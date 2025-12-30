Ultimul Revelion cu artificii pentru olandezi: interdicția totală intră în vigoare din 2026

14:10

Autoritățile recomandă cetățenilor să nu rămână indiferenți atunci când observă persoane rătăcite sau căzute pe stradă, fără adăpost, mai ales în această perioadă de temperaturi scăzute, când riscul de hipotermie este ridicat. În astfel de situații, este important să fie alertate imediat autoritățile. Dacă nu este vorba de un caz medical, persoanele pot fi preluate și cazate temporar în centre specializate de refugiu.