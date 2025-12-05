Igor ZUBCU: „Numai prin unitate, vocea noastră va putea să fie respectată și să ducă la schimbare”
Vocea Poporului, 5 decembrie 2025 10:30
– Domnule președinte, anul 2025 a fost unul bogat în evenimente: congrese ale federațiilor sindicale, activități pe plan internațional, dar și o viață sindicală internă intensă. Care ar fi, din perspectiva Dvs., cele mai importante momente și realizări care merită consemnate la final de an? – Anul 2025 a fost marcat de evenimente și realizări […]
• • •
Alte ştiri de Vocea Poporului
Acum 30 minute
10:30
Igor ZUBCU: „Numai prin unitate, vocea noastră va putea să fie respectată și să ducă la schimbare” # Vocea Poporului
– Domnule președinte, anul 2025 a fost unul bogat în evenimente: congrese ale federațiilor sindicale, activități pe plan internațional, dar și o viață sindicală internă intensă. Care ar fi, din perspectiva Dvs., cele mai importante momente și realizări care merită consemnate la final de an? – Anul 2025 a fost marcat de evenimente și realizări […]
Acum 4 ore
07:20
FSEȘ solicită măsuri urgente pentru protejarea salariilor angajaților din educație # Vocea Poporului
Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) își exprimă profunda îngrijorare față de unele prevederi ale proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2026 și au solicitat revizuirea urgentă a acestuia. Sindicaliștii condamnă intenția autorităților de a îngheța valoarea de referință pentru calcularea salariilor la nivelul de 2500 de lei, în condițiile unei inflații prognozate […]
Acum 24 ore
17:20
Ce drepturi au părinții cu copii, începând cu nașterea copilului și până la împlinirea vârstei de 14-16 ani, și părinții cu copii cu dizabilități în relațiile de muncă cu angajatorii? GalinaȚînțari, Ștefan Vodă Odată cu nașterea copilului, mama are dreptul la concediul postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice (în cazul nașterilor complicate […]
16:00
CNSM solicită examinarea de urgență a proiectelor bugetare pentru 2026 în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective # Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă profunda îngrijorare și dezacordul față de lipsa de transparență și dialog social în procesul de elaborare a proiectelor Legii bugetului de stat și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, se arată într-o Declarație a CNSM. CNSM atenționează că promovarea acestor proiecte s-a […]
14:20
Ce presupune interzicerea muncii forțate și care sunt reglementările principale cu privire la interzicerea și sancționarea muncii forțate? Valentin Munteanu, Chișinău Interzicerea muncii forțate presupune garantarea faptului că nici o persoană nu poate fi constrânsă să muncească împotriva voinței sale, sub amenințare sau constrângere de orice fel. Mai mult, interzicerea muncii forțate este un principiu […]
Ieri
07:40
Deși se manifestă în spatele ecranelor, violența digitală afectează profund sănătatea emoțională și siguranța victimelor. Studiile internaționale arată că 85% dintre femei au experimentat sau au fost martore ale unor forme de abuz digital, iar în Republica Moldova aproape jumătate dintre femei (46%), au trecut prin astfel de experiențe. Această problemă este și tema Campaniei […]
3 decembrie 2025
20:30
La data de 25 noiembrie 2025, Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a organizat, în incinta Casei Sindicatelor, un eveniment dedicat informării angajaților despre drepturile lucrătorilor și lucrătoarelor cu responsabilități familiale și combaterea stereotipurilor de gen, desfășurat în cadrul campaniei „Fii vocea echității la locul de muncă!”. La activitate au participat peste 40 de angajați ai […]
13:20
Haine pentru copii – sfaturi practice pentru alegerea ținutelor confortabile și sigure # Vocea Poporului
Știai că unele haine pentru copii pot conține substanțe periculoase? De la coloranți agresivi, care irită pielea, până la materiale prelucrate cu PFAS (chimicale eterne), care pot provoca probleme de sănătate. Pe piață sunt o mulțime de modele care mai de care drăgălașe, dar nu întotdeauna acestea sunt cu adevărat sigure pentru cei mici. Totuși, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Promovarea ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 156 privind egalitatea de șanse și egalitatea de tratament pentru lucrători și lucrătoare cu responsabilități familiale a fost subiectul unei activității organizate recent în cadrul organizației sindicale de la SRL „Orhei–Gaz” de către Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) […]
