Ultimul Revelion cu artificii pentru olandezi: interdicția totală intră în vigoare din 2026
Moldova1, 30 decembrie 2025 19:00
Artificiile se vând în Olanda, cel mai probabil, pentru ultima dată înainte de Anul Nou. Până în seara de 31 decembrie, oamenii mai pot cumpăra petarde și focuri de artificii, însă din 2026 acestea vor fi complet interzise pentru uzul privat. Decizia a fost consfințită printr-o lege adoptată anul acesta de Camera Reprezentanților și de Senatul, stârnind reacții puternice în rândul populației.
Artificiile se vând în Olanda, cel mai probabil, pentru ultima dată înainte de Anul Nou. Până în seara de 31 decembrie, oamenii mai pot cumpăra petarde și focuri de artificii, însă din 2026 acestea vor fi complet interzise pentru uzul privat. Decizia a fost consfințită printr-o lege adoptată anul acesta de Camera Reprezentanților și de Senatul, stârnind reacții puternice în rândul populației.
Campania națională de vaccinare antigripală pentru sezonul 2025–2026 a fost finalizată, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Toate cele 240.000 de doze de vaccin antigripal Influvac Tetra, recepționate de Republica Moldova, au fost utilizate integral.
Huliganism agravat: Procuratura a deschis un dosar penal după focurile de armă din IP Centru # Moldova1
Procurorii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat pe faptul incidentului cu focuri de armă produs în incinta Inspectoratului de Poliție (IP) Centru din municipiul Chișinău. Precizările au fost făcute pentru Teleradio-Moldova de Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale.
Procurorii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat pe faptul incidentului cu focuri de armă produs în incinta Inspectoratului de Poliție (IP) Centru din municipiul Chișinău. Precizările au fost făcute pentru Teleradio-Moldova de Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuratura Generală, care a declarat că dosarul este examinat sub toate aspectele, fiind verificate toate versiunile posibile ale celor întâmplate.
Frontiera, aglomerată de sărbători: Serviciul Vamal anunță orele critice și rutele recomandate # Moldova1
În perioada sărbătorilor de iarnă, fluxul de călători la punctele de trecere a frontierei crește semnificativ, iar autoritățile vamale activează în regim intens pentru a asigura o traversare cât mai rapidă și sigură. Despre măsurile aplicate în această perioadă, cele mai aglomerate puncte vamale și recomandările pentru călători a vorbit Vitalie Rodideal, șef al Secției control vamal, în cadrul emisiunii Dimineața la Radio Moldova.
Torța a ajuns în regiunile Basilicata și Apulia, unde a fost ridicată pe o stâncă, iar apoi dusă pe o pistă de sanie și cu funicularul. Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 din Milano și Cortina d'Ampezzo se vor desfășura între 6 și 22 februarie și vor fi transmise în direct și doar la Moldova 1.
Mai mulți deputați ai partidului de guvernare Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au fost surprinși, în timpul ultimei ședințe plenare a Parlamentului din acest an, discutând într-un grup privat de chat, denumit „Kenții”, despre alcool. Conversația a fost fotografiată de pe calculatorul deputatului PAS Maxim Potîrniche și a fost făcută publică pe rețelele de socializare pe 29 decembrie.
În perioada sărbătorilor de iarnă, instituțiile medicale din R. Moldova vor avea un program special. Cetățenii sunt îndemnați să își planifice din timp vizitele la medic și operațiunile bancare, iar în cazuri urgente să acceseze serviciile de urgență sau soluțiile digitale disponibile. În mod special, pentru pacienții care urmează tratamente se recomandă să se adreseze din timp la medic.
Bani pentru proteste: curier al grupului „Șor”, trimis în judecată pentru finanțare ilegală din surse criminale # Moldova1
Un curier care activa neoficial în interesul grupului „Șor” a fost trimis pe banca acuzaților, fiind învinuit de implicare în finanțări ilegale din surse ale unui grup criminal organizat. Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat cauza în instanța de judecată pentru examinare în fond.
