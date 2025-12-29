Prognoză oficială. Creștere economică modestă, deficite mari și presiuni persistente pe buget până în 2028
Bani.md, 29 decembrie 2025 09:30
Economia Republicii Moldova este prognozată să crească lent, dar constant, în următorii ani, însă cu deficite bugetare ridicate și cheltuieli publice în continuă expansiune, potrivit Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2026–2028)", elaborat de Ministerul Finanțelor Conform documentului, Produsul Intern Brut nominal este estimat să crească de la 351,5 miliarde de lei în […]
Acum 5 minute
10:00
Primele urcă, profitul se prăbușește: asigurătorii pierd mai mult de jumătate din câștiguri # Bani.md
Profitul net al pieței asigurărilor a ajuns la 121,3 milioane de lei în primele 9 luni din 2025, însă este cu 50,3% mai mic față de perioada similară a anului trecut, arată datele oficiale privind situația financiară și conformarea prudențială a sectorului asigurărilor la 30 septembrie 2025, prezentată de Banca Națională a Moldovei. Anterior, BNS […]
Acum o oră
09:30
Economia Republicii Moldova este prognozată să crească lent, dar constant, în următorii ani, însă cu deficite bugetare ridicate și cheltuieli publice în continuă expansiune, potrivit Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2026–2028)", elaborat de Ministerul Finanțelor Conform documentului, Produsul Intern Brut nominal este estimat să crească de la 351,5 miliarde de lei în […]
09:20
Guvernul recunoaște negru pe alb, într-un document oficial, că datoria publică a Republicii Moldova este extrem de vulnerabilă la șocuri valutare și la dobânzi, iar un singur scenariu negativ poate arunca indicatorii peste limitele „de siguranță" asumate public Potrivit Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2026–2028)", care va fi aprobat în ședința de […]
09:10
Mihai Zagorodnîi – fondatorul Ecolux despre antreprenoriat, investiții și aspirațiile companiei # Bani.md
Investițiile pe care le fac antreprenorii din Republica Moldova în propriile afaceri sunt în ascensiune, anul acesta având o creștere de circa 25%. Despre mediul de afaceri local, investiții și oportunități a relatat într-un interviu Mihai Zagorodnîi – fondatorul companiei Ecolux. Ecolux, companie cu peste 30 de ani de activitate în HVAC&R (încălzire, ventilație, climatizare […]
Acum 24 ore
11:40
Ipocrizia socială a Guvernului: laudă maternitatea, dar îngheață salariile și le taie pensiile mamelor # Bani.md
Economistul Veaceslav Ioniță atrage atenția asupra unui mecanism pe care îl califică drept profund discriminatoriu pentru femeile din Republica Moldova: modul în care este calculată indemnizația de maternitate și, ulterior, pensia. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației ZIUA. Potrivit lui Ioniță, statul vorbește frecvent despre apărarea drepturilor femeilor, însă ignoră o soluție simplă […]
11:10
Reuters: Zaporojie, bomba energetică a păcii. Repornirea centralei poate dura până la 6 ani # Bani.md
Unul dintre cele mai controversate puncte ale planului de pace vizează Centrala Nucleară Zaporojie, relatează Reuters. Potrivit experților citați de agenție, chiar și în cazul în care Kievul va recăpăta controlul asupra celei mai mari centrale nucleare din Europa, procesul de evaluare și repunere în funcțiune ar putea dura mai mulți ani. Conform estimărilor, ar […]
11:10
China a adoptat o versiune revizuită a Legii comerțului exterior, menită să extindă semnificativ instrumentele de care dispune Beijingul în eventualitatea unor confruntări comerciale cu partenerii săi externi, relatează Reuters. Noile amendamente permit, între altele, restricționarea exporturilor chineze – de la minerale strategice până la produse de larg consum, inclusiv jucării sexuale. Potrivit agenției, revizuirea […]
11:00
Proprietarii stațiilor de alimentare Lukoil din Statele Unite se confruntă cu o situație de incertitudine majoră din cauza sancțiunilor impuse Rusiei, relatează Bloomberg. Deși Casa Albă a decis să excepteze temporar benzinăriile de la aplicarea directă a sancțiunilor, efectele indirecte continuă să afecteze grav activitatea acestora. Potrivit sursei citate, băncile și companiile emitente de carduri […]
