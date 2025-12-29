„Nu există cadavru – nu există nici dosar”. Detalii noi despre crima din Beriozchi. Suspectul, un bărbat de care se teme tot satul, cu antecedente penale pentru furt, huliganism și violență

10:00

„Am nevoie de patru ani, cel mult, pentru ca toată problema parcărilor să fie rezolvată”, promitea Ion Ceban în 2019, atunci când era candidat la funcția de primar al capitalei din partea Partidului Socialiștilor din R. Moldova. La final de 2025, după șase ani în fotoliul de primar, problema parcărilor din Chișinău nu a fost...