Autoritățile recomandă cetățenilor să nu rămână indiferenți atunci când observă persoane rătăcite sau căzute pe stradă, fără adăpost, mai ales în această perioadă de temperaturi scăzute, când riscul de hipotermie este ridicat. În astfel de situații, este important să fie alertate imediat autoritățile. Dacă nu este vorba de un caz medical, persoanele pot fi preluate și cazate temporar în centre specializate de refugiu.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o nouă avertizare Cod galben de vânt, valabilă pentru partea de nord, centru și câteva raioane din sudul Republicii Moldova.
Circulația transportului public în centrul capitalei, sistată de Revelion. Program extins pentru mai multe rute, până la ora 02:00 # Moldova1
Circulația transportului public în centrul capitalei va sistată în perioada 31 decembrie, de la ora 20:00, până pe 1 ianuarie, la ora 07:00. Totodată, în noaptea de Revelion, va fi extins programul de activitate, până la ora 02:00, pentru mai multe rute de transport public.
Autoritățile sanitare anunță descentralizarea serviciului de asistență medicală antirabică în municipiul Chișinău, începând cu 1 ianuarie 2026. Astfel, de luni până vineri, pacienții se vor adresa pentru consultații la policlinicile teritoriale la care sunt înscriși.
Medicii moldoveni își vor putea recunoaște diplomele în UE. Două pachete de legi, trimise la Bruxelles # Moldova1
Medicii moldoveni își vor putea legaliza diplomele în Uniunea Europeană, iar cetățenii Republicii Moldova vor putea beneficia de asistență medicală în statele membre ale UE, după ce Bruxelles-ul și Chișinăul vor agrea două pachete legislative-cheie. Proiectele de legi au fost transmise Comisiei Europene, a anunțat secretara generală adjunctă a Ministerului Sănătății, Svetlana Nicolaescu, în cadrul unei conferințe de presă pe 30 decembrie.
Vîșhorod, patru zile în frig și întuneric: orașul rezistă cu ajutorul salvatorilor și al voluntarilor # Moldova1
Orașul Vîșhorod se află de patru zile fără energie electrică, în condiții de frig sever, după atacurile care au afectat infrastructura energetică din regiunea Kiev. În lipsa luminii și a căldurii, comunitatea rezistă datorită intervențiilor continue ale salvatorilor și solidarității dintre oameni.
În 2026, statul va aloca peste 600 de milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii medicale și achiziția de echipamente performante pentru spitalele republicane și raionale, cu obiectivul de a asigura accesul echitabil la servicii moderne, indiferent de regiune. Angajamentele au fost asumate de ministrul Sănătății, Emil Ceban, în cadrul unei conferințe de presă pe 30 decembrie.
Motoare de creștere în 2025: Economia Republicii Moldova se mută de la consum la inovare și producție # Moldova1
Industria, construcțiile și agricultura au fost principalele motoare ale relansării economiei Republicii Moldova în anul 2025, contribuind decisiv la o creștere estimată de 2.7%, a anunțat, pe 30 decembrie, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, în cadrul unei conferințe de presă.
AS Roma a încheiat anul cu victorie. Trupa lui Gian Piero Gasperini a învins pe Genoa cu 3-1 într-un meci al etapei a 17-a din Serie A, eșalonul superior al campionatului de fotbal al Italiei.
Premierul Munteanu, la „Bună Dimineața”: joburile bine plătite și educația practică, soluții pentru a opri migrația # Moldova1
Creșterea economică, chiar și una modestă, crearea locurilor de muncă bine plătite, revenirea tinerilor și a diasporei, precum și o educație mai pragmatică, conectată la piața muncii, sunt principalele direcții pe care actuala guvernare mizează în perioada următoare. În același timp, Executivul susține un stil de guvernare bazat mai degrabă pe acțiuni decât pe promisiuni publice. Declarațiile au fost făcute de premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, care a răspuns la întrebările cetățenilor, culese pe stradă, într-un interviu acordat emisiunii „Bună Dimineața” de la Moldova 1.