10:50
Economistul Veaceslav Ioniță atrage atenția asupra unui mecanism pe care îl califică drept profund discriminatoriu pentru femeile din Republica Moldova: modul în care este calculată indemnizația de maternitate și, ulterior, pensia. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației ZIUA. Potrivit lui Ioniță, statul vorbește frecvent despre apărarea drepturilor femeilor, însă ignoră o soluție simplă […]
Ieri
11:00
Miliardarii nu jalba în proțap la Putin: Statul confiscă afacerile în numele „interesului public” # Bani.md
Reprezentanții marilor afaceri din Rusia i-au transmis o scrisoare președintelui Vladimir Putin, în care se plâng de amploarea naționalizărilor de proprietăți private, care au vizat fabrici, uzine, porturi și companii cu o valoare totală ce depășește 4 trilioane de ruble. Informația a fost confirmată pentru Kommersant de către Aleksandr Șohin, președintele Uniunii Ruse a Industriașilor […]
10:50
Economistul Veaceslav Ioniță acuză autoritățile că, în ultimii ani, banii colectați din accize pentru infrastructura rutieră au fost direcționați în alte scopuri, ceea ce a dus la degradarea accelerată a drumurilor din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației ZIUA. Potrivit economistului, șoferii plătesc corect taxele, inclusiv accizele și taxa rutieră, însă […]
10:30
Ioniță: Republica Moldova nu va avea un nou acord cu FMI. Ne finanțăm politic, nu economic # Bani.md
Republica Moldova nu va semna un nou acord cu Fondul Monetar Internațional, iar autoritățile de la Chișinău se bazează tot mai mult pe finanțarea oferită de Uniunea Europeană, a declarat economistul Veaceslav Ioniță într-un interviu acordat publicației ZIUA. Potrivit expertului, absența unui acord cu FMI explică și atitudinea relativ relaxată a Guvernului în raport cu […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Prețurile petrolului se îndreaptă către cea mai mare scădere anuală din ultimii cinci ani, pe fondul unui surplus global de ofertă și al speranțelor legate de un posibil acord de pace în Ucraina. Potrivit Reuters, cotațiile au coborât cu peste un dolar pe baril vineri, în timp ce investitorii au evaluat riscul unui exces de […]
26 decembrie 2025
17:50
Un obiect zburător a fost detectat, joi, 26 decembrie 2025, de radarele autorităților ucrainene, după ce a survolat spațiul aerian din zona de nord a Republicii Moldova, pe direcția localităților Bârnova – Dondușeni – Grinăuți – Brătușeni. Potrivit Poliției de Frontieră, informarea a fost recepționată la ora 15:45. Ulterior, la ora 16:10, Serviciul Grăniceresc de […]
17:00
Putin golește buzunarele rușilor pentru a continua războiul din Ucraina: taxe și impozite mai mari în 2026 # Bani.md
Rusia va apela în 2026 la economiile contribuabililor pentru a-și finanța în continuare războiul din Ucraina, în contextul unei economii tot mai afectate de sancțiuni, inflație și stagnare, relevă o analiză publicată de agenția EFE. Autoritățile de la Moscova au anunțat majorarea cotei TVA de la 20% la 22%, măsura fiind justificată de necesitatea finanțării […]
15:20
Boom al obligațiunilor de stat: peste jumătate de miliard de lei investiți de moldoveni într-un an # Bani.md
În anul 2025, prin intermediul platformei evms.md, au fost atrași peste 525 de milioane de lei în Valorile Mobiliare de Stat. Potrivit Ministerului Finanțelor, investițiile au fost realizate în cadrul a 10 sesiuni de subscriere, organizate pe parcursul anului. Potrivit datelor oficiale, la aceste subscrieri au participat 2 131 de investitori, care au avut posibilitatea […]
14:40
Rubla rusă a devenit în 2025 cea mai puternică valută din lume, apreciindu-se cu aproximativ 45% față de dolarul american și fiind tranzacționată în jurul nivelului de 78 de ruble pentru un dolar, potrivit datelor Bloomberg. Este cel mai mare avans anual al monedei ruse din cel puțin 1994. Evoluția are loc în pofida războiului […]
13:50
Economia Republica Moldova dă semne de revenire în 2025, cu mai mulți indicatori pozitivi decât negativi față de anul precedent, însă ritmul de creștere rămâne modest, iar vulnerabilitățile structurale persistă. Concluziile aparțin expertului în politici economice Veaceslav Ioniță, de la IDIS Viitorul, prezentate vineri, 26 decembrie 2025, în cadrul emisiunii săptămânale Analize economice cu Veaceslav […]
