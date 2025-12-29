Taximetrist, implicat în comercializarea drogurilor în Chișinău și Strășeni, a fost plasat în arest pentru 30 de zile
Ziarul de Garda, 29 decembrie 2025 13:20
Activitatea infracțională a unui taximetrist, implicat în comercializarea drogurilor în Chișinău și Strășeni, care vindea marijuana unui cerc restrâns de persoane, a fost documentată și destructurată de ofițerii Direcției Antidrog a INI, anunță Poliția. La mijlocul lunii decembrie, în timpul unor percheziții efectuate în automobilul utilizat pentru transportul pasagerilor, a fost depistatǎ și ridicatǎ marijuana...
• • •
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
13:00
Dodon cere ca Parlamentul să exprime o „poziție clară” privind războiul din Ucraina. Igor Grosu: „figurații de doi bani” # Ziarul de Garda
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), cere ca Parlamentul de la Chișinău să exprime o „poziție clară” privind războiului din Ucraina și „Planul de pace”. În acest sens, propune azi, pe 29 decembrie, o rezoluție de susținere și cere suportul tuturor deputaților. Igor Grosu, președintele Parlamentul și a Partidului Acțiune și Solidaritate...
12:40
DOC/ Jaful armat de la Metro. Unul dintre atacatori a contestat în instanța de judecată un comunicat prin care procurorii anunțau despre înăsprirea pedepselor. Hotărârea Curții de Apel # Ziarul de Garda
Judecătorii Curții de Apel Centru au reconfirmat dreptul procurorilor de a informa presa și opinia publică cu privire la înăsprirea pedepselor aplicate celor patru atacatori din 2014 ai încasatorilor Victoriabank de la magazinul Metro, a anunțat luni, 29 decembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) într-un comunicat. Atacul, în care au fost...
Acum 2 ore
12:20
„Trăim într-o țară în care 30 la sută din femei spun că sunt abuzate de partenerul lor intim”. Declarațiile ministrului Perciun privind cazul în care o fetiță de 13 ani din Ialoveni a fost agresată fizic de două adolescente # Ziarul de Garda
„Trăim într-o țară în care 30 la sută din femei spun că sunt abuzate de partenerul lor intim și nu putem să avem așteptarea că o asemenea prevalență a cazurilor de violență în familie nu o să se reaplice acest comportament”, a afirmat Ministrul Educației și Cercetării (MEC), Dan Perciun, după ce ministerul s-a autosesizat...
12:00
DOC/ Conflictul din familia lui Vasile Bolea: fostul parlamentar a fost amendat cu 500 de lei pentru „neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere şi de instruire a copilului” # Ziarul de Garda
Fostul deputat Vasile Bolea, acuzat că și-a agresat soția în timpul unui conflict, a fost găsit vinovat de comiterea contravenției prevăzute la art. 63 alin. (1) din Codul contravențional, care se referă la „neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului”, fiind sancționat cu o amendă de 500 de lei. Decizia a fost pronunțată...
11:40
LIVE TEXT/ Zelenski i-a propus lui Trump să ofere Ucrainei garanții de securitate pentru 30-50 de ani. Război în Ucraina, ziua 1404 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:30 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a propus șefului Casei Albe, Donald Trump, să ofere Ucrainei garanții de securitate pentru 30-50 de ani. Potrivit RBK Ucraina, Zelenski a declarat acest lucru presei. „Am discutat cu echipele. Ieri am convenit cu președintele SUA că vom avea garanții solide de securitate din partea SUA. Într-adevăr, nu este...
Acum 4 ore
11:20
WATCHDOG/ De ce a devenit diaspora ținta principală a războiului informațional din alegerile R. Moldova? # Ziarul de Garda
„Există două moduri de a vorbi despre diaspora în alegerile Moldovei. Unul este comod, aproape decorativ: secții, ștampile, cozi, «organizare». Celălalt este incomod și, tocmai de aceea, rar rostit până la capăt: diaspora are o puternică identitate și impact politic proeuropean, iar acolo unde există putere apare imediat și tentația de a o reduce, de...
