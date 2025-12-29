(video) Un gest frumos de sărbători din partea Alternativa Clinic: Echipa medicală aduce zâmbete familiei Eladii din Glodeni, în cadrul campaniei „Dăruiești și Câștigi”
UNIMEDIA, 29 decembrie 2025 10:10
Alternativa Clinic a adus magia sărbătorilor de iarnă pentru familia Eladii din cadrul campaniei Dăruiești și Câștigi.
• • •
Acum 5 minute
10:30
Rezoluție în susținerea păcii. Igor Dodon cere Parlamentului să sprijine planul propus de Donald Trump: „Este important să promovăm pași spre dialog” # UNIMEDIA
Ex-președintele Igor Dodon, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a anunțat inițierea unui proiect de hotărâre privind adoptarea unei rezoluții în sprijinul planului de pace propus de Donald Trump, în contextul discuțiilor internaționale privind restabilirea păcii în regiune.
Acum 10 minute
10:20
10:20
(live) Parlamentul, în ultima ședință din 2025, cu proiecte importante: Bugetul pentru anul viitor și Legea privind salariile bugetarilor, pe masa deputaților # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc, astăzi, în ultima ședință plenară din anul 2025. Pe ordinea de zi figurează 23 de proiecte, printre care și cel al legii bugetului de stat pentru anul 2026. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Acum 30 minute
10:10
10:10
10:00
(foto) Răsfăț la înălțime: Piero Ferrari i-a făcut cadou, la aniversarea de 9 ani de relație, soției sale românce, Romina Gingașu, un avion privat # UNIMEDIA
Piero Ferrari, fiul legendarului Enzo Ferrari și unul dintre cei mai discreți moștenitori ai unei averi impresionante, a ales să marcheze 9 ani de relație cu soția sa româncă, Romina Gingașu, printr-un gest care șochează: achiziția unui avion privat de 32 de milioane de euro, scrie Can Can.
Acum o oră
09:50
09:50
(video) „Mi-am dat seama că minte”. Concubina bărbatului din Anenii Noi, despre discuția sa cu suspectul, la o zi după dispariție: „A zis că Poliția nu-l va găsi. Hету тела, нету дела” # UNIMEDIA
Noi detalii în cazul bărbatului dispărut la Anenii Noi. Concubina acestuia a povestit la Verdict, că ea a vorbit personal cu suspectul, la o zi după ce partenerul său a dispărut. „Când l-am întrebat dacă l-a văzut a negat, iar la scurt timp mi-a dat de înțeles că Poliția nu-l va găsi”. „Hет тела, нет дела”, i-ar fi spus acesta femeii.
Acum 2 ore
09:30
(video) O KIA a intrat în plin într-un Volkswagen, pe Calea Orheiului: Două persoane, la spital # UNIMEDIA
Două persoane au fost rănite într-un accident grav pe Calea Orheiului, în această noapte, după ce un automobil KIA a intrat în plin într-un Volkswagen. În urma impactului, 2 persoane au fost transportate la spital.
09:20
09:20
Autorităţile mexicane au anunţat, duminică, că cel puţin 13 persoane au murit după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat în statul Oaxaca, din sudul ţării, relatează Reuters, citat de news.ro.
09:10
Pe 29 decembrie, istoria a fost marcată de asasinarea lui Thomas Becket și de alegerea lui Václav Havel ca președinte al Cehoslovaciei.
09:00
(video) „Hет тела, нет дела”. Cum a recționat suspectul reținut la Anenii Noi când concubina bărbatului dispărut l-a întrebat dacă nu l-a văzut: „Mi-am da seama că minte” # UNIMEDIA
Noi detalii în cazul bărbatului dispărut la Anenii Noi. Concubina acestuia a povestit la Verdict, că ea a vorbit personal cu suspectul, la o zi după ce partenerul său a dispărut. „Când l-am întrebat dacă l-a văzut a negat, iar la scurt tmp mi-a dat de înțeles că Poliția nu-l va găsi”. „Hет тела, нет дела”, i-ar fi spus acesta femeii.
Acum 4 ore
08:30
Capricornii își vor da seama cine le sunt dușmani, iar Vărsătorii ar putea simți dorința de a părăsi locul de muncă : Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de introspecție și decizii importante pentru multe semne zodiacale. Arhetipurile astrologice se manifestă prin dorința de schimbare și adaptare. Ce secrete vă vor dezvălui astrele astăzi? Descoperiți în horoscopul zilnic cum să navigați prin aceste energii cosmice.
