Șefa statului cere Guvernului măsuri urgente, după ce Constantinov, Nesterovschi și Lozovan au fugit în Transnistria: Să fie simplificată darea în căutare

Petrecerea de Revelion din centrul Bucureștiului promite și anul acesta să fie una de neuitat, iar clubul Deliei Matache, aflat în inima Centrului Vechi, se pregătește să transforme noaptea dintre ani într-un adevărat spectacol al luxului și al eleganței. Pentru cei care doresc să întâmpine 2026 într-un cadru exclusivist, clubul a pregătit mai multe pachete care acoperă o gamă largă de preferințe și bugete, de la opțiuni accesibile până la experiențe premium, care se apropie de luxul internațional, scrie Can Can.