Moldova, lider la prețuri mici în Europa: rezultatele unui experiment în supermarketuri din 12 țări
Omniapres, 29 decembrie 2025 18:00
Republica Moldova se află pe primul loc într-un clasament neoficial al celor mai mici prețuri la produsele de bază, potrivit unui experiment realizat de doi creatori de conținut din România, care au comparat costul aceluiași coș minim de cumpărături în supermarketuri din 12 țări europene. Cei doi vloggeri au mers personal în magazine și au
Acum 30 minute
18:00
Republica Moldova se află pe primul loc într-un clasament neoficial al celor mai mici prețuri la produsele de bază, potrivit unui experiment realizat de doi creatori de conținut din România, care au comparat costul aceluiași coș minim de cumpărături în supermarketuri din 12 țări europene. Cei doi vloggeri au mers personal în magazine și au
Acum o oră
17:50
Igor Zaharov își încheie mandatul: Președinta Maia Sandu rămâne fără consilier prezidențial # Omniapres
Președinta Maia Sandu rămâne fără consilierul pentru comunicare publică și afaceri europene, după ce Igor Zaharov a anunțat că își va încheia mandatul în cadrul Administrației Prezidențiale la sfârșitul anului 2025. Ultima sa zi de activitate va fi 31 decembrie. Anunțul a fost făcut de Igor Zaharov pe rețelele sociale, unde a explicat că decizia
17:40
Sanatoriul „Moldova" din municipiul Odesa rămâne definitiv în proprietatea statului Republica Moldova, după ce instanțele din Ucraina au pus capăt unui litigiu de durată privind dreptul de proprietate asupra complexului sanatorial. Agenția Proprietății Publice anunță că, la 17 decembrie 2025, Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei a pronunțat o decizie definitivă
Acum 2 ore
17:10
VIDEO // Usatîi ironizează majoritatea: „Unicul amendament pentru 2026 e ca PAS să rămână cu 49 de deputați” # Omniapres
Renato Usatîi a acuzat majoritatea parlamentară că respinge sistematic amendamentele opoziției, în timpul dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat. Liderul fracțiunii „Partidul Nostru" a declarat că deputații puterii votează împotriva tuturor propunerilor opoziției fără a le examina. „Este foarte trist, domnule președinte, nu din cauza că opoziția propune și majoritatea refuză. Dar voi, mă
16:40
Șefa MAI: Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană # Omniapres
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat recent la închisoare și dat în căutare, s-ar afla pe teritoriul regiunii transnistrene. Informația a fost confirmată de oficial în baza datelor din dosarul de căutare. „Conform informațiilor disponibile la această etapă, persoana vizată s-a deplasat în
Acum 4 ore
16:10
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a venit cu explicații în cazul adolescentei agresate fizic la Ialoveni, menționând că eleva se află sub supraveghere medicală și beneficiază, în prezent, de tot suportul necesar. Incidentul a avut loc în afara orelor de curs și în afara instituției de învățământ, la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit ministrului, cazul
16:10
În ultima perioadă, Centrul Național de Expertize Judiciare (CNEJ) a fost dotat cu echipamente moderne de ultimă generație, care au ridicat semnificativ nivelul tehnic al expertizelor efectuate și capacitatea instituției de a soluționa cauze extrem de complexe. Totodată, competențele de expertiză ale Centrului sunt confirmate prin certificate și standarde recunoscute la nivel internațional, fapt ce
15:40
Parlamentul a adoptat, în lectura a doua, proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru anul 2026. Documentul stabilește majorarea finanțării pentru sistemul de sănătate, cu accent pe servicii medicale, medicamente și dispozitive compensate, fără a modifica nivelul primei de asigurare medicală. Potrivit legii, prima de asigurare obligatorie achitată în sumă fixă va
15:10
Autoritățile din Republica Moldova nu pot pune în aplicare condamnarea pronunțată în Franța pe numele fostului premier Vlad Filat fără o decizie a unei instanțe naționale. Clarificarea a fost făcută de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, în contextul informațiilor apărute despre sentința dată de o instanță franceză. Potrivit oficialului, mecanismul de executare a unei hotărâri penale
14:40
