LIVE// Ședința Guvernului Republicii Moldova
BreakingNews, 23 decembrie 2025 10:10
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 23 decembrie 2025.
Acum 30 minute
10:10
Acum 2 ore
09:10
Moș Crăciun a schimbat sania cu o barcă și a dus 5.000 de cadouri copiilor de pe malul Amazonului # BreakingNews
Moș Crăciun nu uită pe nimeni nici măcar pe copiii din comunitățile izolate de pe malul Amazonului. Simpaticul bătrânel a schimbat mai multe ambarcațiuni pentru a duce cadouri celor 700 de copii aflați pe lista sa. La un moment dat, a urcat într-o bărcuță din lemn cu motor ca să ajungă la câteva familii.
Acum 24 ore
17:40
Români, în centrul unui jaf de proporții în Canada: bunuri de peste 1 milion de dolari # BreakingNews
Poliția din Canada a anunțat destructurarea unei rețele „extrem de sofisticate" specializate în furturi din magazine, care ar fi operat în provinciile Ontario, Quebec și Columbia Britanică. Potrivit anchetatorilor, gruparea este responsabilă pentru sute de furturi, în special din magazine ale lanțului de farmacii Shoppers Drug Mart, iar valoarea totală a bunurilor sustrase se ridică la peste 1 milion de dolari.
17:10
VIDEO// Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Trebuie să lucrăm pentru prevenirea situațiilor de executare silită a agricultorilor. Este nevoie de infuzie de capital! # BreakingNews
Deputatul Serghei Ivanov, președinte al Comisiei agricultură și industrie alimentară și membru al Partidului Nostru, a subliniat necesitatea unor măsuri proactive pentru a proteja fermierii de riscul insolvenței. „Noi trebuie să ne concentrăm pe prevenire, această lege este pentru cei deja aflați în insolvență, dar ce facem cu cei care riscă să ajungă în insolvență, este nevoie de infuzie de capital!"
17:00
În perioada 24–31 decembrie, cu sprijinul lui Renato Usatîi, Cantina Socială din Bălți va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane # BreakingNews
Primăria municipiului Bălți organizează și în acest an activitatea Cantinei Sociale, destinată sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, prin oferirea de mese calde în perioada sărbătorilor de iarnă. În intervalul 24–31 decembrie, activitatea Cantinei Sociale este susținută financiar de Renato Usatîi. Inițiativa este realizată în cadrul unei acțiuni caritabile desfășurate de mai mulți ani consecutiv. Cantina va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane.
16:50
Atac cibernetic în Franța: serviciile poștale și bancare, perturbate înainte de Crăciun # BreakingNews
Un atac cibernetic a perturbat luni activitatea serviciilor poștale și bancare din Franța, în plină perioadă de vârf generată de pregătirile pentru Crăciun. Incidentul a afectat La Poste, precum și divizia sa bancară, La Banque Postale, relatează Associated Press. În urma atacului, serviciile online ale La Poste au devenit temporar inaccesibile, ceea ce a dus la perturbări în livrarea coletelor și în operațiunile bancare.
16:20
O moldoveancă a fost găsită decedată în apropiere de Roma. Autoritățile iau în calcul omorul # BreakingNews
O femeie originară din Republica Moldova a fost găsită decedată în locuința sa din localitatea Rocca Priora, situată în apropiere de Roma. Autoritățile italiene analizează circumstanțele cazului și iau în calcul inclusiv ipoteza unui omor. Potrivit presei italiene, citate de Ilmattino.it, victima, Irina Cerbakova, în vârstă de 38 de ani, a fost descoperită fără suflare.
16:20
La Edineț a fost recepționat un apel prin care se anunța că în sediul Primăria Edineț ar fi fost amplasat un obiect exploziv. În urma sesizării, clădirea a fost izolată, iar toate persoanele aflate în interior au fost evacuate. Forțele de ordine au restricționat accesul în sediul Primăriei până la finalizarea verificărilor.
15:50
Detalii despre cazul elevului violat de colegi la Comrat: ce spun familia și conducerea liceului # BreakingNews
La Comrat, a fost inițiată o anchetă penală în legătură cu un incident produs la sfârșitul lunii noiembrie 2025, în care un minor de 15 ani, elev al unui liceu din oraș, ar fi fost agresat de mai mulți colegi în incinta căminului școlii. Potrivit informațiilor existente, familia minorului a sesizat autoritățile după ce adolescentul a relatat despre incident.
