Moldova, lider la prețuri mici în Europa: rezultatele unui experiment în supermarketuri din 12 țări

19:20

Fostul președinte al Comisiei parlamentare Economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță, nu vede cum procurorii ar putea demonstra că fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, ar fi putut influența pe vreunul dintre factori de decizie din perioada în care s-a produs frauda bancară. „M-am uitat pe toată lista de membri ai Comitetului de stabilitate financiară […] The post VIDEO// Veaceslav Ioniță, despre dosarul fraudei bancare: „Nu știu cum procurorii vor putea demonstra că Plahotniuc a influențat pe cineva” appeared first on Omniapres.