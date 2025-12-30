Maia Sandu cere Vetting pentru și mai mulți magistrați din prima instanță: Parlamentul, MJ și CSM să revizuască de urgență mecanismul de evaluare
UNIMEDIA, 30 decembrie 2025 11:20
Președinta Maia Sandu cere Parlamentului, Ministerului Justiției, CSM, să inițieze de urgență măsuri privind revizuirea mecanismului de vetting, în vederea lărgirii categoriilor de judecători care să fie supuși vettingului. „Dacă măsurile întreprinse până acum se dovedesc insuficiente, trebuie să accelerăm și asta vom face”, a subliniat șefa statului. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței susținute astăzi, pe subiecte ce țin de justiție.
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
11:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de intensificări ale vântului pentru perioada 30–31 decembrie 2025.
Acum 15 minute
11:20
Acum 30 minute
11:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a abordat mai multe subiecte ce țin de domeniul justiției, într-o conferință de presă susținută astăzi. În context, șefa statului a solicitat lărgirea categoriilor de judecători care să fie supuși Vettingului.
11:10
(video) Constantinov ar fi fugit „sub privirea” poliției înainte de a fi condamnat. Șeful IGP: A schimbat 3 mașini până în Transnistria, dar nu aveam autorizare pentru reținere # UNIMEDIA
Inspectoratul General de Poliție cunoștea detaliile privind modul în care fostul președinte al Adunării Populare a ajuns în regiunea transnistreană, schimbând trei automobile, însă nu a întreprins nicio acțiune, deoarece nu exista temei legal pentru reținerea sau filarea acestuia. Precizările au fost făcute de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
Acum o oră
10:40
(foto) „Eu am 4 sticle cu vin”: Deputați PAS, prinși discutând pe chatul „Kenții” în timpul ședinței Parlamentului. Potîrniche: Toți suntem oameni # UNIMEDIA
Mai mulți deputați PAS, adunați într-un grup pe WhatsApp, denumit „kenții”, au fost surprinși discutând în timpul ședinței Parlamentului. Conversația a fost fotografiată de pe laptopul deputatului Maxim Potîrniche și distribuită pe rețele. Solicitat de UNIMEDIA, acesta nu a negat discuția. „Este o situație absolut normală. Toți suntem oameni”, a declarat Potîrniche.
10:40
Încă un război aprinde lumea: Arabia Saudită anunță declanșarea unei operațiuni militare în Yemen # UNIMEDIA
Coaliţia condusă de Arabia Saudită a anunţat marţi o operaţiune militară în Yemen, potrivit unei media saudite, la câteva zile după ce Riadul a atenţionat că el va susţine guvernul yemenit în faţa oricărei acţiuni armate a separatiştilor, informează AFP, citat de presa română.
Acum 2 ore
10:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a abordat mai multe subiecte ce țin de domeniul justiției, într-o conferință de presă susținută astăzi. În context, șefa statului a solicitat lărgirea categoriilor de judecători care să fie supuși Vettingului.
10:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține astăzi, 30 decembrie, o conferință de presă în cadrul căreia va aborda subiecte ce țin de domeniul justiției. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:20
Tokyo nu mai este cel mai mare oraș din lume: Cum arată noul Top ONU al celor mai populate megalopolisuri # UNIMEDIA
ONU a actualizat lista cu cele mai mari orașe din lume, după ce a schimbat metodologia folosită pentru evaluarea aglomerațiilor urbane uriașe. Potrivit unui nou raport ONU, capitala Indoneziei, Jakarta, include acum o zonă urbană cu aproape 42 de milioane de locuitori, detronând Tokyo din topul celor mai populate orașe din lume, scrie digi24.ro.
10:20
(video) „Era mamă a trei copii.” Una dintre victimele suspectului de la Anenii Noi ar fi o femeie de nici 40 de ani: A intrat la fermă și nu a mai ieșit # UNIMEDIA
Una dintre victimele osemintele cărora au fost descoperite pe teritoriul fermei bărbatului reținut la Anenii Noi, după ce ar fi omorât un bărbat și l-ar fi dat hrană porcilor ar fi o femeie de aproximativ 40 de ani, mamă a 3 copii, care muncea la suspect. O vecină a învinuitului a relatat, în cadrul emisiunii Life MD, că într-o zi, Tatiana a intrat pe teritoriul fermei și nu a mai ieșit, ar de atunci au trecut deja circa 2 ani.