08:10
Leul moldovenesc a înregistrat o întărire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
Donald Trump, după discuțiile cu Volodimir Zelenski: Un acord de pace Rusia - Ucraina, „foarte aproape” # UNIMEDIA
După trei ore de discuții cu Volodimir Zelenski, președintele american Donald Trump a transmis duminică, 28 decembrie, că un acord de pace între Rusia şi Ucraina este „foarte aproape". Totuși, liderul american a precizat că există în continuare diferenţe de opinie legate de viitorul statut al regiunii Donbas, relatează Reuters şi EFE, citat de digi24.ro.
07:40
Patru moldoveni au rămas blocați, ieri, în Munții Făgăraș: Salvamontiștii nu am putut interveni din cauza codului roșu de vreme extremă # UNIMEDIA
Un grup de patru persoane din Republica Moldova se află blocat în Refugiul Călțun, din Munții Făgăraș, din cauza condițiilor meteo severe. Salvamont Argeș a anunțat că turiștii nu au probleme medicale, însă intervenția de evacuare nu a fost posibilă duminică, întrucât zona montană a județului Argeș se află sub avertizare meteo cod roșu de vreme extremă până luni dimineață, la ora 10.00, scrie hotnews.ro.
07:20
Vremea în Republica Moldova va fi caracterizată astăzi de un amestec de condiții meteo tipice pentru această perioadă a anului, cu cer variabil și temperaturi în creștere.
07:10
„Nu va face decât să prelungească conflictul”: Vladimir Putin și Donald Trump nu susțin ideea unui armistițiu temporar # UNIMEDIA
Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că Vladimir Putin și Donald Trump au avut o discuție telefonică care a durat 1 oră și 15 minute și a avut loc la cererea liderului american. Principalul punct discutat, este anume că președinții Vladimir Putin și Donald Trump au exprimat viziuni similare cu privire la faptul că „o pauză temporară a focului, nu face decât să prelungească conflictul”, scrie ria.ru.
Acum 24 ore
20:10
(video) „A luat-o în brațe și a dus-o după casă”. O fetiță de 12 ani ar fi fost violată de un cumătru al familiei. Mama copilei: Trebuie închis, ca să nu își bată joc și de altcineva # UNIMEDIA
Natalia, o mamă îngenuncheată de durere, a venit în studioul emisiunii lui Adrian Prodan pentru a denunța un caz tragic care a avut loc cu copila sa. Potrivit femeii, fiica sa, în vârstă de doar 12 ani, ar fi fost violată de un cumătru al familiei. În timp ce fetița este marcată pe viață și se confruntă cu bullying-ul la școală, agresorul ar fi încercat să „cumpere” tăcerea familiei, scrie SHOK.md.
20:00
Fără lumină, mâine în capitală și în alte localități din țară: Graficul deconectărilor și lista adreselor care nu vor avea curent electric # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că luni, 29 decembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
19:40
Liderii Europei sunt lăsați în afara jocului: Trump și Zelenski îi vor suna, dar numai după ce finalizează toate negocierile # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump şi cel ucrainean, Volodimir Zelenski, vor avea o discuţie prin telefon cu lideri europeni duminică, după întrevederea lor din Florida, a anunţat un purtător de cuvânt de la Kiev. Astfel, liderii europeni sunt lăsați în afara jocului și vor afla abia la finalul negocierilor ceea ce deja s-a decis, scrie presa română.
19:30
(foto) „Ты особенная”: Nicolina Bucătaru a făcut un anunț șoc pe rețele despre relația cu logodnicul său # UNIMEDIA
Blogerita și creatoarea de conținut Nicolina Bucătaru a surprins internauții cu o veste emoționantă despre viața sa personală. Deși în urmă cu doar câteva luni apărea pe rețelele sociale strălucind cu un inel de logodnă impunător și radia de fericire, tânăra a anunțat recent că nu mai este într-o relație, scrie SHOK.md.
19:20
(video) Accident bizar la Bălți: Un șofer a intrat cu mașina într-o ambulanța în care se afla soția sa # UNIMEDIA
Un șofer a intrat în coliziune cu o ambulanță aflată în misiune, la Bălți. Potrivit informațiilor, în autospeciala medicală se afla chiar soția acestuia, care a fost rănită într-un alt accident.
