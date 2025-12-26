Statul lansează trei sesiuni de subscriere VMS în primele luni ale lui 2026

17:10

Copiatul la examene, utilizarea inteligenței artificiale fără respectarea regulilor academice și cazurile de corupție continuă să fie prezente în universitățile din Republica Moldova. Sunt concluziile unui studiu realizat de compania Magenta Consulting pentru Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul unui proiect finanțat de Banca Mondială, care a analizat nivelul integrității academice în șase instituții de […]