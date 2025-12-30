Capitala Europei – cea mai periculoasă de pe continent. Clasamentul orașelor
Realitatea.md, 30 decembrie 2025 09:10
În ultimii ani, violența bandelor urbane a devenit larg răspândită în unele țări europene – de la frecventele atacuri cu mitralieră din Bruxelles până la asasinate plătite în încheierile de socoteli dintre traficanții de droguri din Olanda. Statisticile de sfârșit de an arată însă că Bruxelles pare a fi devenit de departe cea mai violentă capitală […] Articolul Capitala Europei – cea mai periculoasă de pe continent. Clasamentul orașelor apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
09:30
Tomac: Reconectarea malurilor Nistrului prin proiecte comune va crea climatul ca oamenii să își dorească mai mult în UE # Realitatea.md
„Sunt absolut convins că o politică inteligentă de reconectare a celor două maluri ale Nistrului, prin proiecte tot mai multe comune economice, parteneriate sociale care să evite disputa ideologică, va crea climatul necesar pentru ca oamenii să își dorească tot mai mult să facă parte din Uniunea Europeană”, spune într-un interviu la RFI, europarlamentarul român, […] Articolul Tomac: Reconectarea malurilor Nistrului prin proiecte comune va crea climatul ca oamenii să își dorească mai mult în UE apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Ministerul Sănătății a transmis două proiecte privind medicina transfrontalieră și doctorii Comisiei UE # Realitatea.md
Ministerul Sănătății a transmis două proiecte de lege privind acordarea asistenței transfrontaliere și activitatea doctorilor Comisiei Europene. Autoritatea de la Bruxelles urmează să se expună în privința lor, reglementările referindu-se la alinierea legislației naționale la cea comunitară. Unul dintre documente se referă la recunoașterea calificărilor medicilor moldoveni în UE. Cel de-al doilea ține modul în […] Articolul Ministerul Sănătății a transmis două proiecte privind medicina transfrontalieră și doctorii Comisiei UE apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
09:10
La începutul acestei luni, CIA ar fi efectuat un atac cu dronă asupra unei facilități portuare de pe coasta Venezuelei, marcând prima intervenție cunoscută a Statelor Unite asupra unei ținte de pe teritoriul venezuelean. Atacul cu dronă, ale cărui detalii nu au mai fost raportate până acum, a vizat un cheu izolat de pe coasta […] Articolul Lovitură cu dronă asupra traficanților venezueleni: SUA implicată apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
În ultimii ani, violența bandelor urbane a devenit larg răspândită în unele țări europene – de la frecventele atacuri cu mitralieră din Bruxelles până la asasinate plătite în încheierile de socoteli dintre traficanții de droguri din Olanda. Statisticile de sfârșit de an arată însă că Bruxelles pare a fi devenit de departe cea mai violentă capitală […] Articolul Capitala Europei – cea mai periculoasă de pe continent. Clasamentul orașelor apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Poliția a văzut cum fugea din țară Constantinov: ”A schimbat trei automobile pentru a ajunge în Transnistria” # Realitatea.md
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat pe 26 decembrie la 12 ani de închisoare cu executare, ar fi intrat în regiunea transnistreană încă pe 25 decembrie, cu o zi înainte de pronunțarea sentinței. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Potrivit acestuia, deplasarea lui Constantinov […] Articolul Poliția a văzut cum fugea din țară Constantinov: ”A schimbat trei automobile pentru a ajunge în Transnistria” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
08:50
Anul Calului de Foc în zodiacul Chinezesc, 2026: Apare o dată la 60 de ani. Ce simbolizează # Realitatea.md
Anul Calului de Foc apare la fiecare 60 de ani și aduce noroc, dar și schimbări neașteptate. În 2026, Anul Nou Lunar va fi pe 17 februarie, când se va încheia Anul Șarpelui de Lemn și va începe Anul Calului de Foc. În astrologia chineză, fiecare an este asociat cu unul dintre cele 12 animale […] Articolul Anul Calului de Foc în zodiacul Chinezesc, 2026: Apare o dată la 60 de ani. Ce simbolizează apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
De la legi la pahare! Deputați PAS prinși discutând pe chatul „Kenții” în timpul ultimei ședințe a Parlamentului # Realitatea.md
Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au fost surprinși în timpul ședinței plenare discutând pe un grup de WhatsApp, numit „Kenții”. Conversația a fost fotografiată de pe laptopul deputatului PAS Maxim Potîrniche și distribuită în spațiul public de către deputatul fracțiunii Democrația Acasă Alexandru Verșinin, scrie tv8.md. Potrivit conversației, Eugen Sinchevici întreabă […] Articolul De la legi la pahare! Deputați PAS prinși discutând pe chatul „Kenții” în timpul ultimei ședințe a Parlamentului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
08:30
Reședința secretă a lui Putin, vizată de atacul ucrainean cu drone: Imagini din satelit # Realitatea.md
Reședința lui Vladimir Putin, despre care autoritățile ruse afirmă că ar fi fost vizată de un atac ucrainean cu aproape 100 de drone, este situată în zona Valdai, în regiunea Novgorod. Imaginile din satelit indică faptul că complexul are atât caracter de palat, cât și de fortificație. Este un loc folosit de liderul rus pentru […] Articolul Reședința secretă a lui Putin, vizată de atacul ucrainean cu drone: Imagini din satelit apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și nimicirea unui lot de 2.080 de kilograme de rodii importate, care nu corespund normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Potrivit ANSA, analizele de laborator au arătat depășirea limitei maxime admisibile a reziduului de pesticid Pirimetanil, substanță care poate prezenta risc pentru sănătatea umană. Probele au […] Articolul ANSA a nimicit peste două tone de rodii importate: Ar fi contaminate apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Maia Sandu anunță o conferință de presă la sfârșit de an. Despre ce va vorbi președintele # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține astăzi, marți, 30 decembrie, o conferință de presă în cadrul căreia va aborda subiecte ce țin de domeniul justiției. Evenimentul va începe la ora 10.00. Urmăriți conferința LIVE pe rlive.md și la Realitatea TV. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Maia Sandu anunță o conferință de presă la sfârșit de an. Despre ce va vorbi președintele apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
S-ar putea să te surprinzi reflectând asupra esenței creativității. Cu Luna care traversează semnul Taurului, gândurile tale pot fi îndreptate spre stabilitate, siguranță și rutină. Este important să te încurajezi și să îți canalizezi inventivitatea în activități practice. Astăzi este a 11-a zi lunară, un moment în care forțele cosmice pot părea intense și, uneori, […] Articolul Horoscop 30 decembrie 2025: Ce îți rezervă astrele la final de an apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul: alimentele cu semnificație și tradițiile care aduc prosperitate # Realitatea.md
Te-ai întrebat vreodată ce să pui pe masa de Revelion pentru a avea noroc tot anul? De-a lungul timpului, numeroase tradiții și superstiții s-au legat de această zi specială. Revelionul este considerat un moment de trecere, dar și de reînnoire. Sfârșitul unui an reprezintă întotdeauna un prilej de reflecție, de stabilire a unor rezoluții, dar […] Articolul Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul: alimentele cu semnificație și tradițiile care aduc prosperitate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
07:10
Astăzi, 30 decembrie, vremea va fi predominant închisă, cu cer noros și temperaturi scăzute. Pe parcursul nopții nu se așteaptă precipitații semnificative, însă în timpul zilei sunt prognozate ninsori și lapoviță. În aceste condiții, pe carosabil se va forma ghețuș, ceea ce poate îngreuna circulația. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor ajunge până la +3 grade […] Articolul Sfârșit de an cu ger și lapoviță: Temperaturi scăzute în toată țara apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Pentru data de 30 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro a ajuns la valoarea de 19,7441 lei, înregistrând o scădere ușoară de 0,02 lei față de cotația anterioară. Dolarul american este evaluat la 16,7792 lei, fiind mai ieftin cu 0,01 lei. Leul românesc are un curs de 3,8759 lei, de asemenea în scădere […] Articolul Curs valutar 30 decembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:00
„Va fi un loc de muncă stresant”. Se caută caută angajat pentru AI: salariu de 555.000 $ pe an # Realitatea.md
