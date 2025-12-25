video | Un vânzător de porumb din Istanbul a devenit peste noapte vedetă pe internet. Atrage numeroși turiști și vizitatori
Zugo.md, 25 decembrie 2025 11:40
Un tânăr care vinde porumb fiert pe străzile din Istanbul a reușit să devină, peste noapte, un adevărat fenomen online. Fără planuri de celebritate și fără campanii de promovare, acesta a ajuns idolul a milioane de femei, scrie protv.ro. Totul a început când mai mulți trecători au început să îl filmeze
• • •
Acum 5 minute
12:00
Din 2027, elevii vor învăța după manuale noi, tipărite integral color. Curriculumul școlar va fi revizuit # Zugo.md
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat că curriculumul școlar din Republica Moldova va fi revizuit integral până în anul 2027, iar toate disciplinele vor beneficia de manuale noi. Potrivit ministrului, reforma curriculară are două obiective majore. Primul vizează integrarea mai vizibilă a competențelor necesare secolului XXI în disciplinele
Acum 30 minute
11:40
Acum o oră
11:20
video | Ion Ceban, huiduit la Arena Chișinău în timp ce încerca să transmită un mesaj de felicitare # Zugo.md
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a fost huiduit de o parte a publicului în timpul concertului aniversar al trupei Zdob și Zdub, organizat pe 24 decembrie, la Arena Chișinău. Edilul a urcat pe scenă pentru a transmite un mesaj de felicitare dedicat formației și domeniului cultural, însă apariția sa a provocat
Acum 2 ore
10:30
video | Guvernul, Președinția și Parlamentul au adresat urări cetățenilor de sărbători: „Să avem pace și să fim în siguranță” # Zugo.md
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, mai mulți oficiali ai Republicii Moldova au transmis mesaje de felicitare adresate cetățenilor, în care au făcut referire atât la semnificația Crăciunului, cât și la principalele direcții de acțiune ale autorităților pentru perioada următoare. Prim-ministrul Alexandru Munteanu și membrii Cabinetului de miniștri au publicat o
Acum 24 ore
14:20
video | Indicii de omor într-un caz de dispariție la Anenii Noi. Trei persoane au fost reținute # Zugo.md
Autoritățile investighează dispariția unui bărbat de 61 de ani din raionul Anenii Noi, caz în care principala versiune examinată este omorul, după ce în urma unor acțiuni operative desfășurate timp de aproape două luni au fost identificați suspecți și ridicate mai multe probe relevante, anunță poliția. Oamenii legii au identificat
13:50
Rusia planifică construirea unei centrale nucleare pe Lună în următorul deceniu, care să alimenteze programul său spațial și o stație de cercetare comună ruso-chineză, în contextul în care marile puteri se grăbesc să exploreze singurul satelit natural al Pământului, scrie miercuri Reuters, citat de Hotnews.ro. De când cosmonautul sovietic Iuri
13:40
În Republica Moldova ar putea fi construit un stadion național de nivel internațional, după ce în Parlament a fost depus un amendament la Legea bugetului de stat ce prevede alocarea a 12 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului, a declarat deputatul PAS Maxim Potîrniche. În cadrul
12:40
Ministerul Sănătății anunță că, de la 1 ianuarie 2026, serviciul de asistență medicală antirabică din municipiul Chișinău va fi descentralizat, în conformitate cu ordinul ministerului privind optimizarea acestei asistențe. Măsura are scopul de a îmbunătăți accesul populației la tratament, de a reduce timpul de intervenție în cazurile de mușcături sau zgârieturi provocate de animale și
12:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) desfășoară percheziții într-o cauză penală ce vizează un reprezentant al unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție. Potrivit CNA, dosarul a fost inițiat pe faptul încălcării regulilor de edificare a construcțiilor cu cinci sau mai
Ieri
11:40
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat astăzi percheziții în mai multe raioane din sudul și centrul Republicii Moldova, într-un dosar ce vizează organizarea ilegală a jocurilor de noroc online. Potrivit informațiilor preliminare,