Parlamentul a aprobat bugetul pentru 2026: venituri de 79,6 miliarde lei, cheltuieli de peste 100 de miliarde lei # Omniapres
Parlamentul a adoptat, în lectura a doua, Legea bugetului de stat pentru anul 2026, document care, potrivit autorităților, pune accent pe investiții, dezvoltarea infrastructurii și susținerea economiei. Totodată, bugetul prevede majorarea salariului minim în sectorul bugetar de la 5 500 la 6 300 de lei, iar angajații care vor avea lefuri sub acest prag vor
Acum 6 ore
14:10
Granturi de până la 1,5 milioane de lei pentru IMM-uri care investesc în eficiență energetică # Omniapres
Guvernul va oferi finanțare nerambursabilă de până la 1,5 mil. de lei pentru cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii care vor investi în tehnologii eficiente energetic, soluții de energie regenerabilă sau eficiență energetică. În ședința de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Agenția
13:40
O placă de beton s-a desprins de la etajul 11 al unui bloc de locuințe din Chișinău, în urma rafalelor puternice de vânt din ultimele 24 de ore. Incidentul a avut loc pe strada Nicolae Costin 61/3, unde mai multe plăci de beton, care serveau drept parapet al unui balcon comun, au căzut în curtea
13:10
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Anastasia Nichita, afirmă că va lua o decizie definitivă privind parcursul său profesional la începutul anului 2026, urmând să anunțe dacă va continua activitatea politică sau va reveni în sportul de performanță. Declarațiile au fost făcute luni, 29 decembrie, în contextul discuțiilor despre dificultatea de a îmbina cele două domenii.
12:40
Parlamentul a adoptat în lectura a doua Legea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2026, document care aduce majorări pentru pensii, indemnizații și mai multe măsuri de sprijin social. Potrivit proiectului elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% începând cu 1 aprilie 2026. În
Acum 8 ore
12:10
Moldovenii care decid să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse. Un proiect de lege care propune acest lucru a fost votat de Parlament în lectura a doua. Inițiativa de modificare a Legii privind repatrierea bunurilor aparține deputaților din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate" Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie
11:40
VIDEO // Alexandru Munteanu: „Condițiile meteo au generat dificultăți și accidente nedorite” # Omniapres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis, la începutul ședinței Guvernului de astăzi, un mesaj privind condițiile meteo din ultimele zile, siguranța cetățenilor în perioada sărbătorilor de iarnă și măsurile întreprinse de autorități pentru prevenirea incidentelor. Șeful Executivului a menționat că, odată cu instalarea iernii propriu-zise, poleiul și ninsorile au creat condiții meteo nefavorabile, care au dus
11:30
VIDEO // Socialiștii propun o rezoluție în sprijinul planului de pace al lui Donald Trump. Reacția lui Grosu # Omniapres
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) propune adoptarea, în Parlament, a unei rezoluții de susținere a planului de pace al fostului președinte american Donald Trump. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Igor Dodon, care a acuzat actuala guvernare de lipsă de poziție pe acest subiect. Potrivit lui Dodon, autoritățile de la Chișinău ar evita
10:40
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, mai multe modificări de personal în cadrul ministerelor, inclusiv eliberări din funcție și numiri noi. Astfel, Stanislav Copețchi a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiției, după ce a depus cerere de demisie. Decizia a fost adoptată de Executiv în baza solicitării acestuia. Tot
Acum 12 ore
10:10
Victoria Furtună propune echivalarea promisiunilor electorale neîndeplinite cu escrocheria # Omniapres
Victoria Furtună, președintele Partidului "Moldova Mare", fost procuror anticorupție, susține că promisiunile electorale neîndeplinite trebuie sancționate prin lege și echivalate cu escrocheria, pentru a pune capăt practicilor politice bazate pe minciuni și pentru a responsabiliza partidele care cer votul cetățenilor. Potrivit ei, anul 2025 a scos la iveală ruptura dintre discursul electoral și realitatea trăită
09:30
