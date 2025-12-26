Statul lansează trei sesiuni de subscriere VMS în primele luni ale lui 2026
Omniapres, 26 decembrie 2025 18:10
Calendarul sesiunilor de subscriere a Valorilor Mobiliare de Stat disponibile prin platforma evms.md pentru trimestrul I al anului 2026 a fost anunțat, oferind investitorilor noi oportunități de plasare a economiilor în instrumente financiare considerate sigure. Potrivit informațiilor publicate, subscrierile vor avea loc în trei etape: în perioada 12–21 ianuarie, 9–18 februarie și 9–18 martie 2026.
• • •
Acum 30 minute
18:10
Calendarul sesiunilor de subscriere a Valorilor Mobiliare de Stat disponibile prin platforma evms.md pentru trimestrul I al anului 2026 a fost anunțat, oferind investitorilor noi oportunități de plasare a economiilor în instrumente financiare considerate sigure. Potrivit informațiilor publicate, subscrierile vor avea loc în trei etape: în perioada 12–21 ianuarie, 9–18 februarie și 9–18 martie 2026.
Acum o oră
17:40
O dronă atribuită Federației Ruse ar fi survolat nordul Republicii Moldova, după care și-ar fi continuat zborul spre România, potrivit informațiilor publicate de canalul ucrainean UNIAN, care citează surse de monitorizare. Până în prezent, autoritățile de la Chișinău nu au comentat oficial cazul. Incidentul are loc pe fondul mai multor survolări ilegale ale spațiului aerian
17:40
Falsă alertă aeriană la frontieră: obiectul zburător s-a dovedit a fi un balon cu aer cald # Omniapres
Un obiect zburător a fost detectat, astăzi, 26 decembrie, de radarele autorităților ucrainene deasupra zonei de nord a Republicii Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, alerta a fost recepționată la ora 15:45, fiind semnalată deplasarea obiectului pe direcția localităților Bârnova – Dondușeni – Grinăuți – Brătușeni. La ora 16:10, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a
Acum 2 ore
17:10
VIDEO // Doi tineri ucraineni, reținuți la Chișinău cu droguri în valoare de peste 5,5 milioane de lei # Omniapres
O rețea internațională de trafic de droguri, formată din cetățeni ai Ucrainei și activă pe teritoriul mai multor state europene, a fost destructurată de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău, oficiul Botanica. Potrivit oamenilor legii, gruparea acționa pe teritoriul Poloniei, Ucrainei, Georgiei, României și Republicii Moldova și
16:30
VIDEO // Aproape 80 de persoane, inclusiv copii, blocate într-un telescaun în vestul Ucrainei # Omniapres
Un incident a avut loc pe muntele Zahar Berkut, din regiunea Liov, unde un telescaun s-a oprit în cursul zilei de 26 decembrie, lăsând aproximativ 80 de persoane blocate la înălțime. Potrivit autorităților, la fața locului au intervenit de urgență salvatorii montani, care au demarat operațiunea de evacuare. Până la ora 13:10, au fost coborâte
Acum 4 ore
16:10
Poliția atenționează participanții la trafic că, pe alocuri, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar pe unele sectoare de drum sunt depuneri de polei și gheață. Aceste condiții reduc considerabil vizibilitatea și aderența carosabilului, sporind riscul producerii accidentelor rutiere. Oamenii legii îndeamnă conducătorii auto să circule cu maximă prudență și să adapteze permanent viteza
15:40
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, a avut la Washington o întrevedere cu Secretarul de Stat american, Marco Rubio, și cu soția acestuia, Jeanette Rubio. Discuțiile s-au concentrat pe stadiul actual al relațiilor moldo-americane și pe continuarea dialogului instituțional, cu accent pe obținerea unor rezultate concrete în cooperarea bilaterală. Diplomatul moldovean a subliniat
15:10
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" a realizat, pe 24 decembrie 2025, în premieră, o cursă de testare a unui tren de marfă cu greutatea de 3.000 de tone, pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 – Cahul. Potrivit CFM, testul a fost efectuat cu succes și marchează un pas important în reevaluarea
14:40
Locuitorii municipiului Comrat ar putea plăti mai mult pentru energia termică în perioada următoare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat, pe 26 decembrie, un proiect de hotărâre care prevede aprobarea unui nou tarif pentru energia termică livrată de Î.M. „Rețelele și Centralele Termice Comrat". Potrivit documentului, se propune un tarif de 3 745
Acum 6 ore
14:10
Turiștii sunt îndemnați să evite mai multe atracții turistice considerate „dezamăgitoare" în anul 2026. Experții în călătorii de la The Telegraph au dezvăluit 10 atracții de evitat anul viitor. Ei recomandă consultarea listei înainte de planificarea călătoriilor. Pe listă se află locuri și atracții turistice celebre din Italia, Islanda, Germania, Marea Britanie, Irlanda, Franța și