11:30
Un soldat ucrainean povestește cum a fost îngropat de viu pe front: „Am crezut că voi rămâne acolo pentru totdeauna” # Zugo.md
Un soldat ucrainean, a cărui imagine a făcut înconjurul lumii după ce s-a întors de pe front, a povestit în detaliu cum a fost îngropat de viu într-un atac al rușilor. Dmitro și un camarad al său au fost ținta unui bombardament intens după ce au respins forțele terestre ale
11:10
Planul de pace al Ucrainei: ce conțin cele 20 de puncte prezentate în premieră de Zelenski # Zugo.md
Zelenski a prezentat 20 de puncte pentru încheierea războiului din Ucraina. „Planul are 20 de puncte. Probabil că nu totul este perfect, dar planul este aici. Există garanții de securitate între noi, Uniunea Europeană și SUA, un document cadru", a explicat Zelenski. Președintele a adăugat că „există un document separat
10:50
Un fost secretar al organizației teritoriale Râșcani a partidului „Șor", declarat neconstituțional, a fost condamnat la patru ani de închisoare într-un dosar de finanțare ilegală a activităților politice, fiind acuzat că a gestionat peste 1,4 milioane de lei destinați organizării protestelor și remunerării participanților. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de
10:20
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu nivelul ridicat al prețurilor la ouă, a anunțat ministra Ludmila Catlabuga. Potrivit acesteia, statul nu poate interveni direct asupra prețurilor, însă poate verifica modul în care acestea se formează în lanțul comercial, transmite IPN. „E un mixt de
10:10
Câștig de cauză pentru ASP: R. Moldova nu va plăti peste 100 de milioane de lei unei companii din Bulgaria # Zugo.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a câștigat definitiv procesul intentat de compania bulgară OPTIMO IT SOLUTIONS LTD, Curtea de Apel Centru respingând pretențiile financiare de peste 100 de milioane de lei formulate împotriva instituției. Hotărârea a fost pronunțată la 22 decembrie și este irevocabilă. Litigiul a pornit după ce ASP a
09:50
foto | Circulație în condiții de iarnă pe drumurile din nordul și centrul țării. AND: zeci de utilaje mobilizate pentru combaterea lunecușului # Zugo.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, pe mai multe trasee naționale din nordul și centrul Republicii Moldova s-au format condiții de polei și carosabil înzăpezit. Potrivit comunicatului emis pe 24 decembrie, echipele întreprinderilor teritoriale S.A. „Drumuri" au intervenit pe parcursul
09:30
Premieră pentru Republica Moldova: Energocom a achiziționat energie din baterii de stocare # Zugo.md
Piața energetică din Republica Moldova marchează o premieră: compania Energocom a achiziționat pentru prima dată energie electrică livrată din baterii de stocare (BESS) pentru consumul intern, un pas important în modernizarea și flexibilizarea sistemului electroenergetic național. Energia este furnizată de un producător local care utilizează panouri fotovoltaice pentru generarea electricității
09:00
foto | Nicolae Timofti, Emilian Crețu, Gabriel Nebunu și alte personalități au primit distincții de stat din partea Maiei Sandu # Zugo.md
Actorul Emilian Crețu, interpretul Gabriel Nebunu, campionul la para judo Ion Basoc și fostul șef de stat Nicolae Timofti se numără printre persoanele decorate de președinta Maia Sandu cu distincții de stat. Maia Sandu a declarat că „puterea Republicii Moldova este, înainte de toate, în oamenii săi", menționând că cei
08:30
Dumitru Obadă a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Decizia a fost luată marți, 23 decembrie, în cadrul ședinței CSP, în urma unui vot secret. Dumitru Obadă deține funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor din ianuarie 2024. Obadă a fost agent guvernamental
23 decembrie 2025
13:50
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc nu a fost prezent la ultima ședință de judecată din acest an. Nci martorii citați nu s-au prezentat în instanță. Plahotniuc a depus o cerere în care a motivat că are nevoie de timp pentru a studia materialele cauzei. Următoarea ședință în dosarul Fraudei bancare este programată pentru 5 ianuarie.