Administrația Națională a Drumurilor anunță că pe traseul național M5 Chișinău – Bălți – Criva, pe segmentul Lupa–Recea – Codreanca din raionul Strășeni, circulația se desfășoară în condiții de iarnă. Din cauza viscolului și a ninsorilor, echipele de drumari sunt nevoite să intervină repetat pentru menținerea carosabilului practicabil. La Chișinău, serviciile municipale au intervenit pe
09:10
Un grup de patru persoane din Republica Moldova a rămas blocat în Refugiul Călțun, în Munții Făgăraș, după ce a pornit spre vârful Negoiu fără a ține cont de avertizările meteo. Informația a fost confirmată de Salvamont Argeș. Potrivit salvamontiștilor, cei patru turiști au ajuns în zona lacului Călțun, unde condițiile meteo nefavorabile i-au împiedicat
07:10
Horoscop 29 decembrie. Zi a invitațiilor, a revederilor și a deciziilor de suflet înainte de Anul Nou # Omniapres
Este o zi a întâlnirilor, a surprizelor plăcute și a alegerilor legate de cum și cu cine vreți să petreceți finalul de an. Emoțiile sincere și deschiderea față de ceilalți aduc cele mai bune rezultate. CAPRICORN E cineva care contează pentru voi și vrea să petreceți o zi, două, când aveți și voi liber; poate
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Calendarul sesiunilor de subscriere a Valorilor Mobiliare de Stat disponibile prin platforma evms.md pentru trimestrul I al anului 2026 a fost anunțat, oferind investitorilor noi oportunități de plasare a economiilor în instrumente financiare considerate sigure. Potrivit informațiilor publicate, subscrierile vor avea loc în trei etape: în perioada 12–21 ianuarie, 9–18 februarie și 9–18 martie 2026.
17:40
O dronă atribuită Federației Ruse ar fi survolat nordul Republicii Moldova, după care și-ar fi continuat zborul spre România, potrivit informațiilor publicate de canalul ucrainean UNIAN, care citează surse de monitorizare. Până în prezent, autoritățile de la Chișinău nu au comentat oficial cazul. Incidentul are loc pe fondul mai multor survolări ilegale ale spațiului aerian
17:40
Falsă alertă aeriană la frontieră: obiectul zburător s-a dovedit a fi un balon cu aer cald # Omniapres
Un obiect zburător a fost detectat, astăzi, 26 decembrie, de radarele autorităților ucrainene deasupra zonei de nord a Republicii Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, alerta a fost recepționată la ora 15:45, fiind semnalată deplasarea obiectului pe direcția localităților Bârnova – Dondușeni – Grinăuți – Brătușeni. La ora 16:10, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a
17:10
VIDEO // Doi tineri ucraineni, reținuți la Chișinău cu droguri în valoare de peste 5,5 milioane de lei # Omniapres
O rețea internațională de trafic de droguri, formată din cetățeni ai Ucrainei și activă pe teritoriul mai multor state europene, a fost destructurată de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău, oficiul Botanica. Potrivit oamenilor legii, gruparea acționa pe teritoriul Poloniei, Ucrainei, Georgiei, României și Republicii Moldova și
16:30
VIDEO // Aproape 80 de persoane, inclusiv copii, blocate într-un telescaun în vestul Ucrainei # Omniapres
Un incident a avut loc pe muntele Zahar Berkut, din regiunea Liov, unde un telescaun s-a oprit în cursul zilei de 26 decembrie, lăsând aproximativ 80 de persoane blocate la înălțime. Potrivit autorităților, la fața locului au intervenit de urgență salvatorii montani, care au demarat operațiunea de evacuare. Până la ora 13:10, au fost coborâte
16:10
Poliția atenționează participanții la trafic că, pe alocuri, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar pe unele sectoare de drum sunt depuneri de polei și gheață. Aceste condiții reduc considerabil vizibilitatea și aderența carosabilului, sporind riscul producerii accidentelor rutiere. Oamenii legii îndeamnă conducătorii auto să circule cu maximă prudență și să adapteze permanent viteza
15:40
Ambasad
15:10
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a realizat, pe 24 decembrie 2025, în premieră, o cursă de testare a unui tren de marfă cu greutatea de 3.000 de tone, pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 – Cahul. Potrivit CFM, testul a fost efectuat cu succes și marchează un pas important în reevaluarea […] The post CFM a testat cu succes un tren de marfă de 3 000 de tone pe ruta spre Cahul appeared first on Omniapres.
