Euro și dolarul continuă să scadă: Ce curs valutar a afișat BNM pentru astăzi
UNIMEDIA, 30 decembrie 2025 08:00
Euro și dolarul continuă să se deprecieze în raport cu leul moldovenesc, potrivit cursului oficial afișat astăzi, 30 decembrie, de Banca Națională a Moldovei.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
08:10
„Un vânt demenţial”. Mai multe judeţe din România şi zona montană, lovite de o vreme extremă. Avertizări meteo, până seara # UNIMEDIA
Vremea extremă a făcut ravagii şi ieri în mai multe judeţe din România. Din cauza viscolului, patru turişti au rămas blocaţi ore bune pe munte. În multe oraşe, vântul a prins puteri de nedescris, iar avioanele au aterizat cu mari emoţii. Avertizările de vreme rea continuă şi astăzi până la ora 20:00 atât pentru zonele montane, cât şi pentru alte patru judeţe, scrie observatornews.ro.
08:00
Acum o oră
07:50
Final de decembrie sub cer mohorât: Meteorologii prognozează pentru astăzi ninsoare și lapoviță, pe alocuri # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, 30 decembrie, vremea va fi predominant noroasă pe întreg teritoriul țării. Pe timpul nopții nu sunt prognozate precipitații semnificative, însă pe parcursul zilei, izolat, sunt posibile precipitații slabe, în special sub formă de ninsoare și lapoviță.
07:40
Doliu la Centrul de Sănătate Drochia. Medicul de familie Oleg Sima a decedat: „Plecarea sa a lăsat un gol adânc și o durere greu de cuprins în cuvinte” # UNIMEDIA
Comunitatea medicală din raionul Drochia este în doliu după trecerea în neființă a medicului de familie Oleg Sima, angajat al IMSP Centrul de Sănătate Drochia.
07:30
O propunere nouă de schimbare a regulii ofsaidului în fotbal, în teorie pentru a favoriza atacanții, vine chiar de la Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, prezent la Summitul Mondial al Sportului, care are loc în Dubai, scrie adevarul.ro.
Acum 2 ore
07:10
Tragedie în stațiunea de schi din Otaru: Un copil de 5 ani a murit după ce a fost prins în banda transportoare pentru schiori # UNIMEDIA
Un copil a murit duminică, în stațiunea de schi din Otaru, nordul Japoniei, după ce brațul drept i-a fost prins în mecanismul unei bande transportoare pentru schiori, scrie adevarul.ro.
Acum 12 ore
22:10
Detalii șocante despre bărbatul din Anenii Noi, acuzat de mai multe omoruri: Individul, suspectat de canibalism # UNIMEDIA
Apar informaţii noi despre bărbatul de la Anenii Noi, suspectat că ar fi omorât mai multe persoane şi despre oamenii care l-ar fi ajutat să comită ororile. În prezent s-a stabilit că principalul bănuit ar fi omorât două persoane, însă oamenii legii au bănuieli rezonabile că numărul victimelor ar fi mult mai mare, scrie TVR Moldova.
21:50
Deconectări de lumină, mâine, în capitală și în mai multe localități din țară: Care sunt adresele vizate # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că marți, 30 decembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
21:30
Beți, cu viteză excesivă sau cu telefonul la ureche: Peste 3.150 de șoferi, trași pe dreapta de polițiști în weekend # UNIMEDIA
Weekendul a fost unul „aglomerat” pentru polițiștii de patrulare. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în ultimele două zile, au fost documentate peste 3.150 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere.
21:10
Un bărbat din Republica Moldova, condamnat pentru omor, reținut în Italia: Acesta urmează să fie extrădat # UNIMEDIA
Un bărbat de 40 de ani, originar din Republica Moldova și care era condamant la 20 de ani de închisoare pentru omor și furt, a fost prins în Italia, scrie rotalianul.
20:50
La mulți ani, Tudor Zbârnea: Directorul general al Muzeului Național de Artă al Moldovei împlinește astăzi 70 de ai # UNIMEDIA
Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău adresează sincere felicitări cu ocazia zilei de naștere a pictorului Tudor Zbârnea, director general al Muzeului Național de Artă al Moldovei, laureat al Premiului Național, personalitate care a marcat decisiv arta plastică și viața culturală a Republicii Moldova.
