VIDEO // Crăciun cu mesaje de solidaritate: conducerea țării și UE felicită cetățenii
Omniapres, 25 decembrie 2025 10:10
Cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului, conducerea Republicii Moldova, membrii Guvernului, dar și partenerii externi ai țării au transmis mesaje de felicitare pentru cetățeni, cu urări de pace, sănătate, unitate și speranță pentru anul care vine. Mesajele au pus accent atât pe dimensiunea spirituală a Crăciunului, cât și pe solidaritate, familie și încredere în viitor. Președinta […] The post VIDEO // Crăciun cu mesaje de solidaritate: conducerea țării și UE felicită cetățenii appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 30 minute
10:10
Cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului, conducerea Republicii Moldova, membrii Guvernului, dar și partenerii externi ai țării au transmis mesaje de felicitare pentru cetățeni, cu urări de pace, sănătate, unitate și speranță pentru anul care vine. Mesajele au pus accent atât pe dimensiunea spirituală a Crăciunului, cât și pe solidaritate, familie și încredere în viitor. Președinta […] The post VIDEO // Crăciun cu mesaje de solidaritate: conducerea țării și UE felicită cetățenii appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
09:20
VIDEO // Șeful IGP, despre focurile de armă de la IP Centru: „Dacă voiam să mușamalizez, nu sesizam Procuratura din prima zi” # Omniapres
Incidentul cu focuri de armă produs în sediul Inspectoratului de Poliție Centru a alimentat, în ultimele zile, un val de acuzații și speculații privind o posibilă mușamalizare. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, respinge însă ferm aceste afirmații și susține că instituția a acționat imediat și în strictă conformitate cu legea. „Cu certitudine, eu […] The post VIDEO // Șeful IGP, despre focurile de armă de la IP Centru: „Dacă voiam să mușamalizez, nu sesizam Procuratura din prima zi” appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
19:20
VIDEO// Veaceslav Ioniță, despre dosarul fraudei bancare: „Nu știu cum procurorii vor putea demonstra că Plahotniuc a influențat pe cineva” # Omniapres
Fostul președinte al Comisiei parlamentare Economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță, nu vede cum procurorii ar putea demonstra că fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, ar fi putut influența pe vreunul dintre factori de decizie din perioada în care s-a produs frauda bancară. „M-am uitat pe toată lista de membri ai Comitetului de stabilitate financiară […] The post VIDEO// Veaceslav Ioniță, despre dosarul fraudei bancare: „Nu știu cum procurorii vor putea demonstra că Plahotniuc a influențat pe cineva” appeared first on Omniapres.
17:40
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și maestrul Nicolae Botgros, împreună cu fiul și nepotul său, a cântat la petrecerea medicilor, glumind că „cel mai bun de gură este el”. Deocamdată, nu se știe dacă prestația a fost contra cost sau gratuită, deși anterior fosta deputată PAS Olesea Stamate afirmase că Botgros, conform legii, ar […] The post VIDEO // Nicolae Botgros cântă la petrecerea medicilor: ”Cel mai bun de gură sunt eu” appeared first on Omniapres.
17:10
Luptătoarea medaliată la Jocurile Olimpice de la Paris și de curând, deputată și mamă cu o fetiță de doar patru luni, Anastasia Nichita a ajuns la concluzia că munca în Parlament și sportul de performanță sunt domenii incompatibile. Pe final de an, sportiva anunță că va fi nevoită să facă o alegere radicală, scrie cancan.md. […] The post Viața bate medalia: Anastasia Nichita trebuie să aleagă între saltea și Parlament appeared first on Omniapres.
16:40
Agricultorii moldoveni ar putea reveni în stradă cu proteste de amploare, după ce Asociația Forța Fermierilor a anunțat că nu a renunțat la acțiunile de protest, în pofida informațiilor apărute în spațiul public. Potrivit reprezentanților Asociației, mesajele privind abandonarea protestelor sunt „false” și reprezintă o interpretare eronată a declarațiilor făcute anterior. „Atenționăm opinia publică și […] The post Prețuri în cădere liberă, nervi la limită: Fermierii amenință cu revenirea la proteste appeared first on Omniapres.