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține astăzi, 30 decembrie, o conferință de presă în cadrul căreia va aborda subiecte ce țin de domeniul justiției. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
09:50
(foto) Valută lipită de picior și ascunsă în valiză: 50 000 dolari nedeclarați, depistați la Aeroport. Proprietarii riscă dosare penale # UNIMEDIA
Două tentative de scoatere ilicită din țară a mijloacelor financiare, în sumă totală de 50.000 de dolari SUA, au fost contracarate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chişinău, în cooperare cu polițiștii de frontieră.
09:50
(live) CSM, în ședință: Sesizarea judecătoarei Marina Rusu privind ajustarea volumului de dosare, pe agendă # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunesc astăzi, 30 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 19 subiecte.
Acum 4 ore
09:20
Rodii cu pesticide peste limită, oprite la frontieră: Un lot de peste 2 tone a fost nimicit de ANSA # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță despre reținerea și, ulterior, nimicirea unui lot de 2080 kg de rodii, importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova, se arată într-un comunicat.
08:50
(video) „A murit cu dorul de a-și strânge băiețelul în brațe”. Destinul tragic al unei femei, după ce soțul i-a decedat în Israel: Eram în luna a cincea de sarcină când s-a întâmplat # UNIMEDIA
O familie din Moldova a fost zdruncinată de o veste cruntă venită de peste hotare. Vlad, un bărbat plecat la muncă în Israel pentru a asigura un viitor celor doi copii ai săi, a fost găsit fără suflare. Victoria, soția sa, a rămas acum să ducă singură povara unei dureri imense, având în brațe un bebeluș pe care tatăl nu a apucat niciodată să-l strângă la piept. Femeia și-a povestit istoria într-un interviu Adrian Prodan, scrie SHOK.md.
08:40
Președintele israelian Isaac Herzog îl contrazice pe Donald Trump și dezminte că ar fi discutat despre grațierea lui Netanyahu # UNIMEDIA
Președintele israelian Isaac Herzog a dezmințit luni afirmația omologului său american Donald Trump potrivit căreia cei doi ar fi discutat despre o eventuală grațiere a premierului israelian Benjamin Netanyahu, judecat în mai multe dosare de corupție, relatează AFP, citat de adevarul.ro.
08:30
Gemenii vor primi o veste interesantă, iar Fecioarele vor rezolva o problemă practică: Află ce se întâmplă cu zodia ta # UNIMEDIA
Horoscop 30 decembrie 2025. Finalul de an vine cu energie pozitivă pentru toate zodiile. Berbecii acționează cu încredere, Gemenii primesc vești bune, iar Capricornii iau decizii strategice care le oferă siguranță pe termen lung, transmite observatornews.ro.
08:10
„Un vânt demenţial”. Mai multe judeţe din România şi zona montană, lovite de o vreme extremă. Avertizări meteo, până seara # UNIMEDIA
Vremea extremă a făcut ravagii şi ieri în mai multe judeţe din România. Din cauza viscolului, patru turişti au rămas blocaţi ore bune pe munte. În multe oraşe, vântul a prins puteri de nedescris, iar avioanele au aterizat cu mari emoţii. Avertizările de vreme rea continuă şi astăzi până la ora 20:00 atât pentru zonele montane, cât şi pentru alte patru judeţe, scrie observatornews.ro.
08:00
Euro și dolarul continuă să se deprecieze în raport cu leul moldovenesc, potrivit cursului oficial afișat astăzi, 30 decembrie, de Banca Națională a Moldovei.
07:50
Final de decembrie sub cer mohorât: Meteorologii prognozează pentru astăzi ninsoare și lapoviță, pe alocuri # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, 30 decembrie, vremea va fi predominant noroasă pe întreg teritoriul țării. Pe timpul nopții nu sunt prognozate precipitații semnificative, însă pe parcursul zilei, izolat, sunt posibile precipitații slabe, în special sub formă de ninsoare și lapoviță.