13:40
Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat avizele consultative pentru candidaturile agreate a patru noi ambasadori ai Republicii Moldova în România, Ucraina, Franța și China. Astfel, Mihai Mîțu urmează să fie desemnat ambasador al țării noastre în România, Victor Chirilă, în Ucraina, Lorina Bălteanu, în Franța, iar Petru Frunze
13:10
video | Locuitorii unui sat devastat de un incendiu au câștigat 468 de milioane de euro la loteria de Crăciun # Zugo.md
Când satul La Bañeza din Castilla y León a fost cuprins de unul dintre cele mai grave incendii forestiere din istoria Spaniei, ploaia a venit prea târziu pentru a-l salva. Dar acum loteria de Crăciun i-a umplut de bucurie pe cei 10.000 de locuitori ai săi aducându-le sute de milioane de euro, relatează The Guardian, citat
13:00
Un tânăr s-a dat drept lucrător bancar și a înșelat de bani o femeie. Acționa la indicațiile unei alte persoane # Zugo.md
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat după ce a păcălit o persoană și a cumpărat un iPhone cu datele cardului acesteia. Potrivit anchetei, la 6 august 2025, tânărul, împreună cu alte persoane, a sunat o victimă și s-a prezentat drept angajat al unei bănci. Sub pretextul că cineva
12:30
Discuții la Chișinău despre aderarea la UE. Maia Sandu a avut o întrevedere cu șefa diplomației române, Oana Țoiu # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere, la Chișinău, cu ministra afacerilor externe al României, Oana Țoiu, aflată într-o vizită de lucru în Republica Moldova, cu prilejul Reuniunii anuale a ambasadorilor Republicii Moldova, a transmis marți, într-un comunicat, Direcția informare și comunicare cu mass-media a Aparatului Președintelui Republicii Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
„Un moment istoric”: Primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem de apărare aeriană Patriot # Zugo.md
Polonia a atins capacitatea operațională completă a sistemului său de apărare antiaeriană Patriot, marcând o etapă importantă în strategia integrată de apărare aeriană și antirachetă a țării, a anunțat joi ministrul Apărării al țării. Astfel, Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de apărare
11:40
Republica Moldova va începe eliberarea permiselor de conducere de model nou, care vor include un cod QR imprimat pe verso, destinat verificării autenticității documentului prin intermediul portalului guvernamental de verificare a informațiilor. Decizia a fost aprobată în ședința Guvernul Republicii Moldova din 23 decembrie. Noul tip de permis va avea
11:10
video | Avertisment pentru moldoveni: SUA vor identifica și expulza persoanele aflate ilegal # Zugo.md
Moldovenii care se află ilegal în Statele Unite riscă identificarea, reținerea și expulzarea, în contextul înăspririi politicii americane de migrație. Mesajul a fost transmis de însărcinatul cu afaceri al SUA la Chișinău, Nick Pietrowicz, într-un interviu acordat NewsMaker. Potrivit diplomatului, actuala administrație americană tratează migrația ilegală drept un risc major
10:50
În după-amiaza zilei de 22 decembrie, salvatorii au intervenit în urma unui accident rutier produs în apropierea satului Nicoreni. Un automobil de model Nissan Primera s-a ciocnit frontal cu un Ford Transit. În urma impactului, unul dintre conducătorii auto, un bărbat în vârstă de 36 de ani, a rămas blocat
10:20
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului 2026 și va beneficia de un buget de peste 4 milioane de lei pentru desfășurarea activităților și inițiativelor destinate tinerilor, în cadrul programului „Capitala Tineretului 2026", anunță Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit autorităților, peste 10.000 de tineri din municipiul Bălți și din regiunea
10:00
Consiliul Audiovizualului (CA) a decis crearea unei noi structuri interne care va avea ca obiectiv principal monitorizarea serviciilor media audiovizuale neliniare, respectiv a platformelor și furnizorilor de conținut audiovizual care funcționează online sau la cerere. Noua Direcție control servicii media audiovizuale neliniare va urmări respectarea obligațiilor legale privind combaterea conținuturilor
09:30
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a Partidului „Șor”, condamnată la închisoare # Zugo.md
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a fostului Partid Politic „Șor" a fost condamnată la patru ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat. Totodată, instanța i-a aplicat pedeapsa complementară obligatorie a privării
09:00
Un concert de colinde și cântece de iarnă va fi organizat în Piața Marii Adunări Naționale miercuri, pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului pe stil nou. Începând cu ora 18:00, pe scenă vor evolua ansambluri etnofolclorice, orchestra simfonică, corul academic, artiști și formații autoht
08:40
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit că Igor Vrabie, șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare din cadrul Consiliului municipal Chișinău, a fost implicat într-un conflict de interese. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit ANI, funcționarul a semnat acte permisive pentru o companie al cărei administrator a vândut ulterior un imobil … Articolul ANI constată un conflict de interese în cazul unui șef adjunct din Primăria Chișinău apare prima dată în ZUGO.
