Răspunderea pentru prejudiciul cauzat angajatorului: cazuri și necazuri

Vocea Poporului, 30 decembrie 2025 09:50

Doresc să aflu care sunt condițiile și în ce cazuri salaria­tul poartă răspundere materială deplină pentru prejudi­ciul cauzat angajatorului? Anatol Țurcanu, Călărași Răspunderea materială deplină a salariatului este o formă excepțională de răspundere în dreptul muncii, aplicabilă doar în situații expres prevăzute de lege. Astfel, salariatul poate fi tras la răspundere materială deplină pentru prejudiciul […]

Acum 24 ore
15:00
FSEȘ solicită audieri publice privind înghețarea valorii de referință Vocea Poporului
Federația Sindicatelor din Educație și Știință (FSEȘ), întrunită în ședință națională pe 19 decembrie curent, a transmis scrisori oficia­le către președinta Republicii Mol­dova, președintele Parlamentului și prim-ministru, solicitând orga­nizarea de audieri publice privind înghețarea valorii de referință în bugetul de stat pentru anul 2026. Demersul este susținut de 10.373 de semnatari ai unei petiții publice, […]
11:40
Federația Sindicatelor Transportatorilor și Drumarilor va reuni și angajați din alte domenii Vocea Poporului
Cel de-al VII-lea Congres al Federației Sindicatelor Transporta­torilor și Drumarilor a avut loc vineri, 18 decembrie, la Institu­tul Muncii. Lucrările Congresului s-au desfășurat sub genericul „Un sindicat unit schimbă realitățile”. Petru Lungu, președintele federației, a pre­zentat un raport de activitate a organizației pentru perioada 2020-2025. El a menționat că în societate s-a creat o percepție […]
11:30
CNSM insistă pe creșterea salariului minim, dar și pe transparență în procesul decizional Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindica­telor din Moldova (CNSM) insistă pe transparență în procesul decizi­onal și se arată deranjată de faptul că proiectele bugetare pentru anul 2026 nu au fost prezentate spre examinare partenerilor sociali și nu au fost supuse consultărilor publice, contrar prevederilor legale. Discuții la acest subiect au avut loc la ultima ședință a Comisiei […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Petru CHIRIAC: „Experiența m-a învățat că în primul rând trebuie să fii om, apoi șef, și să fii empatic” Vocea Poporului
Interviu cu Petru Chiriac, ex-vicepreședinte al CNSM, președinte al Consiliului Asociației Obștești a Veteranilor Mișcării Sindicale din Moldova – Domnule Chiriac, ați avut o carieră îndelungată și complexă în mișcarea sindicală din Republica Moldova. Pri­vind în urmă, care considerați că au fost momentele-cheie care v-au definit ca lider sindical? – Mi-am început cariera de lider […]
13:30
Mesaj de feliciatre. CRĂCIUN FERICIT ȘI LA MULȚI ANI! Vocea Poporului
Stimați lideri și activiști sindicali, stimați membri de sindicat, stimați colegi, Suntem în pragul fermecătoarelor sărbători de iarnă, Crăciunul și Anul Nou, sărbători care aduc căldură, bucurie, armonie și recunoștință în sufletul fiecăruia. Sărbătorile de iarnă re­prezintă un moment deosebit, în care pacea se așterne peste gânduri, în care ne reunim alături de cei dragi, […]
23 decembrie 2025
14:40
Reuniune IndustriAll Global Union pentru Europa de Est, Asia Centrală și Caucaz Vocea Poporului
În perioada 15-17 decembrie curent, în orașul Istanbul (Turcia), Margareta Strestian, președinta Federaţiei Sindicatelor Lucrăto­rilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova, a participat, în calitate de membră a Comitetului Exe­cutiv al IndustriAll Global Union, la reuniunea subregională a li­derilor sindicali din Europa de Est, Asia Centrală și Caucaz. Evenimentul a reunit delegați […]
11:30
Federația „SINDICONS” a semnat un acord de colaborare cu un sindicat din Italia Vocea Poporului
La 16 decembrie curent, Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS” a găzduit, în incinta Institutului Muncii, delegația sindicate­lor din construcții FILLEA CGIL din Italia. Vizita s-a desfășurat într-un cadru de cooperare sin­dicală internațională și s-a fina­lizat cu semnarea unui Acord de colaborare și parteneriat în­tre cele două organizații. Întâlnirea a avut […]
10:00
A fost semnată Convenția Colectivă de ramură în sănătate pentru anii 2026–2030 Vocea Poporului