20:30
Trump a vorbit din nou la telefon cu Putin: Liderul de la Kremlin l-a anunțat că „Rusia își revizuiește poziția” privind negocierile de pace # UNIMEDIA
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut luni o „convorbire telefonică pozitivă” cu Vladimir Putin, președintele Rusiei, cu privire la războiul din Ucraina, a anunțat luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, scrie hotnews.ro.
20:00
Locul de parcare care l-a dus după gratii: Un bărbat, condamnat la 3 ani, după ce a aruncat cu pietre în mașina altui șofer, apoi l-a atacat cu un cuțit # UNIMEDIA
Un bărbat din municipiul Chișinău a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru huliganism agravat, după un incident violent produs într-o curte de bloc, anunță Procuratura Generală a Republicii Moldova.
19:30
Cea mai importantă convorbire telefonică din ultimii cinci ani: Zelenski ar putea să stea de vorbă direct cu Putin # UNIMEDIA
Zelenski ar putea să vorbească cu Putin pentru prima dată în ultimii cinci ani, la telefon, în urma discuțiilor de pace dintre acesta și Trump de duminică. Ar fi un progres al negocierilor de pace purtate de președintele SUA, scrie presa română.
Acum 24 ore
19:10
Ministerul Afacerilor Externe anunță că cei 4 moldoveni care au rămas blocați duminică seara în munții Făgăraș au fost salvați.
18:50
Lavrov acuză Ucraina că a bombardat reședința lui Putin din Novgorod și amenință cu represalii. Zelenski: El minte # UNIMEDIA
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat, luni, Ucraina că a lansat un atac masiv cu aproape 100 de drone asupra reședinței președintelui Vladimir Putin, scrie antena3.
18:20
Comisia Vetting a judecătorilor rămâne fără un membru internațional: Scott Bales, cu cerere de demisie la Parlament, pe final de an # UNIMEDIA
Scott Bales pleacă din Comisia Vetting a judecătorilor, după ce s-a retras de la șefia acesteia, în noiembrie. Cererea sa de demisie a fost aprobată de Parlament, în ședința de astăzi.
18:00
(video) Deputații, în ultima ședință din 2025, cu critici pe Bugetul 2026: PAS nu a susținut nici amendamentul pe excluderea ministrului Justiției din CSP # UNIMEDIA
Parlamentul s-a întrunit, astăzi, în ultima ședință plenară din anul 2025. Pe ordinea de zi au figurat 24 de proiecte, printre care și cel al legii bugetului de stat pentru anul 2026, aprobat cu multe critici din partea fracțiunilor Blocului Alternativa, PSRM, PCRM, Partidului Nostru și Partidului Democrația Acasă. După numeroase replici din partea mai multor deputați din opoziție, pe subiecte importante, speakerul Igor Grosu a declarat închisă sesiunea de toamnă a Legislativului și i-a felicitat pe aleși cu prilejul Revelionului.
17:50
Demisie de la Președinție: Purtătorul de cuvânt al Maiei Sandu pleacă din funcție. Explicația lui Igor Zaharov # UNIMEDIA
Purtătorul de cuvânt al instituției prezidențiale, Igor Zaharov, a anunțat oficial că se retrage din funcție. Ultima sa zi de activitate în cadrul echipei conduse de președinta Maia Sandu va fi 31 decembrie 2025.
17:40
(video) Marijuana printre pasageri: Un taximetrist de 51 de ani, plasat în arest pentru trafic de droguri. Cui livra substanțele interzise # UNIMEDIA
Un taximetrist de 51 ani a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Potrivit Poliției, acesta ar fi implicat în comercializarea drogurilor în Chișinău și Strășeni.
17:40
Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei Matache din București: Pachetul „platinum” e cât un sejur la o destinație de lux din Elveția # UNIMEDIA
Petrecerea de Revelion din centrul Bucureștiului promite și anul acesta să fie una de neuitat, iar clubul Deliei Matache, aflat în inima Centrului Vechi, se pregătește să transforme noaptea dintre ani într-un adevărat spectacol al luxului și al eleganței. Pentru cei care doresc să întâmpine 2026 într-un cadru exclusivist, clubul a pregătit mai multe pachete care acoperă o gamă largă de preferințe și bugete, de la opțiuni accesibile până la experiențe premium, care se apropie de luxul internațional, scrie Can Can.