14:10
Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice” a desfășurat Congresul al VIII-lea, un eveniment de im-portanță majoră pentru mișcarea sindicală din ramura gospodăriei locativ-comunale și a producerii de mărfuri. Lucrările Congresu-lui au întrunit delegați din întreaga țară, lideri sindicali, parteneri sociali. La lucrările Congresului a participat conducerea CNSM – președintele […]
12:00
În timp ce Republica Moldova accelerează ritmul reformelor pentru a prinde trenul extinderii UE, un nou aviz al Comitetului Economic și Social Euro-pean (CESE) aruncă o lumină rece, dar necesară, asupra realităților din teren. Într-o declarație adoptată la 23 octombrie, CESE avertizează că procesul de aderare riscă să devină pur formal dacă Republica Moldova, la […]
12:00
Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Ușoară (FSLIU) a desfășurat pe 20 noiembrie Congresul al VIII-lea, un eveniment important pentru întreaga ramură, organizat în incinta Fabricii de Confecții „IONEL” S.A. din Chișinău. Congresul a reunit delegați din toate întreprinderile în care există organizații sindicale afiliate federației, pentru a evalua situația sectorului și a stabili direcțiile strategice […]
1 decembrie 2025
15:20
Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a participat, recent, la evenimentul de lansare a proiectului Twinning „Sporirea capacităților Inspectoratului de Stat al Muncii din Republica Moldova pentru aplicarea standardelor de muncă în conformitate cu cele mai bune practici ale UE”, finanțat de Uniunea Europeană, în parteneriat cu Spania și Slovacia. […]
14:10
Comitetul Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-a întrunit marți, 25 noiembrie, pentru a examina principalele direcții de activitate ale mișcării sindicale și măsurile de protecție social-economică a salariaților. Membrii Comitetului au aprobat documentele ce vor fi prezentate la ședința Consiliului General al CNSM din 11 decembrie 2025, unde vor fi evaluate […]
11:10
În perioada 20-21 noiembrie, la Bruxelles, Belgia, s-a desfășurat cea de-a 23-a ședință a Comitetului Executiv al Consiliului Regional Pan-European (PERC) al Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC). Reuniunea a fost prezidată de Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și, totodată, președinte al PERC, care a condus lucrările Comitetului Executiv. În cadrul […]
07:40
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) insistă pe majorarea salariului minim pe țară la 8050 de lei lunar, începând cu 1 ianuarie 2026, și își exprimă dezacordul ferm față de propunerea înaintată de autorități privind stabilirea salariului minim pentru anul viitor în cuantum de 6300 de lei, sumă prezentată în cadrul ședinței Grupului de […]
29 noiembrie 2025
08:40
Datele preliminare ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024 scot în evidență o realitate îngrijorătoare pentru economia Republicii Moldova: doar 44,3% dintre persoanele de peste 15 ani sunt active pe piața muncii, adică lucrează sau sunt în căutarea unui loc de muncă. Cu alte cuvinte, mai mult de jumătate dintre moldoveni nu sunt implicați deloc în […]
28 noiembrie 2025
08:20
Vă rog să ne spuneți care sunt cele mai importante Convenții ale Organizației Internaționale a Muncii care vizează egalitatea de șanse și de tratament ratificate de Republica Moldova și care sunt obiectivele acestora? În ce măsură legislația națională reflectă prevederile acestor norme de drept internațional sau care sunt angajamentele statului ca urmare a ratificării lor? […]
27 noiembrie 2025
16:00
Codrii, ținta intereselor obscure: Silvicultorii se opun distrugerii patrimoniului cinegetic # Vocea Poporului
Republica Moldova trăiește unul dintre cele mai grave derapaje legislative din ultimii ani: o lege și ordine ale Ministerului Mediului au fost adoptate fără consultarea silvicultorilor, a sindicatelor, fără transparență și fără înțelegerea complexității domeniului forestier și cinegetic. S-a lucrat pe ascuns. S-a mimat democrația. S-a servit interesul îngust, nu interesul public. Fondurile de vânătoare […]
13:20
Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC), în parteneriat cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a organizat, pe 13 noiembrie, un seminar cu genericul „Egalitatea de tratament pentru lucrători și lucrătoare cu responsabilități familiale în Republica Moldova”, desfășurat în cadrul campaniei naționale „Fii vocea echității la locul de muncă!”. Evenimentul a avut loc la […]
10:20
Membrii Comitetului Executiv al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) s-au întrunit vineri, 14 noiembrie, în ultima ședință din mandatul 2020-2025, pentru a examina mai multe chestiuni ce țin de activitatea federației. Au fost examinate aspecte privind aprobarea devizului de cheltuieli pentru desfășurarea Congresului VII al Federației SINDASP, eveniment care urmează […]
08:00
În pragul elaborării Legii Bugetului de Stat pentru 2026, Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) vine cu un apel ferm către autoritățile centrale, reprezentate de prim-ministrul Republicii Moldova, de ministrul Educației, dar și de președintele Comisiei parlamentare pentru cultură, cercetare, educație, tineret, sport și mass-media. Prin acest apel, se cere să se pună capăt […]
26 noiembrie 2025
07:20
Dragi prieteni, a început campania de abonare pentru anul 2026. În primul rând, vă mulțumim tuturor pentru susținerea publicației „Vocea poporului” în anul curent și, totodată, vă îndemnăm respectuos să continuați să sprijiniți ziarul sindicatelor și în anul viitor, cel puțin cum ați făcut-o până acum. Prețul unui abonament rămâne același, de 440 de lei […]
25 noiembrie 2025
15:30
Reprezentanții Federației Sindicatelor Lucrătorilor Instituțiilor Bancare și de Asigurări au avut, recent, o întrevedere cu Cristina Gherasimov, viceprim-ministru pentru Integrare Europeană. Părțile au discutat despre importanța consolidării dialogului social între sindicate, angajatori și autorități, dar și despre mecanisme de protejare a drepturilor salariaților din sectorul bancar și al asigurărilor. Vicepremierul a menționat că dialogul social […]
13:30
Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind” a lansat, pe 13 noiembrie, Forumul permanent al tineretului sindicalist „Agroindsind”. Evenimentul a avut loc la Institutul Muncii. De ce e nevoie de acest forum? „Cu părere de rău, numărul tinerilor în „Agroindsind” se micșorează zi de zi. La ora actuală, doar 8% dintre membrii de […]
11:20
Ministerul Afacerilor Interne și Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” au semnat, pe 13 noiembrie, o nouă Convenție Colectivă de Muncă, un document care pune bazele unei colaborări mai eficiente între angajator și angajați și care aduce o serie de garanții importante pentru personalul din sistemul afacerilor interne. Convenția a fost semnată de Daniela Misail-Nichitin, ministrul […]
11:20
Instruiri de prim ajutor: mai mulți angajați au învățat tehnici esențiale de salvare # Vocea Poporului
Pe 17 noiembrie, au continuat instruirile teoretico-practice din cadrul Proiectului Educațional „Primul ajutor în protecția și siguranța an-gajaților – abilitate și competență esențială pentru angajat și angajator la locul de muncă”. Sesiunea a fost desfășurată de echipa proiectului, formată din inspectorii Vasile Siloci și Vladimir Gorban, directorul Institutului Muncii, Viorel Braga, și medicul Sebastian Beșliu. […]
24 noiembrie 2025
14:10
Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova(CNSM), Igor Zubcu, a reiterat im-portanța stabilirii unui salariu minim de 8050 de lei lunar, de la 1 ianuarie 2026, în cadrul emisiunii „ÎN CONTEXT” de la postul public de televiziune Moldova 1, difuzată recent. În cadrul discuției, liderul sindical a subliniat că această cifră nu este una arbitrară, […]
11:40
Majorarea salariilor bugetarilor, valoarea de referință să fie 3000 de lei în 2026 # Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu nivelul insuficient de motivare a angajaților din sectorul bugetar și cere Guvernului Republicii Moldova să întreprindă mă-suri urgente pentru asigurarea echității salariale și îmbunătățirea condițiilor de trai ale angajaților. Acest lucru se menționează în demersurile CNSM, expediate săptămâna curentă Guvernului Republicii […]
07:40
Sindicatele avertizează că anumite țări candidate la aderarea la Uniunea Euro-peană dau înapoi în ceea ce privește drepturile lucrătorilor într-un moment în care trebuie să ridice standardele sociale pentru a îndeplini cerințele UE. Comisia Europeană a publicat recent pachetul său de extindere, care a evidențiat Muntenegrul ca fiind țara care face progrese pentru aderarea la […]