Sectorul sănătății din Republica Moldova intră într-o nouă etapă de consolidare a dialogului social. A fost semnată Convenția Colectivă (nivel de ramură) pentru domeniul sănătății, valabilă pentru perioada 2026–2030. Documentul stabilește cadrul general al relațiilor de muncă pentru următorii cinci ani și are drept obiectiv principal proteja­rea drepturilor angajaților, precum și asigu­rarea stabilității și eficienței […]
22 decembrie 2025
14:20
Secvențe din trecutul sindicatului nostru Vocea Poporului
Istoria mișcării sindicale din ramura construcțiilor în Moldo­va își are rădăcinile încă înainte de cele două războaie mon­diale. Documente din Arhiva Națională a Republicii Moldova și din arhivele de la Odesa confirmă existența unei forme organizate a muncitorilor constructori încă de la începutul secolului XX. Un moment de referință îl constituie 19 decembrie 1905, când, […]
12:10
120 de ani de la înființarea primului sindicat din Basarabia și 120 de portrete ale sindicaliștilor Vocea Poporului
Recent, Institutul Muncii a găzduit un eveniment neobișnuit. Mai mulți lideri și activiști sindicali, dar și veterani ai mișcării sindicale, au celebrat împlinirea a 120 de ani de la înființarea primului sindicat din Basarabia. „Astăzi, ne-am reunit pentru a sărbă­tori istoria bogată a sindicatelor. Pen­tru a recunoaște efortul celor care, prin muncă, dedicație și implicare […]
09:50
CNSM: Majorarea salariului minim și necesitatea alinierii la standardele UE Vocea Poporului
CNSM informează cu privire la aprobarea de către Cabinetul de miniștri a Hotărârilor de Guvern ce vizează majorarea salariului minim și a salariului mediu lunar pe econo­mie de la 1 ianuarie 2026, elabora­te de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. CNSM subliniază că această decizie este rezultatul dialogului social și al ne­gocierilor constante purtate de mișcarea […]
19 decembrie 2025
13:00
Premiul anual acordat personalului din unitățile bugetare Vocea Poporului
Cine are dreptul și cum se calculează premiul anual per­sonalului din unitățile bugetare? Dacă persoana a lucrat 9 luni și s-a eliberat, are dreptul la acest premiu anual? Dacă persoana activează și prin cumul, are dreptul la pre­miul anual la unitatea unde lucrează prin cumul? În care act normativ sunt stipulate prevederile respective? Victor Ceban, […]
11:10
Negocierile colective: drepturi și obligații Vocea Poporului
Șeful întreprinderii în care activez susține că negocieri­le colective sunt libere și constituie doar un drept, dar nu și obligație a angajatorului. Adică, angajatorul poate accepta, după bunul său plac, sau refuza participarea la negocieri colective inițiate de către sindicat. Vă rog să ne spuneți ce presupun drepturile și obligațiile anga­jatorului și ale reprezentanților salariaților […]
18 decembrie 2025
14:50
Tinerii din serviciile publice au învățat cum să crească și să lucreze într-o echipă Vocea Poporului
Federația Sindicatelor Angajaților din Ser­viciile Publice (SINDASP) a desfășurat, la 4 decembrie, o activitate de instruire pentru tinerii sindicaliști, membri ai Consiliului de Tineret al Federației SINDASP. Seminarul, cu genericul „Tinerii în impuls 2025: Creștere personală și spirit sindical”, a reunit 25 de ti­neri, membri de sindicat, din cadrul centrelor sindicale ramurale teritoriale. Elena Anton, […]
11:50
CNSM solicită ajustări urgente la politicile salariale și fiscale pentru 2026 Vocea Poporului
La 9 decembrie curent, în cadrul în­trevederii cu ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, reprezentanții CNSM au prezentat un set amplu de propuneri și obiecții privind pro­iectele bugetare și politicile salaria­le pentru anul 2026. La discuții au participat Igor Zubcu, președinte al CNSM, Sergiu Sainciuc, vice-președinte al CNSM, Ghenadie Donos, președinte al Federației Sindicale a Educației și […]
07:50
Salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru 2026, de 17400 de lei Vocea Poporului
Salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2026, ar putea constitui 17400 de lei. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a prezentat spre dezbateri publi­ce un proiect de hotărâre în acest sens. În comparație cu anul 2025, cuantumul salariului mediu lunar pe eco­nomie va crește cu 1300 de lei. Salariul mediu lunar pe economie, prognozat […]
16 decembrie 2025
12:40
Puterea de cumpărare a retribuţiilor lunare este sub nivelul oricăror standarde Vocea Poporului