16:00
Ministerul Educației și Cercetării va fi responsabil de elaborarea normelor financiare pentru realizarea activității de tineret. Această prevedere se regăsește în proiectul de modificare a Legii cu privire la tineret, examinat, astăzi, de Comisia pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Documentul propune completarea atribuțiilor Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret […] The post Finanțarea activităților de tineret: atribuții noi pentru Ministerul Educației appeared first on Omniapres.
15:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de cod galben, valabilă pentru ziua de 25 decembrie. Aceasta vizează o scădere accentuată a temperaturii medii zilnice pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse ale țării, temperatura medie zilnică a aerului va înregistra o diminuare de 5–7 grade Celsius, comparativ cu valorile […] The post Vremea se răcește accentuat: cod galben emis pentru 25 decembrie appeared first on Omniapres.
15:10
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat, astăzi, ordinea de zi a ultimei ședințe plenare din sesiunea de toamnă a anului 2025. Aceasta se va desfășura luni, pe 29 decembrie, începând cu ora 10:00. În plenul Parlamentului, deputații vor examina, în lectura a doua, proiectele legii bugetului de stat, legii bugetului asigurărilor sociale de stat și […] The post Parlamentul se întrunește pe 29 decembrie în ultima ședință a sesiunii de toamnă appeared first on Omniapres.
14:40
Peste 400 de salvatori și pompieri, susținuți de aproximativ 150 de unități de tehnică, vor fi mobilizați în perioada sărbătorilor de Crăciun pe stil nou, pentru a asigura siguranța și securitatea cetățenilor din întreaga Republică Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), angajații instituției vor activa în regim non-stop, fiind pregătiți să intervină […] The post Peste 400 de salvatori și pompieri, mobilizați de Crăciun appeared first on Omniapres.
14:10
Nicolae Timofti și Emilian Crețu, printre cei decorați cu distincții de stat de către Maia Sandu # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acordat distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii, care s-au remarcat prin profesionalism, integritate și dedicare, având o contribuție importantă la dezvoltarea societății și la promovarea valorilor naționale. Printre cei decorați se numără fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, precum și actorul Emilian Crețu. Șefa statului […] The post Nicolae Timofti și Emilian Crețu, printre cei decorați cu distincții de stat de către Maia Sandu appeared first on Omniapres.
13:50
NGM Company continuă acțiunile cu responsabilitate socială: un Crăciun mai luminos pentru o familie cu 8 copii # Omniapres
În prag de sărbători, partenerul privat al Loterie Naționale, NGM Company, demonstrează, din nou, că responsabilitatea socială înseamnă fapte concrete. O familie numeroasă, cu 8 copii, dintre care 6 minori, a primit un sprijin important. Datorită acestui gest, Crăciunul va fi mai cald și mai senin pentru micuți: familia a beneficiat de un suport financiar […] The post NGM Company continuă acțiunile cu responsabilitate socială: un Crăciun mai luminos pentru o familie cu 8 copii appeared first on Omniapres.
13:40
Carburanții se vând în aceste zile la cele mai mici prețuri din ultimii aproape patru ani, pe fondul unei scăderi constante a cotațiilor internaționale la petrol. Motorina și benzina au ajuns la niveluri care nu au mai fost înregistrate pe piața din Republica Moldova dinaintea declanșării războiului din Ucraina. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare […] The post Carburanții se ieftinesc: motorina sub 19 lei, benzina sub 22 lei appeared first on Omniapres.
13:10
Un lot de pastile cu conținut de substanță psihotropă a fost depistat într-un colet poștal, camuflat în interiorul a două boxe muzicale, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, cu destinația Federația Rusă. Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău în colaborare cu polițiștii de frontieră. Potrivit datelor din declarația vamală, […] The post Pastile psihotrope ascunse în boxe muzicale, depistate pe Aeroportul Chișinău appeared first on Omniapres.