Maia Sandu cere extinderea evaluării externe a judecătorilor și măsuri urgente împotriva tergiversării dosarelor # Moldova1
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cere extinderea evaluării externe extraordinare asupra judecătorilor din primele instanțe care, începând cu anul 2017, au examinat sau examinează dosare de corupție. Potrivit șefei statului, unii judecători admit intenționat tergiversarea cauzelor pentru a obține beneficii ilegale sau pentru a ajunge la expirarea termenului de prescripție. Totodată, Maia Sandu solicită simplificarea procedurii de dare în căutare a persoanelor condamnate, în contextul în care unii inculpați părăsesc țara înainte de pronunțarea sentinței definitive.
Anul 2025 în Republica Moldova a fost unul al „deciziilor sub presiune”, cu efecte cumulative care vor defini direcția țării și în 2026, potrivit experților de la Chișinău. De la dosare de mare rezonanță și condamnări pentru corupție politică la un nivel de trai marcat de stabilizare fragilă, de la reconfigurări geopolitice majore până la încercări în parcursul european, anul 2025 a fost un veritabil „test” pentru instituții și societate.
Un lot de peste două tone de rodii importate, nimicit de ANSA din cauza depășirii limitelor de pesticide # Moldova1
Un lot cu 2.080 de kilograme de rodii importate, care nu corespund normelor de siguranță alimentară, a fost reținut și nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
Pentru prima dată în istorie, Statele Unite ar fi desfășurat o lovitură directă asupra unei ținte aflate pe teritoriul Venezuelei, iar informația a fost confirmată public chiar de președintele american Donald Trump.
Șeful IGP: Dmitri Constantinov a intrat în regiunea transnistreană cu o zi înainte de pronunțarea sentinței # Moldova1
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat pe 26 decembrie la 12 ani de închisoare, ar fi intrat în regiunea transnistreană încă pe 25 decembrie, cu o zi înainte de pronunțarea sentinței. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că deplasarea lui Constantinov a fost documentată prin măsuri speciale de investigație și acțiuni operative.
Corespondență Dan Alexe | Bilanț de sfârșit de an: Bruxelles – cea mai periculoasă capitală europeană # Moldova1
În ultimii ani, violența bandelor urbane a devenit larg răspândită în unele țări europene – de la frecventele atacuri cu mitralieră din Bruxelles până la asasinate plătite în încheierile de socoteli dintre traficanții de droguri din Olanda.
Corespondență Dan Alexe | Bruxelles, capitala Europei, devine cea mai violentă capitală a continentului # Moldova1
În ultimii ani, violența bandelor urbane a devenvenit larg răspândită în unele țări europene – de la frecventele atacuri cu arme automate din Bruxelles până la asasinatele plătite din reglările de conturi dintre traficanții de droguri din Olanda. Statisticile de sfârșit de an arată însă că Bruxelles pare să fi devenit, de departe, cea mai violentă capitală a Europei.
China a lansat rachete spre Taiwan și a desfășurat exerciții militare ample, care simulează blocada insulei # Moldova1
China a lansat marți rachete în direcția Taiwanului și a desfășurat nave de asalt, bombardiere și nave de război în jurul insulei, în cea de-a doua zi a celor mai ample exerciții militare organizate până acum de Beijing, menite să simuleze o blocadă totală a Taiwanului, relatează Reuters.
Bulgaria face ultimele pregătiri pentru adoptarea monedei euro, care ar urma să intre în vigoare peste trei zile. Schimbarea vine pe fondul unei crizei politice și a dezinformării pro-ruse, care adâncesc neîncrederea populației în noua monedă. De la 1 ianuarie, Bulgaria va deveni al 21-lea stat membru al zonei euro, o etapă importantă pentru țara din Balcani, care a aderat la Uniunea Europeană în 2007, alături de România.
