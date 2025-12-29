CNSM insistă pe creșterea salariului minim, dar și pe transparență în procesul decizional
Vocea Poporului, 29 decembrie 2025 11:30
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) insistă pe transparență în procesul decizional și se arată deranjată de faptul că proiectele bugetare pentru anul 2026 nu au fost prezentate spre examinare partenerilor sociali și nu au fost supuse consultărilor publice, contrar prevederilor legale. Discuții la acest subiect au avut loc la ultima ședință a Comisiei […]
• • •
Acum 10 minute
11:30
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Petru CHIRIAC: „Experiența m-a învățat că în primul rând trebuie să fii om, apoi șef, și să fii empatic” # Vocea Poporului
Interviu cu Petru Chiriac, ex-vicepreședinte al CNSM, președinte al Consiliului Asociației Obștești a Veteranilor Mișcării Sindicale din Moldova – Domnule Chiriac, ați avut o carieră îndelungată și complexă în mișcarea sindicală din Republica Moldova. Privind în urmă, care considerați că au fost momentele-cheie care v-au definit ca lider sindical? – Mi-am început cariera de lider […]
13:30
Stimați lideri și activiști sindicali, stimați membri de sindicat, stimați colegi, Suntem în pragul fermecătoarelor sărbători de iarnă, Crăciunul și Anul Nou, sărbători care aduc căldură, bucurie, armonie și recunoștință în sufletul fiecăruia. Sărbătorile de iarnă reprezintă un moment deosebit, în care pacea se așterne peste gânduri, în care ne reunim alături de cei dragi, […]
23 decembrie 2025
14:40
În perioada 15-17 decembrie curent, în orașul Istanbul (Turcia), Margareta Strestian, președinta Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova, a participat, în calitate de membră a Comitetului Executiv al IndustriAll Global Union, la reuniunea subregională a liderilor sindicali din Europa de Est, Asia Centrală și Caucaz. Evenimentul a reunit delegați […]
11:30
La 16 decembrie curent, Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS” a găzduit, în incinta Institutului Muncii, delegația sindicatelor din construcții FILLEA CGIL din Italia. Vizita s-a desfășurat într-un cadru de cooperare sindicală internațională și s-a finalizat cu semnarea unui Acord de colaborare și parteneriat între cele două organizații. Întâlnirea a avut […]
10:00
Sectorul sănătății din Republica Moldova intră într-o nouă etapă de consolidare a dialogului social. A fost semnată Convenția Colectivă (nivel de ramură) pentru domeniul sănătății, valabilă pentru perioada 2026–2030. Documentul stabilește cadrul general al relațiilor de muncă pentru următorii cinci ani și are drept obiectiv principal protejarea drepturilor angajaților, precum și asigurarea stabilității și eficienței […]
22 decembrie 2025
14:20
Istoria mișcării sindicale din ramura construcțiilor în Moldova își are rădăcinile încă înainte de cele două războaie mondiale. Documente din Arhiva Națională a Republicii Moldova și din arhivele de la Odesa confirmă existența unei forme organizate a muncitorilor constructori încă de la începutul secolului XX. Un moment de referință îl constituie 19 decembrie 1905, când, […]
12:10
120 de ani de la înființarea primului sindicat din Basarabia și 120 de portrete ale sindicaliștilor # Vocea Poporului
Recent, Institutul Muncii a găzduit un eveniment neobișnuit. Mai mulți lideri și activiști sindicali, dar și veterani ai mișcării sindicale, au celebrat împlinirea a 120 de ani de la înființarea primului sindicat din Basarabia. „Astăzi, ne-am reunit pentru a sărbători istoria bogată a sindicatelor. Pentru a recunoaște efortul celor care, prin muncă, dedicație și implicare […]
09:50
CNSM informează cu privire la aprobarea de către Cabinetul de miniștri a Hotărârilor de Guvern ce vizează majorarea salariului minim și a salariului mediu lunar pe economie de la 1 ianuarie 2026, elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. CNSM subliniază că această decizie este rezultatul dialogului social și al negocierilor constante purtate de mișcarea […]
19 decembrie 2025
13:00
Cine are dreptul și cum se calculează premiul anual personalului din unitățile bugetare? Dacă persoana a lucrat 9 luni și s-a eliberat, are dreptul la acest premiu anual? Dacă persoana activează și prin cumul, are dreptul la premiul anual la unitatea unde lucrează prin cumul? În care act normativ sunt stipulate prevederile respective? Victor Ceban, […]
11:10