21 noiembrie 2025
08:00
Uneori sindicatele identifică acte normative sau prevederi ale acestora care nu corespund întocmai sau întru totul drepturilor și intereselor salariaților. Aș vrea să aflu dacă sindicatele au dreptul să conteste astfel de acte și, în general, care sunt modalitățile de contestare a actelor normative? Daniel Coșneanu, Chișinău Este bine știut că menirea constituțională a sindicatelor […]
20 noiembrie 2025
12:00
Liderii sindicali din nord, la un nou exercițiu de consolidare a parteneriatului social # Vocea Poporului
Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a desfășurat, la Inspectoratul de Poliție din municipiul Bălți, un seminar instructiv cu genericul „Consolidarea capacităților liderilor sindicali pentru un parteneriat mai eficient”. La eveniment au participat lideri și activiști sindicali din mai multe raioane din nordul țării, reprezentând cele șase sindicate și organizații membre ale federației. Seminarul face parte […]
09:50
Stresul continuu, ritmul alert și suprasolicitarea la locul de muncă împing tot mai mulți angajați către o stare de epuizare totală, cunoscută și sub numele de ardere profesională sau „burnout”. Deși la început poate părea o simplă oboseală, specialiștii avertizează că, netratată la timp, poate duce la consecințe grave pentru sănătate. Printre cei mai expuși […]
19 noiembrie 2025
14:20
Sindicaliștii, instruiți în ceea ce privește dialogul social în relațiile de muncă # Vocea Poporului
Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) a desfășurat, la 6 noiembrie curent, un seminar pentru liderii organizațiilor sindicale primare din cadrul Centrului Sindical Ramural Teritorial (CSRT) Hâncești. Instruirea a avut loc la Institutul Muncii și a avut tema: „Protecția socială și dialogul social în relațiile de muncă: de la contractul colectiv la securitatea și […]
11:30
La sfârșitul lunii octombrie, Bruxellesul a devenit un punct de întâlnire pentru lideri sindicali din întreaga Europă, care au discutat despre noile provocări ale pieței muncii și despre cum pot fi protejați lucrătorii în fața schimbărilor climatice, sociale și economice. În perioada 30–31 octombrie 2025, s-a desfășurat seminarul internațional „Cadrul strategic al Uniunii Europene privind […]
07:30
Parteneriatul școală-familie – sprijin pentru incluziunea fiecărui copil în educație # Vocea Poporului
În perioada 23 octombrie – 7 noiembrie, 63 de cadre didactice și specialiști din nouă raioane ale țării au participat la o serie de ateliere de formare a formatorilor în domeniul educației incluzive. Sesiunile au fost dedicate promovării incluziunii copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale, copiilor refugiați și celor din minorități etnice. Participanții au […]
18 noiembrie 2025
15:10
Republica Moldova mai are de lucru la capitolul consolidarea statului de drept, la respectarea drepturilor copiilor, ale persoanelor cu dizabilități, să îmbunătățească legislația muncii, precum și în ceea ce privește cooperarea Guvernului cu organizațiile societății civile în vederea implementării cu succes a Planului de Creștere Economică, finanțat de Uniunea Europeană cu 1.9 miliarde de euro. […]
12:00
„Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre statele candidate să adere la UE” # Vocea Poporului
Marta Kos, comisar european pentru Extindere, s-a aflat, în perioada 10-11 noiembrie, în a patra sa vizită în Republica Moldova. Aceasta a avut întrevederi cu primele persoane din stat, cu membrii Cabinetului de miniștri și a felicitat Republica Moldova pentru progresele substanțiale reflectate în Raportul de extindere 2025. În cadrul Conferinței privind prezentarea Raportului de […]
08:30
Din ședințele Parlamentului anterior am înțeles că la anul viitor vom beneficia de tichete de vacanță. Ce este tichetul de vacanță? Ce beneficii vor aduce acestea? Care acte norma-tive reglementează acordarea acestora? Galina Postolache, Chișinău Ce modificări au fost operate la Legea 166/2017 cu privire la tichetele de masă? Valeriu Mitu, Nisporeni Prin Legea 172 […]
17 noiembrie 2025
13:40
Pe 11 noiembrie curent, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pus capăt incertitudinilor: Directiva UE privind salariile minime adecvate rămâne solidă în elementele sale esențiale, se arată întro postare a lui Igor Zubcu, președintele CNSM. CJUE a confirmat obligațiile de promovare a negocierii colective și de elaborare a planurilor naționale acolo unde acoperirea […]