13:20
Statul scoate la mezat bunuri de aproape 30 de milioane de lei: terenuri, clădiri și imobile în toată țara # Bani.md
Agenția Proprietății Publice va organiza, pe 27 ianuarie 2026, o licitație „cu strigare" pentru valorificarea unor bunuri proprietate de stat, care include terenuri, construcții, complexe de bunuri, încăperi nelocuibile și cote din locuințe. În cadrul licitației vor fi scoase la vânzare 19 loturi amplasate în 13 localități din Republica Moldova, iar valoarea totală a prețurilor […]
13:10
La două luni de la integrarea operațională a Republicii Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), efectele acestei schimbări sunt deja resimțite de cetățeni, diaspora și mediul de afaceri. Conectarea țării la infrastructura europeană de plăți marchează un pas important în modernizarea sistemului financiar și apropierea acestuia de standardele Uniunii Europene. Ce este […]
13:10
Sectorul bancar din Republica Moldova rămâne rezilient chiar și în cazul falimentului unor grupuri mari de debitori, arată cele mai recente teste de stres realizate de Banca Națională a Moldovei în scopul supravegherii prudențiale și al limitării impactului unei eventuale crize. Potrivit rezultatelor, în niciunul dintre scenariile simulate nicio bancă nu ar coborî sub pragul […]
13:10
Locuitorii din municipiul Comrat ar putea achita un tarif mai mare pentru energia termică livrată de Î.M. „Rețelele și Centralele Termice Comrat", potrivit proiectului de hotărâre privind aprobarea unui nou tarif, publicat în data de 26 decembrie de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Prin urmare, se propune stabilirea unui tarif de 3,22 […]
12:40
Economia globală va trece printr-o reașezare majoră în următoarele două decenii, cu Statele Unite și China menținându-și pozițiile de lider, iar India urcând pe locul al treilea, potrivit estimărilor Centrului de Cercetare Economică și de Afaceri (CEBR) din Londra. Conform proiecțiilor, până în 2040 China va reduce semnificativ decalajul față de Statele Unite, ajungând la […]
12:10
Energocom va asigura cu gaze consumatorii rămași fără furnizor: 13,234 lei per metru cub pentru casnici # Bani.md
Consumatorii casnici care și-au pierdut furnizorul de gaze naturale vor fi aprovizionați de S.A. „Energocom", în calitate de furnizor de ultimă opțiune, la prețuri reglementate aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Pentru această categorie de consumatori, care este racordată în principal la rețelele […]
12:10
Compania rusă Gazprom a livrat în anul 2025 aproximativ 38,8 miliarde de metri cubi de gaze naturale către China, prin gazoductul Power of Siberia, a anunțat directorul general al concernului, Alexei Miller. Volumul este cu aproape 20% mai mare decât în anul precedent, scrie REUTERS. „Până la sfârșitul anului 2025, nu doar că am atins […]
11:40
Averea netă a miliardarului Elon Musk a ajuns la aproximativ 749 de miliarde de dolari, potrivit unei vizualizări comparative publicate de Network18 și depășește produsul intern brut anual al peste 170 de state din lume. Harta arată că economii întregi din Africa, America Latină, Europa de Est și Asia au un PIB mai mic decât […]
11:00
Minune feroviară la Calea Ferată din Moldova. pe 24 decembrie 2025, întreprinderea a reușit performanța istorică de a porni un tren de marfă de 3.000 de tone pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 – Cahul. Evenimentul a fost marcat drept „premieră", semn că lucrurile mici contează când șinele sunt ruginite. Pentru această realizare, […]
10:40
Volumul operațiunilor pe pi
10:30
Rata anuală a inflației în regiunea Transnistria a atins nivelul de 14,3% în luna noiembrie, arată datele oficiale publicate de autoritățile locale. Doar în ultima lună, prețurile au crescut în medie cu 0,5%. Potrivit statisticilor, în primele 11 luni ale anului inflația cumulată a ajuns la 14%, ceea ce confirmă o accelerare semnificativă a scumpirilor […] Articolul Prețurile ard buzunarele. Inflația a sărit la 14,3% în Transnistria apare prima dată în Bani.md.