11:10
ULTIMA ORĂ/ Fiul principalului suspect într-un caz de răpire și omor al unui bărbat din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, reținut de oamenii legii în timp ce încerca să părăsească țara # Ziarul de Garda
Fiul de 33 de ani al principalului suspect într-un caz de răpire și omor al unui consătean de 61 de ani din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, a fost reținut de oamenii legii, anunță luni, 29 decembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). „În baza materialului probatoriu acumulat de polițişti şi procurori, se bănuiește cǎ acesta...
10:50
Macron anunță o reuniune a aliaților Kievului la începutul lui ianuarie la Paris, pentru a discuta garanțiile de securitate # Ziarul de Garda
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că s-au înregistrat progrese privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, adăugând că contribuția fiecărei țări din „Coaliția celor dispuși” va fi stabilită în luna ianuarie, la Paris, potrivit unei postări a lui Macron pe platforma X, scrie RBC -Ukraine. Emmanuel Macron a spus că, în seara zilei de 28...
10:40
Ministerul de Externe oferă detalii despre starea de sănătate a celor patru cetățeni moldoveni blocați în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) anunță luni, 29 decembrie, că cei patru cetățeni moldoveni rămași blocați în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș, sunt în stare bună de sănătate. Potrivit unui comunicat al instituției, echipa de salvare se îndreaptă către locația acestora, intervenția fiind estimată să aibă loc în aproximativ o oră. „Ministerul informează...
10:30
Ultima ședință plenare din sesiunea de toamnă a anului 2025 se desfășoară luni, 29 decembrie, începând cu ora 10:00. În plenul Parlamentului, deputații vor examina, în lectura a doua, proiectele legii bugetului de stat, legii bugetului asigurărilor sociale de stat și legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026. Pe ordinea de zi...
10:30
LIVE/ Ultima ședință a Guvernului din 2025. Cabinetul de miniștri a aprobat mai multe numiri și demisii # Ziarul de Garda
Membrii Cabinetului de miniștri se întrunesc luni, 29 decembrie, în ședință. Aceștia urmează să examineze 23 de subiecte, printre care aprobarea Programului național de securitate cibernetică pentru anii 2026-2030. UPDATE 10:10 Guvernul a aprobat eliberarea lui Stanislav Copețchi din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiției, începând cu data de 29 decembrie 2025, în...
10:10
LIVE/ Guvernul se convoacă în ședință. Aprobarea Programului național de securitate cibernetică pentru anii 2026-2030, pe ordinea de zi # Ziarul de Garda
Membrii Cabinetului de miniștri se întrunesc luni, 29 decembrie, în ședință. Aceștia urmează să examineze 23 de subiecte, printre care aprobarea Programului național de securitate cibernetică pentru anii 2026-2030. Pe ordinea de zi a ședinței se află și Regulamentul cu privire la elaborarea, actualizarea și implementarea Planului național de răspuns la incidente cibernetice și crize...
10:00
S-a luat la ceartă din cauza unui loc de parcare. Un bărbat din Chișinău, condamnat la trei ani de închisoare pentru huliganism agravat # Ziarul de Garda
Un bărbat din capitală a fost condamnat de Judecătoria Chișinău la trei ani de închisoare pentru huliganism agravat, anunță Procuratura Generală (PG) printr-un comunicat. Sentința n-a fost publicată deocamdată pe portalul instanțelor de judecată. Instanța a stabilit că în luna mai 2025, inculpatul, aflându-se în curtea unui bloc locativ din municipiul Chișinău, s-a luat la...
10:00
Problema parcărilor, rezolvată prin promisiuni: „Aceasta este o chestiune nepopulară și asta poate să afecteze imaginea primarului, a Primăriei” # Ziarul de Garda
„Am nevoie de patru ani, cel mult, pentru ca toată problema parcărilor să fie rezolvată”, promitea Ion Ceban în 2019, atunci când era candidat la funcția de primar al capitalei din partea Partidului Socialiștilor din R. Moldova. La final de 2025, după șase ani în fotoliul de primar, problema parcărilor din Chișinău nu a fost...
09:50
Două femei din raionul Sîngerei au fost găsite vinovate pentru corupere electorală # Ziarul de Garda
Două femei care au oferit câte 2000 de lei mai multor alegători dintr-o localitate a raionului Sîngerei, pentru a-i determina ca, în cadrul alegerilor prezidențiale și al Referendumului Republican Constituțional din 20 octombrie 2024, să voteze „nu” la referendum și să aplice ștampila de vot în favoarea unui anumit concurent electoral, au fost recunoscute vinovate...