07:40
Doliu la Centrul de Sănătate Drochia. Medicul de familie Oleg Sima a decedat: „Plecarea sa a lăsat un gol adânc și o durere greu de cuprins în cuvinte” # UNIMEDIA
Comunitatea medicală din raionul Drochia este în doliu după trecerea în neființă a medicului de familie Oleg Sima, angajat al IMSP Centrul de Sănătate Drochia.
Acum 6 ore
07:30
O propunere nouă de schimbare a regulii ofsaidului în fotbal, în teorie pentru a favoriza atacanții, vine chiar de la Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, prezent la Summitul Mondial al Sportului, care are loc în Dubai, scrie adevarul.ro.
07:10
Tragedie în stațiunea de schi din Otaru: Un copil de 5 ani a murit după ce a fost prins în banda transportoare pentru schiori # UNIMEDIA
Un copil a murit duminică, în stațiunea de schi din Otaru, nordul Japoniei, după ce brațul drept i-a fost prins în mecanismul unei bande transportoare pentru schiori, scrie adevarul.ro.
Acum 24 ore
22:10
Detalii șocante despre bărbatul din Anenii Noi, acuzat de mai multe omoruri: Individul, suspectat de canibalism # UNIMEDIA
Apar informaţii noi despre bărbatul de la Anenii Noi, suspectat că ar fi omorât mai multe persoane şi despre oamenii care l-ar fi ajutat să comită ororile. În prezent s-a stabilit că principalul bănuit ar fi omorât două persoane, însă oamenii legii au bănuieli rezonabile că numărul victimelor ar fi mult mai mare, scrie TVR Moldova.
21:50
Deconectări de lumină, mâine, în capitală și în mai multe localități din țară: Care sunt adresele vizate # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că marți, 30 decembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
21:30
Beți, cu viteză excesivă sau cu telefonul la ureche: Peste 3.150 de șoferi, trași pe dreapta de polițiști în weekend # UNIMEDIA
Weekendul a fost unul „aglomerat” pentru polițiștii de patrulare. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în ultimele două zile, au fost documentate peste 3.150 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere.
21:10
Un bărbat din Republica Moldova, condamnat pentru omor, reținut în Italia: Acesta urmează să fie extrădat # UNIMEDIA
Un bărbat de 40 de ani, originar din Republica Moldova și care era condamant la 20 de ani de închisoare pentru omor și furt, a fost prins în Italia, scrie rotalianul.
20:50
La mulți ani, Tudor Zbârnea: Directorul general al Muzeului Național de Artă al Moldovei împlinește astăzi 70 de ai # UNIMEDIA
Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău adresează sincere felicitări cu ocazia zilei de naștere a pictorului Tudor Zbârnea, director general al Muzeului Național de Artă al Moldovei, laureat al Premiului Național, personalitate care a marcat decisiv arta plastică și viața culturală a Republicii Moldova.
20:30
Trump a vorbit din nou la telefon cu Putin: Liderul de la Kremlin l-a anunțat că „Rusia își revizuiește poziția” privind negocierile de pace # UNIMEDIA
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut luni o „convorbire telefonică pozitivă” cu Vladimir Putin, președintele Rusiei, cu privire la războiul din Ucraina, a anunțat luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, scrie hotnews.ro.
20:00
Locul de parcare care l-a dus după gratii: Un bărbat, condamnat la 3 ani, după ce a aruncat cu pietre în mașina altui șofer, apoi l-a atacat cu un cuțit # UNIMEDIA
Un bărbat din municipiul Chișinău a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru huliganism agravat, după un incident violent produs într-o curte de bloc, anunță Procuratura Generală a Republicii Moldova.
19:30
Cea mai importantă convorbire telefonică din ultimii cinci ani: Zelenski ar putea să stea de vorbă direct cu Putin # UNIMEDIA
Zelenski ar putea să vorbească cu Putin pentru prima dată în ultimii cinci ani, la telefon, în urma discuțiilor de pace dintre acesta și Trump de duminică. Ar fi un progres al negocierilor de pace purtate de președintele SUA, scrie presa română.