Șeful întreprinderii în care activez susține că negocierile colective sunt libere și constituie doar un drept, dar nu și obligație a angajatorului. Adică, angajatorul poate accepta, după bunul său plac, sau refuza participarea la negocieri colective inițiate de către sindicat. Vă rog să ne spuneți ce presupun drepturile și obligațiile angajatorului și ale reprezentanților salariaților […]
18 decembrie 2025
14:50
Tinerii din serviciile publice au învățat cum să crească și să lucreze într-o echipă # Vocea Poporului
Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) a desfășurat, la 4 decembrie, o activitate de instruire pentru tinerii sindicaliști, membri ai Consiliului de Tineret al Federației SINDASP. Seminarul, cu genericul „Tinerii în impuls 2025: Creștere personală și spirit sindical”, a reunit 25 de tineri, membri de sindicat, din cadrul centrelor sindicale ramurale teritoriale. Elena Anton, […]
11:50
La 9 decembrie curent, în cadrul întrevederii cu ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, reprezentanții CNSM au prezentat un set amplu de propuneri și obiecții privind proiectele bugetare și politicile salariale pentru anul 2026. La discuții au participat Igor Zubcu, președinte al CNSM, Sergiu Sainciuc, vice-președinte al CNSM, Ghenadie Donos, președinte al Federației Sindicale a Educației și […]
07:50
Salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2026, ar putea constitui 17400 de lei. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a prezentat spre dezbateri publice un proiect de hotărâre în acest sens. În comparație cu anul 2025, cuantumul salariului mediu lunar pe economie va crește cu 1300 de lei. Salariul mediu lunar pe economie, prognozat […]
16 decembrie 2025
12:40
Congresul VIII al Federaţiei Sindicatelor din domeniile Cooperaţiei de Consum, Comerţului şi Antreprenoriatului „Moldsindcoopcomerţ” s-a desfăşurat miercuri, 10 decembrie, la Institutul Muncii. Pe lângă cei circa 60 de delegaţi la congres, la eveniment au fost prezenţi şi Igor Zubcu, preşedintele CNSM, Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al CNSM, Lilia Franţ, vicepreşedintăa CNSM, Angela Otean, preşedinta Comisiei de […]
07:30
Congresul Federației SIBA „Dialogul social în sectoarele bancar și de asigurări se confruntă cu provocări majore” # Vocea Poporului
Congresul VI al Federației Sindicatelor Lucrătorilor Instituțiilor Bancare și de Asigurări (SIBA) a avut loc vineri, 5 decembrie, la Institutul Muncii. Totodată, s-au celebrat și 30 de ani de la fondarea sindicatului din ramurile bănci și asigurări. Oleg Onici, președintele federației, a trecut în revistă realizările organizației pe care o conduce, dar a pus accent […]
15 decembrie 2025
08:40
Membrii Consiliului General al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-au întrunit, joi, la Institutul Muncii, pentru a analiza ce s-a realizat în ultimul an, a ajusta structura de lucru a organizației și a stabili principalele priorități pentru anul 2026. Ședința a fost deschisă cu vizionarea unui scurtmetraj realizat cu profesio-nalism despre activitățile desfășurate […]
10 decembrie 2025
09:50
Legislația națională se aliniază tot mai mult standardelor europene în domeniul securității sociale. Aș vrea să aflu care este baza juridică și ce reprezintă securitatea socială prin prisma dreptului european? Nicolae Guzun, Chișinău Securitatea socială, prin prisma dreptului Uniunii Europene, reprezintă un ansamblu de măsuri și mecanisme juridice menite să protejeze persoanele împotriva riscurilor sociale […]
9 decembrie 2025
14:50
Echipa CNSM–USM își reconfirmă supremația în voleiul moldovenesc, obținând pentru al șaselea an consecutiv titlul de campioană a Republicii Moldova la categoria masculină seniori. Performanța remarcabilă vine în urma celor două meciuri decisive disputate în week-end-ul trecut, în cadrul Cupei Moldovei 2025. Sâmbătă, 29 noiembrie, în semifinală, echipa CNSM–USM a învins formația „Speranța” Vulcănești cu […]
11:50
În perioada 1-3 decembrie curent, la Institutul Muncii al CNSM s-a desfășurat seminarul internațional „Organizare sindicală în condiții de criză: lecții de cooperare dintre sindicaliști din Moldova, Ucraina și Norvegia”. Evenimentul a reunit 13 reprezentanți ai Federației Sindicatelor din Ucraina și 13 delegați ai CNSM, având drept obiectiv consolidarea capacităților sindicale și facilitarea schimbului de […]
09:40
