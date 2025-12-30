Răspunderea pentru prejudiciul cauzat angajatorului: cazuri și necazuri

15:00

Deși veniturile populației cresc prin salarii și pensii mai mari, moldove­nii se declară mai săraci de la un an la altul. Datele arată că sărăcia monetară a gospodăriilor a crescut și a ajuns la 34 la sută. Asta înseamnă că fiecare a treia familie din Moldova nu își per-mite să cheltuiască mai mult de 3500 […]