Maia Sandu cere Vetting pentru și mai mulți magistrați din prima instanță: Parlamentul, MJ și CSM să revizuască de urgență mecanismul de evaluare

10:20

Una dintre victimele osemintele cărora au fost descoperite pe teritoriul fermei bărbatului reținut la Anenii Noi, după ce ar fi omorât un bărbat și l-ar fi dat hrană porcilor ar fi o femeie de aproximativ 40 de ani, mamă a 3 copii, care muncea la suspect. O vecină a învinuitului a relatat, în cadrul emisiunii Life MD, că într-o zi, Tatiana a intrat pe teritoriul fermei și nu a mai ieșit, ar de atunci au trecut deja circa 2 ani.