Șeful OpenAI, mintea din spatele ChatGPT, a publicat un anunț pentru un loc de muncă plătit cu 555.000 de dolari pe an, în jur de 46.000 de dolari pe lună. Descrierea postului este însă atât de provocatoare și necesită niște abilități de nișă într-un domeniu încă în dezvoltare încât și Superman s-ar gândi de două […] Articolul „Va fi un loc de muncă stresant”. Se caută caută angajat pentru AI: salariu de 555.000 $ pe an apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Trump, „foarte furios” după ce Putin i-a spus că Zelenski a atacat cu drone reședința sa # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a criticat Ucraina pentru presupusul atac cu drone denunțat de Rusia asupra unei reședințe a președintelui rus Vladimir Putin, atac negat însă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agerpres.ro. „Nu-mi place. Nu este bine. Am aflat azi dimineață. Știți cine mi-a spus? Președintele Putin, azi dimineață. A spus că a fost atacat. […] Articolul Trump, „foarte furios” după ce Putin i-a spus că Zelenski a atacat cu drone reședința sa apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Apar informaţii noi despre presupusul criminal în serie din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, şi despre oamenii care l-ar fi ajutat să comită ororile. Poliţia l-a reţinut pe fiul bănuitului, un bărbat în vârstă de 33 de ani, pe care îl suspectează de complicitate la una dintre crime. Acesta încerca să părăsească Republica Moldova, scrie […] Articolul Detalii tulburătoare: suspiciuni de canibalism în cazul din Anenii Noi apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Administrația Națională a Drumurilor anunță că drumurile publice naționale sunt practicabile, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, sub monitorizare permanentă și cu intervenții operative, la necesitate. Potrivit instituției, lucrările de întreținere a drumurilor pe timp de iarnă au continuat pe parcursul zilei de luni, 29 decembrie curent, în regiunile unde au fost […] Articolul AND: Drumurile naționale sunt practicabile în seara de 29 decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Mai mulți bani pentru sănătate în 2026: cresc fondurile pentru asistență medicală și medicamente compensate # Realitatea.md
Fondurile pentru asistență medicală și medicamente compensate în bugetul asigurărilor medicale pentru 2026 sunt în creștere comparativ cu anul curent. Astfel, anul viitor vor fi alocați mai mulți bani pentru asistența medicală și pentru compensarea medicamentelor. Totodată, mărimea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă va rămâne aceeași – de 12 636 […] Articolul Mai mulți bani pentru sănătate în 2026: cresc fondurile pentru asistență medicală și medicamente compensate apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Profesorii din Găgăuzia cer mai multe manuale și materiale didactice în limba găgăuză # Realitatea.md
Profesorii din Găgăuzia solicită mai multe manuale și materiale didactice în limba găgăuză. Aceștia propun elaborarea de resurse moderne, precum materiale video, prezentări, hărți istorice, dicționare tematice și ghiduri metodice. Recomandările au fost spuse în cadrul unei ședințe desfășurate la Comrat, la care au participat peste 100 de profesori implicați în pilotarea curriculumului la disciplina […] Articolul Profesorii din Găgăuzia cer mai multe manuale și materiale didactice în limba găgăuză apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:00
VIDEO Cel puțin trei persoane au murit în urma furtunilor severe din sudul și estul Spaniei # Realitatea.md
Sudul și estul Spaniei au fost afectate de furtuni puternice, care au provocat moartea a cel puțin trei persoane, informează Digi24. Ploile abundente și vântul puternic au generat sute de incidente pe întreg teritoriul Peninsulei Iberice. Provincia Malaga a fost cea mai afectată, autoritățile locale activând planul de urgență pentru inundații. În total, 36 de […] Articolul VIDEO Cel puțin trei persoane au murit în urma furtunilor severe din sudul și estul Spaniei apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Regim de vize simplificat între Turcia și Armenia, pas înainte spre normalizare relațiilor # Realitatea.md