13:50
Poliția a inițiat un dosar de căutare pe numele lui Dmitri Constantinov, după ce acesta a fost condamnat, astăzi, la 12 ani de detenție. Potrivit oamenilor legii, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept pentru executarea sentinței. Dmitri Constantinov, considerat unul dintre aliații fugarului Ilan
13:10
Ministerul Educației și Cercetării a lansat consultări publice asupra unui proiect de Hotărâre de Guvern care prevede integrarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul în cadrul Universității Tehnice a Moldovei. În urma reorganizării, la Cahul va fi creat Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu", ca structură academică integrată în UTM, cu rol regional. Potrivit
13:10
Cristina Ciubotaru, despre dosarul Plahotniuc: Celeritatea în examinare nu trebuie să pară rezultatul presiunii politice # Omniapres
Dosarele de rezonanță legate de acte de corupție trebuie examinate cu celeritate, însă această viteză nu trebuie să pară rezultatul unei presiuni politice. Este afirmația expertei anticorupție Cristina Ciubotaru, făcută în contextul criticilor aduse modului în care este examinat dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc. Într-un interviu în buletinul lunar din decembrie al Asociației
12:30
Agenția Servicii Publice anunță modificarea unor rute de examinare auto la proba practică în mai multe localități din țară. Schimbările vizează municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei și au fost operate în urma unei analize a infrastructurii rutiere și a fluxului de trafic de pe traseele utilizate anterior. Potrivit ASP, ajustarea rutelor are drept scop
Acum 8 ore
12:10
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare # Omniapres
Dmitri Constantinov, fostul preşedinte al Adunării Populare a autonomiei găgăuze, unul dintre aliații fugarului Ilan Şor, a fost condamnat vineri, 26 decembrie, în absență, la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidarea a 46 de milioane de lei, notează TVR Moldova. Potrivit procurorilor, în perioada 2017 – 2020, Constantinov, care exercita funcția
11:20
Un bărbat în vârstă de 50 de ani din orașul Vulcănești a fost condamnat pentru tentativă de distrugere intenționată a bunurilor prin incendiere și huliganism agravat, anunță Procuratura UTA Găgăuzia. Potrivit probelor administrate, în noaptea de 14 septembrie 2020, bărbatul a turnat lichid inflamabil peste două anvelope, pe care le-a amplasat la intrarea sediului Procuraturii
11:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă în perioada 26 decembrie, ora 14:00 – 29 decembrie, ora 17:00. Potrivit meteorologilor, în zilele de 26 și 27 decembrie, fenomenul va afecta anumite regiuni ale țării, iar în intervalul 28–29 decembrie, intensificările vântului se vor extinde pe
Acum 12 ore
10:10
VIDEO // Rafturi pline, coșuri goale: explicațiile Catlabuga despre eșecul produselor autohtone # Omniapres
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, afirmă că problemele cu care se confruntă producătorii autohtoni pe piața internă sunt mai complexe decât simpla diferență de preț sau accesul la rețelele comerciale. Într-o emisiune la Vocea Basarabiei, oficiala a declarat că vizibilitatea redusă a produselor, lipsa cooperării dintre fermieri și comportamentul consumatorilor joacă un rol
09:50
Dmitri Constantinov, fostul preşedinte al Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze îşi va afla vineri, 26 decembrie, sentinţa după ce a fost judecat pentru abuz de putere și delapidare, scrie TVR Moldova. Procurorii au cerut treisprezece ani de închisoare. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2017 – 2020, Constantinov a fost director al unei societăți comerciale din Comrat
09:30
Deputat PAS: Amendamentele opoziției la bugetul 2026 sunt populiste și pot tripla deficitul # Omniapres
Amendamentele înaintate de opoziție la proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, estimate la peste 45 de miliarde de lei, sunt populiste, nu au acoperire financiară și ar putea duce la triplarea deficitului bugetar. Declarația a fost făcută de fosta ministră a Finanțelor, deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Victoria Belous, în cadrul unei emisiuni
Ieri
15:00
VIDEO // Omorul din Anenii Noi: Poliția confirmă infiltrarea unui investigator sub acoperire # Omniapres
O operațiune discretă de durată, cu un investigator sub acoperire infiltrat chiar în gospodăria principalului suspect, a stat la baza probelor acumulate în dosarul dispariției și presupusului omor al unui bărbat de 61 de ani din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi. Informația a fost confirmată public de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu,