11:20
În negocierea Contractului colectiv, e important să se ajungă la modelul „câștig-câștig” # Vocea Poporului
Pentru a mări rata de acoperire cu negocieri colective de la 40 la 80 la sută, sindicatele din Republica Moldova trebuie să întreprindă mai multe acțiuni, inclusiv să soluționeze rapid conflictele de muncă prin metode alternative instanțelor de judecată. Este concluzia lui Jan Kohler Nielsen, consultant de program pe domeniul instruire și educație în cadrul […]
07:40
Într-un demers semnat de Igor Zubcu, președintele CNSM, adresat premierului Alexandru Munteanu, lui Andrian Gavriliță, ministru al finanțelor, și Nataliei Plugaru, ministru al muncii și protecției sociale, sindicatele cer expres majorarea substanțială a salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2026. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, în calitate de partener social și reprezentant […]
13 noiembrie 2025
11:50
Recent, la Centrul de Creație al Copiilor din Florești a avut loc lansarea proiectelor sindicale locale dedicate promovării Convenției nr. 156 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) – document esențial care promovează egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați cu responsabilități familiale. Evenimentul, organizat de Federația Sindicală „SindLUCAS”, în parteneriat cu Confederația Națională […]
09:50
Comisia de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-a reunit, recent, în cadrul unei ședințe online, pentru a discuta principalele direcții de activitate în domeniul promovării egalității de gen și prevenirii violenței bazate pe gen. În cadrul ședinței, membrele Comisiei au aprobat organizarea activității „Violența de gen: conștientizarea și prevenirea abuzurilor în […]
12 noiembrie 2025
14:20
La Institutul Muncii au avut loc recent mai multe seminare de instruire a managerilor din domeniul educației. Una din ultimele evenimente, organizate de Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEȘ), a fost activitatea de informare pentru managerii instituțiilor de învățământ și liderii sindicali din Centrul Sindical Ramural Hâncești din domeniul Educației și Științei cu genericul […]
12:00
Egalitatea de tratament pentru lucrători și lucrătoare cu responsabilități familiale # Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat, recent, în orașul Căușeni, o activitate de informare în cadrul campaniei „Fii vocea echității la locul de muncă!”, dedicată promovării egalității de tratament între femei și bărbați și sprijinirii lucrătorilor și lucrătoarelor cu responsabilități familiale. Evenimentul s-a desfășurat în sala festivă a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” […]
11:00
Munca într-un mediu sigur și sănătos este un drept fundamental al fiecărui angajat. Acesta nu reprezintă doar o preocupare a angajaților, ci și o responsabilitate importantă pentru angajatori și liderii sindicali. În context, prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale, crearea unui loc de muncă adecvat și asigurarea drepturilor salariaților în domeniul Securității și Sănătății în […]
11 noiembrie 2025
11:40
CNSM a reafirmat sprijinul său ferm pentru dezvoltarea investițiilor în munca de îngrijire, în cadrul unui eveniment organizat pe 29 octombrie de Organizația Internațională a Muncii (OIM), la Ungheni, cu prilejul Zilei internaționale a îngrijirii și asistenței. La eveniment au participat reprezentanți ai Guvernului, ai autorităților publice locale din Ungheni, partenerii sociali ai OIM, Oficiul […]
07:30
Campania națională „Fii vocea echității la locul de muncă!”, inițiată de CNSM în parteneriat cu Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), a ajuns recent la Ungheni, unde a reunit zeci de lideri sindicali, reprezentanți ai autorităților locale, ai sistemului educațional și social. Reuniunea, găzduită de Consiliul Raional Ungheni, s-a […]
10 noiembrie 2025
11:30
Directoarea Fabricii de confecții „Ionel”: „Noi, la întreprindere, suntem o mică Europă” # Vocea Poporului
Unul dintre cei mai mari producători de articole vestimentare din Republica Moldova, fabrica „Ionel”, a împlinit 80 de ani de la fondare. Cu acest prilej, la întreprindere a avut loc o sărbătoare, la care au participat toți cei care au fost alături de echipa de la „Ionel” și la bine, și la greu. A fost, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.