Turcia și Armenia au ajuns la un acord pentru simplificarea regimului de vize, ca parte a procesului de normalizare a relațiilor dintre cele două state, a anunțat luni Ministerul Afacerilor Externe de la Ankara, scrie MediaFax. Măsura vizează facilitarea călătoriilor între cele două țări vecine, care nu au relații diplomatice oficiale și al căror punct […] Articolul Regim de vize simplificat între Turcia și Armenia, pas înainte spre normalizare relațiilor apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Autoritățile din regiunea transnistreană au publicat tarifele la serviciile comunale pentru anul 2026. Deși anterior reprezentanții de la Tiraspol avertizaseră că prețurile vor crește, majoritatea tarifelor vor rămâne la nivelul actual, cu doar mici diferențe. Potrivit comunicatului emis de administrația locală, costul serviciilor publice va fi mai mic decât se preconiza inițial. Totuși, specialiștii susțin […] Articolul Regiunea transnistreană: utilitățile vor fi menținute la tarife mici în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Parlamentul Republicii Moldova a respins toate amendamentele propuse de Partidul MAN la proiectul bugetului pentru anul 2026. Decizia a fost luată de majoritatea deputaților din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care au votat împotriva fiecărui amendament. Conform declarațiilor Partidului MAN, amendamentele lor vizau finanțarea unor proiecte de infrastructură, cultură, educație și sprijin social pentru cetățeni. […] Articolul PAS respinge toate propunerile MAN la bugetul 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Primele imagini cu Teatrul din Mariupol după bombardamentele care au ucis sute de civili # Realitatea.md
Teatrul Dramatic din Mariupol și-a reluat activitatea pentru prima dată în peste trei ani, după ce clădirea a fost grav avariată în timpul luptelor din invazia Rusiei în Ucraina, transmite Sky News. Orașul Mariupol, situat în regiunea Donețk din sudul Ucrainei, rămâne sub control rusesc. Teatrul a devenit un simbol al tragediei orașului, fiind bombardat […] Articolul Primele imagini cu Teatrul din Mariupol după bombardamentele care au ucis sute de civili apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump a avut o „convorbire telefonică pozitivă” cu președintele rus Vladimir Putin pe tema Ucrainei, a anunțat secretara de presă al Casei Albe, Caroline Levitt, într-un comunicat oficial. „Președintele Trump a încheiat o conversație pozitivă cu președintele Putin privind Ucraina”, a precizat Caroline Levitt. Potrivit declarațiilor, discuția telefonică a avut loc […] Articolul Discuție Trump–Putin despre Ucraina: Casa Albă vorbește despre un dialog „pozitiv” apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Rusia acuză Ucraina de un atac cu 91 de drone asupra reședinței lui Putin. Lavrov: Astfel de acțiuni nu vor rămâne fără răspuns # Realitatea.md
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat luni Ucraina că ar fi încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, folosind 91 de drone cu rază lungă de acțiune, și a avertizat că poziția Moscovei în negocierile de pace va fi revizuită, relatează Reuters. „În noaptea de 28 spre 29 decembrie 2025, […] Articolul Rusia acuză Ucraina de un atac cu 91 de drone asupra reședinței lui Putin. Lavrov: Astfel de acțiuni nu vor rămâne fără răspuns apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Parlamentul a aceptat demisia lui Scott Bales din Comisia de evaluare a judecătorilor # Realitatea.md
Parlamentul Republicii Moldova a luat act, astăzi, 29 decembrie, de cererea de demisie a lui Scott Bales din funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. Demisia vizează calitatea sa de membru internațional al Comisiei de […] Articolul Parlamentul a aceptat demisia lui Scott Bales din Comisia de evaluare a judecătorilor apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Pe fondul creșterii alarmante a numărului de accidente montane din ultimii ani, Salvamont România a transmis un set de recomandări esențiale pentru persoanele care ajung martori ai unor incidente produse pe munte. Salvatorii atrag atenția că intervenția corectă în primele minute poate fi decisivă pentru viața victimei, până la sosirea echipajelor specializate, citează MediaFax. Primul […] Articolul Ce trebuie să faci dacă ești martor la un accident pe munte: ghid Salvamont România apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Sfârșitul unei tradiții de peste 400 de ani: Danemarca renunță la livrarea scrisorilor fizice # Realitatea.md