Acum 6 ore
09:10
Un grup de patru persoane din R. Moldova se află blocat în Refugiul Călțun, din Munții Făgăraș, din cauza condițiilor meteo severe. Salvamont Argeș a anunțat că turiștii nu au probleme medicale, însă intervenția de evacuare nu a fost posibilă duminică, 28 decembrie, întrucât zona montană a județului Argeș se află sub avertizare meteo cod...
08:30
LIVE TEXT/ Trump spune că este pregătit să viziteze Ucraina pentru a contribui la încheierea unui acord de pace: „Nu am nicio problemă să fac acest lucru”. Război în Ucraina, ziua 1404 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:29 Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu exclude posibilitatea de a vizita Ucraina pentru a ajunge la un acord privind încheierea războiului. Liderul american a făcut această declarație duminică, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Mar-a-Lago, relatează Ukrinform. Răspunzând la o întrebare legată de intenția...
08:20
VIDEO/ Discuțiile dintre Trump și Zelenski s-au încheiat fără un acord de pace. Președintele ucrainean a confirmat că problema cedării întregului Donbas, așa cum cere Rusia, nu a fost rezolvată # Ziarul de Garda
Întâlnirea liderilor din SUA și Ucraina de duminică seară, 28 decembrie, s-a încheiat fără un acord agreat de pace, dar cu declarații optimiste despre „progrese semnificative”. Cei doi lideri nu au făcut anunțuri tranșante, dar din declarațiile lor au reieșit cel puțin trei mari probleme nerezolvate. Donald Trump a anunțat după întâlnirea de la reședința...
Acum 24 ore
21:40
Volodimir Zelenski și Donald Trump poartă discuții despre planul de pace în Florida. Trump a avut o convorbire telefonică cu Putin înainte de întâlnirea cu liderul ucrainean # Ziarul de Garda
Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump în Florida pe 28 decembrie, în cadrul întâlnirii celor doi lideri, care urmează să discute despre cele mai recente eforturi de pace pentru a pune capăt războiului de aproape patru ani al Rusiei în Ucraina, scrie Kyiv Independent. Întâlnirea a început pe 28 decembrie la...
18:10
Zelenski a călătorit la Casa Albă de trei ori în acest an. Evoluția întâlnirilor dintre Trump și Zelenski în 2025 # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au avut mai multe întâlniri în acest an, cea mai notabilă fiind în februarie, când președintele l-a certat pe omologul său ucrainean pentru că, se presupune, nu a arătat suficientă recunoștință pentru sprijinul acordat de SUA în războiul cu Rusia, relatează CNN. Aceasta a fost una...
17:10
LIVE TEXT/ Volodimir Zelenski a ajuns la Miami pentru a discuta planul de pace cu Donald Trump. Război în Ucraina, ziua 1403 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:10 Începând cu ora 9:00 EST (16:00, ora Kievului), Zelenski a sosit la Miami. Serviciul său de presă a distribuit o înregistrare video în care acesta coboară din avion și se întâlnește cu ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olha Stefanishyna, printre alții, conform Kyiv Independent. O sursă apropiată delegației ucrainene a declarat pentru Kyiv Independent...
16:50
MEC s-a autosesizat în legătură cu cazul de violență asupra unei eleve, comis de alte două fete: „Eleva vizată și familia acesteia vor primi suport psihologic specializat” # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu cazul de violență asupra unei eleve, comis de alte două fete, după ce în spațiul public au apăurt imagini video cu incidentul. „Ministerul Educației și Cercetării condamnă ferm orice formă de abuz, violență sau comportament care aduce atingere integrității fizice și emoționale, demnității și bunăstării elevilor...
16:00
Rusia și Ucraina au acceptat armistițiul local temporar pentru reparația liniilor electrice din apropierea Centralei Nucleare Zaporijjea # Ziarul de Garda
Reparații cruciale ale liniilor electrice au început în apropierea Centralei Nucleare Zaporijjea (ZNPP), în urma unui armistițiu local mediat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), a anunțat AIEA duminică, 28 decembrie, pe platforma X, informează Xinhua, citată de Agerpres. Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, și-a exprimat recunoștința față de Rusia și Ucraina pentru...