17:00
(foto) Anastasia Soare și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce mesaj emoționant i-a transmis Kris Jenner # UNIMEDIA
Anastasia Soare a împlinit 68 de ani ieri, 28 decembrie. Vedeta a sărbătorit alături de nume mari de la Hollywood și a primit urări din partea celor mai cunoscute vedete. Celebra Kris Jenner i-a transmis un mesaj emoționant, scrie spynews.ro.
17:00
(video) „Îs din vie.” Grosu, luat peste picior de Chicu, în plen îi răspunde: Important să nu cazi în sticlă # UNIMEDIA
Replicile între deputatul Blocului Alternativa Ion Chicu și președintele Parlamentului, Igor Grosu, nu au contenit la ședința de astăzi a Parlamentului. Fostul premier a avut obiecții la unul dintre aleșii PAS, în timp ce era examinat Proiectul de lege cu privire la activitatea de voluntariat. S-a implicat speakerul, iar discuțiile au degenerat în luări peste picior.
16:50
(video) Trump, glumeț cu presa la cina cu Zelenski: „Ați dori să mâncați sau considerați asta o mită?” # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump a glumit cu reporterii prezenţi la cina cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Mar-a-Lago, duminică, spunând că sunt bineveniți să servească din mâncarea pregătită pentru eveniment. Cu toate acestea, el a avertizat că ar putea fi considerată „mită”, scrie observatornews.ro.
16:40
(foto) Argint pentru Moldova: Alergătorul Maxim Răileanu a urcat pe podium la semimaratonul din Cittadella # UNIMEDIA
Alergătorul moldovean Maxim Răileanu a obținut locul doi la semimaratonul orașului zidit din Cittadella, Italia. Sportivul a încheiat cursa cu un nou record personal (SB) de 1 oră, 4 minute și 43 de secunde, anunță Federația Națională de Atletism din Republica Moldova (FMA).
16:30
(video) Zis și făcut: Guvernul a aprobat un moratoriu pe 16.900 de posturi de bugetari. Ce prevede acesta # UNIMEDIA
Guvernul a aprobat instituirea unui moratoriu asupra a circa 16.900 de posturi din sectorul bugetar, la nivel central și local. Proiectul a fost aprobat în ședința de astăzi a Executivului.
16:20
(live) Deputații, în ultima ședință din 2025, cu replici în plen: - Domnule deputat, calmați-vă, vă rog. - Sunt foarte calm! - Nu văd # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc, astăzi, în ultima ședință plenară din anul 2025. Pe ordinea de zi figurează 23 de proiecte, printre care și cel al legii bugetului de stat pentru anul 2026. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
16:20
(video) Usatîi, către aleșii PAS, în Parlament: „Ați avut ustanovca să votați toți contra, la amendamentele opoziției” # UNIMEDIA
Liderul Partidului Nostru, deputatul Renato Usatîi, le-a făcut observație aleșilor PAS, în ședința de astăzi a Parlamentului. „E foarte trist nu din cauza că opoziția propune și majoritatea refuză totul. Majoritatea nici nu ascultați amendamentele propuse. A fost „ustanovca” toți să votați contra la amandamentele opoziției”, a declarat Usatîi, înainte să fie votată Legea bugetului de stat pentru 2026.
16:10
(video) Ancheta pe incidentul de la IP Centru, unde s-au tras mai multe focuri de armă, finalizată # UNIMEDIA
Incidentul produs de Ziua Poliției, când au fost trase focuri de armă la sediul Inspectoratului de Poliție Centru, este în prezent examinat de Procuratura Generală, iar măsurile disciplinare au fost deja aplicate, a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.
16:00
(foto) Boxerul Anthony Joshua, implicat într-un accident rutier grav. Două persoane au murit # UNIMEDIA
Anthony Joshua a fost rănit într-un accident rutier în Nigeria. Din primele informaţii, alte două persoane ar fi murit, scrie observatornews.ro.