12:40
Două persoane, dintre care o copilă de 10 ani, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă necurățată. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 22 decembrie, într-o locuință din satul Grozești, raionul Nisporeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:24. Potrivit […] The post Soba necurățată a băgat două persoane în spital, inclusiv o copilă de 10 ani appeared first on Omniapres.
12:10
Percheziții la o companie de construcții din Chișinău, într-un dosar legat de șantierul de la „Gaudeamus” # Omniapres
Percheziții au loc, la această oră, într-o cauză penală ce vizează reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție. Acțiunile sunt desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii mun. Chișinău. Potrivit anchetei, cauza penală a fost pornită pe faptul încălcării regulilor […] The post Percheziții la o companie de construcții din Chișinău, într-un dosar legat de șantierul de la „Gaudeamus” appeared first on Omniapres.
11:40
Î.M. „Regia Transport Electric” informează că mesajele apărute pe rețelele sociale despre presupuse abonamente gratuite pentru o perioadă de șase luni la transportul public din Chișinău sunt false și nu au legătură cu instituția sau cu Primăria municipiului Chișinău. Reprezentanții RTEC precizează că nu a fost lansată nicio campanie de acest tip, iar informațiile distribuite […] The post RTEC avertizează: informațiile despre „abonamente gratuite” sunt false appeared first on Omniapres.
11:10
Prețul ouălor a crescut semnificativ în Republica Moldova, ajungând în unele magazine până la 50 de lei pentru 10 ouă, ceea ce a atras atenția autorităților. În contextul majorărilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a inițiat demersuri pentru a clarifica cauzele scumpirilor. Ministra Ludmila Catlabuga a declarat că statul nu poate interveni direct în stabilirea […] The post Ouă la 50 de lei: Ministerul Agriculturii sesizează Consiliul Concurenței appeared first on Omniapres.
10:40
Călătoriile feroviare pe ruta Chișinău–Socola (Iași) vor fi suplimentate în perioada sărbătorilor de iarnă, ca urmare a solicitărilor venite din partea pasagerilor. Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță că trenul nr. 821/1051–1054/824 va circula suplimentar în zilele de 26, 27 și 28 decembrie 2025, precum și în 2, 3, 4, 7, 8, 9, […] The post Curse suplimentare de tren pe ruta Chișinău–Iași, de sărbători appeared first on Omniapres.
Ieri
10:10
Elena Dragalin, despre cazul Marinei Rusu: ”Nici măcar nu sunt șocată – de la PAS te poți aștepta la orice” # Omniapres
Elena Dragalin, mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, și-a exprimat public solidaritatea cu judecătoarea Marina Rusu, după mesajul acesteia privind presiunile și dificultățile cu care se confruntă în context profesional și familial. Într-o declarație publică, Elena Dragalin a afirmat că se regăsește în situația descrisă de judecătoare, invocând propria experiență. „Ca mamă care […] The post Elena Dragalin, despre cazul Marinei Rusu: ”Nici măcar nu sunt șocată – de la PAS te poți aștepta la orice” appeared first on Omniapres.
09:40
SA Energocom anunță achiziția de energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare a energiei, o soluție modernă ce contribuie la echilibrarea sistemului electroenergetic național. Producătorul dispune de panouri fotovoltaice care generează energie electrică pe parcursul zilei, aceasta fiind stocată în baterii și livrată ulterior în rețea în orele de consum […] The post Energocom a făcut prima achiziție de energie electrică livrată din baterii de stocare appeared first on Omniapres.
09:10
Circulația rutieră pe drumurile naționale din nordul și centrul Republicii Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, după ce precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare au favorizat formarea poleiului și a carosabilului înzăpezit. Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că echipele întreprinderilor teritoriale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate pe traseele naționale, unde desfășoară lucrări de […] The post AND: intervenții pe drumurile din mai multe raioane din cauza poleiului appeared first on Omniapres.