08:20
Republica Moldova a fost prejudiciată în dosarul de spălare de bani din Franța, în care fostul premier Vlad Filat a fost condamnat în lipsă. Potrivit Ministerului Justiției, instanța franceză a admis cererea Republicii Moldova de a fi recunoscută ca parte civilă în acest dosar. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Justiția din Franța a admis cererea R. Moldova … Articolul R. Moldova îl va extrăda pe Vlad Filat în Franța? Precizările Ministerului Justiției apare prima dată în ZUGO.
22 decembrie 2025
16:10
Filat a fost condamnat de o instanță franceză la doi ani de închisoare. Reacția fostului premier # Zugo.md
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat (actual președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova), a fost condamnat de o instanță din Franța la doi ani de închisoare și plata unei amenzi de 100 de mii de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În cadrul aceluiași proces … Articolul Filat a fost condamnat de o instanță franceză la doi ani de închisoare. Reacția fostului premier apare prima dată în ZUGO.
14:00
Linia electrică Vulcănești–Chișinău se află în etapa finală de pregătire pentru punerea în funcțiune, urmând ca, în perioada imediat următoare, să fie demarate procedurile de testare tehnică. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei conferințe de presă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit oficialului, noua infrastructură energetică va asigura conectarea … Articolul video | Linia electrică Vulcănești–Chișinău intră în etapa de testare apare prima dată în ZUGO.
13:40
Teatrul Național Eugène Ionesco a anunțat programul de spectacole pentru perioada sărbătorilor de iarnă, care include „Poveste de Crăciun”, inspirată de Charles Dickens, și comedia „Chirița în provincie” de Vasile Alecsandri. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Poveste de Crăciun #poveste 7+ după Charles Dickens Regia și adaptarea scenică: Sergiu CHIRIAC Vineri, 26 decembrie, ora 14.00 … Articolul Program de sărbători la Teatrul „Eugène Ionesco” apare prima dată în ZUGO.
13:20
O femeie de 38 de ani a fost găsită fără viață în seara zilei de joi, 18 decembrie 2025, în locuința sa din centrul istoric al localității Rocca Priora, lângă Roma, capitala Italiei, după ce ar fi suferit o rană la cap care i-a fost fatală. Carabinierii investighează cazul, iar ancheta ia în calcul ipoteza … Articolul O moldoveancă, găsită moartă într-un apartament din Italia. Ipoteza anchetatorilor apare prima dată în ZUGO.
12:50
Pompierii din capitală au intervenit în dimineața zilei de 22 decembrie 2025 la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” din municipiul Chișinău, după izbucnirea unui incendiu pe teritoriul instituției. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:43. La fața locului au fost … Articolul Incendiu la un liceu din capitală: Peste o mie de elevi au fost evacuați apare prima dată în ZUGO.
12:20
Kremlinul neagă că Putin vrea să cucerească întreaga Ucraină: „Serviciile de informații trag concluzii eronate” # Zugo.md
Rapoartele serviciilor secrete americane conform cărora Vladimir Putin încearcă să cucerească întreaga Ucraină și să recupereze teritorii din Europa care făceau parte anterior din URSS sunt neadevărate, afirmă Dmitri Peskov. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Iată cum a comentat el la o conferință de presă pe marginea unui raport Reuters, care a citat surse care … Articolul Kremlinul neagă că Putin vrea să cucerească întreaga Ucraină: „Serviciile de informații trag concluzii eronate” apare prima dată în ZUGO.
12:00
Japonia a făcut luni ultimul pas pentru a permite repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, după ce regiunea Niigata a votat pentru reluarea operaţiunilor, un moment de cotitură în revenirea ţării la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima, informează Reuters, citat de Digi24.Kashiwazaki-Kariwa, situat la circa 220 … Articolul Cea mai mare centrală nucleară din lume va fi repornită în Japonia apare prima dată în ZUGO.
11:50
De la „guvernul” nerecunoscut de la Tiraspol la doctor habilitat la Chișinău: traseul unei foste „viceministre” care a promovat „identitatea” transnistreană # Zugo.md
O fostă așa-numită „viceministră” a Educației din regiunea transnistreană, care conduce în prezent o școală privată din Tiraspol, a fost acceptată să-și susțină teza de doctor habilitat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. În bibliografia tezei, aceasta a inserat un articol publicat de ea anterior, în care promovează „statalitatea” și „identitatea” transnistreană. Ea și-a … Articolul De la „guvernul” nerecunoscut de la Tiraspol la doctor habilitat la Chișinău: traseul unei foste „viceministre” care a promovat „identitatea” transnistreană apare prima dată în ZUGO.
