul Vladimir Bolea, menționând că acest tip de transport este strategic și trebuie valorificat. Invitat la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1, oficialul a declarat că un test realizat acum câteva zile, care a permis circulația unui tren marfar de 3.000 de tone pe un segment recent repus în funcțiune, a demonstrat că o singură cursă poate scoate de pe drumurile naționale până la 100 de camioane.
Un bărbat de 37 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier. Impactul s-a produs în dimineața zilei de 29 decembrie, în jurul orei 09:00, în apropierea satului Copceac, din raionul Ceadâr-Lunga.
Într-un context marcat de crize energetice repetate, întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova vor fi ajutate să eficientizeze consumul de energie și să devină mai stabile în fața crizelor energetice. Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința din 29 decembrie, semnarea Acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
