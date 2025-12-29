Euro și Dolarul continuă să scadă: Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi

15:40

La 14 ani după ce unul dintre cele mai șocante scandaluri conjugale din istoria Hollywood-ului a explodat public, Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver apar din nou împreună — de această dată, sub luminițe de Crăciun. O reuniune care, deși ambalată în zâmbete și fotografii de familie, poartă încă ecoul unei trădări care a pus punct unei căsnicii de 25 de an, scrie protv.ro.