14:40
Locuitorii municipiului Comrat ar putea plăti mai mult pentru energia termică în perioada următoare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat, pe 26 decembrie, un proiect de hotărâre care prevede aprobarea unui nou tarif pentru energia termică livrată de Î.M. „Rețelele și Centralele Termice Comrat”. Potrivit documentului, se propune un tarif de 3 745 […] The post Căldura s-ar putea scumpi la Comrat: noul tarif ajunge la 3 745 lei/Gcal appeared first on Omniapres.
14:10
Turiștii sunt îndemnați să evite mai multe atracții turistice considerate „dezamăgitoare” în anul 2026. Experții în călătorii de la The Telegraph au dezvăluit 10 atracții de evitat anul viitor. Ei recomandă consultarea listei înainte de planificarea călătoriilor. Pe listă se află locuri și atracții turistice celebre din Italia, Islanda, Germania, Marea Britanie, Irlanda, Franța și […] The post Top 10 capcane turistice din Europa: experții spun ce atracții să eviți în 2026 appeared first on Omniapres.
13:50
Poliția a inițiat un dosar de căutare pe numele lui Dmitri Constantinov, după ce acesta a fost condamnat, astăzi, la 12 ani de detenție. Potrivit oamenilor legii, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept pentru executarea sentinței. Dmitri Constantinov, considerat unul dintre aliații fugarului Ilan […] The post Condamnat la 12 ani de închisoare, Dmitri Constantinov este dat în căutare de Poliție appeared first on Omniapres.
13:10
Ministerul Educației și Cercetării a lansat consultări publice asupra unui proiect de Hotărâre de Guvern care prevede integrarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în cadrul Universității Tehnice a Moldovei. În urma reorganizării, la Cahul va fi creat Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, ca structură academică integrată în UTM, cu rol regional. Potrivit […] The post MEC lansează consultări publice privind integrarea Universității din Cahul în UTM appeared first on Omniapres.
13:10
Cristina Ciubotaru, despre dosarul Plahotniuc: Celeritatea în examinare nu trebuie să pară rezultatul presiunii politice # Omniapres
Dosarele de rezonanță legate de acte de corupție trebuie examinate cu celeritate, însă această viteză nu trebuie să pară rezultatul unei presiuni politice. Este afirmația expertei anticorupție Cristina Ciubotaru, făcută în contextul criticilor aduse modului în care este examinat dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc. Într-un interviu în buletinul lunar din decembrie al Asociației […] The post Cristina Ciubotaru, despre dosarul Plahotniuc: Celeritatea în examinare nu trebuie să pară rezultatul presiunii politice appeared first on Omniapres.
12:30
Agenția Servicii Publice anunță modificarea unor rute de examinare auto la proba practică în mai multe localități din țară. Schimbările vizează municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei și au fost operate în urma unei analize a infrastructurii rutiere și a fluxului de trafic de pe traseele utilizate anterior. Potrivit ASP, ajustarea rutelor are drept scop […] The post ASP modifică rutele de examinare auto în Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei appeared first on Omniapres.