13:10
Un caz grav privind siguranța alimentelor a fost semnalat într-un magazin din satul Bumbăta, raionul Ungheni, după ce un consumator a descoperit biscuiți infestați cu viermi. Incidentul a fost raportat Centrului Național pentru Protecția Consumatorilor, care a făcut public cazul. Într-o înregistrare video difuzată de CNPC, clientul apare vizibil șocat de cele constatate. „Uitați-vă, viermele
12:10
Primarul satului Pîrîta, raionul Dubăsari, Iurie Soltan, riscă o amendă după ce Autoritatea Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților. Potrivit ANI, edilul a deținut simultan funcția de primar și pe cea de consultant în afaceri agricole într-o companie privată, situație interzisă de lege pentru un ales local. Inspectorii de integritate au
11:10
Zeci de autospeciale ale salvatorilor și pompierilor, decorate cu luminițe și ornamente de sărbătoare, au pornit miercuri seara pe străzile Chișinăului, marcând startul Caravanei de Crăciun – un eveniment dedicat copiilor, familiilor și promovării siguranței în perioada sărbătorilor de iarnă. La evenimentul de lansare au participat reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ai
10:10
Cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului, conducerea Republicii Moldova, membrii Guvernului, dar și partenerii externi ai țării au transmis mesaje de felicitare pentru cetățeni, cu urări de pace, sănătate, unitate și speranță pentru anul care vine. Mesajele au pus accent atât pe dimensiunea spirituală a Crăciunului, cât și pe solidaritate, familie și încredere în viitor. Președinta
09:20
VIDEO // Șeful IGP, despre focurile de armă de la IP Centru: „Dacă voiam să mușamalizez, nu sesizam Procuratura din prima zi” # Omniapres
Incidentul cu focuri de armă produs în sediul Inspectoratului de Poliție Centru a alimentat, în ultimele zile, un val de acuzații și speculații privind o posibilă mușamalizare. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, respinge însă ferm aceste afirmații și susține că instituția a acționat imediat și în strictă conformitate cu legea. „Cu certitudine, eu
24 decembrie 2025
19:20
VIDEO// Veaceslav Ioniță, despre dosarul fraudei bancare: „Nu știu cum procurorii vor putea demonstra că Plahotniuc a influențat pe cineva” # Omniapres
Fostul președinte al Comisiei parlamentare Economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță, nu vede cum procurorii ar putea demonstra că fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, ar fi putut influența pe vreunul dintre factori de decizie din perioada în care s-a produs frauda bancară. „M-am uitat pe toată lista de membri ai Comitetului de stabilitate financiară
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS)
17:10
Luptătoarea medaliată la Jocurile Olimpice de la Paris și de curând, deputată și mamă cu o fetiță de doar patru luni, Anastasia Nichita a ajuns la concluzia că munca în Parlament și sportul de performanță sunt domenii incompatibile. Pe final de an, sportiva anunță că va fi nevoită să facă o alegere radicală, scrie cancan.md. […] The post Viața bate medalia: Anastasia Nichita trebuie să aleagă între saltea și Parlament appeared first on Omniapres.
16:40
Agricultorii moldoveni ar putea reveni în stradă cu proteste de amploare, după ce Asociația Forța Fermierilor a anunțat că nu a renunțat la acțiunile de protest, în pofida informațiilor apărute în spațiul public. Potrivit reprezentanților Asociației, mesajele privind abandonarea protestelor sunt „false” și reprezintă o interpretare eronată a declarațiilor făcute anterior. „Atenționăm opinia publică și […] The post Prețuri în cădere liberă, nervi la limită: Fermierii amenință cu revenirea la proteste appeared first on Omniapres.
16:00
Ministerul Educației și Cercetării va fi responsabil de elaborarea normelor financiare pentru realizarea activității de tineret. Această prevedere se regăsește în proiectul de modificare a Legii cu privire la tineret, examinat, astăzi, de Comisia pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Documentul propune completarea atribuțiilor Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret […] The post Finanțarea activităților de tineret: atribuții noi pentru Ministerul Educației appeared first on Omniapres.
15:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de cod galben, valabilă pentru ziua de 25 decembrie. Aceasta vizează o scădere accentuată a temperaturii medii zilnice pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse ale țării, temperatura medie zilnică a aerului va înregistra o diminuare de 5–7 grade Celsius, comparativ cu valorile […] The post Vremea se răcește accentuat: cod galben emis pentru 25 decembrie appeared first on Omniapres.
