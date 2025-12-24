Cazul „Gaudeamus”: CNA efectuează percheziții la reprezentanții unei firme de construcții

12:20

Apartamentele „fantomă” care se dau în chirie pe site-urile de anunțuri lasă oamenii fără bani, cu identități furate și cu zeci de plângeri la poliție. O tânără de 20 de ani povestește, cu lacrimi în ochi, cum, căutând un apartament în chirie, a ajuns să dea mărturii într-un dosar deschis la poliție. Un bărbat originar … Articolul video | „Ea nu știe că asta e abia începutul”. Cum apartamentele „fantomă” pe site-urile de anunțuri lasă oamenii fără bani și cu identități furate apare prima dată în ZUGO.