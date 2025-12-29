18:30

Dmitri Sorokin este un cetățean al R. Moldova, conduce o organizație non-guvernamentală în Rusia, un așa-numit „centru de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc” și nu este la prima sa declarație publică prin care promovează narațiuni propagandistice rusești, cheamă la preluarea puterii cu forța de către ruși în R. Moldova și susține războiul lui Putin împotriva Ucrainei....