15:20
Un bărbat de 45 de ani, la care au fost depistate 10 kilograme de droguri sintetice, cu o valoare estimată de peste 7 milioane de lei, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Procuratura Chișinău, Oficiul Ciocana, schema de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari a fost deconspirată.
14:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că Programul municipal antidrog va fi prezentat în zilele următoare, subliniind necesitatea unor acțiuni urgente și coordonate pentru combaterea consumului de droguri. Edilul a declarat că este momentul ca autoritățile și societatea să își unească eforturile în contracararea acestui fenomen, pe care l-a calificat drept un pericol major.
14:30
Violență în Călărași: Și-a lovit sora cu toporul și a încercat să-i omoare partenerul # BreakingNews
Un bărbat în vârstă de 54 de ani a fost condamnat pentru comiterea infracțiunilor de violență în familie și tentativă de omor. Făptuitorul a fost învinuit de procurori că, la 16 aprilie 2023, în timp ce se afla la domiciliul său din raionul Călărași, fiind sub influența alcoolului, și-a agresat sora cu care locuia și a încercat să-i omoare partenerul cu toporul.
13:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că autoritățile municipale vor veni cu propuneri clare de modificare a legislației privind clădirile abandonate, subliniind că problema nu poate fi lăsată exclusiv în responsabilitatea administrațiilor publice locale. Declarațiile vin după măsurile întreprinse de Primăria Chișinău în cazul fostului Hotel Național, unde au fost închise toate intrările.
13:30
Poliția franceză a împușcat luni, la Grenoble, un bărbat înarmat cu un cuțit, care ar fi amenințat mai multe persoane într-o școală de șoferi din prefectura Isère, înainte de a îndrepta arma albă și spre unul dintre polițiștii care îl urmăreau. Informația a fost confirmată de autorități pentru TF1info.fr. Incidentul a avut loc pe bulevardul central.
13:00
Un bărbat de 51 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru comiterea a nouă episoade de escrocherie. Conform materialelor cauzei, faptele au fost comise în perioada decembrie 2015 – iulie 2019 și constau în obținerea ilicită a bunurilor altor persoane prin inducerea în eroare.
13:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de sărbători în ajunul Crăciunului, menționând că, în aceste zile, Primăria Chișinău este vizitată de numeroși colindători. Edilul a subliniat importanța păstrării și transmiterii tradițiilor și s-a declarat bucuros că acestea sunt respectate de generațiile tinere. Totodată, Ion Ceban a adresat urări de bine cetățenilor.
12:10
Un tânăr de 27 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 19 decembrie, în jurul orei 08:00, în apropierea orașului Taraclia. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul se deplasa la volanul unui automobil de marca Seat când, din motive care urmează a fi stabilite de anchetă, a pierdut controlul asupra direcției. Cadavrul tânărului a fost descarcerat dintr-o mașină răsturnată.
11:30
Polițiștii din Orhei au documentat un caz de păstrare a substanțelor narcotice, în urma unor acțiuni operative desfășurate într-o localitate din raion. Potrivit Poliția Republicii Moldova, în baza informațiilor acumulate, oamenii legii au efectuat o percheziție la domiciliul unui bărbat din satul Brănești. În locuință a fost depistată masă vegetală uscată și mărunțită, cu miros specific de canabis.
11:10
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu ofițerii Inspectoratul Național de Investigații și procurorii Procuratura Chișinău – oficiul Ciocana, au scos din circuit aproximativ 10 kilograme de droguri sintetice, cu o valoare estimată la peste 7 milioane de lei. Potrivit Poliția Republicii Moldova, oamenii legii au reținut în flagrant un bărbat în vârstă de 45 de ani.
10:50
Republica Moldova introduce amenzi de până la 2.500 euro sau închisoare pentru violența online # BreakingNews
Hărțuirea online, distribuirea de imagini intime fără consimțământ și stalking-ul vor fi sancționate penal în Republica Moldova, potrivit unui act normativ care va intra în vigoare în februarie 2026. Legea introduce, în premieră, noțiunea de „violență digitală" și prevede sancțiuni care pot ajunge până la amenzi de aproximativ 2.500 de euro sau pedepse cu închisoarea.
Ieri
10:20
Un steward responsabil cu argintăria de la Palatul Élysée a fost arestat, fiind acuzat că a furat obiecte de patrimoniu în valoare de până la 40.000 de euro, care ar fi fost ulterior scoase la vânzare pe platforme online. Potrivit Parchetul din Paris, trei persoane vor ajunge în fața instanței. Dispariția argintăriei și a veselei a fost observată în timpul unor inventare.
