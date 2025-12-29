(video) O KIA a intrat în plin într-un Volkswagen, pe Calea Orheiului: Două persoane, la spital

20:10

Natalia, o mamă îngenuncheată de durere, a venit în studioul emisiunii lui Adrian Prodan pentru a denunța un caz tragic care a avut loc cu copila sa. Potrivit femeii, fiica sa, în vârstă de doar 12 ani, ar fi fost violată de un cumătru al familiei. În timp ce fetița este marcată pe viață și se confruntă cu bullying-ul la școală, agresorul ar fi încercat să „cumpere” tăcerea familiei, scrie SHOK.md.