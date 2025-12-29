Cea mai importantă convorbire telefonică din ultimii cinci ani: Zelenski ar putea să stea de vorbă direct cu Putin

12:30

Liderul Partidului Nostru, deputatul Renato Usatîi, a venit cu o reacție, după ce comunitatea LGBT din Moldova a depus o plângere în instanță, în care susține că formațiunea ar fi îndemnat la ură și discriminare împotriva lesbienelor, gaylor, bisexualilor și transsexualilor. „Ei tot timpul se plâng, se pupă încetișor între dânșii, lasă să se pupe, numai să nu-i văd eu și copiii. Le-am spus că le iau câte o casă în Italia la toți care vor nuntă, tot au zis că îi discriminez”, a comentat Renato Usatîi.