10:10
Poliția a fost alertată, în dimineața zilei de astăzi, despre o posibilă amenințare cu bombă la sediul Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. În urma verificărilor efectuate de echipele specializate, s-a constatat că alerta este falsă. Potrivit Poliția Republicii Moldova, apelul a fost recepționat de la un bărbat necunoscut, care a anunțat că sediul instanței ar fi minat.
09:50
Averea lui Elon Musk, directorul general al Tesla, a crescut la aproximativ 749 de miliarde de dolari vineri seară, după ce Curtea Supremă din statul Delaware a restabilit un pachet de opțiuni pe acțiuni în valoare de 139 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Forbes. Astfel, Musk a devenit primul om din istorie cu o avere de peste 700 de miliarde de dolari.
09:20
Incident grav pe aeroportul din Malaga: o femeie de 89 de ani era deja moartă la îmbarcare # BreakingNews
Un zbor programat pe ruta Malaga – Londra Gatwick a fost întârziat aproape 12 ore după ce autoritățile spaniole au constatat că o pasageră în vârstă de 89 de ani era decedată înainte de decolare. Incidentul a avut loc joi, 20 decembrie 2025, pe aeroportul din Malaga, potrivit The Mirror.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Victimele violenței în familie nu vor mai putea retrage plângerea prealabilă în cazul anumitor infracțiuni, potrivit unor modificări legislative publicate marți, 16 decembrie 2025, în Monitorul Oficial. Noile prevederi au ca scop consolidarea protecției victimelor violenței domestice și prevenirea presiunilor exercitate asupra acestora de către agresori.
17:50
Judecătoria Ungheni a condamnat un bărbat de 34 de ani, din raionul Ungheni, pentru huliganism agravat, stabilindu-i o pedeapsă de 5 ani de închisoare. Potrivit probelor administrate în dosar, incidentul a avut loc în seara zilei de 7 decembrie 2024, în jurul orei 22:30, pe o stradă dintr-o localitate din raionul Ungheni. Bărbatul, aflat în stare de ebrietate, a amenințat un taximetrist.
17:30
VIDEO// Berlinschii: Bugetul pentru 2026 nu prevede majorări pentru profesori – „Bani nu sunt, dar țineți-vă” # BreakingNews
Partidul de guvernare nu a prevăzut în bugetul pentru 2026 majorarea salariilor profesorilor. Acum, din nou, promit că „în următorii ani, salariul mediu al cadrelor didactice ar urma să se apropie de salariul mediu pe economie". În opinia deputatului Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru, aceste declarații nu înseamnă nimic altceva decât celebra expresie: „Bani nu sunt, dar țineți-vă".
17:10
Un caz tragic a avut loc la începutul acestei săptămâni în Tokyo, unde un cuplu a murit după ce a rămas blocat într-o saună care a luat foc, într-un spa din districtul Akasaka, relatează BBC. Potrivit autorităților, polițiștii au descoperit la fața locului că ușa saunei avea o clanță defectă, ceea ce i-a împiedicat pe cei doi să scape.
16:50
Primăria Chișinău a lansat, astăzi, două picturi murale pe pereții Grădiniței „Spicușor" din sectorul Ciocana, eveniment desfășurat în prezența înalților oficiali, a reprezentanților Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a altor invitați. Instituția este cea mai mare grădiniță din Chișinău și din Republica Moldova. Grădinița „Spicușor" este una dintre beneficiarii Proiectului de eficiență energetică.
16:40
Pe
16:20
Primii colindători au ajuns, astăzi, la Primăria Chișinău, aducând atmosfera sărbătorilor de iarnă prin cântece tradiționale și momente artistice. Potrivit primarului general Ion Ceban, elevii de la Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu” – Ansamblul Folcloric „Stejarii”, Ansamblul „Doinița” și Ansamblul Vocal „Major Kids” au încântat … Articolul VIDEO// Primii colindători au adus spiritul sărbătorilor la Primăria Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
16:00
Un fenomen natural spectaculos a atras atenția internațională după ce marea și plajele de pe Insula Hormuz, din sudul Iranului, s-au colorat într-un roșu intens în urma unor ploi abundente. Imaginile surprinse de localnici și turiști au devenit rapid virale pe rețelele sociale, generând mii de reacții și comparații cu scene desprinse din filme apocaliptice. … Articolul VIDEO// Scene apocaliptice în Iran: marea s-a colorat în roșu intens apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Serviciul Hidrometeorologic a emis astăzi, 19 decembrie, un Cod Galben de ceață, aproape în toată țara. Alerta este valabilă pentru perioada 19 decembrie, ora 17:00, și 20 decembrie, ora 11:00. În zonele vizate se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin, conform hărții oficiale emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. … Articolul Cod Galben de ceață în toată Moldova apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Un șofer, lovit de halucinații, a coborât brusc din mașină și s-a aruncat într-un canal, în Italia # BreakingNews
Un tânăr român în vârstă de 30 de ani a fost salvat de carabinieri în localitatea Monte San Biagio, din Italia, după ce a avut un episod de halucinații și s-a aruncat mai întâi pe linia de cale ferată, apoi într-un canal de scurgere, informează publicația Latina Today. Potrivit autorităților italiene, bărbatul se afla la … Articolul Un șofer, lovit de halucinații, a coborât brusc din mașină și s-a aruncat într-un canal, în Italia apare prima dată în BreakingNews.