23 decembrie 2025
17:40
Alexandr Nesterovschi, condamnat definitiv la 12 ani de închisoare pentru corupție și finanțare ilegală # Omniapres
Condamnare definitivă pentru fostul deputat Alexandr Nesterovschi. Curtea de Apel Chișinău Centru a menținut, prin decizia din 23 decembrie, sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 19 martie 2025, prin care acesta a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru corupere pasivă în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat, precum și […] The post Alexandr Nesterovschi, condamnat definitiv la 12 ani de închisoare pentru corupție și finanțare ilegală appeared first on Omniapres.
17:10
Copiatul la examene, utilizarea inteligenței artificiale fără respectarea regulilor academice și cazurile de corupție continuă să fie prezente în universitățile din Republica Moldova. Sunt concluziile unui studiu realizat de compania Magenta Consulting pentru Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul unui proiect finanțat de Banca Mondială, care a analizat nivelul integrității academice în șase instituții de […] The post Un student din patru recunoaște că se copiază la examene în universitățile din Moldova appeared first on Omniapres.
17:00
Victorie în instanță pentru ASP în dosarul blanchetelor: statul nu va achita peste 100 de milioane de lei # Omniapres
Câștig de cauză în apel pentru ASP în dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”. Statul nu va plăti peste 100 de milioane de lei. Agenția Servicii Publice informează că a câștigat procesul împotriva OPTIMO IT SOLUTIONS LTD (Bulgaria) la Curtea de apel, fiind astfel respinse pretențiile financiare înaintate împotriva ASP, care se ridicau la peste 100 […] The post Victorie în instanță pentru ASP în dosarul blanchetelor: statul nu va achita peste 100 de milioane de lei appeared first on Omniapres.
16:10
Regimul fără vize pentru călătoriile de scurtă durată în spațiul Schengen rămâne în vigoare pentru cetățenii Republicii Moldova, după ce Comisia Europeană a decis să nu activeze mecanismul de suspendare. Concluzia este cuprinsă în cel de-al optulea raport privind funcționarea acestui mecanism, adoptat de Executivul european pe 19 decembrie. Potrivit documentului, autoritățile de la Chișinău […] The post Moldovenii vor călători în continuare fără vize în spațiul Schengen appeared first on Omniapres.
15:40
Importurile de cereale și oleaginoase din Ucraina vor fi efectuate, începând de anul viitor, în regim comercial obișnuit, fără obligativitatea licențierii. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, care a precizat că actualul cadru legal nu mai permite extinderea acestei măsuri. Potrivit ministrei, mecanismul de licențiere introdus anterior nu poate […] The post Importurile de cereale din Ucraina revin la regimul obișnuit, fără licențe appeared first on Omniapres.
15:10
Premierul Alexandru Munteanu cere ambasadorilor să atragă investiții și să promoveze exporturile # Omniapres
„Diplomația trebuie să construiască punțile necesare pe care apoi Moldova să pășească cu încredere în familia europeană”, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova. În cadrul evenimentului, agenda discuțiilor a vizat prioritățile politicii externe, cu un accent deosebit pe consolidarea diplomației economice. În dialogul cu […] The post Premierul Alexandru Munteanu cere ambasadorilor să atragă investiții și să promoveze exporturile appeared first on Omniapres.
14:30
VIDEO // Trei focuri de armă, nu 30: explicațiile șefei MAI despre incidentul de la IP Centru # Omniapres
Incidentul cu împușcăturile produse în incinta Inspectoratului de Poliție Centru este examinat în cadrul unei cauze penale inițiate de Procuratură. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că decizia a fost luată deliberat pentru a exclude orice suspiciune de mușamalizare. Potrivit șefei MAI, Inspectoratul General al Poliției s-a autosesizat pe 19 decembrie, iar în aceeași […] The post VIDEO // Trei focuri de armă, nu 30: explicațiile șefei MAI despre incidentul de la IP Centru appeared first on Omniapres.