Danemarca se pregătește pentru sfârșitul unei tradiții poștale de peste patru secole, după ce compania națională PostNord a anunțat încetarea definitivă a livrării scrisorilor fizice. Ultimele scrisori vor fi distribuite pe 30 decembrie, marcând finalul unui serviciu care datează din 1624, scrie POLITICO. Deși livrarea clasică a scrisorilor încetează, legislația daneză garantează în continuare dreptul […] Articolul Sfârșitul unei tradiții de peste 400 de ani: Danemarca renunță la livrarea scrisorilor fizice apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Un fond pentru dezvoltare a sistemului de documente normative în construcții a fost instituit în Moldova # Realitatea.md
În Republica Moldova a fost instituit Fondul național de dezvoltare a sistemului de documente normative în construcții. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care prevede crearea acestuia. Prin intermediul inițiativei, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale își propune ajustarea prevederilor legale la Codul urbanismului și construcțiilor, adoptat în anul 2023. Documentul conține prevederi menite să […] Articolul Un fond pentru dezvoltare a sistemului de documente normative în construcții a fost instituit în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
VIDEO Au apărut imagini de la operațiunea de salvare a turiștilor din Republica Moldova blocați în munți # Realitatea.md
Imagini de la operațiunea de salvare a patru turiști din Republica Moldova, care au rămas blocați în Refugiul Colțun din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Salvamont Argeș au publicat pe pagina lor de Facebook și au precizat că dispun de toate resursele necesare pentru intervenție, inclusiv de echipamente și provizii pentru turiștii blocați. De asemenea, aceștia […] Articolul VIDEO Au apărut imagini de la operațiunea de salvare a turiștilor din Republica Moldova blocați în munți apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
RCA obligatoriu pentru trotinetele electrice. Amenzi usturătoare pentru cei care ignoră regula # Realitatea.md
Proprietarii de trotinete electrice care depășesc viteza de 25 km/h sunt obligați, în România, să încheie o asigurare de răspundere civilă (RCA), potrivit unei legi intrate recent în vigoare, relatează presa de peste Prut. Cei care circulă fără poliță riscă amenzi de până la 2.000 de lei românești (aproximativ 7.700 de lei moldovenești). Potrivit Autorității […] Articolul RCA obligatoriu pentru trotinetele electrice. Amenzi usturătoare pentru cei care ignoră regula apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Două fiice pierdute în doi ani! O influenceriță din SUA, lovită de o nouă tragedie, chiar de Crăciun # Realitatea.md
Melissa Mae Carlton, o influenceriță cunoscută pe Instagram, și soțul ei, Tom Carlton, au anunțat moartea fiicei lor de nouă ani, Molly, chiar în ziua de Crăciun. Tragedia vine la doar un an după ce familia și-a pierdut prima fiică, Abigail, care a murit în aprilie 2024. „În dimineața de Crăciun, dulcea noastră Molly și […] Articolul Două fiice pierdute în doi ani! O influenceriță din SUA, lovită de o nouă tragedie, chiar de Crăciun apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Activitatea de voluntariat va fi certificată și reglementată strict. Ajutorul pentru copii – doar prezentând cazierul # Realitatea.md
Voluntariatul va fi reglementat mai strict în Moldova. Persoanele care vor ajuta copii, bătrâni, persoane cu dizabilități, oameni care au nevoie de îngrijire, victime ale infracțiunilor, bolnavi sau cetățeni care nu dețin capacitate juridică vor trebui să prezinte cazierul judiciar. Noile prevederi ale Legii voluntariatului au fost aprobate pe 29 decembrie, în a doua lectură, de […] Articolul Activitatea de voluntariat va fi certificată și reglementată strict. Ajutorul pentru copii – doar prezentând cazierul apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Mai întâi la mediator, apoi la judecător: cel puțin o ședință de mediere va fi obligatorie în anumite tipuri de litigii # Realitatea.md