Congresul VIII al Federaţiei Sindica­telor din domeniile Cooperaţiei de Consum, Comerţului şi Antrepre­noriatului „Moldsindcoopcomerţ” s-a desfăşurat miercuri, 10 decem­brie, la Institutul Muncii. Pe lângă cei circa 60 de delegaţi la congres, la eveniment au fost prezenţi şi Igor Zubcu, preşedintele CNSM, Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al CNSM, Lilia Franţ, vicepreşedintăa CNSM, Angela Otean, preşedin­ta Comisiei de […]
07:30
Congresul Federației SIBA „Dialogul social în sectoarele bancar și de asigurări se confruntă cu provocări majore” Vocea Poporului
Congresul VI al Federației Sindica­telor Lucrătorilor Instituțiilor Ban­care și de Asigurări (SIBA) a avut loc vineri, 5 decembrie, la Institu­tul Muncii. Totodată, s-au celebrat și 30 de ani de la fondarea sindi­catului din ramurile bănci și asigu­rări. Oleg Onici, președintele federației, a tre­cut în revistă realizările organizației pe care o conduce, dar a pus accent […]
15 decembrie 2025
08:40
Consiliul General al CNSM a aprobat decizii strategice pentru anul 2026 Vocea Poporului
Membrii Consiliului General al Confederației Naționale a Sindi­catelor din Moldova (CNSM) s-au întrunit, joi, la Institutul Muncii, pentru a analiza ce s-a realizat în ultimul an, a ajusta structura de lu­cru a organizației și a stabili princi­palele priorități pentru anul 2026. Ședința a fost deschisă cu vizionarea unui scurtmetraj realizat cu profesio-nalism despre activitățile desfășurate […]
10 decembrie 2025
09:50
Securitatea socială prin prisma dreptului European Vocea Poporului
Legislația națională se aliniază tot mai mult standardelor europene în domeniul securității sociale. Aș vrea să aflu care este baza juridică și ce reprezintă securitatea socială prin prisma dreptului european? Nicolae Guzun, Chișinău Securitatea socială, prin prisma dreptului Uniunii Europene, reprezintă un ansamblu de măsuri și mecanisme juridice menite să protejeze persoanele împotriva riscurilor sociale […]
9 decembrie 2025
14:50
Echipa CNSM–USM a câștigat Cupa Moldovei la volei seniori 2025 Vocea Poporului
Echipa CNSM–USM își reconfirmă supremația în voleiul mol­dovenesc, obținând pentru al șaselea an consecutiv titlul de campioană a Republicii Moldova la categoria masculină seni­ori. Performanța remarcabilă vine în urma celor două meciuri decisive disputate în week-end-ul trecut, în cadrul Cupei Mol­dovei 2025. Sâmbătă, 29 noiembrie,  în semifinală, echipa CNSM–USM a în­vins formația „Speranța” Vulcănești cu […]
11:50
Sindicaliști din trei țări împărtășesc bune practici pentru condiții de criză Vocea Poporului
În perioada 1-3 decembrie curent, la Institutul Muncii al CNSM s-a desfășurat seminarul internațional „Organizare sindicală în condiții de criză: lecții de cooperare dintre sindicaliști din Moldova, Ucraina și Norvegia”. Evenimentul a reunit 13 reprezentanți ai Federației Sindicatelor din Ucraina și 13 delegați ai CNSM, având drept obiectiv consolidarea capacităților sindicale și faci­litarea schimbului de […]
09:40
Impozitul imobiliar: Care bunuri cad sub incidența acest impozit? Vocea Poporului
Ce însemnă impozit al bunurilor imobiliare? Care bunuri ale cetățenilor cad sub incidența acest impozit? Cine are facilități la plata acestui impozit? În anul acesta, impozitul pentru terenul agricol nelucrat a crescut până la 300%? Valentina Bîtcă,  Șendreni, Nisporeni Conform prevederilor Codului fiscal, impozit pe bunurile imo­biliare este un  impozit local care reprezintă o plată […]
8 decembrie 2025
15:00
Drepturile lucrătorilor cu responsabilități familiale în structurile de forță Vocea Poporului
Deși veniturile populației cresc prin salarii și pensii mai mari, moldove­nii se declară mai săraci de la un an la altul. Datele arată că sărăcia monetară a gospodăriilor a crescut și a ajuns la 34 la sută. Asta înseamnă că fiecare a treia familie din Moldova nu își per-mite să cheltuiască mai mult de 3500 […]
13:00
Sindicalistele cer mecanisme de protecție eficiente pentru femei Vocea Poporului
Violența de gen rămâne una dintre cele mai grave și persistente pro­bleme sociale din Republica Mol­dova, afectând viața a mii de femei, fie acasă, fie la locul de muncă sau în mediul online. Creșterea numă­rului de cazuri de violență ciber­netică, hărțuire și abuz economic arată că fenomenul se transfor­mă și se extinde, depășind limi­tele spațiului […]
12:10
Investițiile în resurse umane constituie un progres în integrarea europeană Vocea Poporului