11:30
Un incident cu focuri de armă a avut loc în noaptea de 19 decembrie, în sediul Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău, cazul fiind investigat de Procuratură și de o comisie de anchetă disciplinară instituită de Inspectoratul General al Poliției. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unui comunicat al oamenilor legii, pentru a exclude orice … Articolul Focuri de armă într-un sediu de poliție: conducerea IP Centru, eliberată din funcție apare prima dată în ZUGO.
11:10
video, update | Încă 30 de zile de arest pentru Plahotniuc. Fostul lider PDM sugerează informații sensibile pe stick-urile din Grecia # Zugo.md
(update 10:50) Vladimir Plahotniuc a fost întrebat de jurnaliști în privința conținutului stick-urilor ridicate în Grecia. Acesta a lăsat să se înțeleagă că acestea ar putea conține materiale compromițătoare despre unii politicieni din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Întrebat dacă deține astfel de informații, Plahotniuc a răspuns scurt: „O să vedem. Trebuie să … Articolul video, update | Încă 30 de zile de arest pentru Plahotniuc. Fostul lider PDM sugerează informații sensibile pe stick-urile din Grecia apare prima dată în ZUGO.
10:30
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest pe durata sărbătorilor de iarnă, după ce instanța a admis solicitarea procurorilor de prelungire a măsurii preventive. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Judecătorii au decis prelungirea arestului cu încă 30 de zile, motivând necesitatea continuării cercetărilor în dosarul aflat pe rol. Decizia poate fi atacată cu … Articolul video | Încă 30 de zile de arest pentru Vlad Plahotniuc apare prima dată în ZUGO.
10:10
Un general din Statul Major rus a fost ucis în explozia unei mașini capcană la sud de Moscova, informează luni Reuters și AFP, care citează Comitetul de Anchetă Rus. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Comitetul de Anchetă a afirmat că analizează o pistă ucraineană, scrie AFP, citată de Agerpres. Generalul-locotenent Fanil Sarvarov, șeful direcției de … Articolul video | Un general din Statul Major rus, ucis în explozia unei maşini capcană la Moscova apare prima dată în ZUGO.
09:50
Guvernul rus a autorizat Ministerul Apărării să sisteze acordurile militare existente între România și alte zeci de țări din NATO. Decizia a fost publicată pe portalul oficial al guvernului rus pentru acte juridice. Acordurile fuseseră încheiate imediat după prăbușirea URSS, când Federația Rusă făcea primii pași spre democrație, drum oprit ulterior de regimul dictatorial al … Articolul Rusia denunță acordul militar cu România semnat în 1994 de Ion Iliescu și Boris Elțîn apare prima dată în ZUGO.
09:30
Legătura feroviară dintre Odesa și Chișinău a fost relansată după aproape trei ani de întrerupere # Zugo.md
Traficul feroviar dintre Odesa și Chișinău a fost relansat după o întrerupere care a durat din 2022. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Compania feroviară de stat a Ucrainei, Ukrzaliznytsia, a anunțat că vânzările de bilete au evoluat rapid, aproximativ 60% dintre locuri fiind ocupate în primele trei ore de la deschiderea comercializării. Conform informațiilor publicate … Articolul Legătura feroviară dintre Odesa și Chișinău a fost relansată după aproape trei ani de întrerupere apare prima dată în ZUGO.
08:50
O britanică de 89 de ani, adusă cu scaunul cu rotile la bordul unui zbor easyJet de către familia sa, era decedată, susțin ceilalți pasageri. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cinci membri ai familiei au ajutat-o pe femeie să urce în avion, iar martorii spun că aceștia le-ar fi spus angajaților companiei aeriene că femeia … Articolul O familie ar fi urcat cu bunica decedată în avion. A spus echipajului că se simte rău apare prima dată în ZUGO.
08:40
Reuters: Serviciile secrete SUA susțin că Putin nu a renunțat la Ucraina și vizează și teritorii din fostul imperiu sovietic # Zugo.md
Serviciile secrete americane avertizează că Vladimir Putin nu a renunţat la planurile de a cuceri întreaga Ucraină și de a revendica teritorii din fostul imperiu sovietic, potrivit a șase surse Reuters, citat de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Rapoartele prezintă o imagine complet diferită de cea descrisă de preşedintele american Donald Trump şi negociatorii … Articolul Reuters: Serviciile secrete SUA susțin că Putin nu a renunțat la Ucraina și vizează și teritorii din fostul imperiu sovietic apare prima dată în ZUGO.