15:10
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat, astăzi, ordinea de zi a ultimei ședințe plenare din sesiunea de toamnă a anului 2025. Aceasta se va desfășura luni, pe 29 decembrie, începând cu ora 10:00. În plenul Parlamentului, deputații vor examina, în lectura a doua, proiectele legii bugetului de stat, legii bugetului asigurărilor sociale de stat și […] The post Parlamentul se întrunește pe 29 decembrie în ultima ședință a sesiunii de toamnă appeared first on Omniapres.
14:40
Peste 400 de salvatori și pompieri, susținuți de aproximativ 150 de unități de tehnică, vor fi mobilizați în perioada sărbătorilor de Crăciun pe stil nou, pentru a asigura siguranța și securitatea cetățenilor din întreaga Republică Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), angajații instituției vor activa în regim non-stop, fiind pregătiți să intervină […] The post Peste 400 de salvatori și pompieri, mobilizați de Crăciun appeared first on Omniapres.
14:10
Nicolae Timofti și Emilian Crețu, printre cei decorați cu distincții de stat de către Maia Sandu # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acordat distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii, care s-au remarcat prin profesionalism, integritate și dedicare, având o contribuție importantă la dezvoltarea societății și la promovarea valorilor naționale. Printre cei decorați se numără fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, precum și actorul Emilian Crețu. Șefa statului […] The post Nicolae Timofti și Emilian Crețu, printre cei decorați cu distincții de stat de către Maia Sandu appeared first on Omniapres.
13:50
NGM Company continuă acțiunile cu responsabilitate socială: un Crăciun mai luminos pentru o familie cu 8 copii # Omniapres
În prag de sărbători, partenerul privat al Loterie Naționale, NGM Company, demonstrează, din nou, că responsabilitatea socială înseamnă fapte concrete. O familie numeroasă, cu 8 copii, dintre care 6 minori, a primit un sprijin important. Datorită acestui gest, Crăciunul va fi mai cald și mai senin pentru micuți: familia a beneficiat de un suport financiar […] The post NGM Company continuă acțiunile cu responsabilitate socială: un Crăciun mai luminos pentru o familie cu 8 copii appeared first on Omniapres.
13:40
Carburanții se vând în aceste zile la cele mai mici prețuri din ultimii aproape patru ani, pe fondul unei scăderi constante a cotațiilor internaționale la petrol. Motorina și benzina au ajuns la niveluri care nu au mai fost înregistrate pe piața din Republica Moldova dinaintea declanșării războiului din Ucraina. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare […] The post Carburanții se ieftinesc: motorina sub 19 lei, benzina sub 22 lei appeared first on Omniapres.
13:10
Un lot de pastile cu conținut de substanță psihotropă a fost depistat într-un colet poștal, camuflat în interiorul a două boxe muzicale, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, cu destinația Federația Rusă. Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău în colaborare cu polițiștii de frontieră. Potrivit datelor din declarația vamală, […] The post Pastile psihotrope ascunse în boxe muzicale, depistate pe Aeroportul Chișinău appeared first on Omniapres.
12:40
Două persoane, dintre care o copilă de 10 ani, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă necurățată. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 22 decembrie, într-o locuință din satul Grozești, raionul Nisporeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:24. Potrivit […] The post Soba necurățată a băgat două persoane în spital, inclusiv o copilă de 10 ani appeared first on Omniapres.
12:10
Percheziții la o companie de construcții din Chișinău, într-un dosar legat de șantierul de la „Gaudeamus” # Omniapres
Percheziții au loc, la această oră, într-o cauză penală ce vizează reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție. Acțiunile sunt desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii mun. Chișinău. Potrivit anchetei, cauza penală a fost pornită pe faptul încălcării regulilor […] The post Percheziții la o companie de construcții din Chișinău, într-un dosar legat de șantierul de la „Gaudeamus” appeared first on Omniapres.
11:40
Î.M. „Regia Transport Electric” informează că mesajele apărute pe rețelele sociale despre presupuse abonamente gratuite pentru o perioadă de șase luni la transportul public din Chișinău sunt false și nu au legătură cu instituția sau cu Primăria municipiului Chișinău. Reprezentanții RTEC precizează că nu a fost lansată nicio campanie de acest tip, iar informațiile distribuite […] The post RTEC avertizează: informațiile despre „abonamente gratuite” sunt false appeared first on Omniapres.
