Parlamentul a luat act de cererea de demisie a lui Scott Bales din funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a judecătorilor

În timpul războiului cu Ucraina, numărul miliardarilor din Rusia a atins un nivel record. Dar în cei 25 de ani de când Vladimir Putin este la putere, bogații și puternicii Rusiei, cunoscuți sub numele de oligarhi, și-au pierdut aproape toată influența politică. Toate acestea sunt vești bune pentru președintele rus. Sancțiunile occidentale nu au reușit...