Congresul VII al Federației Sindi­catelor Angajaților din Serviciile Publice SINDASP s-a desfășurat la Institutul Muncii vineri, 28 noiem­brie. Pe lângă lideri sindicali din Republica Moldova, la eveniment au venit și sindicaliști din Turcia și România. Dan Iliescu, vicepreședinte al Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație din România (FNSA), a venit cu un mesaj clar către […]
6 decembrie 2025
08:40
Clipurile scurte epuizează creierul – iar renunțarea la ele este mai grea decât sevrajul Vocea Poporului
Clipurile video de câteva secunde au devenit reflexul digital al epocii moderne. Le urmărim dimineața, în drum spre serviciu, în pauze, înainte de somn. O mișcare mică a degetului și fluxul de imagini continuă la nesfârșit. Totul este gândit pentru a capta atenția instantaneu – lumină, sunet, ritm. Însă dincolo de acest spectacol rapid se […]
5 decembrie 2025
10:30
Igor ZUBCU: „Numai prin unitate, vocea noastră va putea să fie respectată și să ducă la schimbare” Vocea Poporului
– Domnule președinte, anul 2025 a fost unul bogat în evenimente: congrese ale federațiilor sindicale, activități pe plan internațional, dar și o viață sindicală internă intensă. Care ar fi, din perspec­tiva Dvs., cele mai importante momen­te și realizări care merită consemnate la final de an? – Anul 2025 a fost marcat de evenimente și realizări […]
07:20
FSEȘ solicită măsuri urgente pentru protejarea salariilor angajaților din educație Vocea Poporului
Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) își exprimă profun­da îngrijorare față de unele preve­deri ale proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2026 și  au so­licitat revizuirea urgentă a acestu­ia. Sindicaliștii condamnă intenția autorităților de a îngheța valoarea de referință pentru calcularea sa­lariilor la nivelul de 2500 de lei, în condițiile unei inflații prognozate […]
4 decembrie 2025
17:20
Drepturile părinților cu copii minori sau cu dizabilități și relațiile de muncă Vocea Poporului
Ce drepturi au părinții cu copii, începând cu nașterea copilului și până la împlinirea vârstei de 14-16 ani, și părinții cu copii cu dizabilități în relațiile de muncă cu angajatorii? GalinaȚînțari, Ștefan Vodă Odată cu nașterea copilului, mama are dreptul la concediul postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice (în cazul nașterilor complicate […]
16:00
CNSM solicită examinarea de urgență a proiectelor bugetare pentru 2026 în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă profunda îngrijorare și dezacordul față de lipsa de transparență și dialog social în procesul de elaborare a proiectelor Legii bugetului de stat și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, se arată într-o Declarație a CNSM. CNSM atenționează că promovarea acestor proiecte s-a […]
14:20
Munca forțată și sancțiunile prevăzute pentru folosirea acesteia Vocea Poporului
Ce presupune interzicerea muncii forțate și care sunt reglementările principale cu privire la interzicerea și sancționarea muncii forțate? Valentin Munteanu, Chișinău Interzicerea muncii forțate presupune garantarea faptului că nici o persoană nu poate fi constrânsă să muncească împotriva voinței sale, sub amenințare sau constrângere de orice fel. Mai mult, in­terzicerea muncii forțate este un principiu […]
07:40
CNSM este alături de cei care s-au angajat în combaterea violenței de gen Vocea Poporului
Deși se manifestă în spatele ecra­nelor, violența digitală afectea­ză profund sănătatea emoțională și siguranța victimelor. Studiile internaționale arată că 85% din­tre femei au experimentat sau au fost martore ale unor forme de abuz digital, iar în Republica Mol­dova aproape jumătate dintre fe­mei (46%), au trecut prin astfel de experiențe. Această problemă este și tema Campani­ei […]
3 decembrie 2025
20:30
Drepturile lucrătorilor cu responsabilități familiale în structurile de forță Vocea Poporului
La data de 25 noiembrie 2025, Federația Sindicatelor din Mol­dova „SINDLEX” a organizat, în incinta Casei Sindicatelor, un eveniment dedicat informării angajaților despre drepturi­le lucrătorilor și lucrătoarelor cu responsabilități familiale și combaterea stereotipurilor de gen, desfășurat în cadrul cam­paniei „Fii vocea echității la lo­cul de muncă!”. La activitate au participat peste 40 de angajați ai […]
13:20