15:20
O școală din München a decis să interzică aducerea scobitorilor în incinta instituției, după ce mai mulți elevi de clasa a șaptea au fost surprinși mestecând astfel de obiecte, unele dintre ele conținând arome sau nicotină. Incidentul a avut loc în luna octombrie 2025, relatează cotidianul german Süddeutsche Zeitung. Directorul școlii, Harald Kraus, a informat … Articolul Un nou trend alarmant în rândul elevilor: scobitori cu nicotină apare prima dată în BreakingNews.
14:50
Ministrul american pentru securitate internă, Kristi Noem, a anunțat vineri suspendarea imediată a programului „Diversity Immigrant Visa” (DVI), cunoscut drept loteria vizelor, după ce autorul atacului armat de la Universitatea Brown a beneficiat anterior de acest mecanism de imigrare, informează AFP. Potrivit oficialului american, suspectul Claudio Manuel Neves Valente a intrat în Statele Unite în … Articolul SUA suspendă loteria vizelor după atacul armat de la Universitatea Brown apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Noi afaceri, sprijin municipal: 27 de proiecte acceptate la finanțare în cadrul programului START-UP # BreakingNews
Alte 27 de proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare în cadrul Programului Municipal „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”, implementat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul Centrului Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA). Decizia a fost luată în urma unei noi ședințe a Consiliului de coordonare al programului, în cadrul căreia au fost evaluate 60 de dosare de proiect. În urma procesului … Articolul Noi afaceri, sprijin municipal: 27 de proiecte acceptate la finanțare în cadrul programului START-UP apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Un grup de deputați ai Partidului Nostru a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității Legii privind organizarea și funcționarea camerelor agricole. Legea impune agricultorilor aderarea obligatorie la camerele agricole, fără consimțământ, precum și asumarea unor obligații financiare și administrative aferente acestei apartenențe. Autorii sesizării sunt deputații Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și … Articolul Partidul Nostru sesizează Curtea Constituțională pe Legea camerelor agricole apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Procurorii au trimis în instanță dosarul privind cazul celor circa 1 000 000 de țigarete găsite la punctul de trecere Leușeni, după ce actele de urmărire penală au fost finalizate și au fost adunate probe suficiente pentru a susține acuzațiile în fața judecătorilor. Ancheta a vizat descoperirea unei cantități impresionante de țigarete care ar fi trebuit să … Articolul Cazul contrabandei masive de țigări de la Leușeni intră în faza de judecată apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Primăria municipiului Chișinău continuă să investească constant în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale, inclusiv în suburbii. La Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” din Vadul lui Vodă, municipalitatea a finanțat integral proiectul de construcție a unui acoperiș nou, iar în parteneriat cu Primăria locală au fost realizate lucrări de termoizolare a clădirilor și modernizare a stadionului de pe teritoriul școlii. Valoarea totală a investițiilor depășește 4,2 … Articolul Primăria Chișinău modernizează liceele: sport, confort și siguranță pentru elevi apare prima dată în BreakingNews.
11:30
Tragedie în Chișinău: o femeie și‑a pierdut viața într‑un incendiu izbucnit în locuință # BreakingNews
În Chișinău, o femeie și‑a pierdut viața după ce în locuința sa a izbucnit un incendiu, iar flăcările i‑au fost fatale. Pompierii și echipajele de urgență au intervenit la fața locului după ce focul a fost observat de vecini sau de trecători, însă la sosirea acestora incendiul se manifestase deja puternic. Serviciile de intervenție au … Articolul Tragedie în Chișinău: o femeie și‑a pierdut viața într‑un incendiu izbucnit în locuință apare prima dată în BreakingNews.