15:20
Bogați și fără voce: Cum Putin i-a ținut pe miliardarii ruși de partea sa în război # Ziarul de Garda
În timpul războiului cu Ucraina, numărul miliardarilor din Rusia a atins un nivel record. Dar în cei 25 de ani de când Vladimir Putin este la putere, bogații și puternicii Rusiei, cunoscuți sub numele de oligarhi, și-au pierdut aproape toată influența politică. Toate acestea sunt vești bune pentru președintele rus. Sancțiunile occidentale nu au reușit...
14:30
În anul 2025, spațiul informațional din R. Moldova a fost puternic afectat de falsuri și manipulări, într-un context electoral marcat de campanii coordonate agresive de dezinformare. Actori politici, rețele afiliate acestora, dar și propagandiști online au dezinformat despre alegeri, Uniunea Europeană și teme legate de securitate și apărare cu scopul de a induce frică și...
13:50
Liderii europeni își reafirmă sprijinul pentru Ucraina înaintea întâlnirii Zelenski-Trump # Ziarul de Garda
Liderii Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și ai Consiliului European, António Costa, și-au exprimat sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski înaintea întâlnirii sale de duminică, 28 decembrie, cu omologul său american, Donald Trump, care se va concentra pe proiectul planului de pace, informează EFE. Von der Leyen și Costa au participat sâmbătă seara, 27...
Ieri
13:20
LIVE TEXT/ Armata rusă atacă din nou instalațiile energetice din regiunea Kiev: peste 19 mii de consumatori au rămas fără curent. Război în Ucraina, ziua 1403 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:15 În timpul nopții, armata rusă a continuat atacurile asupra instalațiilor de infrastructură energetică din mai multe regiuni. La Kiev, alimentarea cu energie electrică este restabilită treptat după atacul rus, în timp ce în regiunea Kiev peste 19 000 de consumatori rămân fără curent. Potrivit Ukrinform, Ministerul Energiei a relatat acest lucru pe Telegram....
12:20
În drum spre America, Zelenski își împărtășește prioritatea principală pentru următoarea întâlnire cu Trump # Ziarul de Garda
Viitorul Ucrainei depinde de garanțiile de securitate occidentale, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski jurnaliștilor pe 27 decembrie, în timp ce se îndrepta spre o întâlnire cu președintele american Donald Trump în Florida pentru a discuta o propunere de pace, potrivit The Kyiv Independent. Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi în prim-planul acestor discuții,...
11:50
MAI: Situația operativă la nivel național rămâne stabilă după intensificările de vânt. Recomandările autorităților # Ziarul de Garda
În urma fenomenelor de vânt înregistrate în cursul nopții trecute, structurile Ministerului Afacerilor Interne au fost alertate și pregătite să intervină prompt, în coordonare cu autoritățile locale. Structurile MAI rămân mobilizate și monitorizează permanent evoluțiile din teren, informează ministerul cu privire la situația operativă înregistrată la nivel național în ultimele 24 de ore. Situația după...
11:00
VIDEO/ Împușcăturile de la IP Centru, între fapte și speculații. Șeful IGP, la Detectorul de Falsuri # Ziarul de Garda
La „Detectorul de falsuri” discutăm cu șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, despre incidentul armat de la Inspectoratul de Poliție Centru, circumstanțele în care acesta s-a produs și informațiile false apărute ulterior în spațiul public. Vorbim și despre consumul de alcool al polițiștilor, modul în care a fost păstrată arma, acuzațiile de mușamalizare a...
10:50
Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza condițiilor meteo # Ziarul de Garda
Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza rafalelor de vânt care afectează circulația pe râul Nistru, potrivit unui mesaj al Serviciului Vamal. „În aceste condiții, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru postul vamal intern de control „Criuleni 18”, aflat la aproximativ 32 de kilometri distanță”, îndeamnă autoritățile. Activitatea va fi...