14:10
Partidul Socialiștilor propune semnarea unui acord politic cu primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, și cu Mișcarea Alternativa Națională (MAN), pentru a asigura stabilitatea politică în capitală și a debloca adoptarea bugetului municipal. Anunțul a fost făcut pe 23 decembrie, în cadrul unei conferințe de presă. PSRM susține că a pledat constant pentru dialog și […] The post PSRM propune acord politic cu Ion Ceban și MAN pentru stabilitatea Chișinăului appeared first on Omniapres.
13:30
Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat avizele consultative pentru candidaturile agreate a patru noi ambasadori ai Republicii Moldova în România, Ucraina, Republica Franceză și Republica Populară Chineză. Astfel, Mihai Mîțu urmează să fie desemnat ambasador al țării noastre în România, Victor Chirilă – în Ucraina, Lorina Bălteanu – în Republica Franceză, iar Petru […] The post Moldova își desemnează noi ambasadori în România, Ucraina, Franța și China appeared first on Omniapres.
13:10
Trafic suspendat pe bd. Ștefan cel Mare în Ajun de Crăciun: modificări la transportul public # Omniapres
În perioada 24.12.2025, ora 13:00 – 25.12.2025, ora 05:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea manifestărilor cultural-artistice dedicate Ajunului […] The post Trafic suspendat pe bd. Ștefan cel Mare în Ajun de Crăciun: modificări la transportul public appeared first on Omniapres.
12:40
Autoritățile Statelor Unite vor intensifica acțiunile de identificare, reținere și expulzare a persoanelor aflate ilegal pe teritoriul american, indiferent de țara de origine. Avertismentul a fost lansat de însărcinatul cu afaceri al SUA la Chișinău, Nick Pietrowicz. Diplomatul american a subliniat că noile politici de imigrație vizează exclusiv respectarea legii și nu sunt orientate împotriva […] The post Diplomat american: Moldovenii aflați ilegal în SUA riscă deportarea appeared first on Omniapres.
12:10
Un nou model de permis de conducere va fi introdus în Republica Moldova: ce trebuie să știe șoferii # Omniapres
Guvernul a aprobat introducerea unui nou model de permis de conducere în Republica Moldova, document care va include elemente moderne de securitate și va facilita verificarea rapidă a autenticității datelor. Noul permis va avea imprimat pe verso un cod QR, care va putea fi scanat pentru confirmarea informațiilor prin intermediul Portalului guvernamental de verificare a […] The post Un nou model de permis de conducere va fi introdus în Republica Moldova: ce trebuie să știe șoferii appeared first on Omniapres.
11:40
Guvernul a operat mai multe remanieri în funcții-cheie din administrația publică. Executivul a aprobat numirea lui Daniel Rotaru în funcția de secretar de stat al Guvernului, precum și desemnarea lui Vadim Cemîrtan în calitate de director general adjunct al Centrului Național de Management al Crizelor. Totodată, Andrei Chistol a fost eliberat din funcția de secretar […] The post Daniel Rotaru preia funcția de secretar de stat al Guvernului appeared first on Omniapres.
11:10
VIDEO// Irina Vlah: Astăzi e o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Această zi simbolizează dorinţa de a trăi în pace şi armonie # Omniapres
Irina Vlah, bașcan al Găgăuziei în două mandate (2015-2023), lider al Partidului „Inima Moldovei”, a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări de la crearea autonomiei găgăuze. Politiciana a remarcat că este „o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Or, această zi simbolizează unitatea […] The post VIDEO// Irina Vlah: Astăzi e o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Această zi simbolizează dorinţa de a trăi în pace şi armonie appeared first on Omniapres.
11:00
Presa occidentală, despre dosarul Plahotniuc: Țintele sunt foști rivali ai Maiei Sandu, care nu mai sunt la guvernare. În 5 ani nu a fost deschis niciun dosar împotriva PAS sau a funcționarilor guvernamentali # Omniapres
Dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc a ajuns, din nou, în atenția presei occidentale. Publicația independentă italiană „Il Giornale d’Italia” avertizează despre derapajele din reforma justiției de la Chișinău și pune sub semnul întrebării metodele la care s-a recurs în examinarea cauzei în care este vizat fostul lider PDM. Jurnaliștii italieni vorbesc, cu referire la experți […] The post Presa occidentală, despre dosarul Plahotniuc: Țintele sunt foști rivali ai Maiei Sandu, care nu mai sunt la guvernare. În 5 ani nu a fost deschis niciun dosar împotriva PAS sau a funcționarilor guvernamentali appeared first on Omniapres.