19:00
(video) În Moldova sau peste hotare? Unde ar alege Igor Grosu să rămână cu familia, dacă nu ar mai fi președinte al Parlamentului # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că, dacă nu ar mai ocupa această funcție, ar rămâne în Moldova alături de familie și nu s-ar muta în străinătate. „Deplasările lungi nu îi plac. Acasă e acasă”, a declarat Grosu în cadrul unei emisiuni de la Moldova1
18:40
(video) Ucraina a lovit o importantă rafinărie de motorină din regiunea Samara, Rusia: Orașul Sizran se confuntă cu pene de curent și căldură # UNIMEDIA
Forțele ucrainene de sisteme fără pilot au lovit singura unitate primară de prelucrare a petrolului din rafinăria Sizran, un important furnizor de motorină pentru piața internă a Rusiei și pentru forțele armate ale lui Putin, scrie digi24.ro.
18:20
MEC s-a autosesizat în cazul copilei de 13 ani, care a fost bătută crunt de alte 2 fete, la Ialoveni # UNIMEDIA
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în cazul copilei de 13 ani, dintr-o localitate din raionul Ialoveni, care a fost bătută cu cruzime de alte două fete.
17:50
17:30
Surpriză uriașă pentru Theo Rose, după ce a plecat de la Vocea României: „Este o mare onoare!” # UNIMEDIA
Theo Rose a trecut prin clipe emoționante, chiar în această perioadă specială din an. După retragerea de la Vocea României, artista a primit un cadou la care nu s-ar fi gândit niciodată, scrie cancan.ro.
17:00
(video) „Când am deschis ușa camerei am simțit că el nu se va mai întoarce niciodată”: Concubina bărbatului dispărut la Anenii Noi, despre ultima zi în care l-a văzut # UNIMEDIA
Concubina bărbatului din localitate Beriozchi, raionul Anenii Noi, care ar fi fost omorât de un consătean și dat de mâncare porcilor, a povestit detalii din ziua în care acesta a dispărut. „Când am deschis ușa camerei și nu l-am găsit, am simțit că el nu se va mai întoarce niciodată”, a decarat femeia în cadrul emisiunii Verdict.
16:30
Cel mai activ vulcan din Italia a erupt din nou, după aproape 30 de ani: Avertizare roșie pentru aeronavele din zonă # UNIMEDIA
Cel mai activ vulcan din Italia a erupt din nou, după aproape 30 de ani. Oamenii de știință au emis o avertizare roșie pentru aviație, semnalând un potențial risc pentru aeronave, scrie The Guardian, citat de g4media.ro.
16:00
(video) „Gata, liniștiți-vă!” Un grup de persoane, filmat în timp ce se bat pe carosabil, la Botanica. La fața locului a intervenit un echipaj # UNIMEDIA
Un grup de persoane s-a luat la bătaie pe data de 27 decembrie, pe strada Independenței din Chișinău. Potrivit imaginilor video, încăierarea a avut loc pe carosabil, lângă o stație de transport public.
15:40
Mărturiile de suflet ale lui Fuego: Cum și-a construit cariera pas cu pas, ani de navetă și sacrificii # UNIMEDIA
După 34 de ani în fața publicului, Fuego susține că oamenii sunt cei care îi dau energie. Indiferent că plouă sau e viscol, concertele sale reușesc să încălzească inimile oamenilor nu doar de sărbători, scrie presa română.
15:30
În atenția moldovenilor care planifică o vacanță în România: Cod roșu și portocaliu de ninsori și viscol în majoritatea regiunilor # UNIMEDIA
Meteorologii anunță cod Roșu de ninsori și vânt în zona montană, până luni la ora 10:00. În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi și ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu rafale care pot ajunge și la 120 km/h. În Muntenia și Oltenia este cod Galben de intensificări ale vântului, în timp ce în mare parte din Moldova va fi cod Portocaliu, scrie digi24.ro.
14:50
Fostul director al Colegiului Industrial și de Construcții din Chișinău, Vasile Botnariuc, a decedat: „A fost un lider dedicat și un profesionist respectat” # UNIMEDIA
Centrul de Excelenţă în Construcţii anunță despre trecerea în neființă a domnului Botnariuc Vasile, fost director al Colegiului Industrial și de Construcții din Chișinău în perioada 1986–2001.
14:20
Cum conduci pe timp iarnă ca să eviți un potențial dezastru: Reguli de conduită pentru drumuri lungi fără evenimente în trafic # UNIMEDIA
Iarna are un talent special de a transforma un drum banal într-o succesiune de riscuri mici care, puse cap la cap, pot deveni o problemă serioasă. Nu e vorba doar de zăpadă și gheață, ci și de ger, vizibilitate proastă, oboseală mai rapidă și mașini care reacționează diferit la aceleași comenzi pe care le dai zilnic, pe asfalt uscat, scrie playtech.ro.