19:10
Ministerul Afacerilor Externe anunță că cei 4 moldoveni care au rămas blocați duminică seara în munții Făgăraș au fost salvați.
18:50
Lavrov acuză Ucraina că a bombardat reședința lui Putin din Novgorod și amenință cu represalii. Zelenski: El minte # UNIMEDIA
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat, luni, Ucraina că a lansat un atac masiv cu aproape 100 de drone asupra reședinței președintelui Vladimir Putin, scrie antena3.
18:20
Comisia Vetting a judecătorilor rămâne fără un membru internațional: Scott Bales, cu cerere de demisie la Parlament, pe final de an # UNIMEDIA
Scott Bales pleacă din Comisia Vetting a judecătorilor, după ce s-a retras de la șefia acesteia, în noiembrie. Cererea sa de demisie a fost aprobată de Parlament, în ședința de astăzi.
18:00
(video) Deputații, în ultima ședință din 2025, cu critici pe Bugetul 2026: PAS nu a susținut nici amendamentul pe excluderea ministrului Justiției din CSP # UNIMEDIA
Parlamentul s-a întrunit, astăzi, în ultima ședință plenară din anul 2025. Pe ordinea de zi au figurat 24 de proiecte, printre care și cel al legii bugetului de stat pentru anul 2026, aprobat cu multe critici din partea fracțiunilor Blocului Alternativa, PSRM, PCRM, Partidului Nostru și Partidului Democrația Acasă. După numeroase replici din partea mai multor deputați din opoziție, pe subiecte importante, speakerul Igor Grosu a declarat închisă sesiunea de toamnă a Legislativului și i-a felicitat pe aleși cu prilejul Revelionului.
17:50
Demisie de la Președinție: Purtătorul de cuvânt al Maiei Sandu pleacă din funcție. Explicația lui Igor Zaharov # UNIMEDIA
Purtătorul de cuvânt al instituției prezidențiale, Igor Zaharov, a anunțat oficial că se retrage din funcție. Ultima sa zi de activitate în cadrul echipei conduse de președinta Maia Sandu va fi 31 decembrie 2025.
17:40
(video) Marijuana printre pasageri: Un taximetrist de 51 de ani, plasat în arest pentru trafic de droguri. Cui livra substanțele interzise # UNIMEDIA
Un taximetrist de 51 ani a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Potrivit Poliției, acesta ar fi implicat în comercializarea drogurilor în Chișinău și Strășeni.
17:40
Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei Matache din București: Pachetul „platinum” e cât un sejur la o destinație de lux din Elveția # UNIMEDIA
Petrecerea de Revelion din centrul Bucureștiului promite și anul acesta să fie una de neuitat, iar clubul Deliei Matache, aflat în inima Centrului Vechi, se pregătește să transforme noaptea dintre ani într-un adevărat spectacol al luxului și al eleganței. Pentru cei care doresc să întâmpine 2026 într-un cadru exclusivist, clubul a pregătit mai multe pachete care acoperă o gamă largă de preferințe și bugete, de la opțiuni accesibile până la experiențe premium, care se apropie de luxul internațional, scrie Can Can.
17:00
(foto) Anastasia Soare și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce mesaj emoționant i-a transmis Kris Jenner # UNIMEDIA
Anastasia Soare a împlinit 68 de ani ieri, 28 decembrie. Vedeta a sărbătorit alături de nume mari de la Hollywood și a primit urări din partea celor mai cunoscute vedete. Celebra Kris Jenner i-a transmis un mesaj emoționant, scrie spynews.ro.
17:00
(video) „Îs din vie.” Grosu, luat peste picior de Chicu, în plen îi răspunde: Important să nu cazi în sticlă # UNIMEDIA
Replicile între deputatul Blocului Alternativa Ion Chicu și președintele Parlamentului, Igor Grosu, nu au contenit la ședința de astăzi a Parlamentului. Fostul premier a avut obiecții la unul dintre aleșii PAS, în timp ce era examinat Proiectul de lege cu privire la activitatea de voluntariat. S-a implicat speakerul, iar discuțiile au degenerat în luări peste picior.