Sfârșitul de an este momentul în care cetățenii își pot alege o altă instituție medicală, precum și medicul de familie. Schimbarea se face doar o dată pe an, cu excepția cazurilor când pacientul își schimbă locul de trai, domiciliul, atenționează Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).
Socialiștii cer adoptarea unei rezoluții în sprijinul planului de pace propus de Donald Trump. Reacțiile deputaților # Moldova1
Socialiștii au propus Parlamentului adoptarea unei rezoluții în sprijinul planului de pace propus de liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Aceștia au accentuat necesitatea unei poziții clare a Chișinăului în contextul discuțiilor internaționale privind pacea în regiune. Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate le-a transmis socialiștilor să îi ceară direct lui Putin să pună capăt conflictului declanșat în Ucraina.
Anchetă în cazul incidentului de violență asupra unei eleve. Victima, internată în spital # Moldova1
O anchetă a fost declanșată într-o localitate din centrul țării, după ce o fată de 13 ani a fost agresată fizic de două adolescente. Scenele șocante au fost filmate și postate pe internet. Victima a fost internată în spital, anunță Ministerul Educației și Cercetării, care desfășoară o anchetă. În paralel, și polițiștii au pornit o investigație. Pentru faptele copiilor ar putea răspunde părinții, care s-ar putea alege cu amenzi.
Socialiștii au solicitat adoptarea unei rezoluții în sprijinul planului de pace propus de Donald Trump. Reacțiile deputaților # Moldova1
Socialiștii au propus Parlamentului adoptarea unei rezoluții în sprijinul planului de pace propus de liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Aceștia au accentuat necesitatea unei poziții clare a Chișinăului în contextul discuțiilor internaționale privind pacea în regiune. Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate le-a transmis socialiștilor să îi ceară direct lui Putin să pună capăt conflictului declanșat în Ucraina.
Anca Dragu, la Moldova 1: Aderarea la SEPA a însemnat milioane de euro economii pentru cetățeni și companii # Moldova1
Plățile în euro din și către Republica Moldova au devenit, începând cu anul 2025, mai rapide, mai sigure și cu comisioane semnificativ mai mici. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat la emisiunea ÎN CONTEXT, de la Moldova 1, că aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) a generat economii pentru cetățeni și companii de peste 1,4 milioane de euro, doar într-o singură lună.
Guvernul menține la nivel de 3% marja maximă aplicată pentru creditele acordate pe parcursul anului 2026, prin Programul „Prima Casă”. Decizia a fost luată pe 29 decembrie de Guvern.
Cazul Beriozchi | Șeful IGP: „Infiltrarea unei persoane în gospodărie a permis descoperirea altor crime mai vechi” # Moldova1
A fost reținut fiul principalului suspect în cazul bărbatului dispărut și presupus că a fost omorât în localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. Potrivit Poliției, bărbatul, în vârstă de 33 de ani, este bănuit de complicitate la o altă crimă, care ar fi fost comisă de tatăl său în perioada 2012–2013. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat pentru Radio Moldova, că infiltrarea unei persoane în anturajul și în gospodăria principalului suspect ar fi permis descoperirea altor crime mai vechi.
Programul „DOR de Tradiții” | Copiii conaționalilor din diasporă au descoperit R. Moldova, timp de șase zile # Moldova1
Un număr de 40 de copii din diasporă au fost implicați timp de șase zile în activități culturale și creative, menite să-i familiarizeze cu tradițiile sărbătorilor din R. Moldova. Aceștia au participat la ediția din această iarnă a Programului „DOR de Tradiții”, organizat de Biroul Relații cu Diaspora al Guvernului, în perioada 24 - 29 decembrie.
Legendarul fotbalist francez Robert Pires, fostul star al echipei Arsenal Londra, visează și el la primul titlu al „tunarilor” din ultimii 26 de ani. Fostul jucător urmărește meciurile echipei favorite și crede că momentul de glorie al trupei lui Mikel Arteta este foarte aproape.