10:10
Opt autospeciale de intervenție și 50 de salvatori și pompieri au intervenit pentru a stinge incendiul dintr-un complex locativ din Chișinău # Ziarul de Garda
Pe 28 decembrie 2025 salvatorii și pompierii din capitală au intervenit pe nivel sporit, după ce un incendiu a izbucnit într-un complex locativ de pe strada Măcieșilor din municipiul Chișinău, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00.37. Potrivit primelor informații acoperișul unui complex de locuințe...
10:10
VIDEO/ „Avem crize foarte serioase, care o să vină cu niște costuri colosale”. Valeriu Pașa, președintele Comunității WatchDog, la Podcast ZdCe, despre anul politic 2025 # Ziarul de Garda
În ultima ediție Podcast ZdCe din 2025, am discutat cu Valeriu Pașa, expert și președinte al Comunității WatchDog, despre cele mai importante evenimente din 2025, care a fost fenomenul cu cel mai mare impact în R. Moldova, cum s-au manifestat politicienii și ce greșeli au făcut. Valeriu Pașa s-a referit și la cele mai mari...
09:40
Accident rutier pe bulevardul Dacia din capitală. Doi tineri și-au pierdut viața în urma impactului cu un vehicul de tip evacuator # Ziarul de Garda
În noapte de 27 decembrie, Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că doi tineri și-au pierdut viața după ce automobilul în care erau s-a lovit de un vehicul de tip evacuator, a comunicat Poliția. Conform informațiilor preliminare, un Volkswagen,...
09:20
LIVE TEXT/ Bilanțul victimelor atacului din Kiev: o persoană a murit, 32 au fost rănite, dintre care 2 copii. Război în Ucraina, ziua 1403 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:15 La Kiev, salvatorii au finalizat lucrările de lichidare a consecințelor atacului rusesc din 27 decembrie, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei. Lucrările de urgență, salvare și restaurare în toate locațiile au fost finalizate. Unitățile Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei au curățat molozul, au demontat structurile de urgență, au inspectat clădirile avariate...
27 decembrie 2025
18:30
„Partizanul nostru moldovean”. Cine este Dmitrii Sorokin, cel care își dorește ca rușii să ajungă „prin Odesa, în Moldova” # Ziarul de Garda
Dmitri Sorokin este un cetățean al R. Moldova, conduce o organizație non-guvernamentală în Rusia, un așa-numit „centru de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc” și nu este la prima sa declarație publică prin care promovează narațiuni propagandistice rusești, cheamă la preluarea puterii cu forța de către ruși în R. Moldova și susține războiul lui Putin împotriva Ucrainei....
16:10
LIVE TEXT/ Zelenski și Trump se întâlnesc duminică în Florida să discute proiectul de pace. Război în Ucraina, ziua 1402 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:08 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni duminică, 28 decembrie 2025, cu președintele american Donald Trump în Florida pentru a discuta despre proiectul de pace care, potrivit lui, este aproape gata, informează Politico Europe, citat de caleaeuropeana.ro. „Planul în 20 de puncte la care am lucrat este gata în proporție de 90%. Sarcina...
14:50
„Sunt pe loc, nu mă eschivez și nu evit nicio procedură”. REACȚIA lui Vlad Filat, după ce a fost anunțat în căutare internațională de INTERPOL # Ziarul de Garda
Fostul prim-ministru, Vlad Filat, a făcut publice „câteva clarificări”, după ce s-a aflat public faptul că pe numele lui a fost a fost emis un mandat de arest internațional, la solicitarea din 26 decembrie 2025 a Biroului Central Național INTERPOL Paris, fapt confirmat și de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Filat a ținut să sublinieze...
14:30
„Pare un pic regizat”. Consilierul lui Ion Ceban acuză PAS de faptul că primarul a fost huiduit la concertul Zdob și Zdub # Ziarul de Garda
Consilierul lui Ion Ceban, Victor Pruteanu, consideră că primarul capitalei a fost huiduit atunci când a urcat pe scenă la concertul trupei Zdob și Zdub, desfășurat pe 24 decembrie la Arena Chișinău, din cauza Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare. Într-o postare pe Facebook, el a calificat reacția publicului ca fiind „o dovadă...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
LIVE TEXT/ Noapte de foc în Kiev. Momentul în care o dronă Shahed lovește direct un bloc de locuit (VIDEO). Război în Ucraina, ziua 1402 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:47 În Kiev, capitala Ucrainei, noaptea spre 27 decembrie a fost una de foc, orașul fiind ținta unor atacuri rusești intense. Momentul în care o dronă Shahed lovește direct un bloc de locuit a fost surprins pe o înregistrare video. Russian attack drones hit multiple residential buildings in Ukraine’s capital, Kyiv, this morning. Seen...