10:20
Autorizațiile CEMT 2026 au fost repartizate: transportatorii pot verifica cine a obținut acces la piața europeană # Bani.md
Autorizațiile CEMT pentru anul 2026 au fost repartizate, în urma ședinței Comisiei CEMT desfășurate în data de 24 decembrie, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Rezultatele prealabile ale repartizării pot fi consultate de operatorii de transport rutier de mărfuri în cabinetele personale din sistemul informațional „e-Autorizație transport”. Potrivit ANTA, distribuirea autorizațiilor se realizează în baza […] Articolul Autorizațiile CEMT 2026 au fost repartizate: transportatorii pot verifica cine a obținut acces la piața europeană apare prima dată în Bani.md.
10:20
Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova se află într-o stare critică și necesită investiții de circa 8 miliarde de lei pentru a fi redresată. Declarațiile au fost făcute de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, care a subliniat amploarea problemelor acumulate în timp. Potrivit ministrului, compania are datorii istorice ce depășesc 1,13 miliarde […] Articolul Șine ruginite și conturi goale. Salvarea CFM costă 8 miliarde de lei apare prima dată în Bani.md.
10:10
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea a anunțat un plan de dezvoltare a aeroporturilor de la Chișinău și Mărculești în anul 2026. Oficialul a precizat, în cadrul unui club de presă, că documentul va contura o abordare bazată pe știință și analiză, astfel încât investițiile să fie realizate „ca la carte”. Potrivit lui Bolea, agentul economic care va […] Articolul Bolea schimbă pista! Nordul Moldovei intră în jocul mare al aviației apare prima dată în Bani.md.
10:00
De ce nu cumpărăm produse „de-acasă”? Ministra Agriculturii arată cu degetul spre vizibilitate și consumatori # Bani.md
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, afirmă că dificultățile întâmpinate de producătorii moldoveni pe piața internă nu țin exclusiv de preț sau de lipsa accesului în rețelele comerciale, ci de un cumul de factori care includ vizibilitatea produselor, cooperarea între fermieri și comportamentul consumatorilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la […] Articolul De ce nu cumpărăm produse „de-acasă”? Ministra Agriculturii arată cu degetul spre vizibilitate și consumatori apare prima dată în Bani.md.
25 decembrie 2025
15:20
Chef de lux pe timp de criză: Lukoil ar fi ars peste 600 000 de euro pe petrecerea șefilor # Bani.md
Grupul petrolier rus Lukoil ar fi organizat unul dintre cele mai costisitoare evenimente corporate ale anului pentru conducerea de vârf, cheltuind cel puțin 60 de milioane de ruble rusești (peste 600 de mii de euro), în contextul unei scăderi semnificative a profitului și al diminuării prețurilor la petrol, scrie presa rusă. Potrivit surselor citate, banchetul […] Articolul Chef de lux pe timp de criză: Lukoil ar fi ars peste 600 000 de euro pe petrecerea șefilor apare prima dată în Bani.md.
14:50
După aproape 1 900 de centrale solare, ANRE strânge șurubul: reguli mai dure de securitate # Bani.md
Extinderea rapidă a centralelor din surse regenerabile a determinat autoritățile să intervină asupra cadrului de siguranță din sectorul energetic. Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat o nouă redacție a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice, care înlocuiește documentul din 2019 și îl aliniază la realitățile actuale ale […] Articolul După aproape 1 900 de centrale solare, ANRE strânge șurubul: reguli mai dure de securitate apare prima dată în Bani.md.