Ce însemnă impozit al bunurilor imobiliare? Care bunuri ale cetățenilor cad sub incidența acest impozit? Cine are facilități la plata acestui impozit? În anul acesta, impozitul pentru terenul agricol nelucrat a crescut până la 300%? Valentina Bîtcă, Șendreni, Nisporeni Conform prevederilor Codului fiscal, impozit pe bunurile imobiliare este un impozit local care reprezintă o plată […]
8 decembrie 2025
15:00
Deși veniturile populației cresc prin salarii și pensii mai mari, moldovenii se declară mai săraci de la un an la altul. Datele arată că sărăcia monetară a gospodăriilor a crescut și a ajuns la 34 la sută. Asta înseamnă că fiecare a treia familie din Moldova nu își per-mite să cheltuiască mai mult de 3500 […]
13:00
Violența de gen rămâne una dintre cele mai grave și persistente probleme sociale din Republica Moldova, afectând viața a mii de femei, fie acasă, fie la locul de muncă sau în mediul online. Creșterea numărului de cazuri de violență cibernetică, hărțuire și abuz economic arată că fenomenul se transformă și se extinde, depășind limitele spațiului […]
12:10
Congresul VII al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice SINDASP s-a desfășurat la Institutul Muncii vineri, 28 noiembrie. Pe lângă lideri sindicali din Republica Moldova, la eveniment au venit și sindicaliști din Turcia și România. Dan Iliescu, vicepreședinte al Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație din România (FNSA), a venit cu un mesaj clar către […]
6 decembrie 2025
08:40
Clipurile scurte epuizează creierul – iar renunțarea la ele este mai grea decât sevrajul # Vocea Poporului
Clipurile video de câteva secunde au devenit reflexul digital al epocii moderne. Le urmărim dimineața, în drum spre serviciu, în pauze, înainte de somn. O mișcare mică a degetului și fluxul de imagini continuă la nesfârșit. Totul este gândit pentru a capta atenția instantaneu – lumină, sunet, ritm. Însă dincolo de acest spectacol rapid se […]
5 decembrie 2025
10:30
Igor ZUBCU: „Numai prin unitate, vocea noastră va putea să fie respectată și să ducă la schimbare” # Vocea Poporului
– Domnule președinte, anul 2025 a fost unul bogat în evenimente: congrese ale federațiilor sindicale, activități pe plan internațional, dar și o viață sindicală internă intensă. Care ar fi, din perspectiva Dvs., cele mai importante momente și realizări care merită consemnate la final de an? – Anul 2025 a fost marcat de evenimente și realizări […]
07:20
FSEȘ solicită măsuri urgente pentru protejarea salariilor angajaților din educație # Vocea Poporului
Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) își exprimă profunda îngrijorare față de unele prevederi ale proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2026 și au solicitat revizuirea urgentă a acestuia. Sindicaliștii condamnă intenția autorităților de a îngheța valoarea de referință pentru calcularea salariilor la nivelul de 2500 de lei, în condițiile unei inflații prognozate […]
4 decembrie 2025
17:20
Ce drepturi au părinții cu copii, începând cu nașterea copilului și până la împlinirea vârstei de 14-16 ani, și părinții cu copii cu dizabilități în relațiile de muncă cu angajatorii? GalinaȚînțari, Ștefan Vodă Odată cu nașterea copilului, mama are dreptul la concediul postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice (în cazul nașterilor complicate […]
16:00
CNSM solicită examinarea de urgență a proiectelor bugetare pentru 2026 în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective # Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă profunda îngrijorare și dezacordul față de lipsa de transparență și dialog social în procesul de elaborare a proiectelor Legii bugetului de stat și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, se arată într-o Declarație a CNSM. CNSM atenționează că promovarea acestor proiecte s-a […]
14:20
Ce presupune interzicerea muncii forțate și care sunt reglementările principale cu privire la interzicerea și sancționarea muncii forțate? Valentin Munteanu, Chișinău Interzicerea muncii forțate presupune garantarea faptului că nici o persoană nu poate fi constrânsă să muncească împotriva voinței sale, sub amenințare sau constrângere de orice fel. Mai mult, interzicerea muncii forțate este un principiu […]
07:40
Deși se manifestă în spatele ecranelor, violența digitală afectează profund sănătatea emoțională și siguranța victimelor. Studiile internaționale arată că 85% dintre femei au experimentat sau au fost martore ale unor forme de abuz digital, iar în Republica Moldova aproape jumătate dintre femei (46%), au trecut prin astfel de experiențe. Această problemă este și tema Campaniei […]