10:40
Ouăle în care au fost depistate reziduuri de antibiotice au fost scoase de pe piață și distruse, după ce controalele au confirmat neconformitatea produselor. Este vorba despre peste 132 de mii de ouă, marcate cu codul 3 MD IL 017, provenite de la producătorul SRL „ADALVA”, în care a fost identificată salinomicina, un medicament veterinar […] The post Antibiotice în ouă: producător obligat să distrugă peste 132 000 de produse appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
VIDEO // Deputat PAS, despre împușcăturile de la IP Centru: „Nu trebuie făcut circ, se mai întâmplă” # Omniapres
Deputatul PAS Radu Marian a comentat incidentul produs la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău, unde în noaptea de 18 spre 19 decembrie ar fi fost trase focuri de armă chiar în sediul instituției. În cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei, parlamentarul a declarat că astfel de cazuri trebuie investigate de organele abilitate, fără […] The post VIDEO // Deputat PAS, despre împușcăturile de la IP Centru: „Nu trebuie făcut circ, se mai întâmplă” appeared first on Omniapres.
09:50
VIDEO // Munteanu explică intervenția statului în cazul terminalului petrolier de la Aeroport # Omniapres
Premierul Alexandru Munteanu a explicat motivele pentru care autoritățile au decis să intervină în cazul terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, aflat în gestiunea companiei Lukoil. În cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, oficialul a declarat că modul în care această infrastructură strategică a ajuns să fie controlată de un singur operator privat […] The post VIDEO // Munteanu explică intervenția statului în cazul terminalului petrolier de la Aeroport appeared first on Omniapres.
09:10
Patru oferte au fost depuse pentru extinderea terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, iar autoritățile aeroportuare urmează să decidă câștigătorul care va da startul lucrărilor de modernizare. Informația a fost confirmată de administratorul aerogării, Sergiu Spoială. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor a expirat pe 17 decembrie, iar fiecare propunere va fi analizată în funcție de […] The post Patru oferte pe masa Aeroportului Chișinău: începe cursa pentru extinderea terminalului appeared first on Omniapres.
07:30
Horoscop 23 decembrie. Zi a întâlnirilor, a deciziilor legate de sărbători și a ultimelor rezolvări # Omniapres
Ziua aduce multă mișcare, invitații și clarificări. Se închid etape, se fac planuri pentru vacanță și se conturează mai clar cum și cu cine vor fi petrecute sărbătorile. CAPRICORN E multă treabă de făcut, dar o să fiți expeditivi, ca să vă rămână timp pentru diverse alte lucruri, mai ales dacă vreți să și plecați […] The post Horoscop 23 decembrie. Zi a întâlnirilor, a deciziilor legate de sărbători și a ultimelor rezolvări appeared first on Omniapres.
22 decembrie 2025
17:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi în municipiul Orhei și în orașul Taraclia, ca urmare a demisiilor primarilor din cele două localități. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței CEC de astăzi. Primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu, și-a anunțat demisia pe 2 decembrie, la o […] The post Orhei și Taraclia vor avea primari noi: alegerile sunt planificate pe 17 mai 2026 appeared first on Omniapres.
17:10
De ce cresc prețurile la locuințe, chiar dacă piața imobiliară bate pasul pe loc. Explicația Victoriei Belous # Omniapres
Mulți ucraineni au venit și au investit în procurarea locuințelor, fapt ce a influențat piața imobiliară din R. Moldova, precum și războiul din Ucraina, afirmă vicepreședinta Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Victoria Belous, fosta șefă a Serviciului Fiscal de Stat. Alți factori care au dus la scumpirea apartamentelor sunt declinul construcțiilor, scumpirea terenurilor și […] The post De ce cresc prețurile la locuințe, chiar dacă piața imobiliară bate pasul pe loc. Explicația Victoriei Belous appeared first on Omniapres.