16:00
Sanatoriul „Moldova” din Odesa revine în proprietatea statului: Decizia definitivă, pronunțată de Curtea de Casație Economică a Ucrainei # UNIMEDIA
Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei a pronunțat decizia definitivă și irevocabilă în dosarul privind dreptul de proprietate asupra complexului Sanatoriul „Moldova” din Odesa, anunță Agenția Proprietății Publice.
15:50
Ultima oră! Suspecții care ar fi violat un băiat de 15 ani de la un liceu din Comrat, printre care și minori, plasați în arest pentru 30 de zile. Ce spune Perciun # UNIMEDIA
Suspecți, printre care se numără și minori, bănuiți că ar fi violat un elev de 15 ani în căminul unui liceu din orașul Comrat, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, a precizat că pe acest caz a fost inițiat un dosar penal pentru viol. Totodată, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a comentat situația.
15:50
Deputatul PSRM Petru Burduja a admis o mică gafă în plenul Parlamentului, astăzi, care i-a făcut pe ceilalți aleși să pufnească în râs. Momentul s-a produs atunci când Burduja voia să dea citire unui amendament din partea fracțiunii socialiștilor.
15:50
Gestul amenințător făcut de China după tensiunile cu SUA și Japonia. Armata taiwaneză, în stare de alertă maximă # UNIMEDIA
Armata Chinei a trimis luni trupe aeriene, navale şi de rachete pentru a efectua exerciţii militare comune în jurul insulei Taiwan, o mişcare pe care Beijingul a numit-o „avertisment sever” împotriva forţelor separatiste şi „interferenţelor externe”, scrie protv.ro.
15:40
Suspecți, printre care se numără și minori, bănuiți că ar fi violat un elev de 15 ani în căminul unui liceu din orașul Comrat, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, a precizat că pe acest caz a fost inițiat un dosar penal pentru viol. Totodată, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a comentat situația.
15:40
Țara europeană care a înăsprit legislația rutieră: Depășirea limitei de viteză cu peste 50 km/h a devenit infracțiune, cu risc de închisoare # UNIMEDIA
Depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 de kilometri pe oră nu mai este doar o contravenție, ci a devenit infracțiune într-o țară din Europa, putând atrage pedepse de până la trei luni de închisoare și amenzi de 3.750 de euro, scrie adevarul.ro.
15:30
(live) Deputații, în ultima ședință din 2025. Chicu, replică tăioasă pentru PAS: Nu puteți luat credite ca să plătiți salarii nesimțite pentru funcționarii care servesc partidul # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc, astăzi, în ultima ședință plenară din anul 2025. Pe ordinea de zi figurează 23 de proiecte, printre care și cel al legii bugetului de stat pentru anul 2026. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
15:30
30 decembrie, ultima zi pentru plăți și încasări bugetare în 2025: Anunțul Serviciul Fiscal de Stat # UNIMEDIA
Serviciul Fiscal de Stat informează că mâine, 30 decembrie 2025, este ultima zi operațională pentru efectuarea încasărilor și plăților bugetare aferente anului 2025.
15:20
(video) „Of, Doamne! Mintea hodinită a unora…”. Reacția lui Igor Grosu, după împușcăturile de la Comisariatul Centru, de ziua Poliției # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat la incidentul armat produse la Inspectoratul de Poliție Centru, în ziua în care a fost sărbătorită Ziua Poliției. „Of, Doamne! Aici, mintea, cum săi spun eu... hodinită a unora. Evident că e un caz ieșit din comun. Persoanele trebuie sancționate dur”, a declarat speakerul pentru presă.
15:00
„S-a produs în afara orelor de curs”: Reacția DGE Ialoveni, după ce o copilă de 13 ani a fost bătută și umilită de două fete, iar scenele - filmate # UNIMEDIA
Direcția Generală Educație (DGE) Ialoveni condamnă ferm orice formă de violență între copii, făcând referire la incidentul recent în care o elevă de 13 ani a fost bătută și umilită de două colege, în timp ce scenele au fost filmate. Potrivit instituției, fapta s-a produs în afara orelor de curs.