12:30
LIVE TEXT/ 500 de drone și 40 de rachete rusești au atacat Ucraina, în special Kievul (FOTO). Război în Ucraina, ziua 1402 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:52 Rușii au atacat Ucraina cu 500 de drone de atac și 40 de rachete, în noaptea spre 27 decembrie, a anunțat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de Hromadske. Principala țintă a fost Kievul, inclusiv în sectorul energetic și infrastructura civilă. Mai multe clădiri rezidențiale au fost lovite și avariate. Unele zone ale capitalei...
12:00
11:10
VIDEO/ „În Moldova, prin Odesa! Victoria va fi de partea Rusiei”. Toast al președintelui unui așa-numit centru de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc # Ziarul de Garda
Dmitri Sorokin, președintele unui așa-numit centru de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc, a publicat un video în care ține un toast la o masă de sărbătoare, iar urarea este ca armata rusă să ajungă în R. Moldova prin Odesa. „În noul an mergem spre noi victorii, iar victoria va fi de partea Rusiei, în orice caz....
10:50
Pe numele fostului prim-ministru Vlad Filat a fost emis un mandat de aresatare internațional. Solicitarea a fost inițiată la data de 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național INTERPOL Paris. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Știre în curs de actualizare… La începutul lunii decembrie, o instanță din Franța l-a...
09:00
VIDEO/ Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare | Detalii despre cazul de omor din raionul Anenii Noi și incidentul cu împușcături din capitală | Plahotniuc rămâne după gratii | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Fostul premier Vlad Filat a fost condamnat de o instanță din Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani. Cum califică sentința politicianul, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Oligarhul Vladimir Plahotniuc își petrece sărbătorile de iarnă după gratii, iar Inspectoratul de Poliție Centru a rămas fără conducere în urma...
26 decembrie 2025
22:00
LIVE TEXT/ Zelenski și Merz au discutat despre viitoarea întâlnire cu Trump: „Continuăm să acționăm împreună cu europenii”. Război în Ucraina, ziua 1401 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat cu cancelarul german Friedrich Merz despre pregătirile pentru întâlnirea cu președintele SUA, Donald Trump, în Florida. Potrivit Ukrinform, Zelenski a relatat acest lucru pe Telegram. „Am vorbit cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. Ne coordonăm pozițiile și toți cei din Europa trebuie să fie pe aceeași lungime de...
21:20
„R. Moldova nu va cheltui bani pentru construcție”, precizările deputatului Maxim Potîrniche privind studiul de fezabilitate pentru construcția „Arenei Naționale” # Ziarul de Garda
Deputatul PAS, Maxim Potîrniche, a venit cu precizări privind studiul de fezabilitate, dar și despre cheltuielile pe care le va suporta statul în procesul de construcție a „Arenei Naționale”, pentru care a depus un amendament la legea bugetului de stat pentru anul 2026 pentru a fi alocați 12 milioane de lei. Într-un mesaj publicat pe...
20:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, declară că securitatea Europei nu poate fi separată de NATO și de SUA # Ziarul de Garda
Secretarul general al NATO a respins propunerile privind forțele conduse de Europa în Ucraina, afirmând că parteneriatul transatlantic rămâne esențial pentru securitatea colectivă, a declarat oficialul într-un interviu oferit agenției dpa, publicat pe 25 decembrie, citează euronews.com. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins propunerile privind structurile europene de securitate independente, insistând că UE...
20:10
Zelenski ar putea organiza un referendum privind planul de pace pe care îl va discuta cu Trump, dacă Rusia acceptă un armistițiu # Ziarul de Garda
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, 26 decembrie, pentru Axios că speră să ajungă la un acord cu președintele Trump asupra unui cadru pentru încheierea războiului atunci când se vor întâlni duminică, 28 decembrie. Zelenski a dezvăluit, de asemenea, că este dispus să supună acest plan unui referendum dacă Rusia acceptă un armistițiu de...