11:10
Prețul ouălor a crescut semnificativ în Republica Moldova, ajungând în unele magazine până la 50 de lei pentru 10 ouă, ceea ce a atras atenția autorităților. În contextul majorărilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a inițiat demersuri pentru a clarifica cauzele scumpirilor. Ministra Ludmila Catlabuga a declarat că statul nu poate interveni direct în stabilirea […] The post Ouă la 50 de lei: Ministerul Agriculturii sesizează Consiliul Concurenței appeared first on Omniapres.
10:40
Călătoriile feroviare pe ruta Chișinău–Socola (Iași) vor fi suplimentate în perioada sărbătorilor de iarnă, ca urmare a solicitărilor venite din partea pasagerilor. Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță că trenul nr. 821/1051–1054/824 va circula suplimentar în zilele de 26, 27 și 28 decembrie 2025, precum și în 2, 3, 4, 7, 8, 9, […] The post Curse suplimentare de tren pe ruta Chișinău–Iași, de sărbători appeared first on Omniapres.
10:10
Elena Dragalin, despre cazul Marinei Rusu: ”Nici măcar nu sunt șocată – de la PAS te poți aștepta la orice” # Omniapres
Elena Dragalin, mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, și-a exprimat public solidaritatea cu judecătoarea Marina Rusu, după mesajul acesteia privind presiunile și dificultățile cu care se confruntă în context profesional și familial. Într-o declarație publică, Elena Dragalin a afirmat că se regăsește în situația descrisă de judecătoare, invocând propria experiență. „Ca mamă care […] The post Elena Dragalin, despre cazul Marinei Rusu: ”Nici măcar nu sunt șocată – de la PAS te poți aștepta la orice” appeared first on Omniapres.
09:40
SA Energocom anunță achiziția de energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare a energiei, o soluție modernă ce contribuie la echilibrarea sistemului electroenergetic național. Producătorul dispune de panouri fotovoltaice care generează energie electrică pe parcursul zilei, aceasta fiind stocată în baterii și livrată ulterior în rețea în orele de consum […] The post Energocom a făcut prima achiziție de energie electrică livrată din baterii de stocare appeared first on Omniapres.
09:10
Circulația rutieră pe drumurile naționale din nordul și centrul Republicii Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, după ce precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare au favorizat formarea poleiului și a carosabilului înzăpezit. Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că echipele întreprinderilor teritoriale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate pe traseele naționale, unde desfășoară lucrări de […] The post AND: intervenții pe drumurile din mai multe raioane din cauza poleiului appeared first on Omniapres.
23 decembrie 2025
17:40
Alexandr Nesterovschi, condamnat definitiv la 12 ani de închisoare pentru corupție și finanțare ilegală # Omniapres
Condamnare definitivă pentru fostul deputat Alexandr Nesterovschi. Curtea de Apel Chișinău Centru a menținut, prin decizia din 23 decembrie, sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 19 martie 2025, prin care acesta a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru corupere pasivă în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat, precum și […] The post Alexandr Nesterovschi, condamnat definitiv la 12 ani de închisoare pentru corupție și finanțare ilegală appeared first on Omniapres.
17:10
Copiatul la examene, utilizarea inteligenței artificiale fără respectarea regulilor academice și cazurile de corupție continuă să fie prezente în universitățile din Republica Moldova. Sunt concluziile unui studiu realizat de compania Magenta Consulting pentru Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul unui proiect finanțat de Banca Mondială, care a analizat nivelul integrității academice în șase instituții de […] The post Un student din patru recunoaște că se copiază la examene în universitățile din Moldova appeared first on Omniapres.
17:00
Victorie în instanță pentru ASP în dosarul blanchetelor: statul nu va achita peste 100 de milioane de lei # Omniapres
Câștig de cauză în apel pentru ASP în dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”. Statul nu va plăti peste 100 de milioane de lei. Agenția Servicii Publice informează că a câștigat procesul împotriva OPTIMO IT SOLUTIONS LTD (Bulgaria) la Curtea de apel, fiind astfel respinse pretențiile financiare înaintate împotriva ASP, care se ridicau la peste 100 […] The post Victorie în instanță pentru ASP în dosarul blanchetelor: statul nu va achita peste 100 de milioane de lei appeared first on Omniapres.
16:10
Regimul fără vize pentru călătoriile de scurtă durată în spațiul Schengen rămâne în vigoare pentru cetățenii Republicii Moldova, după ce Comisia Europeană a decis să nu activeze mecanismul de suspendare. Concluzia este cuprinsă în cel de-al optulea raport privind funcționarea acestui mecanism, adoptat de Executivul european pe 19 decembrie. Potrivit documentului, autoritățile de la Chișinău […] The post Moldovenii vor călători în continuare fără vize în spațiul Schengen appeared first on Omniapres.