14:50
(video) Bugetul de stat pentru 2026, votat de PAS. Zeci de amendamente ale opoziției, respinse: Nu aveți bani, dar creșteți cheltuielile la Parlament, partide, CC # UNIMEDIA
Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 a fost aprobat, în lectura a II-a, astăzi, cu votul a 54 de deputați PAS și cu critici din partea opoziției, care a propus zeci de amendamente, respinse de majoritatea parlamentară.
14:30
(video) Grosu, cu întrebări la oamenii legii pe dispariția lui Constantinov: „Dacă știi că omul are aptitudini de a fugi de decizii, înseamnă că trebuie de pus un antrenor lângă el” # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat condamnarea la 12 ani de închisoare a fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei și fuga acestuia de executarea pedepsei, criticând modul în care instituțiile de drept au gestionat situația. „Dacă știi că omul e înclinat, are aptitudini de a alerga, adică de a fugi de decizii, înseamnă că trebuie un pic de pus un antrenor lângă el, să alerge împreună cu el sau pe lângă el”, a declarat acesta pentru newsmaker.
14:20
(live) Deputații, în ultima ședință din 2025. Stefanco: Putem face amendamente, dar degeaba, dacă nici cele cu aviz de la Guvern nu le votați # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc, astăzi, în ultima ședință plenară din anul 2025. Pe ordinea de zi figurează 23 de proiecte, printre care și cel al legii bugetului de stat pentru anul 2026. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
14:20
Producătorul chinez BYD este pe cale să revendice, pentru prima dată, titlul de cel mai mare producător mondial de vehicule complet electrice, detronând Tesla în 2025. Evoluția vine pe fondul unei expansiuni internaționale accelerate a BYD, dar și al unui context politic și de reglementare tot mai dificil pentru compania americană, informează AFP, citată de Agerpres și observatornews.ro.
14:10
Genți Chanel, ceasuri scumpe și mită de peste 200.000 de dolari: Acuzații explozive la adresa fostei Prime Doamne a Coreei de Sud # UNIMEDIA
Fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, soția fostului președinte destituit Yoon Suk Yeol, a fost inculpată luni, 29 decembrie, de procurori pentru acceptarea unor mite în valoare de peste 220.000 de euro, precum și pentru amestec ilegal în treburile statului, scrie adevărul.ro.
13:50
(stop cadru) Grosu: „Dle Burduja, sunteți de partea lui Radu Marian, nu a mea, cum văd eu. V-ați înțeles” # UNIMEDIA
Glume în plenul Parlamentului, după ce Radu Marian a propus deputaților să revină la un amendament anunțat de socialistul Petru Burduja la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, ce vizează domeniul fiscal.
13:40
(live) Deputații, în ultima ședință din 2025. Caraman, către PAS: Le spuneți oamenilor că trebuie să strângă cureaua. Să o facem începând de sus # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc, astăzi, în ultima ședință plenară din anul 2025. Pe ordinea de zi figurează 23 de proiecte, printre care și cel al legii bugetului de stat pentru anul 2026. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
13:20
Ultima oră! MAI confirmă că fostul șef al Adunării Populare a Găgăuziei a fugit de pușcărie în regiunea transnistreană # UNIMEDIA
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, se află în regiunea transnistreană. Despre aceasta a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, la protv.
13:20
Boala care face tot mai multe victime în România: Peste 11.000 de cazuri raportate în doar o săptămână. Cetățenii, sfătuiți să poarte mască # UNIMEDIA
Numărul cazurilor de gripă crește alarmant de la o săptămână la alta, iar majoritatea pacienților au contactat forma bolii care circulă în toată Europa, denumită „super-gripa”. INSP vorbește de o alertă epidemiologică în acest moment, transmite cancan.ro.
13:10
(video) Replici în Parlament, între Chicu și Grosu: „- Vă punem în situație incomodă față de contribuabili. - Lăsați, nu aveți grijă” # UNIMEDIA
Replici în Parlament, între deputatul Blocului Alternativa Ion Chicu și președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ce majoritatea parlamentară nu a acceptat amendametele propuse de fostul premier, la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, ce vizează domeniul fiscal. „Nu supuneți votului, că vă plasăm în situație incomodă față de contribuabili”, i-a spus Chisu speakerului.