14:20
Circulația camioanelor de peste 12 tone va fi restricționată temporar pe mai multe autostrăzi din Bulgaria, în perioada sărbătorilor de iarnă. Măsura se aplică între 24 decembrie 2025 și 4 ianuarie 2026 și vizează întreaga lungime a autostrăzilor Trakia și Struma, precum și sectorul Sofia–Dermantsi al autostrăzii Hemus. Restricțiile nu se vor aplica vehiculelor care […] Articolul Circulația camioanelor de peste 12 tone, limitată pe mai multe drumuri din Bulgaria apare prima dată în Bani.md.
14:20
Salariile reale vor crește în majoritatea țărilor europene în 2026, după ce puterea de cumpărare a început să se redreseze odată cu temperarea inflației. Turcia se detașează clar în clasament, cu cea mai mare creștere estimată a salariilor reale, de 8,1%, în timp ce marile economii occidentale rămân sub media regională. Potrivit Băncii Centrale Europene, […] Articolul Salariile în Europa: Țările cu cele mai mari creșteri de venituri în 2026 apare prima dată în Bani.md.
10:50
Tunel feroviar record prin Alpi: proiectul de 25 de miliarde de euro va lega Franța și Italia # Bani.md
Un tunel feroviar uriaș urmează să fie săpat prin Munții Alpi pentru a lega direct Franța și Italia, proiectul fiind considerat cel mai ambițios de acest tip din Europa. Viitorul tunel, cu o lungime de 57,5 kilometri, va conecta orașele Lyon și Torino și va deveni, la finalizare, cel mai lung tunel feroviar din lume, […] Articolul Tunel feroviar record prin Alpi: proiectul de 25 de miliarde de euro va lega Franța și Italia apare prima dată în Bani.md.
10:40
OCN „OK CREDIT” SRL a pierdut cererea prealabilă depusă împotriva Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) din 28 octombrie 2025, după ce Consiliul de Administrație al instituției a menținut decizia privind încălcarea legislației în domeniul creditelor pentru consumatori. Cazul a fost examinat în luna octombrie în urma unei petiții depuse de un consumator. În […] Articolul Plăți peste plafonul legal au fost descoperite într-un caz examinat de CNPF apare prima dată în Bani.md.
10:10
Europenii nu renunță la cash: în medie, au câte 59 de euro în portofel. Moldovenii aleg tot mai des plățile digitale # Bani.md
Deși cardurile și plățile online câștigă tot mai mult teren, numerarul continuă să joace un rol important în viața de zi cu zi a europenilor. Un studiu recent al Băncii Centrale Europene, citat de Euronews, arată că, în pofida declinului constant, banii cash rămân esențiali în multe state, influențați de cultură, obiceiuri și nivelul de […] Articolul Europenii nu renunță la cash: în medie, au câte 59 de euro în portofel. Moldovenii aleg tot mai des plățile digitale apare prima dată în Bani.md.
09:10
Diferență de peste un leu: ANRE reduce tariful cerut de OPEM pentru operarea pieței energiei electrice # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit tariful reglementat pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice prestat de SRL „Operatorul Pieței de Energie M” (OPEM) la 3,65 lei/MWh. Potrivit notei informative, OPEM a solicitat aprobarea unui tarif mai mare, de 4,76 lei/MWh, pentru recuperarea unui venit în cuantum de 20,25 milioane de […] Articolul Diferență de peste un leu: ANRE reduce tariful cerut de OPEM pentru operarea pieței energiei electrice apare prima dată în Bani.md.
24 decembrie 2025
16:50
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” a atins astăzi un nou prag istoric, fiind deservit pasagerul cu numărul șase milioane în anul curent. Performanța confirmă trendul de creștere a traficului aerian și consolidează poziția aeroportului drept principal nod de transport aerian al Republicii Moldova. Creșterea traficului aerian se datorează majorării numărului cetățenilor ucraineni care utilizează aeroportul Chișinău, […] Articolul Boom aerian fără precedent. Aeroportul Chișinău a ajuns la 6 milioane de pasageri apare prima dată în Bani.md.