3 decembrie 2025
20:30
La data de 25 noiembrie 2025, Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a organizat, în incinta Casei Sindicatelor, un eveniment dedicat informării angajaților despre drepturile lucrătorilor și lucrătoarelor cu responsabilități familiale și combaterea stereotipurilor de gen, desfășurat în cadrul campaniei „Fii vocea echității la locul de muncă!”. La activitate au participat peste 40 de angajați ai […]
13:20
Haine pentru copii – sfaturi practice pentru alegerea ținutelor confortabile și sigure # Vocea Poporului
Știai că unele haine pentru copii pot conține substanțe periculoase? De la coloranți agresivi, care irită pielea, până la materiale prelucrate cu PFAS (chimicale eterne), care pot provoca probleme de sănătate. Pe piață sunt o mulțime de modele care mai de care drăgălașe, dar nu întotdeauna acestea sunt cu adevărat sigure pentru cei mici. Totuși, […]
2 decembrie 2025
15:30
Promovarea ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 156 privind egalitatea de șanse și egalitatea de tratament pentru lucrători și lucrătoare cu responsabilități familiale a fost subiectul unei activității organizate recent în cadrul organizației sindicale de la SRL „Orhei–Gaz” de către Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) […]
14:10
Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice” a desfășurat Congresul al VIII-lea, un eveniment de im-portanță majoră pentru mișcarea sindicală din ramura gospodăriei locativ-comunale și a producerii de mărfuri. Lucrările Congresu-lui au întrunit delegați din întreaga țară, lideri sindicali, parteneri sociali. La lucrările Congresului a participat conducerea CNSM – președintele […]
12:00
În timp ce Republica Moldova accelerează ritmul reformelor pentru a prinde trenul extinderii UE, un nou aviz al Comitetului Economic și Social Euro-pean (CESE) aruncă o lumină rece, dar necesară, asupra realităților din teren. Într-o declarație adoptată la 23 octombrie, CESE avertizează că procesul de aderare riscă să devină pur formal dacă Republica Moldova, la […]
12:00
Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Ușoară (FSLIU) a desfășurat pe 20 noiembrie Congresul al VIII-lea, un eveniment important pentru întreaga ramură, organizat în incinta Fabricii de Confecții „IONEL” S.A. din Chișinău. Congresul a reunit delegați din toate întreprinderile în care există organizații sindicale afiliate federației, pentru a evalua situația sectorului și a stabili direcțiile strategice […]
1 decembrie 2025
15:20
Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a participat, recent, la evenimentul de lansare a proiectului Twinning „Sporirea capacităților Inspectoratului de Stat al Muncii din Republica Moldova pentru aplicarea standardelor de muncă în conformitate cu cele mai bune practici ale UE”, finanțat de Uniunea Europeană, în parteneriat cu Spania și Slovacia. […]
14:10
Comitetul Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-a întrunit marți, 25 noiembrie, pentru a examina principalele direcții de activitate ale mișcării sindicale și măsurile de protecție social-economică a salariaților. Membrii Comitetului au aprobat documentele ce vor fi prezentate la ședința Consiliului General al CNSM din 11 decembrie 2025, unde vor fi evaluate […]
11:10
În perioada 20-21 noiembrie, la Bruxelles, Belgia, s-a desfășurat cea de-a 23-a ședință a Comitetului Executiv al Consiliului Regional Pan-European (PERC) al Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC). Reuniunea a fost prezidată de Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și, totodată, președinte al PERC, care a condus lucrările Comitetului Executiv. În cadrul […]
07:40
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) insistă pe majorarea salariului minim pe țară la 8050 de lei lunar, începând cu 1 ianuarie 2026, și își exprimă dezacordul ferm față de propunerea înaintată de autorități privind stabilirea salariului minim pentru anul viitor în cuantum de 6300 de lei, sumă prezentată în cadrul ședinței Grupului de […]
29 noiembrie 2025
08:40
Datele preliminare ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024 scot în evidență o realitate îngrijorătoare pentru economia Republicii Moldova: doar 44,3% dintre persoanele de peste 15 ani sunt active pe piața muncii, adică lucrează sau sunt în căutarea unui loc de muncă. Cu alte cuvinte, mai mult de jumătate dintre moldoveni nu sunt implicați deloc în […]