14:00
(foto) Andreea Bostanica, cadou fabulos de Crăciun: Ce a primit influencerița de la iubitul misterios # UNIMEDIA
Andreea Bostanica a primit un cadou fabulos de Crăciun. Iubitul influenceriței nu se oprește din surprize, iar fanii tinerei au fost în extaz, văzând cum o tratează bărbatul pe șatenă, scrie spynews.ro.
13:30
Chestiunea mai puțin cunoscută care ar putea bloca negocierile pentru Ucraina: Problema ar putea fi abordată în discuțiile Zelenski-Trump # UNIMEDIA
O problemă mai puțin cunoscută ar putea bloca discuțiile privind pacea din Ucraina. Cele mai discutate teme sunt cele legate de garanțiile de securitate și cedarea de teritorii însă experții avertizează că părțile sunt pe poziții diametral opuse și în ceea ce privește centrala nucleară Zaporijia, scrie presa română.
13:00
„Supravegheați copiii și evitați deplasările în preajma arborilor”: Recomandările autorităților în contextul codului galben de vânt # UNIMEDIA
Responsabilii din cadrul Primăriei Chișinău informează că în contextul codului galben de vânt puternic și a precipitațiilor sub formă de ninsoare, cetățenii sunt îndemnați să circule cu prudență iar șoferii să evite parcarea autovehiculelor sub copaci sau pe arterele principale, pentru a nu îngreuna circulația transportului public și intervenția serviciilor speciale.
12:30
Actriţa franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat duminică Fundaţia care-i poartă numele, citat de presa română.
12:10
Întâlnire crucială Zelenski-Trump, în Florida: Liderul ucrainean a dezvăluit care e prioritatea-zero pentru el # UNIMEDIA
Viitorul Ucrainei depinde de garanțiile de securitate occidentale, le-a spus sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski jurnaliștilor, în timp ce se îndrepta spre Florida pentru o întâlnire esențială cu omologul său american, Donald Trump, și pentru a discuta cel mai recent plan de pace, scrie publicația ucraineană The Kyiv Independent, citat de hotnews.ro.
11:40
11:20
Putin lansează noi amenințări după ce Zelenski l-a acuzat că nu vrea să încheie războiul: Vom rezolva toate obiectivele prin forță # UNIMEDIA
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă că, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia, atunci Moscova va rezolva toate obiectivele „operaţiunii militare speciale” prin forţă, relatează Reuters, citat de digi24.ro.
10:50
(galerie foto) Noapte de coșmar în centrul capitalei, după ce acoperișul unui complex locativ a luat foc: 50 de pompieri au luptat cu flăcările # UNIMEDIA
Salvatorii și pompierii din capitală au intervenit pe nivel sporit, după ce un incendiu a izbucnit într-un complex locativ de pe strada Măcieșilor nr.19 din municipiul Chișinău.
Ieri
10:20
Atenție, călători: Bacul de la Molovata și-a sistat temporar activitatea din cauza vântului # UNIMEDIA
Serviciul Vamala anunță că postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza rafalelor de vânt care afectează circulația pe râul Nistru.
10:10
Pe 28 decembrie, istoria a fost marcată de inaugurarea Catedralei Westminster și de prima proiecție de film a fraților Lumière.
09:40
Balanțele simt că nu mai au energie, iar Fecioarele ar trebui să se gândească foarte bine înainte de a lua decizii: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Nativii se trezesc înconjurați de magie. Citește horoscopul zilei de 28 decembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Astăzi se marchează a noua zi lunară, un moment pentru a-ți lăsa energia debordantă să zburde. Sentimentul de apartenență te înconjoară tot mai mult, scrie presa română.
09:20
(foto) Accident teribil la Botanica: Doi tineri au decedat, după ce au intrat cu Volkswagenul într-un evacuator # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc noapte trecută pe bulevardul Dacia din Chișinău. Potrivit informțiilo, un șofer de 24 de ani și pasagera sa de 23 de ani au decedat, după ce au intrat cu Volksagenul într-un evacuator.
09:10
Astăzi, vremea în Republica Moldova va fi caracterizată de condiții de iarnă, cu o atmosferă predominant norocoasă și precipitații sub formă de ninsoare ușoară.
27 decembrie 2025
22:40
Astăzi, vremea în Republica Moldova este caracterizată de cer predominant noros, cu intervale de ninsoare ușoară, iar condițiile atmosferice se mențin stabile pe parcursul zilei.