12:10
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare # Omniapres
Dmitri Constantinov, fostul preşedinte al Adunării Populare a autonomiei găgăuze, unul dintre aliații fugarului Ilan Şor, a fost condamnat vineri, 26 decembrie, în absență, la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidarea a 46 de milioane de lei, notează TVR Moldova. Potrivit procurorilor, în perioada 2017 – 2020, Constantinov, care exercita funcția […] The post Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare appeared first on Omniapres.
11:20
Un bărbat în vârstă de 50 de ani din orașul Vulcănești a fost condamnat pentru tentativă de distrugere intenționată a bunurilor prin incendiere și huliganism agravat, anunță Procuratura UTA Găgăuzia. Potrivit probelor administrate, în noaptea de 14 septembrie 2020, bărbatul a turnat lichid inflamabil peste două anvelope, pe care le-a amplasat la intrarea sediului Procuraturii […] The post A încercat să incendieze Procuratura din Vulcănești. Un bărbat, condamnat appeared first on Omniapres.
11:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă în perioada 26 decembrie, ora 14:00 – 29 decembrie, ora 17:00. Potrivit meteorologilor, în zilele de 26 și 27 decembrie, fenomenul va afecta anumite regiuni ale țării, iar în intervalul 28–29 decembrie, intensificările vântului se vor extinde pe […] The post Cod galben de vânt puternic în Republica Moldova, până pe 29 decembrie appeared first on Omniapres.
10:10
VIDEO // Rafturi pline, coșuri goale: explicațiile Catlabuga despre eșecul produselor autohtone # Omniapres
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, afirmă că problemele cu care se confruntă producătorii autohtoni pe piața internă sunt mai complexe decât simpla diferență de preț sau accesul la rețelele comerciale. Într-o emisiune la Vocea Basarabiei, oficiala a declarat că vizibilitatea redusă a produselor, lipsa cooperării dintre fermieri și comportamentul consumatorilor joacă un rol […] The post VIDEO // Rafturi pline, coșuri goale: explicațiile Catlabuga despre eșecul produselor autohtone appeared first on Omniapres.
09:50
Dmitri Constantinov, fostul preşedinte al Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze îşi va afla vineri, 26 decembrie, sentinţa după ce a fost judecat pentru abuz de putere și delapidare, scrie TVR Moldova. Procurorii au cerut treisprezece ani de închisoare. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2017 – 2020, Constantinov a fost director al unei societăți comerciale din Comrat […] The post Dmitri Constantinov își află sentința azi: procurorii cer 13 ani de închisoare appeared first on Omniapres.
09:30
Deputat PAS: Amendamentele opoziției la bugetul 2026 sunt populiste și pot tripla deficitul # Omniapres
Amendamentele înaintate de opoziție la proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, estimate la peste 45 de miliarde de lei, sunt populiste, nu au acoperire financiară și ar putea duce la triplarea deficitului bugetar. Declarația a fost făcută de fosta ministră a Finanțelor, deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Victoria Belous, în cadrul unei emisiunii […] The post Deputat PAS: Amendamentele opoziției la bugetul 2026 sunt populiste și pot tripla deficitul appeared first on Omniapres.
25 decembrie 2025
15:00
VIDEO // Omorul din Anenii Noi: Poliția confirmă infiltrarea unui investigator sub acoperire # Omniapres
O operațiune discretă de durată, cu un investigator sub acoperire infiltrat chiar în gospodăria principalului suspect, a stat la baza probelor acumulate în dosarul dispariției și presupusului omor al unui bărbat de 61 de ani din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi. Informația a fost confirmată public de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, […] The post VIDEO // Omorul din Anenii Noi: Poliția confirmă infiltrarea unui investigator sub acoperire appeared first on Omniapres.
