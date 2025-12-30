Revenge porn pe „Car Vertical.” Un bărbat, trimis în judecată, după ce a publicat un filmuleț intim cu fosta sa iubită și o șantaja să-i dea bani ca să-l șteargă

14:00

Șefa statului, Maia Sandu, a oferit primul comentariu pe avizul negativ al Comisiei de la Veneția privind crearea PACCO. „Din punctul meu de vedere, instituțiile sunt în continuare slabe. Este o problemă și intrarea în sistem, pe de o parte, sistemul se descotorosește de oameni corupți și asta este bine, pe de altă parte, trebuie să vedem oameni noi, care să intre în sistem. Sigur că ne dorim instituții puternice, mai ales atunci când este vorba de combaterea corupției, dar ele trebuie să fie în primul rând curate, deoarece cu procurori și judecători corupți vedem că se fac mai multe daune țării decât se produc rezultate”, a subliniat președinta, în cadrul conferinței susținute astăzi.