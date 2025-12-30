Maia Sandu, prezentă la o reuniune cu Sinodul Bisericii. Consilierul Igor Zaharov: „O discuție despre rolul Bisericii în societate”

17:40

Persoanele implicate în anumite tipuri de litigii civile, de familie și de muncă vor fi obligate să participe la cel puțin o ședință de mediere înainte ca dosarul să poată ajunge pe rolul instanțelor de judecată. Proiectul de lege prin care medierea devine obligatorie în aceste categorii de litigii a fost votat de Parlament în lectura a doua, în ultima ședință a sesiunii, din 29 decembrie.