16:40
După mai mulți ani în care sărbătorile de iarnă au trecut fără zăpadă, există șanse ca fulgii de nea să revină chiar în ajunul Crăciunului pe stil nou. Potrivit meteorologilor, în intervalul 22 decembrie, ora 20:00 – 23 decembrie, ora 20:00, cerul va fi predominant noros. Pe parcursul nopții vremea se va menține fără precipitații […] The post Crăciun cu fulgi de nea? Meteorologii anunță șanse de ninsoare în ajun appeared first on Omniapres.
16:10
Victoria Furtună anunță că a sesizat Procuratura Generală în cazul judecătoarei Marina Rusu # Omniapres
Partidul Politic „Moldova Mare” este „profund îngrijorat” de ceea ce califică drept discriminarea judecătorilor incomozi sistemului și a depus o sesizare la Procuratura Generală pe faptul presupusei hărțuiri a judecătoarei Marina Rusu. Declarațiile au fost făcute de președinta formațiunii, Victoria Furtună. Potrivit acesteia, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, dar și conducerea Judecătoriei Chișinău, […] The post Victoria Furtună anunță că a sesizat Procuratura Generală în cazul judecătoarei Marina Rusu appeared first on Omniapres.
16:10
Irina Vlah: Raportul ENEMO confirmă că Partidul „Inima Moldovei” şi candidaţii săi au fost excluşi din cursa electorală în mod abuziv # Omniapres
Partidul „Inima Moldovei” salută raportul final al Misiunii de Observare Electorală ENEMO, „care confirmă ceea ce formaţiunea noastră a denunţat demult: scrutinul din 28 septembrie 2025 s-a desfăşurat într-un cadru legal cu deficienţe majore, care au permis excluderea abuzivă a unor concurenţi electorali din alegeri”. Potrivit partidului politic, „Raportul ENEMO menţionează clar: Modificările recente ale […] The post Irina Vlah: Raportul ENEMO confirmă că Partidul „Inima Moldovei” şi candidaţii săi au fost excluşi din cursa electorală în mod abuziv appeared first on Omniapres.
15:40
A semnat autorizații, apoi a cumpărat casa: ANI constată conflict de interese în cazul unui funcționar de la Primăria Chișinău # Omniapres
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare pe numele lui Igor Vrabie, șef adjunct în cadrul Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău, stabilind că acesta a admis conflicte de interese în exercitarea funcției. Potrivit ANI, soția lui Igor Vrabie a semnat, la data de 26 decembrie […] The post A semnat autorizații, apoi a cumpărat casa: ANI constată conflict de interese în cazul unui funcționar de la Primăria Chișinău appeared first on Omniapres.
15:30
Renato Usatîi susține Cantina Socială din Bălți: 300 de prânzuri zilnic, între 24 și 31 decembrie # Omniapres
În perioada 24–31 decembrie, cu sprijinul liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi, Cantina Socială din Bălți va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane Primăria municipiului Bălți organizează și în acest an activitatea Cantinei Sociale, destinată sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, prin oferirea de mese calde în perioada sărbătorilor de iarnă. În intervalul 24–31 decembrie, […] The post Renato Usatîi susține Cantina Socială din Bălți: 300 de prânzuri zilnic, între 24 și 31 decembrie appeared first on Omniapres.
15:10
Vor mai fi compensații la energie în anul viitor? Răspunsul ministrei Muncii și Protecției Sociale # Omniapres
Statul intenționează să reducă treptat dependența populației de compensații și ajutoare temporare, orientându-se spre politici care să asigure venituri mai stabile pentru gospodării. Declarațiile au fost făcute de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Potrivit oficialei, începând cu anul viitor, accentul va fi pus pe stimularea creșterii […] The post Vor mai fi compensații la energie în anul viitor? Răspunsul ministrei Muncii și Protecției Sociale appeared first on Omniapres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.