Haine pentru copii – sfaturi practice pentru alegerea ținutelor confortabile și sigure Vocea Poporului
Știai că unele haine pentru copii pot conține substanțe periculoase? De la coloranți agresivi, care irită pielea, până la materiale prelucrate cu PFAS (chimicale eterne), care pot provoca probleme de sănătate. Pe piață sunt o mulțime de modele care mai de care drăgălașe, dar nu întotdeauna acestea sunt cu adevărat sigure pentru cei mici. Totuși, […]
2 decembrie 2025
15:30
Sprijin pentru lucrătorii cu responsabilități familiale din ramura energetică Vocea Poporului
Promovarea ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 156 privind egalitatea de șanse și egalitatea de tratament pentru lucră­tori și lucrătoare cu responsabilități fa­miliale a fost subiectul unei activității organizate recent în cadrul organizației sindicale de la SRL „Orhei–Gaz” de către Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energeti­ce din Republica Moldova (FSCRE) […]
14:10
Continuitate în leadership și o Strategie modernă pentru cinci ani Vocea Poporului
Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Pro­ducerii de Mărfuri „Sindindcomservice” a desfășurat Congresul al VIII-lea, un eveniment de im-portanță majoră pentru mișcarea sindicală din ramura gospodăriei locativ-comunale și a producerii de mărfuri. Lucrările Congresu-lui au întrunit delegați din întreaga țară, lideri sindicali, parteneri sociali. La lucrările Congresului a participat conducerea CNSM – președintele […]
12:00
CESE avertizează: țările candidate riscă să intre în UE pe fundații fragile Vocea Poporului
În timp ce Republica Moldova accele­rează ritmul reformelor pentru a prin­de trenul extinderii UE, un nou aviz al Comitetului Economic și Social Euro-pean (CESE) aruncă o lumină rece, dar necesară, asupra realităților din teren. Într-o declarație adoptată la 23 octom­brie, CESE avertizează că procesul de ade­rare riscă să devină pur formal dacă Republica Moldova, la […]
12:00
Congresul VIII al FSLIU a trasat direcțiile de activitate pe cinci ani Vocea Poporului
Federația Sindicatelor Lucrători­lor din Industria Ușoară (FSLIU) a desfășurat pe 20 noiembrie Con­gresul al VIII-lea, un eveniment important pentru întreaga ra­mură, organizat în incinta Fabri­cii de Confecții „IONEL” S.A. din Chișinău. Congresul a reunit delegați din toa­te întreprinderile în care există organizații sindicale afiliate federației, pentru a evalua situația sectorului și a stabili direcțiile stra­tegice […]
1 decembrie 2025
15:20
CNSM salută lansarea proiectului Twinning vizând consolidarea capacităților ISM Vocea Poporului
Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Mol­dova (CNSM), a participat, recent, la eve­nimentul de lansare a proiectului Twinning „Sporirea capacităților Inspectoratului de Stat al Muncii din Republica Moldova pentru aplicarea standardelor de muncă în conformitate cu cele mai bune practici ale UE”, finanțat de Uniunea Europeană, în parteneriat cu Spania și Slovacia. […]
14:10
Comitetul Confederal al CNSM a dezbătut chestiuni importante din viața internă Vocea Poporului
Comitetul Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-a întrunit marți, 25 noiembrie, pentru a examina principalele direcții de activitate ale mișcării sindicale și măsurile de protecție social-economică a salariaților. Membrii Comitetului au aprobat documentele ce vor fi prezenta­te la ședința Consiliului General al CNSM din 11 decembrie 2025, unde vor fi eva­luate […]
11:10
Probleme din lumea muncii, abordate într-o reuniune la PERC Vocea Poporului
În perioada 20-21 noiembrie, la Bru­xelles, Belgia, s-a desfășurat cea de-a 23-a ședință a Comitetului Exe­cutiv al Consiliului Regional Pan-European (PERC) al Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC). Reuniunea a fost prezidată de Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și, toto­dată, președinte al PERC, care a condus  lu­crările Comitetului Executiv. În cadrul […]
07:40
Sindicatele insistă pe majorarea salariului minim la 8050 de lei lunar Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) insistă pe majora­rea salariului minim pe țară la 8050 de lei lunar, începând cu 1 ianuarie 2026, și își exprimă dezacordul ferm față de propu­nerea înaintată de autorități privind sta­bilirea salariului minim pentru anul viitor în cuantum de 6300 de lei, sumă prezen­tată în cadrul ședinței Grupului de […]
