VIDEO // Aproape 80 de persoane, inclusiv copii, blocate într-un telescaun în vestul Ucrainei

17:00

Câștig de cauză în apel pentru ASP în dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte". Statul nu va plăti peste 100 de milioane de lei. Agenția Servicii Publice informează că a câștigat procesul împotriva OPTIMO IT SOLUTIONS LTD (Bulgaria) la Curtea de apel, fiind astfel respinse pretențiile financiare înaintate împotriva ASP, care se ridicau la peste 100 […]