13:10
Un caz grav privind siguranța alimentelor a fost semnalat într-un magazin din satul Bumbăta, raionul Ungheni, după ce un consumator a descoperit biscuiți infestați cu viermi. Incidentul a fost raportat Centrului Național pentru Protecția Consumatorilor, care a făcut public cazul. Într-o înregistrare video difuzată de CNPC, clientul apare vizibil șocat de cele constatate. „Uitați-vă, viermele […] The post VIDEO // Biscuiți cu viermi, depistați într-un magazin din Ungheni appeared first on Omniapres.
12:10
Primarul satului Pîrîta, raionul Dubăsari, Iurie Soltan, riscă o amendă după ce Autoritatea Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților. Potrivit ANI, edilul a deținut simultan funcția de primar și pe cea de consultant în afaceri agricole într-o companie privată, situație interzisă de lege pentru un ales local. Inspectorii de integritate au […] The post ANI constată incompatibilitate: edilul din Pîrîta a deținut două funcții simultan appeared first on Omniapres.
11:10
Zeci de autospeciale ale salvatorilor și pompierilor, decorate cu luminițe și ornamente de sărbătoare, au pornit miercuri seara pe străzile Chișinăului, marcând startul Caravanei de Crăciun – un eveniment dedicat copiilor, familiilor și promovării siguranței în perioada sărbătorilor de iarnă. La evenimentul de lansare au participat reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ai […] The post VIDEO // Lumini, muzică și zâmbete: Caravana Salvatorilor a trecut prin Chișinău appeared first on Omniapres.
10:10
Cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului, conducerea Republicii Moldova, membrii Guvernului, dar și partenerii externi ai țării au transmis mesaje de felicitare pentru cetățeni, cu urări de pace, sănătate, unitate și speranță pentru anul care vine. Mesajele au pus accent atât pe dimensiunea spirituală a Crăciunului, cât și pe solidaritate, familie și încredere în viitor. Președinta […] The post VIDEO // Crăciun cu mesaje de solidaritate: conducerea țării și UE felicită cetățenii appeared first on Omniapres.
09:20
VIDEO // Șeful IGP, despre focurile de armă de la IP Centru: „Dacă voiam să mușamalizez, nu sesizam Procuratura din prima zi” # Omniapres
Incidentul cu focuri de armă produs în sediul Inspectoratului de Poliție Centru a alimentat, în ultimele zile, un val de acuzații și speculații privind o posibilă mușamalizare. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, respinge însă ferm aceste afirmații și susține că instituția a acționat imediat și în strictă conformitate cu legea. „Cu certitudine, eu […] The post VIDEO // Șeful IGP, despre focurile de armă de la IP Centru: „Dacă voiam să mușamalizez, nu sesizam Procuratura din prima zi” appeared first on Omniapres.
24 decembrie 2025
19:20
VIDEO// Veaceslav Ioniță, despre dosarul fraudei bancare: „Nu știu cum procurorii vor putea demonstra că Plahotniuc a influențat pe cineva” # Omniapres
Fostul președinte al Comisiei parlamentare Economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță, nu vede cum procurorii ar putea demonstra că fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, ar fi putut influența pe vreunul dintre factori de decizie din perioada în care s-a produs frauda bancară. „M-am uitat pe toată lista de membri ai Comitetului de stabilitate financiară […] The post VIDEO// Veaceslav Ioniță, despre dosarul fraudei bancare: „Nu știu cum procurorii vor putea demonstra că Plahotniuc a influențat pe cineva” appeared first on Omniapres.
17:40
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și maestrul Nicolae Botgros, împreună cu fiul și nepotul său, a cântat la petrecerea medicilor, glumind că „cel mai bun de gură este el”. Deocamdată, nu se știe dacă prestația a fost contra cost sau gratuită, deși anterior fosta deputată PAS Olesea Stamate afirmase că Botgros, conform legii, ar […] The post VIDEO // Nicolae Botgros cântă la petrecerea medicilor: ”Cel mai bun de gură sunt eu” appeared first on Omniapres.
