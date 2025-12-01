CNSM salută lansarea proiectului Twinning vizând consolidarea capacităților ISM

08:20

Vă rog să ne spuneți care sunt cele mai importante Convenții ale Organizației Internaționale a Muncii care vizează egalitatea de șanse și de tratament ratificate de Republica Moldova și care sunt obiectivele acestora? În ce măsură legislația națională reflectă prevederile aces­tor norme de drept internațional sau care sunt angaja­mentele statului ca urmare a ratificării lor? […]