16:50
(video) Trump, glumeț cu presa la cina cu Zelenski: „Ați dori să mâncați sau considerați asta o mită?” # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump a glumit cu reporterii prezenţi la cina cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Mar-a-Lago, duminică, spunând că sunt bineveniți să servească din mâncarea pregătită pentru eveniment. Cu toate acestea, el a avertizat că ar putea fi considerată „mită”, scrie observatornews.ro.
16:40
(foto) Argint pentru Moldova: Alergătorul Maxim Răileanu a urcat pe podium la semimaratonul din Cittadella # UNIMEDIA
Alergătorul moldovean Maxim Răileanu a obținut locul doi la semimaratonul orașului zidit din Cittadella, Italia. Sportivul a încheiat cursa cu un nou record personal (SB) de 1 oră, 4 minute și 43 de secunde, anunță Federația Națională de Atletism din Republica Moldova (FMA).
16:30
(video) Zis și făcut: Guvernul a aprobat un moratoriu pe 16.900 de posturi de bugetari. Ce prevede acesta # UNIMEDIA
Guvernul a aprobat instituirea unui moratoriu asupra a circa 16.900 de posturi din sectorul bugetar, la nivel central și local. Proiectul a fost aprobat în ședința de astăzi a Executivului.
16:20
(live) Deputații, în ultima ședință din 2025, cu replici în plen: - Domnule deputat, calmați-vă, vă rog. - Sunt foarte calm! - Nu văd # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc, astăzi, în ultima ședință plenară din anul 2025. Pe ordinea de zi figurează 23 de proiecte, printre care și cel al legii bugetului de stat pentru anul 2026. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
16:20
(video) Usatîi, către aleșii PAS, în Parlament: „Ați avut ustanovca să votați toți contra, la amendamentele opoziției” # UNIMEDIA
Liderul Partidului Nostru, deputatul Renato Usatîi, le-a făcut observație aleșilor PAS, în ședința de astăzi a Parlamentului. „E foarte trist nu din cauza că opoziția propune și majoritatea refuză totul. Majoritatea nici nu ascultați amendamentele propuse. A fost „ustanovca” toți să votați contra la amandamentele opoziției”, a declarat Usatîi, înainte să fie votată Legea bugetului de stat pentru 2026.
16:10
(video) Ancheta pe incidentul de la IP Centru, unde s-au tras mai multe focuri de armă, finalizată # UNIMEDIA
Incidentul produs de Ziua Poliției, când au fost trase focuri de armă la sediul Inspectoratului de Poliție Centru, este în prezent examinat de Procuratura Generală, iar măsurile disciplinare au fost deja aplicate, a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.
16:00
(foto) Boxerul Anthony Joshua, implicat într-un accident rutier grav. Două persoane au murit # UNIMEDIA
Anthony Joshua a fost rănit într-un accident rutier în Nigeria. Din primele informaţii, alte două persoane ar fi murit, scrie observatornews.ro.
16:00
Sanatoriul „Moldova” din Odesa revine în proprietatea statului: Decizia definitivă, pronunțată de Curtea de Casație Economică a Ucrainei # UNIMEDIA
Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei a pronunțat decizia definitivă și irevocabilă în dosarul privind dreptul de proprietate asupra complexului Sanatoriul „Moldova” din Odesa, anunță Agenția Proprietății Publice.
15:50
Ultima oră! Suspecții care ar fi violat un băiat de 15 ani de la un liceu din Comrat, printre care și minori, plasați în arest pentru 30 de zile. Ce spune Perciun # UNIMEDIA
Suspecți, printre care se numără și minori, bănuiți că ar fi violat un elev de 15 ani în căminul unui liceu din orașul Comrat, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, a precizat că pe acest caz a fost inițiat un dosar penal pentru viol. Totodată, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a comentat situația.
15:50
Deputatul PSRM Petru Burduja a admis o mică gafă în plenul Parlamentului, astăzi, care i-a făcut pe ceilalți aleși să pufnească în râs. Momentul s-a produs atunci când Burduja voia să dea citire unui amendament din partea fracțiunii socialiștilor.