16:10
Transferurile de bani către Republica Moldova au scăzut în luna noiembrie 2025 față de luna precedentă, dar rămân peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. În noiembrie 2025, transferurile nete au totalizat 136,3 milioane de dolari, în scădere față de 152,1 milioane de dolari în octombrie. […] Articolul Mai puțini bani din diasporă. Minus 16 milioane într-o singură lună apare prima dată în Bani.md.
16:10
Cotația aurului a trecut pentru prima dată în istorie pragul de 4 500 de dolari pe uncie pe piața spot, pe fondul cererii ridicate pentru active de refugiu, al așteptărilor privind reducerea dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA și al intensificării tensiunilor geopolitice. Miercuri, prețul aurului a crescut cu aproape 1%, ajungând la 4.511,91 […] Articolul Aurul sparge toate recordurile: peste 4 500 de dolari uncia apare prima dată în Bani.md.
16:00
Frontiera Letoniei cu Rusia și Belarus: reguli stricte de traversare pentru transportatori prin sistemul ERRS # Bani.md
Modul de funcționare al Sistemului electronic de rezervare a cozii (ERRS), aplicat la punctele de trecere a frontierei Republicii Letonia cu Federația Rusă și Republica Belarus, presupune respectarea strictă a intervalelor rezervate, avertizează Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Potrivit autorităților letone, fluxul de vehicule în punctele de frontieră este foarte dinamic, iar operatorii de transport […] Articolul Frontiera Letoniei cu Rusia și Belarus: reguli stricte de traversare pentru transportatori prin sistemul ERRS apare prima dată în Bani.md.
16:00
Gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a crescut luna noiembrie 2025 și a ajuns la 89,9%, față de 82,1% în luna octombrie, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Creșterea gradului de acoperire a avut loc în contextul unei […] Articolul BNM intră din nou pe piață. Leul ținut pe linia de plutire cu 15 milioane apare prima dată în Bani.md.
15:40
Asociația Forța Fermierilor susține că nu a renunțat la protestele planificate și califică drept false informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora agricultorii ar fi abandonat aceste acțiuni. Reprezentanții fermierilor precizează că, în urma protestului preventiv din 10 decembrie 2025, au fost inițiate doar anumite acțiuni privind soluționarea a două dintre cele trei revendicări înaintate. […] Articolul Agricultorii nu mai au răbdare: Protestele se pot amplifica după decizia Guvernului apare prima dată în Bani.md.
14:30
Moldova Innovation Technology Park marchează opt ani de activitate care au schimbat fundamental traiectoria sectorului IT din Republica Moldova. După aproape un deceniu de dezvoltare accelerată, MITP ajunge la un moment de bilanț care confirmă maturizarea unui domeniu devenit esențial pentru economia națională. Rezultatele celor opt ani au fost prezentate în cadrul evenimentului SUM IT […] Articolul MITP, la 8 ani: IT-ul devine un pilon strategic al economiei Republicii Moldova apare prima dată în Bani.md.
13:20
Calea Ferată din Moldova va fi supusă unei reforme structurale majore, care prevede separarea activității în două companii distincte, începând cu anul 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, care susține că măsura este necesară pentru eficientizarea domeniului feroviar. Potrivit oficialului, una dintre entități va administra infrastructura feroviară și […] Articolul Reforma CFM: infrastructura și transportul vor fi separate în două entități din 2026 apare prima dată în Bani.md.
12:30
Buget în gaură de 21 miliarde, dar un deputat „crypto” vrea stadion: 12 milioane doar pentru studiu # Bani.md
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche, solicită alocarea a 12 milioane de lei pentru realizarea studiului de fezabilitate al viitoarei arene naționale. În acest sens, parlamentarul a depus un amendament la proiectul Legii bugetului de stat. Potrivit deputatului, studiul reprezintă un pas obligatoriu pentru lansarea proiectului de construcție a unui stadion național și pentru […] Articolul Buget în gaură de 21 miliarde, dar un deputat „crypto” vrea stadion: 12 milioane doar pentru studiu apare prima dată în Bani.md.