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege privind medierea și statutul mediatorului, care introduce obligativitatea participării la cel puțin o ședință de mediere înainte ca anumite litigii să ajungă în instanță. Noua lege prevede că persoanele implicate în unele litigii civile, de familie și de muncă vor fi obligate să participe mai […] Articolul Mai întâi la mediator, apoi la judecător: cel puțin o ședință de mediere va fi obligatorie în anumite tipuri de litigii apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Noi reguli pentru procedurile de achiziții publice. Parlamentul a aprobat alinierea la standardele Uniunii Europene # Realitatea.md
Instituțiile publice și agenții comerciali din Republica Moldova vor avea noi reguli privind achizițiile publice. Parlamentul a aprobat în a doua lectură alinierea la standardele Uniunii Europene în domeniu. Astfel, vor fi introduse praguri valorice diferențiate pentru atribuirea contractelor. În cazul lucrărilor și serviciilor sociale, suma va constitui un milion de lei, iar în cazul […] Articolul Noi reguli pentru procedurile de achiziții publice. Parlamentul a aprobat alinierea la standardele Uniunii Europene apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
O fetiță de 6 ani a rămas fără deget după ce s-a jucat cu toporul de bucătărie. Medicii nu au putut salva falanga # Realitatea.md
O copilă de doar 6 ani a rămas fără o parte din deget după ce s-a jucat cu toporul de bucătărie. Incidentul a avut loc la Chițcani, stânga Nistrului. Micuța era acasă cu bunica, cât părinții erau la muncă. Cât femeia a pierdut-o pentru scurt timp din atenție, minora a luat toporul pentru carne din […] Articolul O fetiță de 6 ani a rămas fără deget după ce s-a jucat cu toporul de bucătărie. Medicii nu au putut salva falanga apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Guvernul a plătit 38 milioane lei compensații pentru energia electrică în agricultură și industria prelucrătoare # Realitatea.md
38,1 milioane de lei au fost acordați în 2025 sub formă de compensații pentru energia electrică agenților economici din agricultură și industria prelucrătoare, în cadrul Programului de compensare a creșterii prețului la energie, aprobat de Guvern. Despre aceasta anunță Ministerul Agriculturii, precizând că, în cadrul mecanismului, au fost depuse 3 218 cereri. Compensația a reprezentat […] Articolul Guvernul a plătit 38 milioane lei compensații pentru energia electrică în agricultură și industria prelucrătoare apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
PN a renunțat la majoritatea amendamentelor privind bugetul și a prezentat doar unul. Usatîi: Nici nu ascultați # Realitatea.md
Renato Usatîi a acuzat majoritatea parlamentară că refuză la comanda partidului amendamentele opoziției. Declarația a fost făcută cât se dezbătea proiectului bugetului de stat. După ce opoziția a prezentat la rând numeroase amendate, iar acestea nu au fost acceptate, „Partidul Nostru” s-a abținut să mai înainteze propuneri. Usatîi a anunțat că doar un singur document […] Articolul PN a renunțat la majoritatea amendamentelor privind bugetul și a prezentat doar unul. Usatîi: Nici nu ascultați apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Ceban, despre moratoriu la angajare: Deciziile PAS vor lăsa aproape 17.000 de oameni fără locuri de muncă # Realitatea.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) că prin deciziile sale va provoca pierderea a cel puțin 17.000 de cetățeni, care ar putea fi nevoiți să plece peste hotare din lipsa locurilor de muncă. Potrivit edilului, moratoriu asupra angajărilor în funcțiile vacante din sectorul public va lăsa aproape 17.000 […] Articolul Ceban, despre moratoriu la angajare: Deciziile PAS vor lăsa aproape 17.000 de oameni fără locuri de muncă apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Scenă de crimă la spital în România: asistenta ar fi ajutat o femeie să-și ucidă mama # Realitatea.md
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu a anunțat luni, 29 decembrie, că a demarat verificări la Spitalul Orășenesc Cisnădie, după ce o asistentă a fost reținută și ulterior arestată preventiv în România, sub acuzația că a fost implicată într-un omor, transmite stirileprotv.ro. Asistenta este suspectată că ar fi ajutat o femeie să își ucidă mama […] Articolul Scenă de crimă la spital în România: asistenta ar fi ajutat o femeie să-și ucidă mama apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Guvernul a prelungit moratoriul asupra angajării personalului în funcțiile vacante, stabilite la situația din 30 noiembrie 2025. Astfel, măsura va fi aplicată până la data de 31 decembrie 2026, pentru un număr total de aproximativ 17 mii de funcții, și nu se va aplica funcțiilor pentru care, la data intrării în vigoare a proiectului, a […] Articolul Moratoriul supra angajărilor în sectorul bugetar, extins până la 31 decembrie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