11:10
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere ale frontierei de stat ale Republicii Moldova au fost înregistrate peste 56 800 de traversări de persoane, indicând un trafic intens de călători între țară și străinătate. În acest context, polițiștii de frontieră au depistat și mai multe încălcări ale regimului de frontieră și a regulilor … Articolul Flux intens la frontiera Moldovei: mii de traversări și mai multe abateri constatate apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Șapte morți în urma prăbușirii unui avion în SUA, inclusiv membri de familie afectați # BreakingNews
În Statele Unite ale Americii a avut loc o tragedie aviatică după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la scurt timp după decolare, provocând moartea tuturor celor șapte persoane aflate la bord. Incidentul s-a petrecut în zona Carolinei de Nord, unde aeronava, un avion privat, încerca să revină la aeroport din cauza unor … Articolul Șapte morți în urma prăbușirii unui avion în SUA, inclusiv membri de familie afectați apare prima dată în BreakingNews.
10:10
În timpul dezbaterilor privind bugetul de stat, deputați din Parlamentul Bulgariei au ajuns la un conflict fizic în plen, generând un adevărat scandal în forul legislativ. Incidentul a avut loc în timpul unei discuții aprinse pe marginea propunerilor bugetare, când divergențele politice au degenerat în altercații directe între parlamentari. Confruntarea fizică între legislatori a surprins … Articolul Ședință tensionată la Parlamentul Bulgariei: legislatorii se iau la bătaie în plen apare prima dată în BreakingNews.
09:40
La Odesa, locuitorii au blocat recent o stradă importantă pentru a protesta față de lipsa prelungită a energiei electrice, care durează deja de aproximativ o săptămână. Demonstrația, prin care traficul a fost oprit, reflectă nemulțumirea populației față de întreruperile prelungite ale furnizării de curent, situație care afectează viața de zi cu zi și serviciile de … Articolul Odesa, traficul oprit în semn de protest după zile întregi fără energie electrică apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Serviciul Vamal informează că, potrivit informațiilor primite de la autoritățile ucrainene, la ora 04:10 traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată ca urmare a unui nou atac cu drone. Pentru siguranța cetățenilor, toate mijloacele de transport care se deplasează spre Odesa sunt redirecționate și se întorc pe teritoriul Republicii Moldova, transmite breakingnews.md cu referire la Știri.md. … Articolul Un nou atac cu drone: Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată apare prima dată în BreakingNews.
18 decembrie 2025
18:40
Primarul municipiului Chișinău a participat la Gala Performanțelor Sportive 2025, un eveniment dedicat sportivilor și antrenorilor care, prin muncă, disciplină și sacrificiu, transformă visurile în rezultate și aduc prestigiu orașului și Republicii Moldova. În cadrul galei, oficialul și-a exprimat recunoștința față de sportivi și antrenori pentru dăruirea și determinarea cu care își urmează parcursul spre performanță. El … Articolul Chișinăul, capitala sportului de performanță: bilanț impresionant pentru 2025 apare prima dată în BreakingNews.
18:10
La Curtea de Apel s‑a desfășurat un protest al fermierilor, care și‑au exprimat nemulțumirea față de modul în care este tratat dosarul fraților Grosu și au cerut justiție corectă și transparentă din partea instanțelor de judecată. Protestatarii s‑au adunat în fața instituției judecătorești purtând mesaje prin care solicită ca deciziile în acest dosar să … Articolul Protest la Curtea de Apel: fermierii cer justiție corectă în dosarul fraților Grosu apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Epidemie de gripă în Franța: spitalele sunt în alertă, vârful este așteptat de Crăciun # BreakingNews
Franța se confruntă cu o epidemie de gripă care a cuprins toate regiunile țării. Autoritățile sanitare au declarat stare de alertă și au avertizat că presiunea asupra spitalelor va crește în perioada sărbătorilor de iarnă. Vârful epidemic este estimat în perioada Crăciunului, iar sistemul medical se pregătește pentru un aflux masiv de pacienți. Virusurile gripale … Articolul Epidemie de gripă în Franța: spitalele sunt în alertă, vârful este așteptat de Crăciun apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Autoritățile locale din Ocnița au aplicat amenzi în valoare de 20 000 lei persoanelor surprinse în timp ce ardea resturi vegetale în afara cadrului legal, sancțiunea venind după constatarea unor încălcări ale normelor de mediu și siguranță împotriva incendiilor. Verificările efectuate de inspectorii de mediu și de reprezentanții serviciilor de prevenire au relevat că arderea … Articolul Amenzi de 20 000 lei pentru arderea resturilor vegetale la Ocnița apare prima dată în BreakingNews.