În Franța, depășirea limitei de viteză cu peste 50 de kilometri pe oră nu mai este doar o simplă contravenție, ci a fost transformată într-o infracțiune cu pedepse mai severe. Conform noii reglementări publicate săptămâna trecută în Monitorul Oficial, șoferii care încalcă această regulă riscă până la trei luni de închisoare și o amendă de […] Articolul Șoferii din Franța riscă închisoarea pentru depășirea limitei de viteză apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Serviciul antirabic din Chișinău va fi descentralizat din 1 ianuarie 2026. Ce înseamnă asta # Realitatea.md
Direcția generală asistență medicală și socială informează că, începând cu 1 ianuarie 2026, serviciul de asistență medicală antirabică din Chișinău va fi descentralizat, conform unui ordin al Ministerului Sănătății. Măsura are drept scop facilitarea accesului pacienților la tratament și reducerea timpului de intervenție în cazurile de urgență. Astfel, în zilele lucrătoare, locuitorii Capitalei vor beneficia […] Articolul Serviciul antirabic din Chișinău va fi descentralizat din 1 ianuarie 2026. Ce înseamnă asta apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Ultimele zile ale anului 2025 vor fi geroase. Temperaturile scăzute se vor menține, iar meteorologii ar putea emite un nou cod de vânt puternic pentru 31 decembrie. Pe alocuri vor cădea ninsori slabe. Contactat de IPN, șeful Direcției prognoze meteorologice din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadii Roșca, a declarat că gerul va persista până […] Articolul Ger în ultimele zile din 2025. Se încălzește după Revelion apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Vasile Bolea, amendat cu 500 de lei. Instanța a încetat dosarul privind violența în familie # Realitatea.md
Fostul deputat Vasile Bolea a fost sancționat contravențional cu o amendă de 500 de lei pentru încălcarea obligațiilor părintești, în urma examinării în instanță a dosarului legat de incidentul din 25 aprilie 2025, scrie tvrmoldova.md. În același timp, instanța a încetat procesul contravențional pe capătul ce viza acuzația de violență în familie, stabilind că nu […] Articolul Vasile Bolea, amendat cu 500 de lei. Instanța a încetat dosarul privind violența în familie apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Instituția chineză de reglementare în mediul online a publicat un proiect pentru dezbatere publică care vizează întărirea supravegherii serviciilor de inteligență artificială concepute să simuleze personalitatea umană și să angajeze utilizatorii în interacțiuni emoționale, potrivit Reuters, citată de HotNews. Proiectul semnalează efortul Beijingului de a modela utilizarea tot mai extinsă a inteligenței artificiale prin consolidarea […] Articolul China vrea să controleze AI-ul care „simulează emoții” și poate crea dependență apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Tensiuni după discuția Trump-Zelenski: Kremlinul solicită retragerea completă a trupelor din Donbas # Realitatea.md
După întrevederea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, optimismul privind un avans rapid către pace a fost temperat de poziția fermă a Moscovei. Kremlinul solicită retragerea completă a forțelor ucrainene din Donbas, în timp ce Kievul insistă asupra obținerii unor garanții de securitate pe termen extins din partea Statelor Unite. Mesajul transmis de Kremlin după […] Articolul Tensiuni după discuția Trump-Zelenski: Kremlinul solicită retragerea completă a trupelor din Donbas apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Legea bugetului de stat pentru anul 2026, adoptată de Parlament în lectura a doua, confirmă un model bugetar dependent de împrumuturi și orientat preponderent spre cheltuieli curente, în timp ce spațiul pentru investiții rămâne limitat. Potrivit documentului, bugetul este construit cu venituri de aproximativ 79,7 miliarde de lei. Cheltuielile vor crește cu 7%, comparativ cu […] Articolul Bugetul de stat pentru 2026 aprobat cu un deficit de peste 20,9 miliarde de lei apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.